Викритий СБУ агент КДБ Білорусі добровільно здався і його звільнили від кримінальної відповідальності
Громадянин Білорусі, якого раніше затримала СБУ, добровільно припинив шпигунську діяльність і повідомив про своє вербування в Службу безпеки України до того, як його запідозрили в злочині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радые Свабода".
Зазначається, що всі матеріали він передав у СБУ.
З огляду на всі ці обставини, суд звільнив громадянина Білорусі від кримінальної відповідальності і повернув йому мобільні телефони.
У рішенні суду про звільнення білоруса від кримінальної відповідальності не говориться про те, що від нього вимагалося організувати канали для перевезення зброї та предметів подвійного призначення через державний кордон.
Нагадаємо, раніше Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі: мав налагодити канали переправлення зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нє, ну це прекрасно.
- ага, шпійон, ми СБУ і ми тебе затримали..
- тоді оформлюйте як "явка з повинной"..
- ну добре, і.. ти - вільний, а ми молодці..