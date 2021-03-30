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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, в Києві найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ

Епідзонування України: в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, в Києві найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 20 регіонах і в Києві, на червоному рівні перебуває столиця і 10 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській , Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київська, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільскій, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізацї в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 28 березня становить 108,4.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 118,5 на 100 тис. населення, у Житомирській області - 115,6, у Хмельницькій області - 116,2.

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Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 28 березня у Києві - 86,5%, Житомирській області - 76, Київській - 75,6%, Львівській - 70,1%, Миколаївській - 69,8%, (при визначеному показнику 65%).

Епідзонування України: в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, в Києві найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ 01
Епідзонування України: в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, в Києві найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ 02
Епідзонування України: в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, в Києві найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Надо по майдану с хвакеламы пройтись, должно помочь!
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30.03.2021 13:32 Відповісти
вместо того чтобы делать места с кислородом, зелебобы дали заработать кому-то на асфальте из ковидного фонда...
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30.03.2021 13:34 Відповісти
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
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30.03.2021 19:11 Відповісти
 
 