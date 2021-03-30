Епідзонування України: в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, в Києві найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 20 регіонах і в Києві, на червоному рівні перебуває столиця і 10 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській , Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київська, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільскій, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізацї в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 28 березня становить 108,4.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області - 118,5 на 100 тис. населення, у Житомирській області - 115,6, у Хмельницькій області - 116,2.

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Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем станом на 28 березня у Києві - 86,5%, Житомирській області - 76, Київській - 75,6%, Львівській - 70,1%, Миколаївській - 69,8%, (при визначеному показнику 65%).





