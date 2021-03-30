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Новини Коронавірус і карантин
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"Улюблена "їжа" коронавірусу - це клітини епітелію дихальних шляхів і легень", - лікар-інфекціоніст Гайдук

ПЦР і антигенні тести методом ІФА та експрес для пошуку коронавірусу і діагностування COVID-19 проводяться мазком з носоглотки. А ось антитіла - імуноглобуліни, які вказують на те, що людина перехворіла на COVID-19 у минулому, шукають у крові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

"Улюблена "їжа" коронавірусу – це клітини епітелію дихальних шляхів і легень. Тому в крові вірус буває дуже коротко, та й щоб виявити його там недостатньо концентрації. Ще й забагато інших білків, які його "прикривають". Тому найбільш рясно і багато коронавірусу в поверхневих дихальних шляхах. А у крові виробляються лімфоцити – "фабрики" синтезу антитіл. Вони після того, як організм познайомиться з вірусом, починають виробляти антитіла проти кожного збудника, як "ключик", - пояснив Гайдук.

Інфекціоніст наголосив, що ІФА-тести на антитіла не варто робити для діагностування COVID-19, адже це не ефективно. Тим паче, що в Україні є різноманітні методи виявлення коронавірусної хвороби – ПЛР-метод, вітчизняний ІФА-тест на антиген і навіть експрес-тест на антиген.

Також читайте: Нам знадобиться багато часу для точного визначення походження COVID-19, - експерт ВООЗ

Нагадаємо, унікальний ІФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген розробили та запатентували українські науковці "Діапроф-Мед". Експерти радять використовувати його для діагностування COVID-19 у безсимптомних хворих або контактних, адже він показує точний результат ще за 7 днів до появи перших симптомів.

Автор: 

Гайдук Сергій (17) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Всё что он может передать - звон рояля, по которому членом стучал.
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30.03.2021 14:07
+6
"Aби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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30.03.2021 14:00
+6
все дело в том, что и хакать не обязательно - нужен просто договор с производителем вакцины и сооббветствие наших спец. мощностей (например одну и ту же вакцину выпускает и Китай и Индия по образцу европейской)...
другое дело что кое-кому это совсем не выгодно (на куртку не заработаешь))))
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30.03.2021 14:05
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"Aби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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30.03.2021 14:00 Відповісти
Порохобот, клетки легких поедает лично Зеленский! Инфа 100%
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30.03.2021 14:05 Відповісти
Всё что он может передать - звон рояля, по которому членом стучал.
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30.03.2021 14:07 Відповісти
...привет тебе, придурок.от "супрун"-которая уничтожила в Украине санэпидем службу,.благодаря "реформам" твоего "бесараба",далее..и эпидемия туберкулёза,и уничтожение сельского населения,где были уничтожены фельдшеро-акушерские пункты...Давай,манди далее..тебе уплатили,ты "озвучил"...Такого,лайна,як ти,в Україні-вже дуже багато-здасте державу-"без бою"...
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30.03.2021 14:53 Відповісти
Оскорбления - это отсутствие аргументов.
Ступай своей дорогой.
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30.03.2021 14:55 Відповісти
..тобі-скотиняці,тільки треба "аргументи"??..я вже відповів...Нема в тебе,"шляху"-був-продажним-їм-і залишишся..
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30.03.2021 14:59 Відповісти
Я вот не пойму почему наши хакеры еще не хакнули пфайзер и не стибрили рецепт? Тогда можно было бы бадяжить вакцЫну у себя и не паритсо или почему пфайзер не даст рецепт человечеству на халяву как дар? Это же страшная пандзмия, а не абичная простоду и человечество должно победить ее вместе ...
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30.03.2021 14:01 Відповісти
все дело в том, что и хакать не обязательно - нужен просто договор с производителем вакцины и сооббветствие наших спец. мощностей (например одну и ту же вакцину выпускает и Китай и Индия по образцу европейской)...
другое дело что кое-кому это совсем не выгодно (на куртку не заработаешь))))
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30.03.2021 14:05 Відповісти
соответствие***
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30.03.2021 14:06 Відповісти
развелось этих перфекционистов - один обосрется, так тут же вылазит другой и тоже что-то вдалбливает.
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30.03.2021 14:03 Відповісти
Так что -- не дышать?
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30.03.2021 14:04 Відповісти
Бояться. День и ночь бояться ковида, чиха и проч.
Если ты не будешь бояться - как тобой управлять ? Ведь ты возьмёшь колун и пойдёшь эту владу громить, за всё ****ство которое она уже больше полутора лет творит.
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30.03.2021 14:09 Відповісти
Ви хочете сказати, що 28 років ми процвітали і тут на тобі - бубочка все спортила? І по поводу сміливості до ковіда - у Вас 9 життів, чи сталевий лоб?
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30.03.2021 14:39 Відповісти
За период 2014-2019 Украина начала постепенное восстановление экономики и суверенитета.
Но, теперь всё в прошлом.
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30.03.2021 14:51 Відповісти
Йому не подобаються легені з никотином. Фее, яка гидота.
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30.03.2021 14:09 Відповісти
Переборчивый, с..ка!
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30.03.2021 14:34 Відповісти
Сдается мне, резко упало число желающих тестироваться на ковид, и потому упали доходы тестеров...
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30.03.2021 14:19 Відповісти
Проезжая сегодня по одной улице Мельбурна, где много месяцев стоял плакат "Тестироваться на ковид тут" я этого плаката сегодня не увидела.
Видать, ветром сдуло.
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30.03.2021 14:20 Відповісти
Ждём от Вас вестей завтра.
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30.03.2021 14:28 Відповісти
Нет, я теперь там буду нескоро.
А вот после Пасхи посмотрю, сколько машин на парковке у станций метро/электрички, а то наши коммуняки штата так активно бизнес убивали, что не скоро оживет он.
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30.03.2021 14:38 Відповісти
Почаще делайте тесты, не оставляйте таких гайдуков без работы, без вас им придется поедать собственный эпителий.
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30.03.2021 14:12 Відповісти
Улюблена "їжа" вірусів - антиваксери.

"Улюблена "їжа" коронавірусу - це клітини епітелію дихальних шляхів і легень", - лікар-інфекціоніст Гайдук - Цензор.НЕТ 6550

Рис. 2. Карта Нидерландов, на которой отмечены заболеваемость корью в 2013 и 2014 годах (слева, размер круга соответствует числу заболевших в данном муниципальном районе), процент привитых людей (в центре, чем темнее оттенок синего, тем меньше привитых, самый темный - <80%, самый светлый - >95%) и количество ортодоксальных протестантских школ (справа, размер круга соответствует числу учащихся, цвет - типу школы).
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30.03.2021 14:14 Відповісти
Избегайте таких эпитетов. Вирус ничего не ест. Все, что он делает - размножается. Любым доступным способом. Это не животное и не организм. Это агент. Довольно сложный репликатор.
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30.03.2021 14:21 Відповісти
А как ещё напугать слабоумную часть населения ? Ведь трупов на улицах нет.
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30.03.2021 14:24 Відповісти
..що -"розумник"???..Завдячуючи ,таким падлотам-в Житомирі ,військове кладовище-стало вдвічі більшим!! Приїдь,падло,сам,та подивись,сволото!! Слава Україні!!
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30.03.2021 14:56 Відповісти
Опять новую х-ню придумали. Аргументов то все равно трезвых нету.
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30.03.2021 15:14 Відповісти
"Любимая "еда" коронавируса - это клетки эпителия дыхательных путей и легких. Источник: https://censor.net/ru/n3256469

Ну не дебіл?

Це улюблена "єда" пневмонії вже багато сторіччь, нахрєн ви дебіли виводите цей
штам вірусу у щось окреме від всіх штамів грипу ???
А лдей продовжують ВБИВАТИ У ЛІКАРНЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ЛІКАМИ
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІдроксихлорохІном і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 Ремдесивіром ЯКІ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ДИХАННЯ У ЛЮДЕЙ.
Це парадоксально - зараз краще місяць перехворіти дома ніж два тижні в
лікарні на експериментальних препаратах від яких люди помирають ,
зате фармкомпанії грощі греюуть лопатами.
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30.03.2021 15:17 Відповісти
 
 