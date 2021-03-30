"Улюблена "їжа" коронавірусу - це клітини епітелію дихальних шляхів і легень", - лікар-інфекціоніст Гайдук
ПЦР і антигенні тести методом ІФА та експрес для пошуку коронавірусу і діагностування COVID-19 проводяться мазком з носоглотки. А ось антитіла - імуноглобуліни, які вказують на те, що людина перехворіла на COVID-19 у минулому, шукають у крові.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.
"Улюблена "їжа" коронавірусу – це клітини епітелію дихальних шляхів і легень. Тому в крові вірус буває дуже коротко, та й щоб виявити його там недостатньо концентрації. Ще й забагато інших білків, які його "прикривають". Тому найбільш рясно і багато коронавірусу в поверхневих дихальних шляхах. А у крові виробляються лімфоцити – "фабрики" синтезу антитіл. Вони після того, як організм познайомиться з вірусом, починають виробляти антитіла проти кожного збудника, як "ключик", - пояснив Гайдук.
Інфекціоніст наголосив, що ІФА-тести на антитіла не варто робити для діагностування COVID-19, адже це не ефективно. Тим паче, що в Україні є різноманітні методи виявлення коронавірусної хвороби – ПЛР-метод, вітчизняний ІФА-тест на антиген і навіть експрес-тест на антиген.
Нагадаємо, унікальний ІФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген розробили та запатентували українські науковці "Діапроф-Мед". Експерти радять використовувати його для діагностування COVID-19 у безсимптомних хворих або контактних, адже він показує точний результат ще за 7 днів до появи перших симптомів.
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Ступай своей дорогой.
другое дело что кое-кому это совсем не выгодно (на куртку не заработаешь))))
Если ты не будешь бояться - как тобой управлять ? Ведь ты возьмёшь колун и пойдёшь эту владу громить, за всё ****ство которое она уже больше полутора лет творит.
Но, теперь всё в прошлом.
Видать, ветром сдуло.
А вот после Пасхи посмотрю, сколько машин на парковке у станций метро/электрички, а то наши коммуняки штата так активно бизнес убивали, что не скоро оживет он.
Рис. 2. Карта Нидерландов, на которой отмечены заболеваемость корью в 2013 и 2014 годах (слева, размер круга соответствует числу заболевших в данном муниципальном районе), процент привитых людей (в центре, чем темнее оттенок синего, тем меньше привитых, самый темный - <80%, самый светлый - >95%) и количество ортодоксальных протестантских школ (справа, размер круга соответствует числу учащихся, цвет - типу школы).
Ну не дебіл?
Це улюблена "єда" пневмонії вже багато сторіччь, нахрєн ви дебіли виводите цей
штам вірусу у щось окреме від всіх штамів грипу ???
А лдей продовжують ВБИВАТИ У ЛІКАРНЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ЛІКАМИ
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІдроксихлорохІном і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 Ремдесивіром ЯКІ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ДИХАННЯ У ЛЮДЕЙ.
Це парадоксально - зараз краще місяць перехворіти дома ніж два тижні в
лікарні на експериментальних препаратах від яких люди помирають ,
зате фармкомпанії грощі греюуть лопатами.