"Нова пошта" виділила 10 млн грн на боротьбу з COVID-19 у сільських лікарнях

Компанія виділила ще 10 млн грн на боротьбу з COVID-19 і хоче направити їх на допомогу лікарням у невеликих населених пунктах і благодійним фондам, які надають адресну допомогу хворим. На ці кошти буде придбано кисневе обладнання та інші медичні засоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми бачимо, що кількість захворювань знову зростає, а в лікарнях гостро стоїть питання з нестачею медичного обладнання, яке забезпечує подачу кисню хворим. Тому ми виділили додатково кошти і вже закупили для них кисневі подушки і концентратори, щоб підтримати міста", - зазначила Інна Поперешнюк, співзасновниця "Нової пошти".

Наприкінці минулого тижня "Нова пошта" вже закупила і доставила першу партію допомоги. 120 кисневих концентраторів і 100 кисневих подушок доставлено благодійним фондам у Києві (БФ "Свої"), Одесі ("Корпорація монстрів") та Львові ("Крила надії"). Вони надають кисневе обладнання в безкоштовне користування всім, хто цього потребує, особливо людям на дому.

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"Людей масово виписують з лікарень "доліковуватися" вдома. Госпіталізації затягуються. Швидкі їдуть по кілька годин. Щодня ми видаємо приблизно 30 штук. І жодних запасів не вистачить на те, що насувається на нас. Новенькі концентратори шикуються гарно в рядок, але до кінця дня їх стане набагато менше", - коментує голова благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова.

"Місць у стаціонарах уже бракує. Беруть лише важких хворих. А значить, ще більше людей потребуватимуть нашої допомоги і кисню, щоб дихати. Тільки за один день ми видали 35 концентраторів. Це наш рекорд. Тому ми вдячні команді "Нової пошти" за неймовірну підтримку і допомогу", - прокоментувала Катерина Ножевнікова, голова БФ "Корпорація монстрів".

Голова БФ "Крила Надії" Наталія Липська повідомила, що фонд отримав цілих 40 новеньких кисневих концентраторів для видачі тим, хто потребує кисневої підтримки: "Сьогодні ці апарати роз'їдуться по всій Львівській області, щоб щодня рятувати чиєсь життя".

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