УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
953 16

"Нова пошта" виділила 10 млн грн на боротьбу з COVID-19 у сільських лікарнях

Компанія виділила ще 10 млн грн на боротьбу з COVID-19 і хоче направити їх на допомогу лікарням у невеликих населених пунктах і благодійним фондам, які надають адресну допомогу хворим. На ці кошти буде придбано кисневе обладнання та інші медичні засоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми бачимо, що кількість захворювань знову зростає, а в лікарнях гостро стоїть питання з нестачею медичного обладнання, яке забезпечує подачу кисню хворим. Тому ми виділили додатково кошти і вже закупили для них кисневі подушки і концентратори, щоб підтримати міста", - зазначила Інна Поперешнюк, співзасновниця "Нової пошти".

Наприкінці минулого тижня "Нова пошта" вже закупила і доставила першу партію допомоги. 120 кисневих концентраторів і 100 кисневих подушок доставлено благодійним фондам у Києві (БФ "Свої"), Одесі ("Корпорація монстрів") та Львові ("Крила надії"). Вони надають кисневе обладнання в безкоштовне користування всім, хто цього потребує, особливо людям на дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще шість лікарень отримали від "Нової пошти" допомогу для боротьби з коронавірусом

"Людей масово виписують з лікарень "доліковуватися" вдома. Госпіталізації затягуються. Швидкі їдуть по кілька годин. Щодня ми видаємо приблизно 30 штук. І жодних запасів не вистачить на те, що насувається на нас. Новенькі концентратори шикуються гарно в рядок, але до кінця дня їх стане набагато менше", - коментує голова благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова.

"Місць у стаціонарах уже бракує. Беруть лише важких хворих. А значить, ще більше людей потребуватимуть нашої допомоги і кисню, щоб дихати. Тільки за один день ми видали 35 концентраторів. Це наш рекорд. Тому ми вдячні команді "Нової пошти" за неймовірну підтримку і допомогу", - прокоментувала Катерина Ножевнікова, голова БФ "Корпорація монстрів".

Голова БФ "Крила Надії" Наталія Липська повідомила, що фонд отримав цілих 40 новеньких кисневих концентраторів для видачі тим, хто потребує кисневої підтримки: "Сьогодні ці апарати роз'їдуться по всій Львівській області, щоб щодня рятувати чиєсь життя".

Також читайте: "Нова пошта" забезпечить інтернет-аптеки термобоксами для пересилання ліків

Автор: 

карантин (18172) Нова пошта (342) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
А скільки виділив 95 квартал?
показати весь коментар
30.03.2021 14:02
+3
"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах - Цензор.НЕТ 546
показати весь коментар
30.03.2021 14:03
+3
судя по тому, как они разворовывают посылки, эти десять лимонов капля в море. за полдня окупят.
показати весь коментар
30.03.2021 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки виділив 95 квартал?
показати весь коментар
30.03.2021 14:02 Відповісти
"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах - Цензор.НЕТ 546
показати весь коментар
30.03.2021 14:03 Відповісти
"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах - Цензор.НЕТ 1979
показати весь коментар
30.03.2021 14:09 Відповісти
судя по тому, как они разворовывают посылки, эти десять лимонов капля в море. за полдня окупят.
показати весь коментар
30.03.2021 14:07 Відповісти
все шо разворовали - все и выделили )))) ну себе на упаковку только оставили ))))
показати весь коментар
30.03.2021 14:07 Відповісти
молодцы! укрпочта так та себе из разворованного всё оставляет, включая упаковки ))
показати весь коментар
30.03.2021 14:17 Відповісти
Капец, какие вы дряни конченные. Ты , падло, хоть копейку свою дал на борьбу с короновирусом????? Вы, падлы, только обсирать по своей балалечной привычке можете, как в вашем мухосранске все воруют, и вы в том числе, так и вы всех такими считаете. Создайте сами, твари, хоть что-то, дайте работу 34000 людей, да хоть будку, уроды постройте сами для собаки . А вы все людей обсираете, самое страшное- незаслужено, потому что гниды вы. Больше всего обсирают нормальных людей те, кто из себя сам ничего не представляет от слова вообще.
показати весь коментар
30.03.2021 14:27 Відповісти
сьеш печеньку. заработал ))
показати весь коментар
30.03.2021 14:40 Відповісти
А ты мразь еще говнеца у своих кумиров из очка подсоси, я смотрю тебе сильно нравится, прям захлебываешься от удовольствия.
показати весь коментар
30.03.2021 14:46 Відповісти
ага. такие вот жополизы власти и её верного ворья всегда прикольно смотрятся. а теперь о честных таможенниках исчо расскажи, на пару с почтарями берущими добро )))
показати весь коментар
30.03.2021 14:49 Відповісти
Жополиз у власти это, падаль, ты. Новая почта к власти никакне относится, а ты конченное дерьмо и брехло , и место твое у параши))))
показати весь коментар
30.03.2021 20:57 Відповісти
)) ну с тобой всё давно ясно.
показати весь коментар
30.03.2021 21:06 Відповісти
КРУТЫЕ!!! Уважуха!
показати весь коментар
30.03.2021 14:09 Відповісти
национальный оператор почтовой связи також нэ дримайе... - "підвищення тарифів АТ "Укрпошта" на доставку пенсій в 2021 році становитиме 11%."
показати весь коментар
30.03.2021 14:12 Відповісти
Респект!!!
показати весь коментар
30.03.2021 15:24 Відповісти
Дякую. А скільки направив 95 квартал і Шефіри?
показати весь коментар
30.03.2021 16:26 Відповісти
 
 