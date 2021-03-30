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"Голос" відклав внутрішні питання і зосередився на сьогоднішньому порядку денному Ради, - Юрчишин

Фракція "Голос" відклала внутрішні питання і зосередилася на сьогоднішньому порядку денному у Верховній Раді.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Вчора відбулося засідання фракції, відповідь на лист 10-ти депутатів, які вимагають зміни керівництва партії, на цей момент ми отримали, зазначив Юрчишин.

"Засідання фракції відбулося онлайн, всі погодилися, що питання, які нині на порядку денному, важливіші. Організаційні питання вирішили перенести на очне засідання фракції", - уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні в порядку денному ВР, зокрема, питання оборони і боротьби з коронавірусом.

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Автор: 

ВР (14979) Юрчишин Ярослав (153) Голос партія (512)


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30.03.2021 14:39 Відповісти
 
 