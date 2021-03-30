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Новини Агресія Росії проти України
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Повертайте українське військо на позиції: годі зазирати Путіну в очі, - Порошенко

Повертайте українське військо на позиції: годі зазирати Путіну в очі, - Порошенко

Повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, знову вивести на передову контрснайперські групи, відновити розвідку та безпілотники вимагає лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко насамперед висловив подяку українським воїнам за мужність і закликав владу до рішучих дій.

"Дякуємо українським воїнам за мужність в протидії агресору. І за ту витримку, коли часом важко зрозуміти маневри Зеленського, який протягом двох років зазирає в очі Путіну. Настав час подивитися в очі правді. І фітіль війни, і ключі від миру – у Москві. І теза про мир, коли достатньо просто припинити стріляти і про те, що лише перемир’ям можна забезпечити мир, – хибна", – констатує Порошенко.

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"Про це треба заявляти. Путін – вбивця. Про це ми говорили з 2014 року. Зараз про це говорить увесь світ: від Байдена до Трюдо. Я сподіваюся, Володимире Олександровичу, що і вам вдасться вичавити з себе це визначення", – закликав п’ятий Президент.

"Потрібні рішучі дії. Втілити у життя спільну ініціативу України, Німеччини та Франції про дорожню карту Мінська за принципом "спершу безпека", на якому ми спільно з німцями і французами наголосили на Нормандському берлінському саміті в 2016 році", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".

Він також наголосив, що негайної реалізації потребує ініціатива запровадження миротворчої місії на окупованому Донбасі, відповідно до мандату Ради Безпеки ООН, бо згаяно два роки.

"Наша команда твердо переконана, що позиції Києва послабляє відсутність прямого діалогу між президентом США і президентом України. Причини очевидні – захист Зеленським інтересів Коломойського", – зазначив Порошенко.

"Я твердо переконаний, що відсутність боротьби з корупцією, згортання реформ – отут і заховано пінкод для цієї телефонної розмови", – констатує п’ятий Президент.

"Щодо дій на фронті, слід повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки. На передню лінію – знову вивести контрснайперські групи, бо більшість з двадцяти шести воїнів, загибли від снайперського вогню. Слід зняти обмеження на діяльність розвідувальних груп. Відновити діяльність дронів, артилерійську розвідку і контрбатарейну боротьбу", – перерахував Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також вкотре заявив про необхідність ТСК для розслідування "вагергейту", яке блокує монобільшість. "Ми не дозволимо владі жодною димовою завісою із відосиків та брехні прикрити вагнергейт і державну зраду", – говорить п’ятий Президент.

Автор: 

ВР (14979) Зеленський Володимир (23901) Коломойський Ігор (3122) Порошенко Петро (15179) путін володимир (23846) США (22925) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+62
Возвращайте украинскую армию на позиции: достаточно заглядывать Путину в глаза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7072
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30.03.2021 14:26
+57
цей переляканий потерпілий нічого про ***** не скаже, він ще від козлойоба кадирова не відійшов
Возвращайте украинскую армию на позиции: достаточно заглядывать Путину в глаза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2620
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30.03.2021 14:30
+52
Золотые слова, пан Гетьман!
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30.03.2021 14:28
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Нардеп від ЄС Віка Сюмар долучилася до флешмобу Байдена, Науседи та Пороха.
Але вона виявилася ще крутішою!

Повертайте українське військо на позиції: годі зазирати Путіну в очі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3133
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30.03.2021 23:25 Відповісти
О-о-у. https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/syumar-nazvala-putina-hlom-z-tribuni-verhovnoi-radi-video.htm Там вже майже 8 тис. фейсбучних лайків.
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31.03.2021 11:22 Відповісти
Самому Меньшому Пороху, Медведчуковскому крестнику, Мишутке Петровичу как-никак двадцаточка в этом году стукнет (или уже стукнула). Может, заразившись папкиным патриотизмом, пора бы и поддаться зову (в смысле - призову) беззаветной любви к Незалежной Отчизне - на себя примерить казённые солдатские сапожища? А то оно как-то так получается, что весь патриотизм папки-Пороха какой-то такой узконаправленный - для лохмандеев из малообеспеченных семей. А сынам истинных патриотов Незалежной Отчизны сподручнее патриотствовать в Ландоне, распевая (и распивая тоже) хором с сиротинушками расейских (типа, из страны-агрессора) олигархов.

P.s. Детушки лучше всех вместе взятых троллей не по-детски жёстко "палят" своих родаков, беспощадно вскрывая их потаённую истинную сущность. Стоит только чуть-чуть присмотреться, призадуматься и сразу всё просто и понятно - "грош цена"© столь старательно и тщательно возводимомому витринному фасаду, когда на заднем дворе - одно сплошное зловонное гавнище.
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31.03.2021 12:31 Відповісти
Поціновувачі таланту найпрогресивнішого п'ятого президента-реформатора і великого патріота України Петра Олексійовича Порошенка - об'єднуйтеся!
Надвеликих льодяників "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості вистачить на всіх.
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31.03.2021 12:36 Відповісти
Зато стадо зелёных баранов все еще доверяет зеленскому)) может пора им всем валить нах из этой страны наконец?
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01.04.2021 20:15 Відповісти
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