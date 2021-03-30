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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 ефективні на 90%, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 ефективні на 90%, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 виявилися ефективними на рівні 90%. Відповідне дослідження в США проводилося із середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.

Такий висновок міститься у звіті, опублікованому Центром з контролю і профілактики захворювань США (СDC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.

"Результати показали, що після другої дози вакцини (рекомендована кількість доз) ризик зараження зменшився на 90% через два і більше тижнів після вакцинації. Після прийому однієї дози будь-якої вакцини ризик інфікування учасниками (дослідження. - Ред.) знизився на 80% через два і більше тижнів після вакцинації", - йдеться у звіті.

Зазначається, що після отримання кожної дози вакцини потрібно приблизно два тижні для вироблення організмом антитіл, що захищають від інфекції.

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"Люди вважаються "частково вакцинованими" через два тижні після першої дози вакцини та "повністю вакцинованими" через два тижні після другої дози", - зазначається у доповіді.

Ці нові результати щодо ефективності вакцин відповідають даним клінічних випробувань третьої фази дослідження вакцини.

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У дослідженні взяли участь 3950 працівників медичного персоналу та співробітники швидкої допомоги із шести штатів США. Вони отримали щеплення вакциною Pfizer або Moderna з середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22925) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Украина не увидит ни то, ни другое, потому что квартал 95 перепродаёт населению индийское и китайское гавно. Клоун - тварь последняя.
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30.03.2021 14:30
+7
не бывает прививок с эффективностью 99%. от того, что ты напишешь бред жирным, он не перестанет быть бредом.
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30.03.2021 14:39
+1
мудрий наріт вибирає воду з Гангу , а не оце все буржуйське
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30.03.2021 14:34
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Украина не увидит ни то, ни другое, потому что квартал 95 перепродаёт населению индийское и китайское гавно. Клоун - тварь последняя.
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30.03.2021 14:30 Відповісти
К чему єтот пропагандистский высер? Где модеры с банхаммером? Кацапы здесь как на работе.
А по теме та же Астразенека/Ковишилд имеет схожие показатели эффективности.
При этом она вполне доступна и производится в значительных количествах. Чего не скажешь про Файзер и Модерну
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30.03.2021 15:47 Відповісти
мудрий наріт вибирає воду з Гангу , а не оце все буржуйське
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30.03.2021 14:34 Відповісти
І це найкращі з вакцин.... 90% Якщо вакцина має ефективність нижче 99% та ще й побічні дії, які є не менш небезпечніші ніж наслідки самої хвороби, то це не вакцина, а бізнес. Бізнес на заляканих приматах. Бізнес і соціальний експеримент.
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30.03.2021 14:34 Відповісти
не бывает прививок с эффективностью 99%. от того, что ты напишешь бред жирным, он не перестанет быть бредом.
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30.03.2021 14:39 Відповісти
Возможно он думает что если пишет жирным то ему больше заплатят за этот бред...
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30.03.2021 14:43 Відповісти
Та ти що?! Що ви взагалі знаєш про вакцини? Ну, добре якщо ти не хочеш, щоб в тебе були такі вакцини з ефективныстю 99%, то не менше 95% Так тобы буде легше примат? Якби не було таких вакцин, то ми б і досі вмирали від оспи. Согласно имеющимся наблюдениям, после введения вакцины "Варилрикс", формируется напряженный и стойкий иммунитет. У детей в возрасте младше 12 лет эффективность составляет 98%, а у лиц старше 13 лет защитный уровень антител определяется почти в 100%. Вакцина против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96-98%. Три дозы живой ослабленной вакцины OPV производят защитные антитела ко всем трём серотипам полиовируса у более чем 95 % реципиентов.Эффективность вакцинации в предотвращении кори очень высока (около 97% после получения двух порций). Изготовитель инъекционной вакцины против вируса Эбола (Ervebo) - компания Merck (за пределами США и Канады известная как MSD). По результатам предварительного исследования эффективность вакцины составляет 97,5% и т.д.
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30.03.2021 15:12 Відповісти
Музчина, судя по тому что Вы пишете, Вы мало того что дурно воспитаны, Вы ещё и мало развиты. Не разводите, пожалуйста, это мракобесие!
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30.03.2021 15:19 Відповісти
Мракобесіє розводять примітивні панікери примати, які не знають що таке справжня пандемія і війна..... А страх завжди ходить з гріхом, а "благі" наміри відомо куди ведуть...
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30.03.2021 15:31 Відповісти
Не стоит постоянно демонстрировать свою невоспитанность и безграмотность. Оскорбление окружающих ещё никого не красили
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30.03.2021 15:39 Відповісти
А як по іншому, коли по нормальному не доходить?
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30.03.2021 15:45 Відповісти
К сожалению, Вы пытаетесь убедить людей в том что земля плоская, употребляя при этом не очень корректные эпитеты. К сожаление многие люди не готовы в это верить т.к. намного умнее Вас. Не распространяйте фейки и не проверенную информацию а найдите себе более достойное занятие за которое Вам будут платить деньги.
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30.03.2021 15:51 Відповісти
В Україні, поки що немає вакцин ні Pfizer ні Moderna
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30.03.2021 14:45 Відповісти
Канада ограничила использование вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов

Канада приостановила использование вакцины против https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет в связи с риском образования тромбов. Об этом со ссылкой на решение Национального консультативного комитета по иммунизации сообщает https://inforesist.org/goto/https://apnews.com/article/canada-panel-astrazeneca-vaccine-pause-under-55-06dde56d2db78d72c5bb9bcb97be4d5a AP .



https://inforesist.org/kanada-ogranichila-ispolzovanie-vakcziny-astrazeneca-iz-za-riska-obrazovaniya-trombov/


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30.03.2021 15:44 Відповісти
 
 