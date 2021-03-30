Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 ефективні на 90%, - Центр з контролю і профілактики захворювань США
Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 виявилися ефективними на рівні 90%. Відповідне дослідження в США проводилося із середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.
Такий висновок міститься у звіті, опублікованому Центром з контролю і профілактики захворювань США (СDC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.
"Результати показали, що після другої дози вакцини (рекомендована кількість доз) ризик зараження зменшився на 90% через два і більше тижнів після вакцинації. Після прийому однієї дози будь-якої вакцини ризик інфікування учасниками (дослідження. - Ред.) знизився на 80% через два і більше тижнів після вакцинації", - йдеться у звіті.
Зазначається, що після отримання кожної дози вакцини потрібно приблизно два тижні для вироблення організмом антитіл, що захищають від інфекції.
"Люди вважаються "частково вакцинованими" через два тижні після першої дози вакцини та "повністю вакцинованими" через два тижні після другої дози", - зазначається у доповіді.
Ці нові результати щодо ефективності вакцин відповідають даним клінічних випробувань третьої фази дослідження вакцини.
У дослідженні взяли участь 3950 працівників медичного персоналу та співробітники швидкої допомоги із шести штатів США. Вони отримали щеплення вакциною Pfizer або Moderna з середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.
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А по теме та же Астразенека/Ковишилд имеет схожие показатели эффективности.
При этом она вполне доступна и производится в значительных количествах. Чего не скажешь про Файзер и Модерну
Канада приостановила использование вакцины против https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет в связи с риском образования тромбов. Об этом со ссылкой на решение Национального консультативного комитета по иммунизации сообщает https://inforesist.org/goto/https://apnews.com/article/canada-panel-astrazeneca-vaccine-pause-under-55-06dde56d2db78d72c5bb9bcb97be4d5a AP .
https://inforesist.org/kanada-ogranichila-ispolzovanie-vakcziny-astrazeneca-iz-za-riska-obrazovaniya-trombov/