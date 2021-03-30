Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 ефективні на 90%, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 виявилися ефективними на рівні 90%. Відповідне дослідження в США проводилося із середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.

Такий висновок міститься у звіті, опублікованому Центром з контролю і профілактики захворювань США (СDC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.

"Результати показали, що після другої дози вакцини (рекомендована кількість доз) ризик зараження зменшився на 90% через два і більше тижнів після вакцинації. Після прийому однієї дози будь-якої вакцини ризик інфікування учасниками (дослідження. - Ред.) знизився на 80% через два і більше тижнів після вакцинації", - йдеться у звіті.

Зазначається, що після отримання кожної дози вакцини потрібно приблизно два тижні для вироблення організмом антитіл, що захищають від інфекції.

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"Люди вважаються "частково вакцинованими" через два тижні після першої дози вакцини та "повністю вакцинованими" через два тижні після другої дози", - зазначається у доповіді.

Ці нові результати щодо ефективності вакцин відповідають даним клінічних випробувань третьої фази дослідження вакцини.

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У дослідженні взяли участь 3950 працівників медичного персоналу та співробітники швидкої допомоги із шести штатів США. Вони отримали щеплення вакциною Pfizer або Moderna з середини грудня 2020 року до середини березня 2021 року.