РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак
На спільному з Україною кордоні РФ посилює військовий контингент - у Брянській, Воронезькій областях та окупованому Криму.
Про це з трибуни парламенту повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, очікується до 20 десантних груп.
"Із 2014 року за час окупації Криму Росією реалізовано нарощування міжвидового об'єднання військ РФ, яке на сьогодні становить 32 тисячі 700 військовослужбовців. При цьому ворог відпрацьовував висадку десанту, а після навчань особовий склад був залишений на полігоні. Додатково відбувається нарощування тактичних груп", - уточнив Хомчак.
За його словами, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто 1 і 2 армійські корпуси в складі 14 бойових бригад, полків і підрозділів чисельністю приблизно 38 тисяч осіб.
"Вони діють за підтримки російських регулярних військ, на керівних посадах перебувають кадрові офіцери Російської Федерації. Також російські військові готують розвідників ОРДЛО. На території Ростовської області додатково перебувають приблизно 12 батальйонно-тактичних груп з терміном готовності до 1-2 діб", - зазначив Хомчак.
Він додав, що вони націлені на реагування на випадок військових дій з боку України.
Крім цього, Хомчак уточнив, що з території РФ триває логістична підтримка окупаційних режимів.
"Лише з початку року на територію ОРДЛО переміщено приблизно 19 тис. тонн пального, танки, реактивні системи залпового вогню", - заявив головнокомандувач ЗСУ.
Хомчак наголосив, що, попри перемир'я, противник нарощує вогневу активність з використанням забороненої Мінськими угодами зброї.
Зокрема, він нагадав про обстріл групи розмінування 26 березня, внаслідок чого загинули 4 українські воїни.
Хомчак висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів і закликав депутатів ушанувати хвилиною мовчання їхню пам'ять.
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Браво!!!
Я й не сумнівався, що кацапи та соя однаково ненавидять українців та Україну.
Не заморились ще?
Хоча в міст вона наврядчи влучить
А так да - якщо попасти - то максимум по ньому можна буде ходити.
А якщо промаже - то вибух у воді навряд чи зможе суттєво мосту нашкодити
Кстати вода, практически несжимаемая субстанция и взрыв в воде в десятке метре от цели будет мало отличаться от прямого попадания! Думаете глубинные бомбы попадают по подводным лодкам?
Пока он не достроен Украина имеет козырь в виде своей ГТС. Она может его физически взорвать и перекрыть поток газо-долларов. Как только будет готов СП-2 Украина такую возможность потеряет.
Йухло сподівається, що Європа засцить залишитись без їхнього газу.
Хоча як на мене він може залишитись і зовсім без газового експорту в цьому випадку
менше доби тому:
https://censor.net/ru/news/3256286/seyichas_genshtab_ne_fiksiruet_podgotovki_rossii_k_otkrytomu_voennomu_konfliktu_s_ukrainoyi_homchak
я навіть не знаю як коментувати.. який тут діагноз зрозуміло і так..
Просчет Кравчука в том что он отдал всё ЯО. Но тогда на Западе все были в припадке кацаполюбия - perestroyka, gorby, glasnost.
Площадь Крыма 27 тыс кв. км
Площадь ОРДЛО 18 тыс кв. км
Площадь Украины 603,5 тыс. кв. км
(27+18)/603 * 100% ≈ 7,4%
В чем проявляется твоя конкретная готовность? Готов отвести войска еще на 20 километров? Или на 200? Зеленый ублюдок.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39833/b-2-stealth-bombers-and-b-1b-lancers-team-up-for-arctic-show-of-force U.S. Air Force B-2 Spirit stealth bombers joined a pair of B-1B Lancer bombers for a mission off the coast of Iceland yesterday, taking part in what the Air Force described as "long-range integration in the High North." The Spirits had flown from their base in the United States to the Azores, a Portuguese archipelago in the North Atlantic, before joining up with the Lancers that are currently on a first-time deployment to Norway, also a NATO member, which you can read all about here.
Это же не Порох, который знает ЧТО делать, какие приказы отдавать и КОМУ звонить.
Но может это нас и спасет, военные вынужденно возьмут власть и весь этот балаган закончится.