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Новини Агресія Росії проти України
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РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

На спільному з Україною кордоні РФ посилює військовий контингент - у Брянській, Воронезькій областях та окупованому Криму.

Про це з трибуни парламенту повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, очікується до 20 десантних груп.

"Із 2014 року за час окупації Криму Росією реалізовано нарощування міжвидового об'єднання військ РФ, яке на сьогодні становить 32 тисячі 700 військовослужбовців. При цьому ворог відпрацьовував висадку десанту, а після навчань особовий склад був залишений на полігоні. Додатково відбувається нарощування тактичних груп", - уточнив Хомчак.

За його словами, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто 1 і 2 армійські корпуси в складі 14 бойових бригад, полків і підрозділів чисельністю приблизно 38 тисяч осіб.

"Вони діють за підтримки російських регулярних військ, на керівних посадах перебувають кадрові офіцери Російської Федерації. Також російські військові готують розвідників ОРДЛО. На території Ростовської області додатково перебувають приблизно 12 батальйонно-тактичних груп з терміном готовності до 1-2 діб", - зазначив Хомчак.

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Він додав, що вони націлені на реагування на випадок військових дій з боку України.

Крім цього, Хомчак уточнив, що з території РФ триває логістична підтримка окупаційних режимів.

"Лише з початку року на територію ОРДЛО переміщено приблизно 19 тис. тонн пального, танки, реактивні системи залпового вогню", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак наголосив, що, попри перемир'я, противник нарощує вогневу активність з використанням забороненої Мінськими угодами зброї.

Зокрема, він нагадав про обстріл групи розмінування 26 березня, внаслідок чого загинули 4 українські воїни.

Хомчак висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів і закликав депутатів ушанувати хвилиною мовчання їхню пам'ять.

Автор: 

армія рф (17457) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+34
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9962
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30.03.2021 14:46
+15
Всякое Государство имеет полное право защищать свою территорию любыми средствами, из этого и исходите. А все остальное просто треп.
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30.03.2021 14:53
+11
А что предлагает товарищ Кац?
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3121
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30.03.2021 14:55
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РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9962
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30.03.2021 14:46 Відповісти
І вся соя залайкала висер кацапа.
Браво!!!
Я й не сумнівався, що кацапи та соя однаково ненавидять українців та Україну.
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30.03.2021 14:53 Відповісти
главное шоб при наступлении сосиян зелупелло не сикнул дать приказ шмальнуть нептуном по крысиному мосту
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30.03.2021 14:55 Відповісти
Нептун не подужає міст
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30.03.2021 15:41 Відповісти
А что предлагает товарищ Кац?
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3121
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30.03.2021 14:55 Відповісти
Ви вже по суті третій рік Україну щодня тут кацапам здаєте з гвалтом "України большє нєт!".
Не заморились ще?
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30.03.2021 15:01 Відповісти
Ты что то попутал дядя, я войска не отводил, и пуйлу глаза не заглядывал.
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30.03.2021 15:14 Відповісти
А хто ж дав команду вивести війська з пустого Донецьку, залишивши його оркам і з соплями "заглядав пуйлу в глаза":https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2014/12/11/7047135/index.amp Порошенко - Путіну: "Будь ласка, виведіть війська з моєї території" ?
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30.03.2021 15:40 Відповісти
Ты все после Порошенко штаны отстирать не можешь? Так то давно было, 2014 год., армии не было, добробаты на трофейных танках воевали, а сейчас 2021 й. на дворе, проснись.
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30.03.2021 16:57 Відповісти
Досить непогано саме ти зараз спробував відіпрати обісрані штани Порошенко.
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30.03.2021 17:28 Відповісти
Каждый отвечает только за себя, но недоноскам и это трудно, они всегда пеняют на соседа.
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30.03.2021 17:38 Відповісти
Много войск на Харьковском ,Сумском направлениях.
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30.03.2021 14:48 Відповісти
Точку У повернуть на Ростов, и уведомить об этом Путиноидов, поставив условие: рыпнуца - останутся без Ростова. Вот и все.
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30.03.2021 15:10 Відповісти
Маловато точки У, для того, чтобы остаться без Ростова - максимум разворотит пол-квартала и повышибает стекла в соседних. Раз 100 пальнуть нужно, а это не дешево
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30.03.2021 15:20 Відповісти
да там по вертолітному заводу треба шмальнути та по мостах через Дон.
Хоча в міст вона наврядчи влучить
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30.03.2021 15:43 Відповісти
Почему не попадет? Смотря какую ракету зарядят с оптической головкой около 50м (до 15 метров) с инерциальной около 100м. Ширина Крымского моста 23м., высота 70м, про длину молчу...(т.е. вероятность поражения поднимается процентов до 70) .С учетом того что площадь поражения 2-3 га (грубо говоря 150м*150м), даже если и промажет метров на 20, а после этого мост устоит, то будут получены такие структурные повреждения, что даже ходить по нему будет опасно и после первого же шторма рухнет
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30.03.2021 16:14 Відповісти
Ну ви самі ж і написали - точність 50-100м, а потрібна 12м.
А так да - якщо попасти - то максимум по ньому можна буде ходити.
А якщо промаже - то вибух у воді навряд чи зможе суттєво мосту нашкодити
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30.03.2021 18:18 Відповісти
Вы забываете про остальные размеры моста. Для примера подумайте: вам одинаково легко будет попасть РПГ с 300 метров (это далеко не снайперское оружие если что) в квадрат 3*3 и например в поезд высотой те же 3 метра но длиной в пару сотен метров?
Кстати вода, практически несжимаемая субстанция и взрыв в воде в десятке метре от цели будет мало отличаться от прямого попадания! Думаете глубинные бомбы попадают по подводным лодкам?
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30.03.2021 18:42 Відповісти
Харьков первым отберут, если что. К тому же в нём сепарни немеряно. Удивляет, что в этом городе, который у самой границы с рашкой, расположены военные стратегические предприятия, в частности бронетанковое производство. В случае чего, они моментально попадут в руки врага, и руководство страны ничего не сделало за эти годы, чтобы перенести производство куда-нить в глубь страны.
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30.03.2021 16:09 Відповісти
ну так керівництво тільки і чекає привід щоб здатися
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30.03.2021 18:19 Відповісти
Пока сраный поток 2 не построят - полномасштабного вторжения не будет, так шо можно булки расслабить...
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30.03.2021 14:49 Відповісти
ради захвата территории Украины, они готовы не только закрыть глаза на сев. поток 2, но даже к отключению от международной платежной системы.
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30.03.2021 14:53 Відповісти
Всё правильно он говорит, пока поток 2 не достроен путлер будет очковать открытой войны.
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30.03.2021 14:57 Відповісти
можна подумати, що якщо навіть добудують та запустять цей "потік", його не зможуть відімкнути у разі відкритої повномаштабної війни з боку свинособачого лаптєстану
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30.03.2021 14:59 Відповісти
Кто его будет отключать?
Пока он не достроен Украина имеет козырь в виде своей ГТС. Она может его физически взорвать и перекрыть поток газо-долларов. Как только будет готов СП-2 Украина такую возможность потеряет.
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30.03.2021 15:02 Відповісти
ну так, сподіватися, що бюргери та жабоїди добровільно відмовляться від парашенського газу у разі нападу на Україну не можна..
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30.03.2021 15:09 Відповісти
може зможуть, може ні.
Йухло сподівається, що Європа засцить залишитись без їхнього газу.
Хоча як на мене він може залишитись і зовсім без газового експорту в цьому випадку
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30.03.2021 15:45 Відповісти
С Рашкой под боком, расслаблять булки нельзя, даже если нет никакой видимости агрессии
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30.03.2021 15:21 Відповісти
_ВСУ может и готовы, но хомчаки и прочие зелёные черти будут всячески саботировать и мешать отпору врагу, это понятно. Просто из шкуры выпрыгнут!
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30.03.2021 14:52 Відповісти
Готовы как же! Чтобы ВСУ были готовы, должна быть готова инфраструктура, гаубицы должны быть уже на прицепах, а танки погружены на вагоны и ждать отмашку. Максимум, что т.н. "главнокомандующий" вместе с "верховным главнокомандующим" могут сделать для подготовки отражения нападения, так это раздать в ВСУ белые флаги - на другое они не способны
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30.03.2021 15:25 Відповісти
"..на другое они не способны" - Во-первых другого они не хотят! Именно сдать Украину врагу их цель и задача.
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30.03.2021 15:27 Відповісти
Всякое Государство имеет полное право защищать свою территорию любыми средствами, из этого и исходите. А все остальное просто треп.
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30.03.2021 14:53 Відповісти
ото таке, хомяк же ж тілько-но казав, що не спостерігається підготовки лаптєстану до вторгнення. Що, доктрина змінилася?
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30.03.2021 14:53 Відповісти
А то путен нападе, шоу масТ го он)))
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30.03.2021 14:55 Відповісти
ти дурень?
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30.03.2021 15:47 Відповісти
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак
менше доби тому:
https://censor.net/ru/news/3256286/seyichas_genshtab_ne_fiksiruet_podgotovki_rossii_k_otkrytomu_voennomu_konfliktu_s_ukrainoyi_homchak

я навіть не знаю як коментувати.. який тут діагноз зрозуміло і так..
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30.03.2021 14:55 Відповісти
Так ще вчора у фейсбук проскочила інфо від нього, що нічого критичного на сході нема, а сьогодні вже загроза! Він вже вакцинувався чи дозу разом із зелоботом нюхнув? Сєпар паршивий
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30.03.2021 14:55 Відповісти
конечно пифдец.. там наращивают армию, а наше военное руководство находится в Киеве подальше от реальной обстановки! Вы пан Хомчак, и все ваши подлизалы в погонах, должны как командующий находиться на фронте, а не отсиживаться в глубоком тылу.. хотя о чем я, после Иловайска, когда вы сбежали бросив своих солдат, гражданских.. о каком фронте можно говорить... армией по сути управляет трус, что можно ожидать от такого офицера, думаю одно - чемоданы у него уже сложены , самолет заправлен.....
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30.03.2021 14:56 Відповісти
у него жена молодуха, ему не до этого
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30.03.2021 14:57 Відповісти
по моему ему ему ни до чего не стоит акромя себя
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30.03.2021 14:59 Відповісти
Почему не ведется со стороны Украины пропаганда на территорию россии!!!! Россияне должны нас слышать!!!
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30.03.2021 14:56 Відповісти
росийское общество больно Русизмом
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30.03.2021 14:59 Відповісти
Хотя бы у себя прикрыли россиянскую пропаганду
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30.03.2021 15:10 Відповісти
у нас есть ракеты средней дальности 400-500км. еслб на их коньчиках были головки хотя бы с бактериологичесской ззаразой не говоря за ядерную, с нами бы разговаривали с уважением или боязнью. а так, мы лошары, благодаря политике наих сраных правителей!!!!!!!!!!!!!
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30.03.2021 14:56 Відповісти
Когда было у нас ядерное оружие, так разговаривали с нами как с Ираком.
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30.03.2021 14:59 Відповісти
ирак хочет иметь а мы имели... читай новости чаще, пивной иннокентий
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30.03.2021 15:04 Відповісти
До тебя смыслы плохо доходят, еще и хамишь.
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30.03.2021 15:32 Відповісти
если нахамил, извини. пиши более понятно. а то у зели смисл вроде правильный а везде больая афроамериканская .....опа
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Если бы Ирак имел ЯО, то и сейчас там бы Саддам правил. Товарищ Ким сделал в своё время выводы и сейчас почти на равных с США общается
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30.03.2021 15:13 Відповісти
Хочешь в КНДР? Жрать нечего, но зато с ЯО?
Просчет Кравчука в том что он отдал всё ЯО. Но тогда на Западе все были в припадке кацаполюбия - perestroyka, gorby, glasnost.
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30.03.2021 15:35 Відповісти
У товариша Кіма є вихід у світовий океан - у нас нема. Так шо у нас так не вийде
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30.03.2021 15:49 Відповісти
Цю бадягу повторюють вже восьмий рік.
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30.03.2021 14:56 Відповісти
за это время четверть территорий потеряли
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30.03.2021 15:07 Відповісти
7%
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30.03.2021 15:22 Відповісти
ну Зебилы за Крым и невспоминают
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30.03.2021 15:59 Відповісти
Тяжело наверное так жить?

Площадь Крыма 27 тыс кв. км
Площадь ОРДЛО 18 тыс кв. км
Площадь Украины 603,5 тыс. кв. км
(27+18)/603 * 100% ≈ 7,4%
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30.03.2021 16:09 Відповісти
Это мало? или много?
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30.03.2021 16:35 Відповісти
Это ≈7% а не четверть. Вы оскорбляете других, называя Зебилом, при этом не в состоянии произвести элементарные вычисления.
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30.03.2021 16:42 Відповісти
рапортувати кремлівським вилупкам про готовність лишнє..
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30.03.2021 14:58 Відповісти
"ВСУ готовы к эскалации со стороны врага"

В чем проявляется твоя конкретная готовность? Готов отвести войска еще на 20 километров? Или на 200? Зеленый ублюдок.
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30.03.2021 15:00 Відповісти
Попробуйте по ним в....ть першими,щоб слідуючих сім років тільки скавчали і докучі збиралися й "наращувалісь".
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30.03.2021 15:00 Відповісти
шо ви гаварітє!!!! а Зе знає??? він же мир в очку путіна бачив, а єто вам нє єто!!!
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30.03.2021 15:01 Відповісти
по всему видать к перемирию готовятся...
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30.03.2021 15:04 Відповісти
Русня может полномасштабно не пойдет убиваться, но они очень хотят нанести Калибрами по обьектам ВСУ. Хомчак чем ответиш на Калибры?
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30.03.2021 15:06 Відповісти
То ти ж вчора казав, що в Багдаде все спокойно....!? Ти нам казки не розказуй, а давай на передову, ворога зупиняти.
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30.03.2021 15:17 Відповісти
Где зебилы, которые ржали, не верили что на востоке война и думали что ее можно остановить за день? Почему клоун не остановил?
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30.03.2021 15:41 Відповісти
...баріга -то же...
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30.03.2021 15:57 Відповісти
РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9829
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30.03.2021 16:16 Відповісти
"Путін - х**ло": знаменитому українському хіту виповнилося сім років
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30.03.2021 16:18 Відповісти
Хамчак мы в тебя верим!...
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30.03.2021 16:35 Відповісти
B-2 Spirit Stealth перекинули на Азори. Радіус їх дії перекриває межі українсько російських кордонів. США показує московії, що любі дії по відношеню до України буд мати адекватну відповідь. Цей хід з боку США заради безпеки, проти агресивних дій РФ у Європі.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39833/b-2-stealth-bombers-and-b-1b-lancers-team-up-for-arctic-show-of-force U.S. Air Force B-2 Spirit stealth bombers joined a pair of B-1B Lancer bombers for a mission off the coast of Iceland yesterday, taking part in what the Air Force described as "long-range integration in the High North." The Spirits had flown from their base in the United States to the Azores, a Portuguese archipelago in the North Atlantic, before joining up with the Lancers that are currently on a first-time deployment to Norway, also a NATO member, which you can read all about here.

РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1353
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30.03.2021 21:25 Відповісти
Обдолбанная зелень и "маладой" папашка хомчак в Киеве, под юбками у жен. Страшно подумать, как эти тормоза будут морозиться, если наступит час Х.
Это же не Порох, который знает ЧТО делать, какие приказы отдавать и КОМУ звонить.

Но может это нас и спасет, военные вынужденно возьмут власть и весь этот балаган закончится.
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31.03.2021 00:39 Відповісти
 
 