РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

На спільному з Україною кордоні РФ посилює військовий контингент - у Брянській, Воронезькій областях та окупованому Криму.

Про це з трибуни парламенту повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, очікується до 20 десантних груп.

"Із 2014 року за час окупації Криму Росією реалізовано нарощування міжвидового об'єднання військ РФ, яке на сьогодні становить 32 тисячі 700 військовослужбовців. При цьому ворог відпрацьовував висадку десанту, а після навчань особовий склад був залишений на полігоні. Додатково відбувається нарощування тактичних груп", - уточнив Хомчак.

За його словами, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто 1 і 2 армійські корпуси в складі 14 бойових бригад, полків і підрозділів чисельністю приблизно 38 тисяч осіб.

"Вони діють за підтримки російських регулярних військ, на керівних посадах перебувають кадрові офіцери Російської Федерації. Також російські військові готують розвідників ОРДЛО. На території Ростовської області додатково перебувають приблизно 12 батальйонно-тактичних груп з терміном готовності до 1-2 діб", - зазначив Хомчак.

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Він додав, що вони націлені на реагування на випадок військових дій з боку України.

Крім цього, Хомчак уточнив, що з території РФ триває логістична підтримка окупаційних режимів.

"Лише з початку року на територію ОРДЛО переміщено приблизно 19 тис. тонн пального, танки, реактивні системи залпового вогню", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак наголосив, що, попри перемир'я, противник нарощує вогневу активність з використанням забороненої Мінськими угодами зброї.

Зокрема, він нагадав про обстріл групи розмінування 26 березня, внаслідок чого загинули 4 українські воїни.

Хомчак висловив співчуття сім'ям загиблих воїнів і закликав депутатів ушанувати хвилиною мовчання їхню пам'ять.