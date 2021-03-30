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Новини
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Подолання кризи на енергоринку, яку не помічає НКРЕКП, є однією з умов кредиту МВФ, - представник Фонду

Подолання кризи на енергоринку, яку не помічає НКРЕКП, є однією з умов кредиту МВФ, - представник Фонду

Вирішення проблем енергетичного ринку є однією з умов відділення Україні чергового траншу фінансової підтримки Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Фінансові дисбаланси в електроенергетичному секторі викликають занепокоєння. Але, можливо, варто розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс, з одного боку, та довгострокова енергетична безпека України, з іншого", - заявив представник МВФ.

Він наголосив, що наразі існує нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектору.

"Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше коштів не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу. Наразі Україна покладається на застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, більша частина якої є спадком радянських часів. Переорієнтація та модернізація виробництва електроенергії є необхідною. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання та енергобезпеки України", - додав представник МВФ в Україні.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк також в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" спростовував наявність кризи на енергетичному ринку. За його словами "це помилкове враження і міф".

Нагадаємо, в 2020 році державні енергетичні компанії "Енергоатом" і "Укренерго" отримали рекордні за всю історію збитки. Причиною збитків і виникнення боргів, за інформацію тимчасової слідчої комісії парламенту, стала неефективна робота НКРЕКП. За словами народного депутата Михайла Волинця, зокрема керівництво НКРКП на початку 2020 року організувала схему "торгівлі повітрям", яка призводила до щомісячних збитків АЕС в розмірі 1 млрд грн.

Автор: 

МВФ (3072) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+3
какие вы нудные... там в МВФ.)))
с такими зарплатами (от 200 000 грн) и премиями (раз в квартал -100 000) оно...НКРЭКУ... ваще ничего не замечает... оно ему надо???
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30.03.2021 14:48
+3
Руководителя НКРЭКУ назначил Зеленский.
Он и в ответе за действия этой конторы. Иначе, поменял бы Тарасюка на кого-то другого.
ЗЕ-бригада.
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30.03.2021 14:58
+1
Да. Проще уже не бывает
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30.03.2021 14:50
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30.03.2021 14:50 Відповісти
Не покупать электроэнергию у паРаши и Лукашенко.
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30.03.2021 15:01 Відповісти
какие вы нудные... там в МВФ.)))
с такими зарплатами (от 200 000 грн) и премиями (раз в квартал -100 000) оно...НКРЭКУ... ваще ничего не замечает... оно ему надо???
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30.03.2021 14:48 Відповісти
Руководителя НКРЭКУ назначил Зеленский.
Он и в ответе за действия этой конторы. Иначе, поменял бы Тарасюка на кого-то другого.
ЗЕ-бригада.
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30.03.2021 14:58 Відповісти
Данилова энергетическая безопасность Украины не волнует, как и его зеленого шефа.

"Финансовые дисбалансы в электроэнергетическом секторе вызывают беспокойство.
Но, возможно, стоит разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс, с одной стороны, и долгосрочная энергетическая безопасность Украины, с другой", - заявил представитель МВФ.

Источник: https://censor.net/ru/n3256490
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30.03.2021 15:00 Відповісти
Цена электроэнергии на завтра 1172.18 грн за МВт*час (1,17 грн за кВт час)
а Беня купил по 1,4 грн за кВт*час
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30.03.2021 15:01 Відповісти
та само собой...за тарифы ответят пиндосы по любэ,а не голодающие голуби мира коболевы с витренками...вы ещё коболеву молоко за вредность должны...
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30.03.2021 15:08 Відповісти
Молоко Кобелеву - монетизовать по ценам аллигаторов !
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30.03.2021 17:10 Відповісти
и хай сам доит крокодила...
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30.03.2021 17:17 Відповісти
Так у них только одно решение существует по выходу из рынка - задрать цены. Нахрен такое МВФ *** нужно - пошли они нахрен.
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30.03.2021 16:49 Відповісти
 
 