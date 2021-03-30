Подолання кризи на енергоринку, яку не помічає НКРЕКП, є однією з умов кредиту МВФ, - представник Фонду

Вирішення проблем енергетичного ринку є однією з умов відділення Україні чергового траншу фінансової підтримки Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Фінансові дисбаланси в електроенергетичному секторі викликають занепокоєння. Але, можливо, варто розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс, з одного боку, та довгострокова енергетична безпека України, з іншого", - заявив представник МВФ.

Він наголосив, що наразі існує нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектору.

"Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше коштів не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу. Наразі Україна покладається на застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, більша частина якої є спадком радянських часів. Переорієнтація та модернізація виробництва електроенергії є необхідною. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання та енергобезпеки України", - додав представник МВФ в Україні.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк також в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" спростовував наявність кризи на енергетичному ринку. За його словами "це помилкове враження і міф".

Нагадаємо, в 2020 році державні енергетичні компанії "Енергоатом" і "Укренерго" отримали рекордні за всю історію збитки. Причиною збитків і виникнення боргів, за інформацію тимчасової слідчої комісії парламенту, стала неефективна робота НКРЕКП. За словами народного депутата Михайла Волинця, зокрема керівництво НКРКП на початку 2020 року організувала схему "торгівлі повітрям", яка призводила до щомісячних збитків АЕС в розмірі 1 млрд грн.