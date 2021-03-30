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Новини Коронавірус і карантин
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Українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом у період пандемії, - Шмигаль

Українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом у період пандемії, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом у період пандемії і доручив голові МЗС обговорити з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Під час онлайн-наради щодо механізмів, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами в період пандемії Шмигаль заявив: "Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом".

Прем'єр-міністр доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити і проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

За словами віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитися до подібної роботи, і брати активну участь у розробленні й тестуванні таких механізмів.

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Автор: 

карантин (18172) подорож (92) туризм (1563) Шмигаль Денис (4585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру".

Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
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30.03.2021 15:08
+4
А куда я смогу доехать на пенсию в 2200гр?
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30.03.2021 15:09
+4
Как надоели эти "потемкинские деревни", вместо реального плана,как поднять уровень жизни,чтобы люди могли действительно позволить себе это.
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30.03.2021 15:11
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сгонять в Турцию и Ехипет это не путешествовать по миру, если чо, граждане зебобы
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30.03.2021 15:06 Відповісти
"Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру".

Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
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30.03.2021 15:08 Відповісти
Господи какой феерический идиот Какие путешествия? Вся страна в красной зоне практически, вакцинации нету практически а он путешествует....
Знает ли он что в Великобритании запрет на не срочный и без уважительной причины выезд из страны карается штрафом в 5000£. При том что уже провакцинировано более половины населения что составляет около 34 млн.и в день делают по 350-400000 вакцин.
Хот посмотри что нормальные страны делают если своих мозгов нет отродясь.И глянь статистику как в Великобритании пошли все показатели резко вниз результаты на лицо Олухи.
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30.03.2021 16:28 Відповісти
А куда я смогу доехать на пенсию в 2200гр?
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30.03.2021 15:09 Відповісти
Как надоели эти "потемкинские деревни", вместо реального плана,как поднять уровень жизни,чтобы люди могли действительно позволить себе это.
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30.03.2021 15:11 Відповісти
Они сами живут хорошо за счет того, что ты живешь плохо. Никаких планов поднять ТЕБЕ уровень жизни у них нет и быть не может в принципе.
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30.03.2021 15:51 Відповісти
Свободно путешествовать? А на кой вы тогда локдаунами травите? Сидите не сидите, дышите не дышите. Ну дауны.
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30.03.2021 15:12 Відповісти
А ты сделал для этого все, что мог, да, степашка?
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30.03.2021 15:13 Відповісти
Да это вроде, как Шмыгаль. Впрочем какая разница. Одного разлива.))
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30.03.2021 15:28 Відповісти
Шмыга высказал в слух переживания правящей зеленой партии о неудобствах созданных пандемией для отдыха в экзотических странах со своими корешами, детьми женами и любовницами. Переживают потому что они уже давно привиты качественными евроамериканскими вакцинами и что им из за каких то карантинов или лоХдаунов по домам сидеть если телки, кокс и офшоры манят и зовут, зовут и манят.
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30.03.2021 15:47 Відповісти
З вами наподорожуєш. Епоха бідності і гідності закінчилася одночасно. Наступила епоха виживання, в прямому сенсі цього слова.
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30.03.2021 15:53 Відповісти
Эпоха выживания также быстро закончится, как и бедности.) Уже на подходе эпоха путешествий и странствий.У власти одни волшебники.
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30.03.2021 16:06 Відповісти
Эпоха путешествий в понимании власти - это скорейший исход пенсов на кладбище(последнее путешествие),и это у них неплохо получается!
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30.03.2021 19:32 Відповісти
..один хер...что при баріге,что при шмігалях...
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30.03.2021 15:54 Відповісти
За какие шышы дебил
Нищете путешествовать
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии,
И привозить новые штаммы вируса.
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Должны! Но если дома посидят - не сдохнут.
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30.03.2021 16:12 Відповісти
 
 