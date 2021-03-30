Українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом у період пандемії, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом у період пандемії і доручив голові МЗС обговорити з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Під час онлайн-наради щодо механізмів, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами в період пандемії Шмигаль заявив: "Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом".
Прем'єр-міністр доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити і проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.
За словами віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитися до подібної роботи, і брати активну участь у розробленні й тестуванні таких механізмів.
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Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
Знает ли он что в Великобритании запрет на не срочный и без уважительной причины выезд из страны карается штрафом в 5000£. При том что уже провакцинировано более половины населения что составляет около 34 млн.и в день делают по 350-400000 вакцин.
Хот посмотри что нормальные страны делают если своих мозгов нет отродясь.И глянь статистику как в Великобритании пошли все показатели резко вниз результаты на лицо Олухи.
Нищете путешествовать
И привозить новые штаммы вируса.