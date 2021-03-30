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Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
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Суд звільнить від відповідальності колишнього учасника "НЗФ" Боровика, який дав свідчення у справі Семенченка і Шевченка (оновлено)

Суд звільнить від відповідальності колишнього учасника

"Незаконне збройне формування" ("НЗФ"), яке фігурує в кримінальному провадженні проти екснардепа Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка, ще в січні "здав" один з колишніх його учасників - Вадим Боровик. За це його звільнили від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, за даними слідства, уродженець Баришівки Київської області з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був у складі незаконного збройного формування. Він добровільно вийшов з нього і написав заяву в правоохоронні органи в січні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував Семенченка без права внесення застави. ВIДЕО

Також повідомляється, що він розповів слідству про створення та роботу приватних військових компаній ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation", а також надав інформацію про активних членів ПВК.

З урахуванням того, що свідчення допомогли у викритті цього формування, Печерський райсуд звільнив чоловіка від відповідальності.

"Українська правда" пише, що йдеться про ексучасника АТО Вадима Боровика. 18 січня 2021 року Боровик написав заяву на організацію в правоохоронні органи. 1 березня 2021 року ексбійцю оголосили підозру в участі в незаконному збройному формуванні. 5 березня суд за клопотанням прокурора звільнив чоловіка від відповідальності.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка того ж дня відправили в СІЗО без права внесення застави. Наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.

Автор: 

суд (11691) юстиція (732) Семен Семенченко (251) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+11
На мій погляд, усе це туфта, зведення рахунків та лицемірство, особливо щодо Шевченка.
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30.03.2021 15:08
+7
Зараз багато хто захоче дізнатися прізвище цієї благородної людини
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30.03.2021 15:07
+7
и заметьте, как мощно молчит Михуил Саакашвило.. и палатки "Михомайдана" не стоят на Банковой..
зацените, какая выдержка у горного орла!
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30.03.2021 15:11
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30.03.2021 15:05 Відповісти
На це наш народ іще у 1937 році відпрацював заспокійливе пояснення:
"У нас просто так не арестовьівают".
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30.03.2021 17:18 Відповісти
Мутно очень
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30.03.2021 15:06 Відповісти
Зараз багато хто захоче дізнатися прізвище цієї благородної людини
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30.03.2021 15:07 Відповісти
На УП уже назвали. Все очень мутно и неубедительно.
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30.03.2021 15:10 Відповісти
На мій погляд, усе це туфта, зведення рахунків та лицемірство, особливо щодо Шевченка.
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30.03.2021 15:08 Відповісти
Чому ж на захист Грішина не вийшли тисячі його прихильників та сотні соратників чи поплічників?
Це ж ті, що голосніше за всіх кричали "если шо, мы снесем зеленскага!".
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30.03.2021 15:26 Відповісти
Хм. Так Грішин, начеб-то і був за Зеленського-Коломойського. Якось не з руки.
Та, і, взагалі, порушень уже стає стільки, що певна частина супільства починає сприймати це як норму і реагує тільки на самі значущі чи самі розпіарені.
Стосовно "знесення Зеленського", відверто, то я у це не вірив, та і знесення не можна запланувати. То, йому треба сильно постаратися, щоб вивести наш мудрий нарід з летаргічного стану
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30.03.2021 15:51 Відповісти
Був за зеленського-коломойського. До останніх подій продовжував гнати виключно на Порошенка. А воно он як повернулось...
Одне із можливих пояснень чому прийшли по Грішина:

https://www.youtube.com/watch?v=i_Zmuap6oD0
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30.03.2021 16:13 Відповісти
Подивився це відео. На скільки мені відомо, Семенченко іще нікого нікуди не встиг відправити за кордон на "роботу", тому приходилося перебиватися участю в акціях Коломойського проти Смолія, Нацбанку, забудов і т.і. Ну, а пасаж про Шевченка, що достаньо йому було дати грошей, і той усе б розповів, мене повністю налаштувало проти автора
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30.03.2021 16:35 Відповісти
Дивно. Ви не чули хоча би про пригоди Грішина і Ко в Грузії?
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30.03.2021 16:40 Відповісти
2018 - 6 людей - то "ПВК"?

Що вони могли? Так, дрібниці. Та, і оцінки там доволі суперечливі
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30.03.2021 17:06 Відповісти
Не пам'ятаю 6 чи більше, але зрозуміло, що всі сотня-півтори разом туди не поїхали.
Євген Шевченко писав, що в Грішина є "охоронна фірма".
Судячи з то, що її членів звинувачують в злочинах в Україні, плюс Грузія, СБУ називає ще Сирію та Афган, то діяльність "охоронної фірми" явно не відповідає заявленому профілю.

https://censor.net/ru/video_news/3255785/*************************************************************************************
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30.03.2021 17:21 Відповісти
Є різні юридичні юридичні особи. В Україні - охоронна фірма, за кордоном, у Польщі - ПВК.
Що так заборонено?
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30.03.2021 17:40 Відповісти
а Семенченко щас лежит в больничке под теплым пледиком и "умирает" от переедания от сытого обеда..
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30.03.2021 15:09 Відповісти
и заметьте, как мощно молчит Михуил Саакашвило.. и палатки "Михомайдана" не стоят на Банковой..
зацените, какая выдержка у горного орла!
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30.03.2021 15:11 Відповісти
Ця мразота сепарська заспіває все що скаже сбу, це і дурням зрозуміло
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30.03.2021 16:00 Відповісти
І так врешті-решт ветерани у тюрмі, а от 24 березня викрали, катували і вбили ветерана Олександра Мандича із позивним "Ташкент", і мовчання.
За то їм "ПВК" муляє
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30.03.2021 16:50 Відповісти
І це із центра Києва. Де там СБУ?
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30.03.2021 16:51 Відповісти
Доречі, Ситуація в Україні на тепер від Бабченко https://www.youtube.com/watch?v=syZXRvJ-lcA&ab_channel=%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE "Убийства активистов, право на самозащиту, комбат Насiння, ЧВК, СБУ, дверь ОП и Саша Грей" (відео).
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30.03.2021 17:18 Відповісти
Семенченко не давал пускать в Крым воду и электроэнергию. Его арест может свидетельствовать о новых попытках ********** подать водичку Путену
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30.03.2021 17:24 Відповісти
Це помста Зе саме Шевченкові за те, що він дав свідчення "билинкет" по вагнерівцям і розповів про державний злочин у ОП на найвищому рівні!
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30.03.2021 19:40 Відповісти
Это так работает программа защиты свидетелей? Молодцы!
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31.03.2021 00:43 Відповісти
 
 