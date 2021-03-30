Суд звільнить від відповідальності колишнього учасника "НЗФ" Боровика, який дав свідчення у справі Семенченка і Шевченка (оновлено)
"Незаконне збройне формування" ("НЗФ"), яке фігурує в кримінальному провадженні проти екснардепа Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка, ще в січні "здав" один з колишніх його учасників - Вадим Боровик. За це його звільнили від кримінальної відповідальності.
Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, за даними слідства, уродженець Баришівки Київської області з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був у складі незаконного збройного формування. Він добровільно вийшов з нього і написав заяву в правоохоронні органи в січні 2021 року.
Також повідомляється, що він розповів слідству про створення та роботу приватних військових компаній ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation", а також надав інформацію про активних членів ПВК.
З урахуванням того, що свідчення допомогли у викритті цього формування, Печерський райсуд звільнив чоловіка від відповідальності.
"Українська правда" пише, що йдеться про ексучасника АТО Вадима Боровика. 18 січня 2021 року Боровик написав заяву на організацію в правоохоронні органи. 1 березня 2021 року ексбійцю оголосили підозру в участі в незаконному збройному формуванні. 5 березня суд за клопотанням прокурора звільнив чоловіка від відповідальності.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка того ж дня відправили в СІЗО без права внесення застави. Наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.
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"У нас просто так не арестовьівают".
Це ж ті, що голосніше за всіх кричали "если шо, мы снесем зеленскага!".
Та, і, взагалі, порушень уже стає стільки, що певна частина супільства починає сприймати це як норму і реагує тільки на самі значущі чи самі розпіарені.
Стосовно "знесення Зеленського", відверто, то я у це не вірив, та і знесення не можна запланувати. То, йому треба сильно постаратися, щоб вивести наш мудрий нарід з летаргічного стану
Одне із можливих пояснень чому прийшли по Грішина:
https://www.youtube.com/watch?v=i_Zmuap6oD0
Що вони могли? Так, дрібниці. Та, і оцінки там доволі суперечливі
Євген Шевченко писав, що в Грішина є "охоронна фірма".
Судячи з то, що її членів звинувачують в злочинах в Україні, плюс Грузія, СБУ називає ще Сирію та Афган, то діяльність "охоронної фірми" явно не відповідає заявленому профілю.
https://censor.net/ru/video_news/3255785/*************************************************************************************
Що так заборонено?
зацените, какая выдержка у горного орла!
За то їм "ПВК" муляє