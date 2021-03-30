Суд звільнить від відповідальності колишнього учасника "НЗФ" Боровика, який дав свідчення у справі Семенченка і Шевченка (оновлено)

"Незаконне збройне формування" ("НЗФ"), яке фігурує в кримінальному провадженні проти екснардепа Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка, ще в січні "здав" один з колишніх його учасників - Вадим Боровик. За це його звільнили від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, за даними слідства, уродженець Баришівки Київської області з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був у складі незаконного збройного формування. Він добровільно вийшов з нього і написав заяву в правоохоронні органи в січні 2021 року.

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Також повідомляється, що він розповів слідству про створення та роботу приватних військових компаній ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation", а також надав інформацію про активних членів ПВК.

З урахуванням того, що свідчення допомогли у викритті цього формування, Печерський райсуд звільнив чоловіка від відповідальності.

"Українська правда" пише, що йдеться про ексучасника АТО Вадима Боровика. 18 січня 2021 року Боровик написав заяву на організацію в правоохоронні органи. 1 березня 2021 року ексбійцю оголосили підозру в участі в незаконному збройному формуванні. 5 березня суд за клопотанням прокурора звільнив чоловіка від відповідальності.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка того ж дня відправили в СІЗО без права внесення застави. Наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.