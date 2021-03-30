Директор заводу, що входить до складу "Укроборонпрому", який завдав державі збитків на понад 800 тис. грн, постане перед судом, - Нацполіція

У Києві перед судом постане директор одного із заводів ДК "Укроборонпром". Обвинувачений, зловживаючи службовим становищем, завдав державі збитків на більш ніж 800 тис. грн. Йому загрожує до шести років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем. Обвинувачений – керівник оборонного заводу, який входить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром".

Поліцейські встановили, що директор незаконно передав в оренду за заниженою вартістю частину службових приміщень. В орендованих спорудах функціонував комплекс розважальних закладів. Внаслідок злочинних дій директора заводу державі завдано збитків на суму понад 800 тис. грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

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