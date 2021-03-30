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Новини Дострокові вибори в Раду
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Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК

Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК

Центральна виборча комісія на засіданні 30 березня прийняла від окружної виборчої комісії протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народного депутата в окрузі №50.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"30 березня Центральна виборча комісія в режимі засідання прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

Відомості зазначеного протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 50, відзвітувавши про роботу комісії з організації проміжних виборів народного депутата України в зазначеному окрузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК

У засіданні Комісії оголошено перерву", - наголошується в повідомленні.

Як зазначає в фейсбуці ОПОРА "ОВК оголосила результати голосування 29 березня. Найбільшу кількість голосів виборців отримав Добропільський міський голова Андрій Аксьонов".

Аксьонов уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м Добропілля. У ЗМІ були опубліковані докази того, що Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ.

Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Автор: 

ВР (14979) ЦВК (1177) Донецька область (8511) дострокові вибори (128) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+6
поздравляю народ Украины еще с одним вором, любителем русского мира! Криминал пополняет ряды власти.. ничего не меняется НИЧЕГО!
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30.03.2021 15:25
+5
Питання до бакланова і зеленого цвк. Яким чином сепар з подвіфним громадянством приймав участь у виборах?
Чи це програма презЕдента по "примиренню" країни?
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30.03.2021 15:30
+3
Та яке то "замєчаніє" - наявність пасчпорта громадянства РФ у Аксьонова.... А організація незаконного рехферендуму "днр" то вагалі така дрібниця на яку сбу і уваги ніколи звертати... їм ніколи, їм патріотів, волонтерів, активістів треба дусити.
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30.03.2021 15:26
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поздравляю народ Украины еще с одним вором, любителем русского мира! Криминал пополняет ряды власти.. ничего не меняется НИЧЕГО!
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30.03.2021 15:25 Відповісти
Як раз все і змінилося "до гори дригом", як тільки "мутрий наріт" обрав собі клоуна руськомірного у керманичі.
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Ничего не поменялось, как сидели бандиты при власти , так они и сидят.. что при яныке, что при порохе, что при зеленом -только флаги меняли...
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30.03.2021 15:30 Відповісти
Та яке то "замєчаніє" - наявність пасчпорта громадянства РФ у Аксьонова.... А організація незаконного рехферендуму "днр" то вагалі така дрібниця на яку сбу і уваги ніколи звертати... їм ніколи, їм патріотів, волонтерів, активістів треба дусити.
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30.03.2021 15:26 Відповісти
Прошлые выборы Аксенов и Требушкин (мэр покровска) друг друга готовы были убивать за место нардепа, нагнали титушек с обеих сторон, ну вобщем прославились на всю Украина, в итоге выиграл Требушкин (такой же преступник, любитель русского мира, вор) посидело оно в Киеве и решило - лучше я буду королем в Покровске, чем шавкой в Киеве.. и быстренько сбежал обратно на должность мэра...
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Питання до бакланова і зеленого цвк. Яким чином сепар з подвіфним громадянством приймав участь у виборах?
Чи це програма презЕдента по "примиренню" країни?
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30.03.2021 15:30 Відповісти
так это же человек Ахметки, старлей и не лох никуя там не сделают
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30.03.2021 15:35 Відповісти
чому він не в тюрмі?
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30.03.2021 15:31 Відповісти
потому что Ахметкин
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30.03.2021 15:37 Відповісти
"буба и рыгло"...фтарой сизон...
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30.03.2021 15:44 Відповісти
"Перетворили РНБО на посміховисько з клоунами".

"Терористів треба знищувати"
генерал Сергій Кривонос

Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК - Цензор.НЕТ 104
показати весь коментар
30.03.2021 16:10 Відповісти
Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4827
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і її патріотів
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30.03.2021 16:56 Відповісти
 
 