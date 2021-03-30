Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК
Центральна виборча комісія на засіданні 30 березня прийняла від окружної виборчої комісії протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народного депутата в окрузі №50.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"30 березня Центральна виборча комісія в режимі засідання прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.
Відомості зазначеного протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 50, відзвітувавши про роботу комісії з організації проміжних виборів народного депутата України в зазначеному окрузі.
У засіданні Комісії оголошено перерву", - наголошується в повідомленні.
Як зазначає в фейсбуці ОПОРА "ОВК оголосила результати голосування 29 березня. Найбільшу кількість голосів виборців отримав Добропільський міський голова Андрій Аксьонов".
Аксьонов уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м Добропілля. У ЗМІ були опубліковані докази того, що Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ.
Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.
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