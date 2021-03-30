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Новини Коронавірус і карантин
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"ЄС" закликає профінансувати виробництво вакцин і закупівлю унікальних ліків від COVID-19, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент закликає владу до негайних стратегічних кроків у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко підкреслив, що ситуація в регіонах катастрофічна і вимагає негайного засідання РНБО за участю керівників усіх фракцій.

"Зранку пацієнти задихалися, бо концентраторів не було. Хворі – сині, бо бракує кисню. Трупи лежать серед живих, бо нема машини, щоб вчасно вивозити. Бракує ліків. Медикам – не дають доплат". Щоб "Слуги" не перекручували потім мої слова, я хочу наголосити, що це цитата із випуску ТСН на каналі, який привів вас до влади", – зауважив Петро Порошенко.

Він нагадав, що рік тому ніхто у світі не був готовий до пандемії. Але більшість країн за цей час створили систему захисту людей.

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"І тільки у нас третя хвиля пандемії виявилася повною несподіванкою для влади. Розпродавши на початку пандемії захисні маски, Зеленський обіцяв, що Україна буде серед перших країн, яка проведе вакцинацію. І що? Є держави, де провакциновано п’ятдесят відсотків людей, більшість країн Європи перевищило показник 10% всіх своїх мешканців. В Україні – лічені долі відсотка", – констатує п’ятий Президент.

Порошенко підтвердив, що у світі триває жорстка конкуренція за доступ до вакцин. "Але це конкуренція глав держав і урядів. І ми маємо із сумом констатувати, що Зеленський цю боротьбу програв. Вакцинацію – зірвано. Натомість антиковідний фонд укатали в позолочений асфальт "великого крадівництва" – десятки мільярдів гривень. А міністерство охорони здоров’я освоїло лише 40% виділених коштів", – зауважив Порошенко.

"Днями одна дуже авторитетна лікарка сказала, що на кінець року в Україні сформується таки колективний імунітет, як і в європейських країнах. Тільки в тих країнах – завдяки вакцинації. У нас – через рекордні показники смертності, на які зараз вийшла, на жаль, наша держава", – говорить лідер "ЄС".

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"Ми вимагаємо об’єднатися, спільно скликати засідання РНБО, взяти участь всім керівникам фракцій та груп Верховної Ради. Ми маємо додаткові пропозиції до нашого плану щодо протидії коронавірусу. Виділити кошти на придбання ліцензій на виробництво вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх", – пропонує Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" запропонувала свій антиковідний план.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко Петро (15179) Європейська Солідарність (1082) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Мне вот интересно:
А почему не слышно про Фонд Рината Ахметова?!
Кроме поставок на оккупированную территорию устройств двойного назначения, они ни в каких "благотворительностях" не замечены.
Про благотворительность жены нового украинского миллиардера В. Зеленского я тоже, что-то ничего не слышал.
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30.03.2021 15:24
+9
Петр Алексеевеч, не нужно гнать на зеленского. Мы и так знаем что он 3.14здобол...
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30.03.2021 15:25
+8
у ленки даже собственного жилья нету, она мечтает о собственном доме, по-этому поснимала все люстры и позбивала все золото на гос. даче в конче заспе
"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7639
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30.03.2021 15:27
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Мне вот интересно:
А почему не слышно про Фонд Рината Ахметова?!
Кроме поставок на оккупированную территорию устройств двойного назначения, они ни в каких "благотворительностях" не замечены.
Про благотворительность жены нового украинского миллиардера В. Зеленского я тоже, что-то ничего не слышал.
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30.03.2021 15:24 Відповісти
Так ей еще наверное из бюджета денег не выделили.
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30.03.2021 15:26 Відповісти
у ленки даже собственного жилья нету, она мечтает о собственном доме, по-этому поснимала все люстры и позбивала все золото на гос. даче в конче заспе
"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7639
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30.03.2021 15:27 Відповісти
как это "нету"?! - а в Крыму за что она кучу денег русским платит?
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Настоящие герои всегда скромные (шутка). Это Петруха каждую маску на камеру дарит, а потом ещё неделю на всех каналах позирует.
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30.03.2021 15:31 Відповісти
Когда Порошенко был Президентом и дарил армии снайперские винтовки, рации, бронежилеты, сухпайки и тд и тп и ничего об этом в СМИ не говорил, то к чему это привел помнишь?
Да-да, Порошенко в СМИ назвали "барыгой наживающимся на крови" и вы за него не проголосовали на выборах.
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30.03.2021 15:44 Відповісти
"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6010
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30.03.2021 15:45 Відповісти
Не, не проголосовал. Я и за Зелю не голосовал. Это как между двумя видами г....а выбирать. А если Петя так секретно оружие в армию покупал за свои бабки, то откуда это тебе известно? Или это, может, "как бы секретно" было? Петя, тот ещё любитель пиара.
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30.03.2021 15:51 Відповісти
Стоп, а ну-ка, "открой личико Гульчатай": и за какое же г...о ты голосовал?!!
А известно мне это потому, что умею пользоваться Гууглом и не ленюсь это делать.
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30.03.2021 16:08 Відповісти
Так и делай. не ленись. Там всё есть.
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30.03.2021 16:15 Відповісти
там есть результаты ТВОЕГО голосования?
так и делать запрос:
"за какое г...о на выборах голосовал belge"?
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30.03.2021 16:28 Відповісти
Это твои подробности. Ты сказала, что умеешь пользоваться и не ленивая.
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30.03.2021 16:33 Відповісти
ордоробло?, ти чо вякаєш, недолуге третього роду?
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30.03.2021 16:35 Відповісти
Вылезла старушка драная? Соскучилась, убогая?
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30.03.2021 16:37 Відповісти
то есть, признаваться за кого голосовал ты не хочешь - стыдно.
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30.03.2021 17:01 Відповісти
Какой хороший человек. А почему он урезал бюджет на науку, подскажете?
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30.03.2021 17:05 Відповісти
по теме тебе сказать нечего, поэтому менять пытаешься?
сколько денег Янукович оставил в Казне - не на помнишь?
а сколько ущерба экономике страны нанесла война Рассии на Донбассе?
но, даже при этом всем, вот тебе пруф, на бюджет науки - есть РОСТ в 17-19 годах:
"ЄС" закликає профінансувати виробництво вакцин і закупівлю унікальних ліків від COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9702
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30.03.2021 19:29 Відповісти
"по теме тебе сказать нечего, поэтому менять пытаешься?" - так это и есть по теме, а не про снайперские винтовки, купленные с ворованных денег. Все такие умные задним числом и просрав выборы, любят рассказывать, на что нужно выделить денег. Почему не выделял денег на науку, когда сам у корыта был?
А график свой можете свернуть в трубочку. Такой-же, но в $ Нарисуете? А то гривну обвалил, а потом графики в фунтиках рисует.
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31.03.2021 10:37 Відповісти
что-то твой Зе-наркоман, за два года так и не смог найти и доказать, где и что Порошенко наворовал.
а ведь ОЧЕНЬ старался!
а таких "ученых" как ты я знаю: на пять лабораторий умеют работать только два лаборанта.
а остальные только мух дохлых считают.
но, все туда же: гранты и финансирование вам подавай и побольше и побольше...
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31.03.2021 11:43 Відповісти
Меня как-то мало интересует, что там искал "Зе-наркоман".
Так это ты своему божку сывочелому перечишь? Ай-йа-йай....
""ЕС" призывает профинансировать производство вакцин" - "только мух дохлых считают.
но, все туда же: гранты и финансирование вам подавай и побольше и побольше..."
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31.03.2021 12:09 Відповісти
Ну екс-гетьман тепер пропонує свій продукт "Roshen-covid" з чорною смужкою.....
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30.03.2021 19:32 Відповісти
"з чорною смужкою" - это тебе к "Мастерам спорта по борьбе с Ковидом".
Индийским поддельным шмурдяком уже укололся "по блату"?
Или по обычной очереди в "Дії" дойдет где-то в 2024-ом году?
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30.03.2021 19:35 Відповісти
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30.03.2021 15:24 Відповісти
Петр Алексеевеч, не нужно гнать на зеленского. Мы и так знаем что он 3.14здобол...
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30.03.2021 15:25 Відповісти
Жму руку. Обнимаю.
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30.03.2021 15:26 Відповісти
значит все очень хреново у вас,зесрани,что кроме заезженого фейка вы произнести ,в свое оправдание ,больше ничего теперь не способны...
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30.03.2021 15:33 Відповісти
Порох призывает зеленых импотентов вступать в Клуб Половых Гигантов...

Но импотенты, похоже, даже не понимают, о чем идет речь.
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30.03.2021 15:28 Відповісти
З такими особистими можливостями, популярністю серед європейських лідерів, вхожістю у всі кабінети Європи, з таким баблом, міг би ПО закупити партійку "унікальних" вакцин" , завезти в Україну і втерти кирпатого носа нашій владі, А ці пусті лозунги і заклики- то для вати.!
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30.03.2021 15:30 Відповісти
Так вступай те место президента тогда)
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30.03.2021 15:34 Відповісти
А так що -попіаритися? Так я також можу поставити ряд завдань владі ЗЕ. Наприклад: негайно забезпечити все населення кисневими концентраторами! ( я не думаю, що ви --проти).
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30.03.2021 15:44 Відповісти
На какой волне эпидемии да ВАС ЛИЧНО дойдет, что НЕ ПРОДАЮТ. Только по договорам с Государством в лице исполнительной власти..
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30.03.2021 15:47 Відповісти
Так що ж ви тоді вимагаєте??? Вся вакцина закуплена на довгий час вперед! Деякі виробники прямо заявляють про пріоритет національних інтересів. Яку і де "унікальну вакцину" пропонує закупити ПО?? Для чого ці заяви? Виходить, що це не я не розумію!
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30.03.2021 15:53 Відповісти
Именно, что не понимаете главного. Все нормальные страны еще прошлым летом позаботились, законтрактовали и оплатили. У нас предпочли закатать в асфальт. Умирающим сейчас наверное легче от того, что их хоронить везут по хорошей дороге. А сейчас он говорит, что нужно не сделать то же самое с препаратами от ковида, который уже разработал Пфайзер, иначе и лекарств нам не видать. Будем лечиться зеленкой.
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30.03.2021 16:01 Відповісти
і, до речі. Порох міг би закупити і ліки, і вакцину... Не одразу, не завтра/післязавтра - але міг би. От тільки завезти в Україну він міг би лише у тому випадку, якби ці препарати були би сертифіковані для комерційного вжитку. Інакше просто-напросто митниця не пропустить.
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30.03.2021 16:31 Відповісти
а для чого "комерційний вжиток"? Подарувати нє?
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30.03.2021 19:11 Відповісти
😲 А як же дороги? А "велике крпдівництво", вибачте, "бальшая стройка"?
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30.03.2021 15:31 Відповісти
а все, нечем финансировать, все в асфальте
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30.03.2021 15:32 Відповісти
ЗЕбарани вперто ні до чого не хочуть дослухатись... в них одна мета - збагатитись за одну каденцію так, щоб і правнукам вистачило
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30.03.2021 15:34 Відповісти
пЕС призывает
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30.03.2021 15:46 Відповісти
Петя, давай більше конкретики. Фінансування яких саме фірм лобіюєш особисто ти?
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30.03.2021 15:49 Відповісти
На українському обрії намалювався новий неперевершений борцун з Ковідом
Призначте його міністром охорони здоров'я, може він заспокоїться..
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30.03.2021 15:51 Відповісти
Чому б ****** Потроху самому не профінансувати? Накрав же з держбюджету мильярди доларів, все життя, за виключенням кількох місяців, був держслужбовцем, звідки такі гроші? Тобто порушував законодавство і крав, усі гроші брудні, от і витратив би їх на вакцину для українців. Ну якщо вже зелена пліснява на це нездатна.
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30.03.2021 16:12 Відповісти
Гениальный "призывник"-звездун извуестный.
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30.03.2021 16:20 Відповісти
Порох всегда на шаг-два впереди, зато обдолбанные зебилы позади планеты всей, тормоза чертовы...
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31.03.2021 00:15 Відповісти
 
 