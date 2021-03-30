Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального, - Боррель

Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій Євросоюзу, введених на початку березня проти високопоставлених російських чиновників за тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС. - Ред.) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС (про санкції. - Ред.)", - йдеться в декларації.

Як зазначається, країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

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"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - заявив Боррель.

У списку санкцій - глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников. Тепер їм заборонено в'їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.

Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС у письмовій формі. Санкції вперше введені в рамках санкцій механізму ЄС про порушення прав людини.