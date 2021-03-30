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Новини Санкції проти Росії
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Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального, - Боррель

Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального, - Боррель

Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій Євросоюзу, введених на початку березня проти високопоставлених російських чиновників за тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС. - Ред.) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС (про санкції. - Ред.)", - йдеться в декларації.

Як зазначається, країни забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

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"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - заявив Боррель.

У списку санкцій - глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников. Тепер їм заборонено в'їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.

Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС у письмовій формі. Санкції вперше введені в рамках санкцій механізму ЄС про порушення прав людини.

Автор: 

росія (65282) санкції (11851) Євросоюз (13425) Навальний Олексій (612) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
Наверное да. Кацапов надо пистить по любому поводу. И без повода - тоже.
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30.03.2021 15:34
+5
один імперський шовініст траванув другого імперського шовініста , а Україна вводить санкції....
мені одному це здається дивним ?
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30.03.2021 15:32
+3
Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 8405
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30.03.2021 15:22
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Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 8405
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30.03.2021 15:22 Відповісти
И два врача не стало, которые спасали Навального. Конечно случайно..
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30.03.2021 15:31 Відповісти
один імперський шовініст траванув другого імперського шовініста , а Україна вводить санкції....
мені одному це здається дивним ?
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30.03.2021 15:32 Відповісти
Наверное да. Кацапов надо пистить по любому поводу. И без повода - тоже.
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30.03.2021 15:34 Відповісти
Якщо мізків - катма, то залишається тільки дивуватися.
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30.03.2021 16:38 Відповісти
Карту Крыма в составе Мордора всё равно не уберут Унавального
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30.03.2021 15:38 Відповісти
Нефиг его из тюряги освобождать - туда-сюда, он не бутерброд. Пусть сидит.
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30.03.2021 15:52 Відповісти
навальний, насральний, нассальний - то, як на мене, різниця дуже незначна. а от санкції до кацапів підтримую всі. Взагалі, найкраще - то була б повна блокада всього і вся з **********. Посла додому, і розмовляти з тією наволоччю виключно за посередництвом третіх країн. Наприклад Канади. Все інше - то "постная хєрня", і сенсу в тих "мірапріятіях" небагато.
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30.03.2021 16:37 Відповісти
А потрібно було ввести санкції на Росію і Навального через його висловлювання що Крим російський, щоб цей черговий царь на своїй шкурі відчував розплату а наступники дресирували своє стадо так щоб ті розуміли що не потрібно посягати на чуже.
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30.03.2021 19:56 Відповісти
Навальный герой. А "бутербродные" комментаторы - полезные кремлю идийоты.
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31.03.2021 04:42 Відповісти
 
 