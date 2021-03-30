Необхідно відновлювати "велику приватизацію", щоб у держвласності вітер не гуляв, - Корнієнко

До приватизації в Україні готові багато об'єктів, необхідно відновлювати "велику приватизацію".

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи постанову про відновлення "великої приватизації", яку сьогодні розглядає парламент, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це наповнення бюджету і це важлива економічна реформа - державну власність передавати в приватні руки. Щоб там не вітер гуляв, а здавалося в оренду, як завод "Більшовик". Це будуть інвестиційні об'єкти, розвиток територій, офісна та житлова забудова.

Ми виступаємо також за малу приватизацію, щоб доходи від неї йшли в місцеві бюджети. У регіонах цей закон дуже чекають", - додав Корнієнко.

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