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Новини
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Необхідно відновлювати "велику приватизацію", щоб у держвласності вітер не гуляв, - Корнієнко

Необхідно відновлювати

До приватизації в Україні готові багато об'єктів, необхідно відновлювати "велику приватизацію".

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи постанову про відновлення "великої приватизації", яку сьогодні розглядає парламент, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це наповнення бюджету і це важлива економічна реформа - державну власність передавати в приватні руки. Щоб там не вітер гуляв, а здавалося в оренду, як завод "Більшовик". Це будуть інвестиційні об'єкти, розвиток територій, офісна та житлова забудова.

Ми виступаємо також за малу приватизацію, щоб доходи від неї йшли в місцеві бюджети. У регіонах цей закон дуже чекають", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика приватизація, податкова амністія, "пакет малюка" і протести під ОП: Рада сьогодні проведе два позачергові засідання

Автор: 

ВР (14979) приватизація (1675) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+11
Треба розуміти нас чекає Великий деребан, до остатку...
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30.03.2021 15:23
+10
Да ,недограбленное надо дограбить ..
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30.03.2021 15:28
+9
у слух аж руки чешуться роздерибанити рештки держмайна
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30.03.2021 15:28
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Треба розуміти нас чекає Великий деребан, до остатку...
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30.03.2021 15:23 Відповісти
для этого вы уродцы за год положили ОПЗ.... чтобы *продать* за копейки карманному * инвестору*
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30.03.2021 15:23 Відповісти
Укрзалізницю тоже ложат
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30.03.2021 16:28 Відповісти
Інвестором очікувано буде Беня, зебіли цьому будуть сильно радіти.
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30.03.2021 16:34 Відповісти
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30.03.2021 15:23 Відповісти
ИДИОТ! 30 лет приватизаруют предприятия , а результат один - страна в ЖОПЕ и все глубже, даже дурак задумается - а может приватизация - это не тот способ , что бы страну поднять? Дебилы пля!
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30.03.2021 15:23 Відповісти
в переводе - тырить стало сложно...
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30.03.2021 15:24 Відповісти
Нувот! Наконєцто епоха богатства мчітса...!
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30.03.2021 15:25 Відповісти
"Нужно распродать закрома Родины... что бы в этих закромах ветер не гулял".
У одного меня от этих слов КЛИНИТ ЛОГИКУ?!!!
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30.03.2021 15:26 Відповісти
Ура ! Велика дерибанизация! Эпоха бедности прошла! Теперь я задумался , какое же предприятие купить на 8 тыс государственной помощи?
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30.03.2021 15:28 Відповісти
Ре́йдерство (в Україні) - вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо)

Рейдер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 фізична чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридична особа , спеціаліст з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту.
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
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30.03.2021 15:28 Відповісти
Да ,недограбленное надо дограбить ..
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30.03.2021 15:28 Відповісти
у слух аж руки чешуться роздерибанити рештки держмайна
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30.03.2021 15:28 Відповісти
А потім на металобрухт попилять і продать...
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30.03.2021 15:31 Відповісти
В 90-х приватизаторы раздавали народу красивые бумажки-ваучеры.Будут ли нынешние приватизаторы Альтман, Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов раздавать такие же красивые бумажки не известно. Народ тревожится.
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Ще багато прихватизовувати та розвалювати залишилося? Ну вязниці я чув на черзі, а за ними що?
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30.03.2021 15:35 Відповісти
у майбутньому слуги складуть достойну конкуренцію опзж за першість по земляним роботам серед довічно ув'язнених...
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30.03.2021 15:36 Відповісти
Необходимо возобновлять "большую приватизацию", чтобы в госсобственности ветер не гулял, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8690
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30.03.2021 15:41 Відповісти
приватизация ненадолго закроет полную профанацию правительства.за 30 лет в Украине НИ РАЗУ не было профессионального правительства.были "договорные" должности.но не было профессионалов и кризис-менеджеров.
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30.03.2021 15:48 Відповісти
Були, Юлька. Непогано вправлялась. Але не потрібні менеджери, потрібні "свої люди", щоб красти і не нести за це покарання....
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30.03.2021 16:27 Відповісти
атомную энергетику приватизируйте... или областя в концессии раздайте... а потом и Украину...
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30.03.2021 15:55 Відповісти
Поповнювати бюджет треба за рахунок росту виробництва, господарки, а не розпродажу основних фондів (у т.ч. землі), паскудо.
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30.03.2021 16:23 Відповісти
Чомусь в інших країнах держвласність існує, навіть в США частка держвласності сягає 35 відсотків, в деяких розвинутих країнах ще більше, і уся вона прибуткова, або як мінімум не збиткова. Може то вітер гуляє у голові пана Корнієнка?
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30.03.2021 16:26 Відповісти
потому что выгодней обанкротить и продать за копейки олигархам
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30.03.2021 16:38 Відповісти
То не в1тер гуляе у голов1, а настирлива думка про найлегш1 шляхи збагачення зеленого кодла. З приватизац11 30 рок1в тому моя с1мья за ваучерами на 4 людини не отримала н1 одно1 коп1йки. Хоча при покупц1 акц1й п1дприемства здавались перспективними -- пот1м ставали збитковими. Як сталося, що хазя1н "хазяйнував" г1рше за попередне комун1стично-колективне правл1ння --для мене незрозум1ло. Правда,трохи розвидняеться, коли пригадую, як скоропостижно повмирало багато розумних, енерг1йних, ще не старих людей з хорошими д1ловими якостями, як1 д1йсно пов1рили у демократ1ю.
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30.03.2021 17:08 Відповісти
Почему-то при прежней власти там ветер не гулял, а все госпредприятия были прибыльными!
Может не предприятия, а зебилов лучше продать?
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31.03.2021 00:09 Відповісти
 
 