Необхідно відновлювати "велику приватизацію", щоб у держвласності вітер не гуляв, - Корнієнко
До приватизації в Україні готові багато об'єктів, необхідно відновлювати "велику приватизацію".
Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи постанову про відновлення "великої приватизації", яку сьогодні розглядає парламент, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це наповнення бюджету і це важлива економічна реформа - державну власність передавати в приватні руки. Щоб там не вітер гуляв, а здавалося в оренду, як завод "Більшовик". Це будуть інвестиційні об'єкти, розвиток територій, офісна та житлова забудова.
Ми виступаємо також за малу приватизацію, щоб доходи від неї йшли в місцеві бюджети. У регіонах цей закон дуже чекають", - додав Корнієнко.
Топ коментарі
+11 Gal
показати весь коментар30.03.2021 15:23
+10 Серый Вовк
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+9 Alex #455380
показати весь коментар30.03.2021 15:28
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У одного меня от этих слов КЛИНИТ ЛОГИКУ?!!!
Рейдер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 фізична чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридична особа , спеціаліст з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту.
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
Может не предприятия, а зебилов лучше продать?