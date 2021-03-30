На дорогах з'являться автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення ПДР, - радник глави МВС Мартиненко

В Україні з'являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в таких автомобілях будуть їздити поліцейські, але вони не будуть брендовані.

"У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми — це автомобілі, в яких є спеціальне обладнання, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не брендовані, поліцейські будуть їхати в них у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі виявляти порушення", — розповів Мартиненко.

Він додав, що в 2021 році на дорогах України хочуть додатково встановити 200 камер автофіксації порушень ПДР.

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"Окрім камер, у нас працюють поліцейські загони, які використовують радари TruCAM. Нещодавно кількість ділянок, де вимірюють швидкість за допомогою TruCAM, збільшилася ще на 60", — зазначив радник очільника МВС.

Нагадаємо, 17 березня 2021 року в Україні набули чинності нові штрафи за порушення ПДР. Тепер за водіння в нетверезому вигляді доведеться заплатити від 17 тис. грн, за перевищення швидкості — до 1700 грн.