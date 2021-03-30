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Новини
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На дорогах з'являться автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення ПДР, - радник глави МВС Мартиненко

На дорогах з'являться автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення ПДР, - радник глави МВС Мартиненко

В Україні з'являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в таких автомобілях будуть їздити поліцейські, але вони не будуть брендовані.

"У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми — це автомобілі, в яких є спеціальне обладнання, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не брендовані, поліцейські будуть їхати в них у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі виявляти порушення", — розповів Мартиненко.

Він додав, що в 2021 році на дорогах України хочуть додатково встановити 200 камер автофіксації порушень ПДР.

Також читайте: Новим штрафам за порушення ПДР - тиждень: найчастіше водії попадалися на перевищенні швидкості, невикористанні пасків безпеки і пияцтво

"Окрім камер, у нас працюють поліцейські загони, які використовують радари TruCAM. Нещодавно кількість ділянок, де вимірюють швидкість за допомогою TruCAM, збільшилася ще на 60", — зазначив радник очільника МВС.

Нагадаємо, 17 березня 2021 року в Україні набули чинності нові штрафи за порушення ПДР. Тепер за водіння в нетверезому вигляді доведеться заплатити від 17 тис. грн, за перевищення швидкості — до 1700 грн.

Автор: 

ПДР (476) Володимир Мартиненко (6)


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Топ коментарі
+37
засады в кустах вышли на новый уровень
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30.03.2021 15:47
+22
Все демократичные американские новшества типа типа не ховаться в кустах, ездить с включенными синими огнями, не приставать к людям без причин в прошлом. Осталось только полицию переименовать обратно в ДАІ
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30.03.2021 15:52
+18
ну вот гаи возвращается - зебилы довольны
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30.03.2021 15:54
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засады в кустах вышли на новый уровень
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30.03.2021 15:47 Відповісти
А ями на дорогах ці машини будуть фіксувати і автоматично виписувати приписи Укравтодору?
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30.03.2021 18:55 Відповісти
а че плохого в засадах ? не нарушай пдд - и спи спокойно
каждый день в новостях страшные дтп , как их пресекать ? расскажи если знаешь
ни гвоздя ни жезла , соблюдайте пдд , и все будет Ок
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30.03.2021 19:11 Відповісти
ты сам то ездишь не нарушая ни разу пдд, или ты теоретик ) а если тебя за каждое формальное нарушение штрафовать - взвоешь...
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30.03.2021 19:15 Відповісти
Оно на маршрутках передвигается
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30.03.2021 19:24 Відповісти
Вадим , я практик , и не без греха , но тактику засад и камер поддерживаю ( как по другому с бычьем боротся ) , и возможно от них ( засад и камер ) мне прилетит
у панов ( кто бывал ) все четко , нарушил - плати , и все платят , и боятся нарушать , зато приехав домой - море поколено
от себя добавлю , штрафы и наказания ( по адм и уголовке ) надо поднять хотя-бы в двое
крайнее , резонансное дтп с участием наших ( у панов ) , когда автобус с людьми разбили ,
у нас -бы дома водилам ничего-бы небыло ( поселение не в счет ) , а у панов закроют по полной , и правельно сделают
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30.03.2021 20:06 Відповісти
Плохо то, что не ясно, соответствует ли камера требованиям, опломбированы ли она, как давно ее калибровали...
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30.03.2021 20:31 Відповісти
Автомобілі фантоми....... Пити менше потрібно і не буде ніяких фантомів автомобілів, стовпів чи дерев фантомів.
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30.03.2021 15:49 Відповісти
Давно пора. На дорогах война какая-то.
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30.03.2021 15:49 Відповісти
Опять гражданская? Сиди дома,если ссыкотно.
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30.03.2021 15:55 Відповісти
Само наличие камер способствуют снижению правонарушений. А наличие скрытых будет способствовать набиванию бюджета, но не сохранению жизней.
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30.03.2021 20:34 Відповісти
Безумный Макс: Бэк ту Юкрейн...
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30.03.2021 15:50 Відповісти
...ждем ноу-хау от посудомоя Антонины
На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 4565
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30.03.2021 15:51 Відповісти
Все демократичные американские новшества типа типа не ховаться в кустах, ездить с включенными синими огнями, не приставать к людям без причин в прошлом. Осталось только полицию переименовать обратно в ДАІ
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30.03.2021 15:52 Відповісти
согласен - все шо стало при Порохе - ,полиции нет денег платить с бюджета - вот и посылают на вольные хлеба
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30.03.2021 15:55 Відповісти
Та фіг там. Платять і з бюджету. Це їм типу законно підкалимити.
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Реформу проводила Эка Згуладзе под чутким руководством вашингтонского обкома. Вся "заслуга" твоего сывочолого только в том, что он вместе с аваковым, пользуясь пропихнутыми поправками в закон про люстрации, возвращал в полицию высокопоставленную мусорню Януковича, полностью исказив суть реформы
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30.03.2021 16:01 Відповісти
а Эка при ком реформу делала? не при Пети ,при нем, меня всегда удивляет зебильное - если шо то плохое - то делал Порох лично, если хорошее то кто то но не он - вам бы определиться - а по факту все при нем )))
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30.03.2021 16:06 Відповісти
дебіл, януковське мусарьйо почало повертатися завдяки зєлє і його поплічникам
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30.03.2021 16:19 Відповісти
Щe трeба кожну міну прапорцeм відмічати, бо ворог можe підірватися. А кожeн шпигун має носити значок затвeрджeного зразка з прапором дeржави.
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30.03.2021 17:39 Відповісти
как вы вообще в яблочко
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30.03.2021 18:48 Відповісти
ну вот гаи возвращается - зебилы довольны
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30.03.2021 15:54 Відповісти
авакяна хто призначав?
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30.03.2021 17:53 Відповісти
Тут по городу летают и полиция ничего не делает, паркуются как дебилы а менты просто проезжают мимо. Теперь автомобили фантомы, лол, это смешно
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30.03.2021 16:01 Відповісти
В Германии такое на автобанах практикуется уже вечность, а то лоси и олени думают, что они невидимые
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30.03.2021 16:01 Відповісти
Навіщо нам фантоми якщо жодного автобану?
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30.03.2021 16:07 Відповісти
І на поганих дорогах, і на малeньких тeж досі трапляються порушники правил дорожнього руху.
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30.03.2021 17:29 Відповісти
Так от звідки у нас корупція відсутність правосуддя хабарництво і путін напав.От воно де зло.Головне ввімкнути світло, пристебнутись поцілувати мусора у дупу і сплатити штраф.І все зразу наладиться.
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30.03.2021 17:40 Відповісти
фантомасы Авакова
На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 6818
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30.03.2021 16:05 Відповісти
Фантоми треба встановлювати у судах прокуратурах мусарнях у раді,там де корупція а не на дорозі.
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30.03.2021 16:06 Відповісти
А чому на дорозі нe трeба? Аджe правила дорожнього руху порушують самe на дорогах, а нe в кабінeтах.
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30.03.2021 17:33 Відповісти
У кабінеті працюєш і не порушуєш? Брешеш хабарник.
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30.03.2021 17:43 Відповісти
А если автомобили-"фантомы", как вы говорите будут нарушать, то кто их штрафовать будет, колеги по-цеху, а?
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30.03.2021 16:08 Відповісти
Включат проблесковые маячки спрятанные под решеткой радиатора и смогут отступать от ПДР
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30.03.2021 16:21 Відповісти
плюс если даже скроются с места ДТП никто их никогда не найдёт, так как их номеров нет в базе МВД
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30.03.2021 18:45 Відповісти
еще нужно штрафы ввести для тех кто моргает на дороге. нехрен предупреждать потенциальных нарушителей. это свинство и пережиток совка. нарушил-заплати. весь мир так живет.
вот не знаю, в европе моргают фарами?
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30.03.2021 16:17 Відповісти
в Європі блимають фарами! ніхто ніде не любить мусарів
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30.03.2021 16:20 Відповісти
Порушники і злочинці звісно не *******, було б дивно якби любили
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30.03.2021 16:22 Відповісти
здебільшого люди, які йдуть працювати в мусарню - розумово відсталі!
це єдине місце де вони можуть реалізувати свої садиські задатки
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30.03.2021 16:26 Відповісти
не обязательно, там половина (кум брат сват, жена любовница дочь) (судьи прокурора таможенника СБУшника или другого мусора). Почему? А потому что ничего делать не нужно, а деньги в виде ЗП капают + можно дополнительно зарабатывать открывая закрывая у.д.
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30.03.2021 18:43 Відповісти
У меня за последние 15 лет ни единого штрафа. Вроде не нарушитель и не преступник а мусоров не люблю. Знаете почему? Потому что они сами нарушители и преступники и у последнего урки уважения к закону больше чем у мусора...
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30.03.2021 16:34 Відповісти
Стас , ошибаешся , у урок и прочей гопоты законов нет никаких , кроме одного , закон - тайга
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30.03.2021 19:15 Відповісти
ну и идиоты. тех кто моргает надо приравнять к тем кто стоит на шухере , или как там, во время преступления. а что? сейчас моргнул, помог нарушителю, через 1км этот чувак собьет ребенка. получается надо рвать эту псевдо взаимопомощь .
а вы убирите на пол года полицию с улиц совершенно. посмотрим что будет. не факт что вы самым сильным окажетесь на улице.
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30.03.2021 16:36 Відповісти
наче нікуди мусаров не прибирали, а 5-річного Кіріла Тлявова застрелив не якийсь там міфічний водій, якому моргнули, а справжній бухий мусор!!
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30.03.2021 16:44 Відповісти
жесть конечно.тут спорить не буду.
но идиоты есть в любой професии.
надо значит повышать им зарплату, повышать мотивацию, короче делать так что бы эта работа была престижной, высокооплачиваемой. чтобы ее ценили те кто надел форму. и в нерабочее время так же.
конечно идиотизм бухать и стрелять. тут нет слов.
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30.03.2021 16:51 Відповісти
ну то що, хто більша загроза вигаданний тобою водій чи мусара, які плюють на Закон?!
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30.03.2021 16:55 Відповісти
зарплаты у них немаленькие, но полицаям сколько не плати, всё равно взятки брать будут. А знаете почему? нет нетерпимости к коррупции внутри системы
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30.03.2021 18:39 Відповісти
Виталий , не ври , если не знаешь , у патрулей зарплаты чуть ниже средней ( по нашему региону ) , на биржах труда ( везде ) призывы идти в патруль , но людей не хватает
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30.03.2021 19:20 Відповісти
хорошо, не буду, но зепешку хоть водкой, бытовой техникой блин не помню чем еще, уже не дают? только живыми деньгами
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30.03.2021 20:01 Відповісти
наче нікуди мусарів не прибирали, а два мусара - сергій суліма та микола кузів згвалтували 35-річну жінку-свідка!!
ще раз, якщо ти дебіл і не розумієшь з першого разу - не міфічний водій, якому моргнули згвалтував ту жінку, а 2 мусара
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30.03.2021 16:47 Відповісти
На дорогах з'являться автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення ПДР, - радник глави МВС Мартиненко - Цензор.НЕТ 8536
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30.03.2021 16:44 Відповісти
Знов гайці по кущах сидітимуть...
Все повертається у совок, бо совок сидить на президентському табуреті...
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30.03.2021 17:09 Відповісти
Взагалі-то питання підвищення штрафів та розширення повноважень поліції треба виносити на референдум. Де Аваков отримає ОСЬ ТАКИЙ БОЛТ
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30.03.2021 18:37 Відповісти
Больше всего разворовывают бюджет чиновники а камеры гражданам )) А может мы в каждом кабинете чиновника по камере установим чтоб было видно что наемные работники украинского народа делают на работе!?
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30.03.2021 17:12 Відповісти
Хоч камери, хоч фантоми, а все одно поліцаї - це ментально ті, хто готовий за усним наказом будь-якого прохіндея - Захарченка або Авакова - репресувати хоч за "три колоски", хоч за "чотири покришки".
І це нововведення буде таким само вибірковим, як і усі інші акти.
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30.03.2021 17:27 Відповісти
У мене альтернативна пропозиція - Авакова звільнити, ДАЇ патрульної поліції - розігнати з вовчим білетом. Зарплату платити поліцейським тільки за розкриття злочинів, а не за те, скільки грошей вигребуть з водіїв
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30.03.2021 18:35 Відповісти
Сомневаюсь, что в нашей стране такое возможно! Они не могут сделать нормальный общественный транспорт, а тут еще растраты на такое авто
Хотя если с другой стороны, они будут собирать себе штрафы в карман...тогда возможно.
Ну тогда советую взять , хоть на бензине сэкономите !
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06.04.2021 11:52 Відповісти
 
 