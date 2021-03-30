На дорогах з'являться автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення ПДР, - радник глави МВС Мартиненко
В Україні з'являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в таких автомобілях будуть їздити поліцейські, але вони не будуть брендовані.
"У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми — це автомобілі, в яких є спеціальне обладнання, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не брендовані, поліцейські будуть їхати в них у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі виявляти порушення", — розповів Мартиненко.
Він додав, що в 2021 році на дорогах України хочуть додатково встановити 200 камер автофіксації порушень ПДР.
"Окрім камер, у нас працюють поліцейські загони, які використовують радари TruCAM. Нещодавно кількість ділянок, де вимірюють швидкість за допомогою TruCAM, збільшилася ще на 60", — зазначив радник очільника МВС.
Нагадаємо, 17 березня 2021 року в Україні набули чинності нові штрафи за порушення ПДР. Тепер за водіння в нетверезому вигляді доведеться заплатити від 17 тис. грн, за перевищення швидкості — до 1700 грн.
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каждый день в новостях страшные дтп , как их пресекать ? расскажи если знаешь
ни гвоздя ни жезла , соблюдайте пдд , и все будет Ок
у панов ( кто бывал ) все четко , нарушил - плати , и все платят , и боятся нарушать , зато приехав домой - море поколено
от себя добавлю , штрафы и наказания ( по адм и уголовке ) надо поднять хотя-бы в двое
крайнее , резонансное дтп с участием наших ( у панов ) , когда автобус с людьми разбили ,
у нас -бы дома водилам ничего-бы небыло ( поселение не в счет ) , а у панов закроют по полной , и правельно сделают
вот не знаю, в европе моргают фарами?
це єдине місце де вони можуть реалізувати свої садиські задатки
а вы убирите на пол года полицию с улиц совершенно. посмотрим что будет. не факт что вы самым сильным окажетесь на улице.
но идиоты есть в любой професии.
надо значит повышать им зарплату, повышать мотивацию, короче делать так что бы эта работа была престижной, высокооплачиваемой. чтобы ее ценили те кто надел форму. и в нерабочее время так же.
конечно идиотизм бухать и стрелять. тут нет слов.
ще раз, якщо ти дебіл і не розумієшь з першого разу - не міфічний водій, якому моргнули згвалтував ту жінку, а 2 мусара
Все повертається у совок, бо совок сидить на президентському табуреті...
І це нововведення буде таким само вибірковим, як і усі інші акти.
Хотя если с другой стороны, они будут собирать себе штрафы в карман...тогда возможно.
Ну тогда советую взять , хоть на бензине сэкономите !