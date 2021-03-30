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Новини Агресія Росії проти України
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Четверо українських військових загинули під Шумами через цинічний обстріл снайперами терористів групи розмінування, - Хомчак

Четверо українських військових загинули внаслідок цинічного обстрілу 26 березня снайперами групи розмінування 143-го Об'єднаного навчально-тренувального центру зі складу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Шуми на Донбасі.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

"Група розмінування підполковника Коваля у складі старшини Бруска, старшого солдата Гищука спільно з начальником інженерної служби бригади старшим солдатом Барничем проводила огляд місцевості на предмет наявності мін і розмінування їх від протипіхотних мін ПОМ-2, які напередодні були дистанційно встановлені російськими окупаційними військами", - сказав Хомчак.

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За його словами, під час виконання завдань у результаті снайперського вогню зазнав смертельного вогневого кульового поранення старший сержант Барнич, командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу і здійснюючи евакуацію, внаслідок снайперського вогню, зазнав несумісного із життям вогнепального поранення.

Він зазначив, що в результаті обстрілу старшина Бруско зазнав важких кульових поранень, старший солдат Гищук - поранення середньої складності.

"Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь і зазнали смертельних кульових поранень", - сказав головнокомандувач.

Він підкреслив, що командування неодноразово вживало заходів щодо припинення вогню з боку противника певним механізмом взаємодії між спільним центром координації та контролю та ОБСЄ, і ухвалило рішення відкрити вогонь у відповідь.

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"Після відкриття вогню у відповідь противник припинив обстріли, що дозволило надати допомогу пораненим і евакуювати загиблих", - розповів Хомчак.

Він заявив, що особливим цинізмом дій підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців Об'єднаних сил з об'єкта критичної інфраструктури - водонасосної станції, через яку здійснюється поставка води як на тимчасово окуповану територію, так і на територію, підконтрольну уряду України.

"Противник намагався спровокувати наші війська вести вогонь у відповідь по насосній станції для заподіяння гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьк, Горлівка, Південне", - зазначив Хомчак.

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Четверо українських військових загинули під Шумами через цинічний обстріл снайперами терористів групи розмінування, - Хомчак 01

Фото - фейсбук Юрія Мисягіна

Автор: 

обстріл (28580) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+47
от навіщо посилати групу на розмінування якщо вона могла стати здобиччю снайперів і при цьому немає можливості її прикрити?
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30.03.2021 15:49
+43
а нельзя назвать фамилию дыбила,отозвавшего контрснайперские группы с передовой?
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30.03.2021 16:00
+41
надо так:

Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного приказа главнокомандующего просто перестать стрелять...
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30.03.2021 15:52
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от навіщо посилати групу на розмінування якщо вона могла стати здобиччю снайперів і при цьому немає можливості її прикрити?
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30.03.2021 15:49 Відповісти
а кто их туда послал не зачисти предварительно снайперов
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30.03.2021 15:49 Відповісти
Как же ш? Там же не война, там "конфликт", бл..ь.
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30.03.2021 16:05 Відповісти
Хомчак и зеленский
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30.03.2021 21:55 Відповісти
хомяк в своем репертуаре...
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30.03.2021 15:50 Відповісти
надо так:

Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного приказа главнокомандующего просто перестать стрелять...
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30.03.2021 15:52 Відповісти
"Циничного" блеа. А до этого момента кацапская армия была иконой праведности?
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30.03.2021 15:51 Відповісти
А какой вумный послал их в этих условиях разминировать, А пусть он едет к родственникам и посмотрит им в глаза. Такое же сучище как и клоун.
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30.03.2021 15:55 Відповісти
А послал тот кто хотел как при совке выслужится и показатели дать
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31.03.2021 09:00 Відповісти
Отправили на смерть специально. Мины могли и подождать - о них знали. Кто дал команду выйти группе на открытую местность, должен быть расстрелян перед строем по решению полевого трибунала.
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30.03.2021 15:56 Відповісти
бубочка?
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30.03.2021 15:59 Відповісти
Именно он.
И чтобы на территории врага уже не существовало для наших понятия "объекта критической инфраструктуры". Стреляют с водонасосной? Снести с водонасосной. Стреляют с какого-то дома? Снести с домом. Завезли запрещенное на передовую, снести это оружие вместе с составом. И вокруг на 5 км.
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30.03.2021 16:17 Відповісти
...такий стратегічний талант тратити на написання тупорилих коментів, вважаю нераціонально.
Військкомат, полігон, передова, командуй!
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30.03.2021 17:41 Відповісти
Не взяли... Сказали, що дуже швидко виграю війну, а генерали палаци не встигнуть побудувати.
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30.03.2021 18:17 Відповісти
...так і сказали?)) То ти і їм значить втуляв свою "всеперемагаючу доктрину"?
Ну брат... Тобі повезло, що взагалі тебе звідти відпустили. Могли б і направити в заклад з прикрученими до підлоги ніжками стільців і тумбочок. І у супроводі людей, які не посміхаються.
Стратег-везунчик!
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Не всі виявилися зедебілами.
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30.03.2021 19:41 Відповісти
І при цьому відповідь повинна буди більш цинічною , "нас там не було".
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30.03.2021 19:25 Відповісти
Израиль уничтожает не только террористов, но и сносит их дома. И родственники террористов могут громко вопить и трясти над собой малолетними детьми, но возмездие всё равно свершится.
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30.03.2021 19:45 Відповісти
а нельзя назвать фамилию дыбила,отозвавшего контрснайперские группы с передовой?
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Зеленский
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30.03.2021 16:04 Відповісти
Убивают от безнаказанности.Если бы были надлежащие ответы от нашей артиллерии, никто бы не рисковал стрелять зная что в ответ будет уничтожающий удар.
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Какая бездарь руководит ВС, 7 лет войны, послали минеров без прикрытия, но главное убили одного, другого, послали вытаскивать их, убили еще двоих и только тогда дали команду на открытия огня в ответ и это с чистой совестью на ВР докладывает болван Хомяк и ему такие же аплодируют.
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30.03.2021 16:01 Відповісти
а розміновувати їх послав зе-ублюдок? я правильно розумію? бо воно хоче "міра"?
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30.03.2021 16:02 Відповісти
...еге ж. Ти "правильно розумієш". Зе подзвонив на мабілу і послав розміновувати. Як у вас, вузьколобих все просто та ясно. Навіщо користуватись мозком, якщо вистачає вказівки лити лайно за будь-якої нагоди.
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30.03.2021 17:37 Відповісти
На вас ще потрібно щось лити? ви вже зі своєю недолугою бубочкою давно по вуха в лайні.
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31.03.2021 03:28 Відповісти
...типова помилка поросябота! Бубочка геть не мій! Але у двовимірному світі порохоферми, все виглядає виключно плоско. Ти або поросябот, або, відповідно, зе-прихильник! Місцевий божевільний Ваня Суліма, іноді навертає вас, дякул, на підозру, що ще щось десь існує, окрім системи По-Зе, але не надовго.
Скажу по секрету(хоч ти і не повіриш) - існують люди, які РЕАЛЬНО і АДЕКВАТНО дивляться на світ і, зокрема, на події що відбуваються в Україні. У всьому їх різнобарв'ї... І це НЕ порохоботи! Не сумуй, Мася
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31.03.2021 11:25 Відповісти
Чому не проводиться ніяке справжнє розслідування по таких епізодах?!
А то спочатку читаєш:"..
"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемых "ДНР" погибли четверо наших военнослужащих Вооружённых сил Украины", - сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович информационному агентству "Интерфакс-Украина".
Он также добавил, что в результате обстрелов было ранено ещё двое украинских военнослужащих. Обстрелы велись предположительно из миномётов 82-го калибра."

А потім пишуть про обстріл снайперами. І такі розбіжності викликають багато питань. Тим паче що російські ЗМІ взагалі пишуть про підрив на міні....
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30.03.2021 16:02 Відповісти
Что в очередной раз доказывает что Зеленский преступник и должен сидеть у параши за отвод контрснайперских групп с линии разграничения
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30.03.2021 16:03 Відповісти
100% солидарен!
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30.03.2021 20:50 Відповісти
А рассказывали про минометный обстрел. Почему они все время врут?
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30.03.2021 16:03 Відповісти
...потому что соблюдают основы государственной квартальной политики
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30.03.2021 16:11 Відповісти
Война - путь обмана. Сунь Цзы.
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30.03.2021 16:17 Відповісти
Шляпа на шляпе в ожидании очередной шляпы.. жаль что это стоит жизни наших пацанов.
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30.03.2021 16:09 Відповісти
Який під@р відправив групу без прикриття?!
Який під@р вітдав наказ прибрати антиснайперські групи?!!!
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30.03.2021 16:11 Відповісти
Зеленський.
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30.03.2021 16:18 Відповісти
как они заявляют что готовы отразить агрессию, если защитить от снайперов не могут
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30.03.2021 16:11 Відповісти
хотел бы я знать имя той падали которая из убила, на его же винтовку бы и посадил
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30.03.2021 16:12 Відповісти
...начальник инженерной службы - старший солдат!!!???...это ж майорская должность???...
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30.03.2021 16:13 Відповісти
Тому, що Барнич Сергій (знав його сосбисто, не один рік з ним працював в одному цеху) був дуже освідченим, розумним, професійним, підкованим як теоретично так і практично... він був майстром в енерослужбі. По електриці дав би фору любому начальнику, в тому числі у своїй справі, любому майору чи полковнику.
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30.03.2021 16:44 Відповісти
...мне кажется , что этого мало...нет , я просто уверен...ибо прослужил пару лет в АТО командиром ГИЗ(а) 54 ОМБр ...это сапёрный батальон...и меня никто ни разу не смог заставить предпринять хоть что-нибудь , что несёт опасность личному составу бригады...и ни одного погибшего в моём батальоне...почему???...потому что я офицер и мог послать любого другого офицера в отличии от старшего солдата...я не думаю чтобы Вы разрешили хорошему человеку и отличному энергетику прооперировать своих близких...профессионализм - это не просто знания и хорошие моральные качества - это в первую очередь ответственность...
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31.03.2021 20:02 Відповісти
...почему не было дымов с собой???...
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30.03.2021 16:14 Відповісти
Вроде ПОМ -2 через некоторое время сами ликвидируются.
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30.03.2021 16:26 Відповісти
Зачем ты в этой теме, *****?
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30.03.2021 17:33 Відповісти
Стреляли в спины с насосной станции, отсюда вопрос-эта насосная станция находится у нас в тылу? Отсюда второй вопрос-как вражеский снайпер очутился у нас в тылу?
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30.03.2021 16:33 Відповісти
Хто цинічно вибирає між ганьбою і війною, той отримує і те і друге (с)
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30.03.2021 16:35 Відповісти
Ватники тут писали что история с минометным обстрелом мутная. Но ни один патриот ни на секунду не усомнился в официальной версии - лапше на уши. Хотя это было очевидно.
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30.03.2021 16:42 Відповісти
Теперь все верят что это был снайпер.
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30.03.2021 16:47 Відповісти
...скажу Тебе больше...разговаривал с друзьями...снайпер был в пару сотен метров...на водонапорной башне...и было принято решение не расстрелять эту башню , чтобы не дать картинку росиии что укры оставили людей без воды...можешь себе это представить???...
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31.03.2021 20:08 Відповісти
Зелемойский звичайна собі тварюка. І тварюки ті, які обрали чотиричі дезертира говнокомандуючим української армії. Бажаю подохнути 73% тварюк.
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30.03.2021 16:51 Відповісти
Допоки не повісять зеленого дезертира порядку в армії не буде.
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30.03.2021 16:53 Відповісти
Хто дав наказ відвести снайперські групи? Хто дав наказ прибути підкрепленню прямо під снайперський обстріл? Хто розшатав дисципліну і дух армії на передку? Так гавнокомандувач і цей начальник штабу. Прийде час і вони будуть відповідати за злочинні накази.
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30.03.2021 16:56 Відповісти
Бубочку сейчас совсем другие проблемы волнуют...
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента до 16 звеньев
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30.03.2021 16:56 Відповісти
А що, шия вже затовста.
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30.03.2021 19:27 Відповісти
Зєля вчергове прогнувсь перед пуйлом. Замість, щоб фінансувати Нептун. Може досить нам затуляти очі, що Зєлю треба геть? І дострокові?
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30.03.2021 17:03 Відповісти
Что там вообще делала группа разминирования? Снаряды экономили?
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30.03.2021 17:04 Відповісти
Были бы контрснайперские группы, то этого снайпера сепаров бы грохнули и все. Или снайперский огонь в ответ может повредить водонасосную станцию?
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30.03.2021 17:09 Відповісти
Был даден жесткий ответ. Через 4 часа. Из калашей.
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30.03.2021 17:13 Відповісти
Ця трагедія - прямий наслідок "миротворчої" політики Зєлі.
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30.03.2021 17:20 Відповісти
Скиглення, або політична байдужість, вбиває. Рятує громадянська активність.
Зєлю геть. Дострокові. Досить наших хлопців тримати мішенями в тирі для росіян. Досить відпускати вагнерівців, садити добровольців, заводити в Раду українофобів.
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30.03.2021 18:18 Відповісти
...ти хоча б знаків окличних натицькав. Коли патякаєш гаслами - давай або "капсом", або "НАВІТЬ ТАКО!". Бо виглядають твої "заклики", саме, як скиглення із закутку.
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30.03.2021 19:20 Відповісти
"... начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барнычем..."?

оце так соціальний ліфт у Героя стався свого часу
вічна пам"ять
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30.03.2021 18:27 Відповісти
а что по вашему они должны были позвонить и попросить повернутся ? пхаха...Это война Хомчак.

А чем в это время занимались наши контрснайперские группы? Ах да, совсем забыл, Зеленский же распорядился убрать их оттуда.
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30.03.2021 20:49 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ УЖЕ БОЇТЬСЯ СКАЗАТИ НАВІТЬ " та сторона " і ні разу не назвав ворога ворогом .
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30.03.2021 21:02 Відповісти
Я так понимаю убивали наших, при этом попивали воду насосной станции! и те кто посылал ублюдков также пользуются и будут пользоваться этим важным объектом!
Цена жизни наших патриотов и "цена" водонапорной башни , снести ее на хер
вместе с подонками. в следующий раз не полезут и та территория будет знать,
чем закончится любая попытка покушения на жизнь наших побратимов!
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30.03.2021 22:11 Відповісти
Запрета стрелять в ответ не было и нет. Это всё подкацапники брешут.
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31.03.2021 03:25 Відповісти
не гавно ли в погонах - хомчак послало людей на убой ?
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31.03.2021 08:46 Відповісти
Пытались бл@дь спровоцировать? Так пусти туда спецуру и зачисти ...обьекты критической инфраструктуры бл..
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31.03.2021 09:51 Відповісти
Ну ему и под Иловайском было плевать на солдат. Он их бросил на прорыв по коридору а сам уехал в хвост колонны, бросил там авто с ранеными и журналистами.. А через сутки спокойно вышел через другие позиции россиянцев, на новом авто.
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31.03.2021 09:53 Відповісти
 
 