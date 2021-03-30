Четверо українських військових загинули під Шумами через цинічний обстріл снайперами терористів групи розмінування, - Хомчак

Четверо українських військових загинули внаслідок цинічного обстрілу 26 березня снайперами групи розмінування 143-го Об'єднаного навчально-тренувального центру зі складу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Шуми на Донбасі.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

"Група розмінування підполковника Коваля у складі старшини Бруска, старшого солдата Гищука спільно з начальником інженерної служби бригади старшим солдатом Барничем проводила огляд місцевості на предмет наявності мін і розмінування їх від протипіхотних мін ПОМ-2, які напередодні були дистанційно встановлені російськими окупаційними військами", - сказав Хомчак.

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За його словами, під час виконання завдань у результаті снайперського вогню зазнав смертельного вогневого кульового поранення старший сержант Барнич, командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу і здійснюючи евакуацію, внаслідок снайперського вогню, зазнав несумісного із життям вогнепального поранення.

Він зазначив, що в результаті обстрілу старшина Бруско зазнав важких кульових поранень, старший солдат Гищук - поранення середньої складності.

"Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь і зазнали смертельних кульових поранень", - сказав головнокомандувач.

Він підкреслив, що командування неодноразово вживало заходів щодо припинення вогню з боку противника певним механізмом взаємодії між спільним центром координації та контролю та ОБСЄ, і ухвалило рішення відкрити вогонь у відповідь.

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"Після відкриття вогню у відповідь противник припинив обстріли, що дозволило надати допомогу пораненим і евакуювати загиблих", - розповів Хомчак.

Він заявив, що особливим цинізмом дій підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців Об'єднаних сил з об'єкта критичної інфраструктури - водонасосної станції, через яку здійснюється поставка води як на тимчасово окуповану територію, так і на територію, підконтрольну уряду України.

"Противник намагався спровокувати наші війська вести вогонь у відповідь по насосній станції для заподіяння гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьк, Горлівка, Південне", - зазначив Хомчак.

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Фото - фейсбук Юрія Мисягіна