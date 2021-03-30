Четверо українських військових загинули під Шумами через цинічний обстріл снайперами терористів групи розмінування, - Хомчак
Четверо українських військових загинули внаслідок цинічного обстрілу 26 березня снайперами групи розмінування 143-го Об'єднаного навчально-тренувального центру зі складу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Шуми на Донбасі.
Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.
"Група розмінування підполковника Коваля у складі старшини Бруска, старшого солдата Гищука спільно з начальником інженерної служби бригади старшим солдатом Барничем проводила огляд місцевості на предмет наявності мін і розмінування їх від протипіхотних мін ПОМ-2, які напередодні були дистанційно встановлені російськими окупаційними військами", - сказав Хомчак.
За його словами, під час виконання завдань у результаті снайперського вогню зазнав смертельного вогневого кульового поранення старший сержант Барнич, командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу і здійснюючи евакуацію, внаслідок снайперського вогню, зазнав несумісного із життям вогнепального поранення.
Він зазначив, що в результаті обстрілу старшина Бруско зазнав важких кульових поранень, старший солдат Гищук - поранення середньої складності.
"Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь і зазнали смертельних кульових поранень", - сказав головнокомандувач.
Він підкреслив, що командування неодноразово вживало заходів щодо припинення вогню з боку противника певним механізмом взаємодії між спільним центром координації та контролю та ОБСЄ, і ухвалило рішення відкрити вогонь у відповідь.
"Після відкриття вогню у відповідь противник припинив обстріли, що дозволило надати допомогу пораненим і евакуювати загиблих", - розповів Хомчак.
Він заявив, що особливим цинізмом дій підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців Об'єднаних сил з об'єкта критичної інфраструктури - водонасосної станції, через яку здійснюється поставка води як на тимчасово окуповану територію, так і на територію, підконтрольну уряду України.
"Противник намагався спровокувати наші війська вести вогонь у відповідь по насосній станції для заподіяння гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьк, Горлівка, Південне", - зазначив Хомчак.
Фото - фейсбук Юрія Мисягіна
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного приказа главнокомандующего просто перестать стрелять...
И чтобы на территории врага уже не существовало для наших понятия "объекта критической инфраструктуры". Стреляют с водонасосной? Снести с водонасосной. Стреляют с какого-то дома? Снести с домом. Завезли запрещенное на передовую, снести это оружие вместе с составом. И вокруг на 5 км.
Військкомат, полігон, передова, командуй!
Ну брат... Тобі повезло, що взагалі тебе звідти відпустили. Могли б і направити в заклад з прикрученими до підлоги ніжками стільців і тумбочок. І у супроводі людей, які не посміхаються.
Стратег-везунчик!
Скажу по секрету(хоч ти і не повіриш) - існують люди, які РЕАЛЬНО і АДЕКВАТНО дивляться на світ і, зокрема, на події що відбуваються в Україні. У всьому їх різнобарв'ї... І це НЕ порохоботи! Не сумуй, Мася
А то спочатку читаєш:"..
"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемых "ДНР" погибли четверо наших военнослужащих Вооружённых сил Украины", - сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович информационному агентству "Интерфакс-Украина".
Он также добавил, что в результате обстрелов было ранено ещё двое украинских военнослужащих. Обстрелы велись предположительно из миномётов 82-го калибра."
А потім пишуть про обстріл снайперами. І такі розбіжності викликають багато питань. Тим паче що російські ЗМІ взагалі пишуть про підрив на міні....
Який під@р вітдав наказ прибрати антиснайперські групи?!!!
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента до 16 звеньев
Зєлю геть. Дострокові. Досить наших хлопців тримати мішенями в тирі для росіян. Досить відпускати вагнерівців, садити добровольців, заводити в Раду українофобів.
оце так соціальний ліфт у Героя стався свого часу
вічна пам"ять
А чем в это время занимались наши контрснайперские группы? Ах да, совсем забыл, Зеленский же распорядился убрать их оттуда.
Цена жизни наших патриотов и "цена" водонапорной башни , снести ее на хер
вместе с подонками. в следующий раз не полезут и та территория будет знать,
чем закончится любая попытка покушения на жизнь наших побратимов!