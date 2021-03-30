ОБСЄ порушила мінський формат і наділила статусом учасників переговорів запрошених з ОРДЛО російських громадян, - Гармаш
Модератор політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від ОБСЄ розглядає представників окупаційної влади на Донбасі як окрему сторону переговорів. І цим порушує тристоронній формат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці донеччанин у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш
"Сьогодні було унікальне засідання робочої групи з політичних питань ТКГ. Перші п'ять годин переговори йшли у вигляді двосторонніх консультацій модератора від ОБСЄ з представниками сторін у двосторонньому форматі. Потім, приблизно пів години, була "неофіційна інформаційна зустріч" офіційних представників делегацій. І тільки останні пів години - проходило офіційне засідання робгрупи", - написав Гармаш.
Він продовжив: "Головний підсумок - переговорний процес не зірвано. Хоча на сьогодні у мене є вже чітка впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли у нас здали б нерви і ми перші вийшли з переговорів. Ніколи! Ніколи ми не дамо можливості Росії звинуватити нас у зриві процесу до якого прив'язані санкції проти РФ!"
"І важливий момент: і в двосторонніх консультаціях з модератором, і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані "представники ОРДЛО" з російськими паспортами.
Тобто, ОБСЄ самовільно, в порушення Мінських угод, порушило тристоронній формат переговорів, наділивши статусом делегацій / сторін переговорів запрошених (до речі, до сьогоднішнього дня не зрозуміло - ким) з ОРДЛО російських громадян", - резюмував Гармаш.
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Я верю нашей власти, а не ОБСЕ. В отличие от тебя. Когда ты при Пеце почему-то вопела, что "ОБСЕ- слепцы" (или что-то в этом роде), а теперь они для тебя "вдруг" стали "носителями истины". Это ж как нужно ненавидеть свою страну, чтобы во вред ей упрекать "во лжи" её власть, а не лгунов, которые лгут не первый год?
хорошо, что веришь нашей власти, читайТЕ.
наверное это тоже заказуха на сайте президента. и то, как потом блеял дерьмак на всех каналах ТВ это было не с ним, а с его двойником.
нарушен формат - из переговоров не выйдем
терпилы зеленые, так им все что угодно навяжут
И только при Клоуне это ОБСЕ так тупо навязывает московский формат.
Жрі.Те, не обляпайтесь.
15.05.2020
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
https://www.segodnya.ua/tags/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
Дырявое корыто.
И обсе у них уже на поводу.
Во первых, Рашка, привезя и включив в переговоры сепаратистов-террористов и наделив их своим гражданством - ПОДТВЕРЖДАЕТ, что является СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА!
Во вторых, ОБСЕ, пойдя на поводу у Рашки, ПРИЗНАЛОСЬ в своей НЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ и ЗАВИСИМОСТИ от стороны конфликта.
Таким образом, Минские Переговоры можно со 100% надежностью признать СОРВАННЫМИ Рашкой и подконтрольной ей ОБСЕ.
Украине можно громко и НА ВЕСЬ МИР ЗАЯВЛЯТЬ об этом!
Почему же тогда молчит Бубочка и его "Слуги"?
Ах, им не до этого - им ДВЕРЬ в охвисе менять срочно надо!
https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-snyal-sankcii-s-neskolkih-rossiyan-i-organizatorov-psevdovyborov-v-l-dnr-1443232.html Зеленский снял санкции с пособников боевиков - новости
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
Усекли?
Нас **"ут, а мы крепчаем ? Так это вроде принцип жизни кацапов, а не украинцев