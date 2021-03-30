ОБСЄ порушила мінський формат і наділила статусом учасників переговорів запрошених з ОРДЛО російських громадян, - Гармаш

Модератор політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від ОБСЄ розглядає представників окупаційної влади на Донбасі як окрему сторону переговорів. І цим порушує тристоронній формат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці донеччанин у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш

"Сьогодні було унікальне засідання робочої групи з політичних питань ТКГ. Перші п'ять годин переговори йшли у вигляді двосторонніх консультацій модератора від ОБСЄ з представниками сторін у двосторонньому форматі. Потім, приблизно пів години, була "неофіційна інформаційна зустріч" офіційних представників делегацій. І тільки останні пів години - проходило офіційне засідання робгрупи", - написав Гармаш.

Він продовжив: "Головний підсумок - переговорний процес не зірвано. Хоча на сьогодні у мене є вже чітка впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли у нас здали б нерви і ми перші вийшли з переговорів. Ніколи! Ніколи ми не дамо можливості Росії звинуватити нас у зриві процесу до якого прив'язані санкції проти РФ!"

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"І важливий момент: і в двосторонніх консультаціях з модератором, і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані "представники ОРДЛО" з російськими паспортами.

Тобто, ОБСЄ самовільно, в порушення Мінських угод, порушило тристоронній формат переговорів, наділивши статусом делегацій / сторін переговорів запрошених (до речі, до сьогоднішнього дня не зрозуміло - ким) з ОРДЛО російських громадян", - резюмував Гармаш.