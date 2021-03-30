УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10361 відвідувач онлайн
Новини Парламентські вибори-2019
2 341 7

Довибори в Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів призупинено

Довибори в Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів призупинено

Станом на 15:00 окружна виборча комісія округу №87 не відновила роботу через відсутність 9 членів комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Комісія мала відновити засідання, яке вона перервала, о 12:00, однак на цю годину у приміщення нікого не пустили, оскільки поліція проводила слідчі дії.

Так, відсутні голова ОВК Руслан Кашніков ("Голос") та заступник голови Тарас Дунець ("Громадянська позиція"). Крім того, не з’явились на засідання:

  • Іванна Бабій ("Європейська Солідарність")
  • Василь Білоус ("Свобода")
  • Денис Жилюк ("Голос")
  • Андрій Кур’ян ("Партія Шарія")
  • Олександр Кушлик ("Слуга народу")
  • Олександра Петрик ("Європейська Солідарність")
  • Іван Федів ("Слуга народу")

Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК по 87-му округу.

Автор: 

Івано-Франківськ (520) ОПОРА (216) дострокові вибори (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит честно считают
показати весь коментар
30.03.2021 16:14 Відповісти
Одні панове підрахуї.
показати весь коментар
30.03.2021 16:37 Відповісти
Що то було? Якби справді чесно перемагав Вірастюк, або Шевченко, який скупив все обласне керівництво включаючи мера Франківська Марцинківа, то комісія вже все порахувала б.
показати весь коментар
30.03.2021 16:21 Відповісти
Очень похоже, что побеждает не тот кандидат, которого очень хочется видеть в ВР кому то "там". Самостоятельный активных человек, а не марионетка, готовая подымать руку по команде свыше.
показати весь коментар
30.03.2021 16:23 Відповісти
Так їх там 3 основних гуся й залишалось, два зелених один сірий...
показати весь коментар
30.03.2021 16:37 Відповісти
Вы и в правду верите, что в ВР до сих пор есть депутаты которые голосуют по зову сердца, справедливости и совести. Все депутаты по закону идут от какой то партии. А за каждой партией стоит какой то олигарх. Партия / олигарх/ сказала : " Надо.", депутат ответил: "Есть". Так что не теште себя иллюзией о самостоятельности нынешних депутатов.
показати весь коментар
30.03.2021 16:47 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26491236.html З життя Беняфіціарів

Довибори в Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів призупинено - Цензор.НЕТ 7062
показати весь коментар
30.03.2021 16:39 Відповісти
 
 