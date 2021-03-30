Довибори в Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів призупинено

Станом на 15:00 окружна виборча комісія округу №87 не відновила роботу через відсутність 9 членів комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Комісія мала відновити засідання, яке вона перервала, о 12:00, однак на цю годину у приміщення нікого не пустили, оскільки поліція проводила слідчі дії.

Так, відсутні голова ОВК Руслан Кашніков ("Голос") та заступник голови Тарас Дунець ("Громадянська позиція"). Крім того, не з’явились на засідання:

Іванна Бабій ("Європейська Солідарність")

Василь Білоус ("Свобода")

Денис Жилюк ("Голос")

Андрій Кур’ян ("Партія Шарія")

Олександр Кушлик ("Слуга народу")

Олександра Петрик ("Європейська Солідарність")

Іван Федів ("Слуга народу")

Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК по 87-му округу.