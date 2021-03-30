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Довибори в Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів призупинено
Станом на 15:00 окружна виборча комісія округу №87 не відновила роботу через відсутність 9 членів комісії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".
Комісія мала відновити засідання, яке вона перервала, о 12:00, однак на цю годину у приміщення нікого не пустили, оскільки поліція проводила слідчі дії.
Так, відсутні голова ОВК Руслан Кашніков ("Голос") та заступник голови Тарас Дунець ("Громадянська позиція"). Крім того, не з’явились на засідання:
- Іванна Бабій ("Європейська Солідарність")
- Василь Білоус ("Свобода")
- Денис Жилюк ("Голос")
- Андрій Кур’ян ("Партія Шарія")
- Олександр Кушлик ("Слуга народу")
- Олександра Петрик ("Європейська Солідарність")
- Іван Федів ("Слуга народу")
Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК по 87-му округу.
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ледокол С Бандэра
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