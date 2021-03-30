Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане
Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на відкритті Керченського моста в 2018 році.
Співак Олег Газманов, актор Дмитро Харатьян і співачка Ольга Кормухіна прокоментували Крим.Реалії кримінальну справу, заведену щодо них в Україні за виступ на відкритті Керченського моста в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ. Їм інкримінують незаконний в'їзд на окуповану територію і виїзд з неї.
"Я - громадянин Російської Федерації. Не бачу приводу це коментувати", - написав нам актор і співак Дмитро Харатьян.
Продюсер Діми Білана, Юліанни Караулової і групи "Градуси" (Романа Пашкова і Руслана Тагієва), що стали фігурантами кримінального розслідування, Яна Рудковська відмовилася від коментарів.
"Кримський міст давно працює. А з вашим радіо - нічого спільного. З іноагентами (проєкти "Радіо Свобода" визнані Мін'юстом Росії "іноземними агентами". - Ред.) не спілкуюся", - прокоментував співак Газманов.
"Хлопці, ну я ж не психіатр, я діагнози не ставлю, тим більше їх не коментую. Ну самі подумайте, смішно просто навіть увагу звертати на це нормальній людині. Ну що ж роздувати з цього ?! Мели, Іване, доки вітру стане, що називається ", - відповіла нам рокспівачка Кормухіна.
23 березня колишня телеведуча російського Першого каналу Марина Кім відреагувала на цю кримінальну справу у своєму telegram-каналі.
"Чому тільки зараз хлопці схаменулися і виступили з множинними кримінальними справами за концерт, присвячений відкриттю Кримського моста? Це ж було в 2018 році! Скільки води відтоді спливло. А "бомбить" їх досі! Що ж, добре, коли хтось до тебе небайдужий. Концерт був. Крим наш", - написала вона.
15 травня 2018 року російські співаки, актори і телеведучі виступили на урочистому відкритті Керченського моста.
16 березня 2021 року представник Крайової ради українців Криму (КРУК) і глава громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергій Мокренюк зажадав від українських правоохоронців розслідувати це незаконне відвідування окупованого Криму російськими знаменитостями.
19 березня 2021 року прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на Керченському мосту, чиї особистості вдалося встановити.
Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, під слідство потрапили: Олександр Буйнов, Олександр Маршал, Олександр Скляр, Олена Свиридова, Валерія, Григорій Лепс, Денис Майданов, Діма Білан, Дмитро Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Доліна, Марина Кім, Наталія Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухіна, Пелагея, Роман Пашков і Руслан Тагієв (група "Градуси"), Стас П'єха, Юліанна Караулова і Юлія Волкова.
25 березня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив Крим.Реалії про готовність "просувати" міжнародні санкції проти 23 російських артистів, які потрапили під кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось бачить склянку наполовину порожньою, хтось - наполовину повною. Селяві...
Я лише хотів сказати, що люди не чорні або білі і пухнасті. І Макаревич теж.
"У 2014 році в ефірі російського телеканалу «Дождь» Макаревич повторив поширену дезу російської пропаганди що Росія анексувала Крим та вторглася на схід України аби допомогти російськомовним громадянам."
Але я вірю Вам, що ці два альбоми непогані, і я зовсім не проти, якщо нові покоління росіян будуть зростати на музиці Макаревича.
Я лише писав про те, що "не надо очаровьіваться, чтобьі потом не разочаровьіваться", і що людей на 100% білих і пухнастих не буває.
Оскільки згадав про австрійських толкієністів - то із подібного нещодавно вийшло один за одним два альбоми норвежців Beleriand, музика - таке поєднання Summoning і старого Dimmu Borgir (періоду For All Tid і Stormblast). Ось тут можна слухнути:
https://youtu.be/LqmVDIYqilw Beleriand - Far Over Wood And Mountain Tall (2020)
https://youtu.be/mndl5rCNAhA Beleriand - February (2021)
Детальніше розпишу ввечері або завтра... І буквально днями вийшов кліп бергенської групи Nattverd (група молода, але музика - чистий норвезький олдскул 90-х). 30 квітня вийде новий альбом Vandring - поки не вийшов, рекомендую послухати два попередні полноформати і міні-альбом, на каналі Black Metal Promotion є. Кліп - похмура жесть. Норвегія, хутір біля Бьоргвіна (******** Берген), 1349 рік... живе собі фермерська сім'я, усі сумлінно моляться і шанують б*га... Аж поки із зараженими щуратами не прийшла Svartedauden - Чорна Смерть.
https://youtu.be/bCjivR_ATTQ Nattverd - Naar Taaken Fortaerer Alt (Official Music Video)
хоча тру блек мало зараз слухаю, Nattverd зайшов, чекаємо на новий альбом.
Із норвегів останнім часом ще зацінив Ulvehyrde і Valdaudr, рекомендую. Олдскул у чистому вигляді.
https://youtu.be/ksBzaTPNX5Y Ulvehyrde - Englemakersken (2021)
https://youtu.be/YyfXyzWz-vg Ulvehyrde - Jarlen (Video)
https://youtu.be/nMg0Xu6EUfM Valdaudr - Drapsdalen (2021)
І чекаю на дебютний альбом Ildfar, проект норвежця, який створював матеріал ще у 90-х, але тільки зараз альбом "дозрів". Має вийти 14 травня. Промо трек, витриманий як старе віскі - аж повіяло лісовим духом Норвегії 90-х, вокал особливо сподобався...
https://youtu.be/h8wYjfgHzLA Ildfar - Lyset I Skumringen (Track Premiere)
https://youtu.be/QIkL52qlcHA Sorcier Des Glaces - North (2016) - окремо оцінив кавер на пісню Witchcraft норвежців Obtained Enslavement.
https://youtu.be/Jtpxpzs-1Z4 Ifernach - Wastow: The Sortilege Of Winter (EP 2019) - дві пісні, присвячені Кесіку та Клускапу, ключовим божествам алгонкінів.
https://youtu.be/4LLQxTWF4cw Ifernach - Waqan (EP 2020) - цей опус присвячений Coureur des Bois ("лісовим кур'єрам", французьким купцям-першопроходцям Канади) і легендарному Етьєну Брюле, одному з цих колоністів.
І ще дуже зацінив дебютний міні-альбом голандців Kastijder. Саунд, вокал, клавішні, загальна атмосфера... хлопці явно надихнулися першими альбомами норвегів Gehenna.
https://youtu.be/bfOkkJj_kfo Kastijder - Kastijder (Demo 2021)
Із неметалічної музики майже щодня перед сном слухаю давніх фаворитів, норвезький проект Biosphere, http://www.norge.ru/biosphere/ ось інформація про нього . Дуже атмосферний, холодний і пейзажний ембієнт/мінімал техно. Улюблений альбом: https://youtu.be/-WHl9kr2_3U Biosphere - Patashnik (1994)
І ще ось такий орієнтал симфоблек: іранський Helzgloriam, нагадує Dimmu Borgir періоду Enthrone Darkness Triumphant плюс елементи іранського фолку. Оригінально і могутньо.
https://youtu.be/dlCJ_hX02C4 Helzgloriam - Decapitated Mystics Of The Serpent (2020)
Cryptopsy - так! М'ясо м'ясисте 🤘😡🤘
https://youtu.be/Q3nc5B0-H9c Biosphere - SETI Project (original, v.1 & remix)
Проект SETI - існуючий із 60-х років проект пошуку інопланетного розуму шляхом прослуховування космосу на радіочастотах. Не знайшлі ані хія, що наводить на тривожні думки щодо парадоксу Фермі та Великого Фільтру...
Просто зележопые, провалившие реальные задачи - вакцинацию, инфляцию, экономику, войну и т.п. - зележопые пытаются пустить своему лошаре-избирателю пыль в глаза.
Дескать, мы ж не только воруем, а вот еще и дэржаву захыщаемо.
И начинается: арест самолетов Медведчука (которые за границей и недоступны), санкции против Поклонской (на 200 гривень), закрытие телеканалов (персонал и аудитория просто перешли на НАШ и Интер) и т.п. мыльные пузыри.
Теперь вот еще уголовные дела против недоступных эстрадных крутильщиков жопами...
Клоун хочет шоу!
Клоун хочет внимания!
Четырежды немобилизованный писькограй вас обязательно помилует.
Ведь для него наша страна не Родина, а гешефт...
Теперь эти роисянские "артисты" могут расчитывать на концерты только по кацапским курятникам и у Луки в бане.
тогда и расскажут про бред