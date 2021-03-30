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Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане

Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на відкритті Керченського моста в 2018 році.

Співак Олег Газманов, актор Дмитро Харатьян і співачка Ольга Кормухіна прокоментували Крим.Реалії кримінальну справу, заведену щодо них в Україні за виступ на відкритті Керченського моста в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ. Їм інкримінують незаконний в'їзд на окуповану територію і виїзд з неї.

"Я - громадянин Російської Федерації. Не бачу приводу це коментувати", - написав нам актор і співак Дмитро Харатьян.

Продюсер Діми Білана, Юліанни Караулової і групи "Градуси" (Романа Пашкова і Руслана Тагієва), що стали фігурантами кримінального розслідування, Яна Рудковська відмовилася від коментарів.

"Кримський міст давно працює. А з вашим радіо - нічого спільного. З іноагентами (проєкти "Радіо Свобода" визнані Мін'юстом Росії "іноземними агентами". - Ред.) не спілкуюся", - прокоментував співак Газманов.

Читайте: Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК

"Хлопці, ну я ж не психіатр, я діагнози не ставлю, тим більше їх не коментую. Ну самі подумайте, смішно просто навіть увагу звертати на це нормальній людині. Ну що ж роздувати з цього ?! Мели, Іване, доки вітру стане, що називається ", - відповіла нам рокспівачка Кормухіна.

23 березня колишня телеведуча російського Першого каналу Марина Кім відреагувала на цю кримінальну справу у своєму telegram-каналі.

"Чому тільки зараз хлопці схаменулися і виступили з множинними кримінальними справами за концерт, присвячений відкриттю Кримського моста? Це ж було в 2018 році! Скільки води відтоді спливло. А "бомбить" їх досі! Що ж, добре, коли хтось до тебе небайдужий. Концерт був. Крим наш", - написала вона.

15 травня 2018 року російські співаки, актори і телеведучі виступили на урочистому відкритті Керченського моста.

16 березня 2021 року представник Крайової ради українців Криму (КРУК) і глава громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергій Мокренюк зажадав від українських правоохоронців розслідувати це незаконне відвідування окупованого Криму російськими знаменитостями.

Також читайте: Розслідування ведеться стосовно 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - СБУ

19 березня 2021 року прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на Керченському мосту, чиї особистості вдалося встановити.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, під слідство потрапили: Олександр Буйнов, Олександр Маршал, Олександр Скляр, Олена Свиридова, Валерія, Григорій Лепс, Денис Майданов, Діма Білан, Дмитро Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Доліна, Марина Кім, Наталія Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухіна, Пелагея, Роман Пашков і Руслан Тагієв (група "Градуси"), Стас П'єха, Юліанна Караулова і Юлія Волкова.

25 березня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив Крим.Реалії про готовність "просувати" міжнародні санкції проти 23 російських артистів, які потрапили під кримінальне провадження.

Автор: 

Крим (14168) росія (65282) санкції (11851) кримінальна справа (519) артисти (216) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+46
Може Ємєля, може козєля, а в Україну, ублюдки, вам зась...
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30.03.2021 16:31
+30
да что артисты? им что говорят то и делают.. если скажут петь украинский гимн будут аки соловьи в вышиванках и каждый вспомнит свои украинские корни...вот Макаревич действительно красавчик...
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30.03.2021 16:31
+25
мокшанський звіринець у повному складі
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30.03.2021 16:40
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Може Ємєля, може козєля, а в Україну, ублюдки, вам зась...
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30.03.2021 16:31 Відповісти
А на раиси есть артисты? Жирик с соловьем чтоль?
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30.03.2021 17:54 Відповісти
Коли росія розвалиться, ці люди будуть виловлені і засуджені українським судом.
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30.03.2021 18:43 Відповісти
да что артисты? им что говорят то и делают.. если скажут петь украинский гимн будут аки соловьи в вышиванках и каждый вспомнит свои украинские корни...вот Макаревич действительно красавчик...
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30.03.2021 16:31 Відповісти
Макар может с чистой совестью чесать по все украинским городам.
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30.03.2021 16:38 Відповісти
Поздно... Спекся уже Макаревич...
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30.03.2021 16:48 Відповісти
обидно..
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30.03.2021 17:00 Відповісти
А когда *****?
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30.03.2021 18:56 Відповісти
Кажуть, Макаревич дружить із Сурковим. Як відомо, "Скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти" (с)...
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30.03.2021 16:56 Відповісти
не знаю с кем там он дружит, но когда в Украину вторглась орда то МАкаревич это категорически осудил... в кацапстане это был подвиг..
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30.03.2021 17:01 Відповісти
Я теж про це читав. Як і про його дружбу з гівном.
Хтось бачить склянку наполовину порожньою, хтось - наполовину повною. Селяві...

Я лише хотів сказати, що люди не чорні або білі і пухнасті. І Макаревич теж.
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30.03.2021 17:10 Відповісти
Кажуть, шо пукин *****, хотя это как раз чистая правда
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30.03.2021 18:57 Відповісти
Ще скажіть, що навальний - великий друг України.

"У 2014 році в ефірі російського телеканалу «Дождь» Макаревич повторив поширену дезу російської пропаганди що Росія анексувала Крим та вторглася на схід України аби допомогти російськомовним громадянам."
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30.03.2021 19:27 Відповісти
Слушайте последние 2 альбома Макаревича, и уже потом упоминайте о дружбе кого-то с кем-то.
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30.03.2021 18:57 Відповісти
Я російську музику вже 7 років не слухаю. Ніяку. Хоча до того було кілька улюблених рок-гуртів звідти.
Але я вірю Вам, що ці два альбоми непогані, і я зовсім не проти, якщо нові покоління росіян будуть зростати на музиці Макаревича.
Я лише писав про те, що "не надо очаровьіваться, чтобьі потом не разочаровьіваться", і що людей на 100% білих і пухнастих не буває.
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30.03.2021 19:34 Відповісти
Так тягу к занятию проституцией ещё никто не отменял. ))
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30.03.2021 16:58 Відповісти
зеліни друзі
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30.03.2021 16:32 Відповісти
даже коцорылые считают зелоха емелей, пороха они ненавидели но емелей не считали
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30.03.2021 16:33 Відповісти
эх,хорошо лизнул однако )))
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30.03.2021 16:48 Відповісти
тебе видней с твоим опытом
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30.03.2021 16:52 Відповісти
лижут и мне, но я этого не люблю )))
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30.03.2021 17:13 Відповісти
Так ты потаскуха
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30.03.2021 20:28 Відповісти
не, я так понял что это ты тут проститутка, а когда кому то член лижут, то он отнюдь не потаскуха )))
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30.03.2021 20:54 Відповісти
Понятно, петушок мордовский
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30.03.2021 21:05 Відповісти
петушок мордовский - я так понял это тебя так зовут?
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30.03.2021 21:47 Відповісти
уверен что у большинства этих тварей есть родственники по прямой линии - этнические украинцы.
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30.03.2021 16:36 Відповісти
ну то что они мелят х с ним... не понятно одно почему потом пачками прутся в Украину.. дебилы... поцеловать пограничный столб?
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30.03.2021 16:38 Відповісти
мокшанський звіринець у повному складі
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30.03.2021 16:40 Відповісти
Далеко не повний, ще 100 з гаком мільйонів дописати треба
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30.03.2021 17:00 Відповісти
а шо там с Моргенштерном - он щас популярней всех вышеперечисленных вместе(включая Макаревича..)
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30.03.2021 16:42 Відповісти
Мир сошел с ума. Не понимаю, почему вся молодежь тащится от это Моргенштерна и ему подобных? Он же мычит что-то нечленораздельное как при церебральном параличе. И на него только посмотри - сразу видно что у него мозг поврежден
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30.03.2021 16:52 Відповісти
Там мозга нет, там только вакуум
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30.03.2021 16:57 Відповісти
Така музика не потребує зусиль для сприйняття. Це ж не опера. Примітивізм - символ російської попси, яка й розрахована на примітивне бидло.
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31.03.2021 00:21 Відповісти
Отстойняк для (Зе)дебилов
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30.03.2021 16:58 Відповісти
Да закрыть им выезд во все страны и всё,пусть Емели скачут на рашке,посмотрите как заскулят сразу о правах человека и прочей лабуде....
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30.03.2021 16:42 Відповісти
Ой. О чем Вы говорите, тут некоторые персонажи сниматься в облачении "пресса" ведя огонь из пулемёта по украинским военным, и их даже не объявляют в розыск по линии интерпола. А вы говорите о нарушении правил посещения АРК
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30.03.2021 16:51 Відповісти
Они на хер никому не нужни кроме Срашки с давящей все попсовой мафіей.
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30.03.2021 17:00 Відповісти
https://youtu.be/_KD8569XF9E Моргенштерн здорової людини )))
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31.03.2021 03:09 Відповісти
Зверушки на побегушках
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30.03.2021 16:50 Відповісти
Не завадило б винести вирок і оголосити у міжнародний розшук тоді була б ємєля.
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30.03.2021 16:52 Відповісти
Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, под следствие попали: Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев (группа "Градусы"), Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова. - ХТО ЦЕ ТАКІ??? Соромлюся спитати! Чим знамениті ці пітекантропи з минулого??7Источник: https://censor.net/ru/n3256531
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30.03.2021 16:56 Відповісти
Закон має бути один для всіх, навіть для пітекантропів.
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30.03.2021 16:58 Відповісти
Пожалуй полний срез "срюзькой культури" которой так гордятся козлорилие!
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30.03.2021 17:03 Відповісти
Схоже, австрійці Протектор та Сіленіус помилилися... Мордор тепер асоціюється не з https://youtu.be/yRwhK8X8jD8 оцією композицією , а з газмановим, воровайками та дімою їбланом Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане - Цензор.НЕТ 5362
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31.03.2021 16:48 Відповісти
Ага, плюс зоновский "шансон"
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31.03.2021 19:42 Відповісти
Welt, напиши что из нового сейчас стоит послушать. Спасибо.
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31.03.2021 20:11 Відповісти
Вітаю! Сьогодні розгрібусь із роботою - напишу, що останнім часом сподобалось...
Оскільки згадав про австрійських толкієністів - то із подібного нещодавно вийшло один за одним два альбоми норвежців Beleriand, музика - таке поєднання Summoning і старого Dimmu Borgir (періоду For All Tid і Stormblast). Ось тут можна слухнути:
https://youtu.be/LqmVDIYqilw Beleriand - Far Over Wood And Mountain Tall (2020)

https://youtu.be/mndl5rCNAhA Beleriand - February (2021)

Детальніше розпишу ввечері або завтра... І буквально днями вийшов кліп бергенської групи Nattverd (група молода, але музика - чистий норвезький олдскул 90-х). 30 квітня вийде новий альбом Vandring - поки не вийшов, рекомендую послухати два попередні полноформати і міні-альбом, на каналі Black Metal Promotion є. Кліп - похмура жесть. Норвегія, хутір біля Бьоргвіна (******** Берген), 1349 рік... живе собі фермерська сім'я, усі сумлінно моляться і шанують б*га... Аж поки із зараженими щуратами не прийшла Svartedauden - Чорна Смерть.
https://youtu.be/bCjivR_ATTQ Nattverd - Naar Taaken Fortaerer Alt (Official Music Video)
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02.04.2021 15:23 Відповісти
Дякую Welt!
хоча тру блек мало зараз слухаю, Nattverd зайшов, чекаємо на новий альбом.
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06.04.2021 13:15 Відповісти
Вже вийшов )) Власне альбом: https://youtu.be/qyNTP7_3uso https://youtu.be/qyNTP7_3uso Nattverd - Vandring (2021)
Із норвегів останнім часом ще зацінив Ulvehyrde і Valdaudr, рекомендую. Олдскул у чистому вигляді.
https://youtu.be/ksBzaTPNX5Y Ulvehyrde - Englemakersken (2021)

https://youtu.be/YyfXyzWz-vg Ulvehyrde - Jarlen (Video)

https://youtu.be/nMg0Xu6EUfM Valdaudr - Drapsdalen (2021)

І чекаю на дебютний альбом Ildfar, проект норвежця, який створював матеріал ще у 90-х, але тільки зараз альбом "дозрів". Має вийти 14 травня. Промо трек, витриманий як старе віскі - аж повіяло лісовим духом Норвегії 90-х, вокал особливо сподобався...
https://youtu.be/h8wYjfgHzLA Ildfar - Lyset I Skumringen (Track Premiere)
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06.05.2021 21:04 Відповісти
Danse De NoIr "Lord Vigo" типо вот такого сейчас цепляет.
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04.05.2021 17:05 Відповісти
Треба послухати, дякую )) Із чорнухи зараз запоєм слухаю квебекські групи Sorcier Des Glaces (атмосферний BM. не поступається за величчю старому Emperor, і що цікаво - записано без клавішних), і Ifernach - блек на тему історії краю та міфології алгонкінів.
https://youtu.be/QIkL52qlcHA Sorcier Des Glaces - North (2016) - окремо оцінив кавер на пісню Witchcraft норвежців Obtained Enslavement.

https://youtu.be/Jtpxpzs-1Z4 Ifernach - Wastow: The Sortilege Of Winter (EP 2019) - дві пісні, присвячені Кесіку та Клускапу, ключовим божествам алгонкінів.

https://youtu.be/4LLQxTWF4cw Ifernach - Waqan (EP 2020) - цей опус присвячений Coureur des Bois ("лісовим кур'єрам", французьким купцям-першопроходцям Канади) і легендарному Етьєну Брюле, одному з цих колоністів.

І ще дуже зацінив дебютний міні-альбом голандців Kastijder. Саунд, вокал, клавішні, загальна атмосфера... хлопці явно надихнулися першими альбомами норвегів Gehenna.
https://youtu.be/bfOkkJj_kfo Kastijder - Kastijder (Demo 2021)

Із неметалічної музики майже щодня перед сном слухаю давніх фаворитів, норвезький проект Biosphere, http://www.norge.ru/biosphere/ ось інформація про нього . Дуже атмосферний, холодний і пейзажний ембієнт/мінімал техно. Улюблений альбом: https://youtu.be/-WHl9kr2_3U Biosphere - Patashnik (1994)
І ще ось такий орієнтал симфоблек: іранський Helzgloriam, нагадує Dimmu Borgir періоду Enthrone Darkness Triumphant плюс елементи іранського фолку. Оригінально і могутньо.
https://youtu.be/dlCJ_hX02C4 Helzgloriam - Decapitated Mystics Of The Serpent (2020)
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06.05.2021 20:53 Відповісти
Дякую тобі Welt, канадців обов'язково заслухаю. Мені завжди подобалася їх сцена. Причому у всіх жанрах, от Rush до Cryptosy. Ось і Agalogh мій улюблений гурт взагалі. Хоча саме квебекські гурти мають свою специфіку звичайно ж...
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09.05.2021 11:30 Відповісти
Agalloch теж серед фаворитів (хоча вони не канадці, а із США, штат Орегон). Рекомендую також Pagan Hellfire (Канада, провінція Нова Шотландія) - це ураган.
Cryptopsy - так! М'ясо м'ясисте 🤘😡🤘
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09.05.2021 12:13 Відповісти
Одна з топових композицій Biosphere в усіх трьох версіях, остання (індастріал ембієнт мікс) взагалі епічна, навіть додавав її через мод саундтреком до Сталкера (Зов Припяти)
https://youtu.be/Q3nc5B0-H9c Biosphere - SETI Project (original, v.1 & remix)

Проект SETI - існуючий із 60-х років проект пошуку інопланетного розуму шляхом прослуховування космосу на радіочастотах. Не знайшлі ані хія, що наводить на тривожні думки щодо парадоксу Фермі та Великого Фільтру... Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане - Цензор.НЕТ 353
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06.05.2021 21:16 Відповісти
бунтуют грязнопопые дети кобздона
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30.03.2021 17:04 Відповісти
Да потому что на всех идентифицированных россиян вьезжающих в Крым нужно поголовно открывать уголовные дела за незаконное пресечение границы Украины, а не въезд в Украину запрещать! Дальше военный суд должен массово данных людей осуждать на 8-10 лет колонии и при дальнейших попытках попасть в Украину арестовывать! Вот это будет настоящий вклад в освобождении Крыма от российских фашистов ибо много кто задумается ехать туда или нет.
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30.03.2021 17:08 Відповісти
Відволікання від наших внутрішніх і зовнішніх провалів в управлінні державою--можна тільки такими "жовтими" повідомленнями Да кому потрібні вислови цих ......
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30.03.2021 17:11 Відповісти
Українцям вже давно пора відмовитись від цього російськомовного гівна, що зветься "расейская папса"! Ви дивиться, хто виступав на цьому концерті? Гавно, яке витягнули із нафталіну! Як би ниі цей концерт, то хто про це лайно згадав?
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30.03.2021 17:13 Відповісти
Охосподя, из-за чего весь сыр-бор? Достали из нафталина, каких-то "звёзд" дискотеки 80-90-х, привезли стадом в Крым, дали копеечку заработать, потом снова о них все забыли. Зато у нас открывают уголовные дела, делая им пиар...И как обычно 3-5 лет спустя после события. Да запретите им пожизненно въезд в Украину и сделать всё, чтобы они по Европе не шастали и забудьте об этом мусоре
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30.03.2021 17:24 Відповісти
Логика в словах эстрадных проституток есть: все эти уголовные дела им "страшны" примерно так же, как столкновение галактик на расстоянии 60 миллиардов световых лет.

Просто зележопые, провалившие реальные задачи - вакцинацию, инфляцию, экономику, войну и т.п. - зележопые пытаются пустить своему лошаре-избирателю пыль в глаза.

Дескать, мы ж не только воруем, а вот еще и дэржаву захыщаемо.
И начинается: арест самолетов Медведчука (которые за границей и недоступны), санкции против Поклонской (на 200 гривень), закрытие телеканалов (персонал и аудитория просто перешли на НАШ и Интер) и т.п. мыльные пузыри.

Теперь вот еще уголовные дела против недоступных эстрадных крутильщиков жопами...

Клоун хочет шоу!
Клоун хочет внимания!
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30.03.2021 17:31 Відповісти
Для расейских рабов ***** отвоевало новый вольер, немного погодя будут скулить, что не пускают за железный занавес.
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30.03.2021 17:35 Відповісти
Не волнуйтесь, дети паРаши.
Четырежды немобилизованный писькограй вас обязательно помилует.
Ведь для него наша страна не Родина, а гешефт...
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30.03.2021 17:54 Відповісти
Ну, це вони "шуткі-прібауткі" розсипають поки що, а от коли їм за це стануть відмовляти у шенгенських, британських, американських візах, то заврещать про "ето же нарушеніє прав чєловєка!"
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30.03.2021 18:01 Відповісти
Теперь им только в срашке петь ротом. А какие гонорары то за границей на корпоративах!
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30.03.2021 18:29 Відповісти
с этими всё ясно, их при сильном шторме в шлюпку не брать, пойдут ко дну вместе с кораблём путинскаярасея.......
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30.03.2021 18:39 Відповісти
Да не вопрос.
Теперь эти роисянские "артисты" могут расчитывать на концерты только по кацапским курятникам и у Луки в бане.
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30.03.2021 19:22 Відповісти
ПУТИН ОДИН НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ!ПУТИН ДЕЛАЛ ВСЕ ЧТО ХОТЕЛО ЕГО НАСЕЛЕНИЕ.ЭТО ОНИ,ТИПА"ПРАСТЫЕ ЛЮДИ",ОНИ И ТОЛЬКО ОНИ УБИВАЮТ,ГРАБЯТ И ВРУТ,ВРУТ,ВРУТ.РОССИЯ - ЭТО ОГРОМНАЯ БОЧКА НАПОЛНЕННАЯ ДЕРЬМОМ С НАКЛЕЙКОЙ "ПУТИН".НАКЛЕЙКУ ПОМЕНЯЮТ А ВОТ СОДЕОЖИМОЕ ОСТАНЕТСЯ.ЭТО ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ НАШИ СОВКОДРОЧЕРЫ И НАИВНЫЕ ДУРАЧКИ.
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30.03.2021 19:40 Відповісти
Так, проблема не в умовному путіні, а в усій к@цапській отарі.
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30.03.2021 20:01 Відповісти
Гарний к@цап - мертвий к@цап. Це аксіома.
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30.03.2021 20:00 Відповісти
В ответ можно м(ы)елодрамы украинские на рот. ТВ запретить, но почему-то не запрещают, жалеют наверно....
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30.03.2021 20:40 Відповісти
к каким РЕБЯТАМ они обращаются
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31.03.2021 01:09 Відповісти
этих мразей надо в розыск по линии Интерпола,
тогда и расскажут про бред
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31.03.2021 08:49 Відповісти
 
 