Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на відкритті Керченського моста в 2018 році.

Співак Олег Газманов, актор Дмитро Харатьян і співачка Ольга Кормухіна прокоментували Крим.Реалії кримінальну справу, заведену щодо них в Україні за виступ на відкритті Керченського моста в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ. Їм інкримінують незаконний в'їзд на окуповану територію і виїзд з неї.

"Я - громадянин Російської Федерації. Не бачу приводу це коментувати", - написав нам актор і співак Дмитро Харатьян.

Продюсер Діми Білана, Юліанни Караулової і групи "Градуси" (Романа Пашкова і Руслана Тагієва), що стали фігурантами кримінального розслідування, Яна Рудковська відмовилася від коментарів.

"Кримський міст давно працює. А з вашим радіо - нічого спільного. З іноагентами (проєкти "Радіо Свобода" визнані Мін'юстом Росії "іноземними агентами". - Ред.) не спілкуюся", - прокоментував співак Газманов.

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"Хлопці, ну я ж не психіатр, я діагнози не ставлю, тим більше їх не коментую. Ну самі подумайте, смішно просто навіть увагу звертати на це нормальній людині. Ну що ж роздувати з цього ?! Мели, Іване, доки вітру стане, що називається ", - відповіла нам рокспівачка Кормухіна.

23 березня колишня телеведуча російського Першого каналу Марина Кім відреагувала на цю кримінальну справу у своєму telegram-каналі.

"Чому тільки зараз хлопці схаменулися і виступили з множинними кримінальними справами за концерт, присвячений відкриттю Кримського моста? Це ж було в 2018 році! Скільки води відтоді спливло. А "бомбить" їх досі! Що ж, добре, коли хтось до тебе небайдужий. Концерт був. Крим наш", - написала вона.

15 травня 2018 року російські співаки, актори і телеведучі виступили на урочистому відкритті Керченського моста.

16 березня 2021 року представник Крайової ради українців Криму (КРУК) і глава громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергій Мокренюк зажадав від українських правоохоронців розслідувати це незаконне відвідування окупованого Криму російськими знаменитостями.

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19 березня 2021 року прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на Керченському мосту, чиї особистості вдалося встановити.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, під слідство потрапили: Олександр Буйнов, Олександр Маршал, Олександр Скляр, Олена Свиридова, Валерія, Григорій Лепс, Денис Майданов, Діма Білан, Дмитро Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Доліна, Марина Кім, Наталія Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухіна, Пелагея, Роман Пашков і Руслан Тагієв (група "Градуси"), Стас П'єха, Юліанна Караулова і Юлія Волкова.

25 березня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив Крим.Реалії про готовність "просувати" міжнародні санкції проти 23 російських артистів, які потрапили під кримінальне провадження.