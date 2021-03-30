На 87 окрузі на Прикарпатті все в рамках закону. Не бачимо підстав говорити про фальсифікації, - Корнієнко

На довиборах в Раду по 87 округу в Івано-Франківській області процес відбувається в рамках закону.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи процес підрахунку голосів, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Думаю, що найближчим часом виборча комісія збереться після перерви і буде працювати. Поки представник "Слуги народу" Вірастюк лідирує. Ми не бачимо підстав говорити про фальсифікації", - заявив він.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, станом на 15:00 окружна виборча комісія округу №87 не відновила роботу через відсутність 9 членів комісії.

Повідомлялося також, що на Прикарпатті тимчасово припиняли підрахунок голосів, "замінували" ОВК по 87-му округу.

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За даними ЦВК, на довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") і Олександр Шевченко ("За майбутнє").

На цей момент, Василя Вірастюка (СН) підтримали 31,3% або 10 496 виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,88% або 9 686 виборців.

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 28,73% або 9 633 голоса.