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Новини Коронавірус і карантин
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На Прикарпатті ситуація з COVID-19 покращилася, скоротилися темпи поширення і кількість госпіталізованих, - голова ОДА Бойчук

На Прикарпатті ситуація з COVID-19 покращилася, скоротилися темпи поширення і кількість госпіталізованих, - голова ОДА Бойчук

Введення карантину показало свою дієвість. На Прикарпатті ситуація з COVID-19 покращилася: скоротилися темпи поширення захворювання і зменшилася кількість хворих у лікарнях.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук глава Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що ДСНС почала згортання мобільного госпіталю на території Богородчанської центральної районної лікарні.

"Госпіталь використовуватимуть там, де є найбільша потреба в ньому", - зазначив Бойчук.

При цьому чиновник закликав жителів регіону дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Не забувайте про маски і соціальну дистанцію. По можливості, обов'язково вакцинуйтеся! Зробимо все, щоб цей госпіталь більше ніколи не повернувся до нас", - підсумував він.

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Автор: 

карантин (18172) Івано-Франківська область (950) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Бойчук Андрій (5)


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Можно уже Буковель открывать, а то люди волнуются. Ведь там щас бархатый сезон как раз!!!
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30.03.2021 16:54 Відповісти
ну слава Богу...уже мозг взрывается от плохих новостей...
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30.03.2021 16:55 Відповісти
 
 