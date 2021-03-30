На Прикарпатті ситуація з COVID-19 покращилася, скоротилися темпи поширення і кількість госпіталізованих, - голова ОДА Бойчук
Введення карантину показало свою дієвість. На Прикарпатті ситуація з COVID-19 покращилася: скоротилися темпи поширення захворювання і зменшилася кількість хворих у лікарнях.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук глава Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він підтвердив, що ДСНС почала згортання мобільного госпіталю на території Богородчанської центральної районної лікарні.
"Госпіталь використовуватимуть там, де є найбільша потреба в ньому", - зазначив Бойчук.
При цьому чиновник закликав жителів регіону дотримуватися протиепідемічних заходів.
"Не забувайте про маски і соціальну дистанцію. По можливості, обов'язково вакцинуйтеся! Зробимо все, щоб цей госпіталь більше ніколи не повернувся до нас", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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