Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко
Зараз досьє "Культура приготування українського борщу" прямує в Париж для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО.
Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваємося потрапити в нього якомога швидше. Є всі перспективи Український борщ - українська національна страва, якому немає конкурентів. Годі маніпулювати і на ґрунті "російськості" борщу, бо правди не зміниш. Борщ - наш", - зазначив міністр.
Ткаченко також подякував співробітникам МЗС України, які взяли цю естафету і за дипломатичну підтримку на міжнародному рівні.
"А поки ми продовжимо забезпечувати комунікаційний тил для нашого борщу в його визнання як української нематеріальної культурної спадщини і включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО", - підкреслив глава МКІП.
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Я люблю со свиными ребрами. А кто-то варит исключительно из говяжей грудинки, жена моя так любит. А вот моя теща только из петуха варит))
Борщ - от слова БОРЩЕВИК. Такая трава, которую клали в борщ для кислоты, до появления помидоров.
вместо картошки в борще была фасоль.
Борщи в Украине массово готовили еще в средневековье. Есть описание как польский путешественник был в Киеве в 1565 кажется году и удивлялся что за название района - Борщаговка. Ему якобы сказали что это потому что там есть рынок, где продают борщ. Он ответил что ерунда конечно, кто его там будет покупать, поскольку украинцы сами все варят борщи у себя дома.
От себя замечу, что Борщаговка называется так потому, что в этом районе были нарезаны участки земли типа дач, которые дарили военным и шляхте , так сказать "на прокорм", в России говорили "на кормление", а у нас говорили - на БОРЩ.