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Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко

Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко

Зараз досьє "Культура приготування українського борщу" прямує в Париж для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося потрапити в нього якомога швидше. Є всі перспективи Український борщ - українська національна страва, якому немає конкурентів. Годі маніпулювати і на ґрунті "російськості" борщу, бо правди не зміниш. Борщ - наш", - зазначив міністр.

Ткаченко також подякував співробітникам МЗС України, які взяли цю естафету і за дипломатичну підтримку на міжнародному рівні.

"А поки ми продовжимо забезпечувати комунікаційний тил для нашого борщу в його визнання як української нематеріальної культурної спадщини і включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО", - підкреслив глава МКІП.

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Автор: 

Ткаченко Олександр (509) ЮНЕСКО (164) їжа (428)


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Топ коментарі
+9
русский борщ это слитая вода после того как помыли кастрюлю где был украинский борщ))
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30.03.2021 16:58
+6
Борщ без мяса - шо свадьба без невесты
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30.03.2021 17:09
+5
Полтавские галушки тоже надо внести.
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30.03.2021 16:59
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Предлагаю зарегить в Шотландии клан О'Борщ.
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30.03.2021 16:56 Відповісти
тогда в Ирландии)) в Шотландии МАкБорщ.. вроде
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30.03.2021 16:58 Відповісти
Украина стала ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6919
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30.03.2021 17:00 Відповісти
Борщ без мяса - шо свадьба без невесты
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30.03.2021 17:09 Відповісти
В нас пенсіонери вже давно інший і не їдять!
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30.03.2021 17:12 Відповісти
Маячня. Ці мантри про самих нещасних українських пенсіонерів вже набридли. Жруть та п'ють не гірше інших.
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30.03.2021 17:29 Відповісти
зелена команда порахувала індекс борщу без м"яса
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30.03.2021 17:14 Відповісти
неправда. Первые борщи как раз были постные. Мой отец больше всего любил только постный борщ, с фасолью. Причем обязательно ХОЛОДНЫМ..
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30.03.2021 17:20 Відповісти
Не знаю, это на любителя. Самое для борща - это косточка из копченого окорока. Запекаете, срезаете мясо для закусок, сало на зажарку, а косточку - для бульона.
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30.03.2021 17:23 Відповісти
видов борща очень много. Я например люблю такой как еще моя прабабка варила - много зажарки, почти нет буряка. А на Западной Украине, я видел, много буряка кладут и борщ красный прямо алый. не.. это не по мне.
Я люблю со свиными ребрами. А кто-то варит исключительно из говяжей грудинки, жена моя так любит. А вот моя теща только из петуха варит))
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30.03.2021 17:30 Відповісти
Угу. Их петуха - это ж, насколько я знаю, Волынь? Жена варит со свининкой либо бараниной, с квасолею, а в зажарку кладет сладкие перцы. Ну, буряк, звичайно.
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30.03.2021 17:35 Відповісти
из свиньи борщ никакой.
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30.03.2021 17:36 Відповісти
А из косточки из копченого окорока (который Ham) попробуйте.
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30.03.2021 17:56 Відповісти
копчёности провоцируют рак.Просто рак, Карл.
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15.04.2021 19:37 Відповісти
Иногда называют такой борщ летним. А постным, потому что раньше так называли подсолнечное масло. Такой борщ и готовили на таком масле. И холодным часто ели---но со сметаной конечно класс. С вечера замочить фасоль---сварится быстро как картофель. Особо летний хорош с молодым буряком в июне. Приходилось иметь дело с борщом куда шла жареная картошка и цветная фасоль. Это на юге такое было.
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30.03.2021 18:20 Відповісти
Шо це?
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30.03.2021 17:35 Відповісти
русский борщ это слитая вода после того как помыли кастрюлю где был украинский борщ))
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30.03.2021 16:58 Відповісти
Жодного "русского борща" ніт. У них зкріпні щі - хоч з@лупу полощі Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6791
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31.03.2021 01:21 Відповісти
такі б новини викликали би гордість за свою Батьківщину, як би б вони супроводжувалися перемогами в інших сферах життя!
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30.03.2021 16:58 Відповісти
Полтавские галушки тоже надо внести.
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30.03.2021 16:59 Відповісти
Судя по тому как свинорусы визжали,что борщ-это сугубо ихнее изобретение,то точно утопятся.
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30.03.2021 17:09 Відповісти
смешно до слез... вместо того чтобы делом заниматься, они всякой куйней занимаются, тратя на эти дела, свои з/п деньги налогплатильщика... мне лично покуй чей борщ и где он там записан, главное что борщ мог себе позволить каждый украинец, что на сегоднящний день для многих ООООЧЕНЬ дорого! идиоты одним словом!
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30.03.2021 17:02 Відповісти
"дикие племена русни" называются ОРКИ.
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30.03.2021 17:22 Відповісти
Я не понимаю, каким образом борщец стал очень дорогим? Солянка - да! Но борщ, каким образом? Его себестоимость 100 грн 5 литров!
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30.03.2021 17:22 Відповісти
вам сложно будет понять.. поймете тогда когда у вас пенсия будет 1700 грн!! вот тогда для вас и 100 грн это будет дорого! А по статистике таких пенсионеров большое количество!
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30.03.2021 18:07 Відповісти
Та не нужно мне это втирать! Мне 5 литров борща хватает на неделю + макарохи, пельмени и яйца!
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30.03.2021 18:21 Відповісти
+ буряк (универсальная вещь), капуста квашеная, скумбрия и черный хлеб!
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30.03.2021 18:23 Відповісти
У меня только курочка для бульона стоит 130 грн.. варим целую для навару.. так что 100 грн у меня никак не выходит, скорее к 200 грн и то 5 литоров не выходит, т.к. по закону архимеда, тело погруженное в жидкость вытесняет ит.д.!! с чего ты варишь , с костей что ли? пельмени нормальные даже в магазине если купить это около 200 грн кг.. все остальное не мясо в пельменях.. да и если самому делать кг нормального мяса 130-150 кг.. плюс тесто и т.д..
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30.03.2021 19:05 Відповісти
Админ видать такой же покуист как и ты. Лишь бы помидоры на базаре были подешевле,а там трава не расти. Овощи к овощам. Тьфу.)
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30.03.2021 17:32 Відповісти
ну объясни , что даст тебе, мне и Украине борщ в юнеско?
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30.03.2021 18:11 Відповісти
Тебе- ничего,кроме самолайка.
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30.03.2021 19:38 Відповісти
Ну ты смешной.. случайно видать нажал... но ты и за это зацепился.. так давай расскажи что нам даст это решение? Я вижу только минусы в этом... назови хоть один плюс!?
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30.03.2021 19:50 Відповісти
Случайно только кошки родятся. А тебе я ничем не обязан. Иди пельмени жуй.
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30.03.2021 20:17 Відповісти
понятно.... очередной пифдабол.. не более..
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30.03.2021 20:28 Відповісти
No comments)🖕
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30.03.2021 20:31 Відповісти
з Мюнхена вже дзвонили?
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30.03.2021 17:15 Відповісти
Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 491
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30.03.2021 17:18 Відповісти
уровень министра....
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30.03.2021 17:21 Відповісти
для таких стратегических посылов как то что БОРЩ - это чисто УКРАИНСКОЕ блюдо, не стыдно напрячь и главу МИДа.
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30.03.2021 17:24 Відповісти
В Украине война, оккупация Крыма, захваченные и разоренные районы на Донбассе, пандемия, разворовывается бюджет, коррупция небывалых масштабов, преследование патриотов и активистов, продажная власть... А у правительства проблема - чей борщ?! Половина украинцев не могут позволить себе мясо, а ЗЕбобики стебутся над ними. Какое дело простым пенсионерам (кроме судей, прокуроров и прикормленных силовиков), живущим ниже уровня бедности, чей борщ, если они его не могут даже попробовать. Власть лицемеров и бездарей.
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30.03.2021 17:21 Відповісти
Думаю,наш борщ стал таковым,когда картошка, в нем появилась(16-17век).
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30.03.2021 17:23 Відповісти
ваш это какой? русский?
Борщ - от слова БОРЩЕВИК. Такая трава, которую клали в борщ для кислоты, до появления помидоров.
вместо картошки в борще была фасоль.
Борщи в Украине массово готовили еще в средневековье. Есть описание как польский путешественник был в Киеве в 1565 кажется году и удивлялся что за название района - Борщаговка. Ему якобы сказали что это потому что там есть рынок, где продают борщ. Он ответил что ерунда конечно, кто его там будет покупать, поскольку украинцы сами все варят борщи у себя дома.
От себя замечу, что Борщаговка называется так потому, что в этом районе были нарезаны участки земли типа дач, которые дарили военным и шляхте , так сказать "на прокорм", в России говорили "на кормление", а у нас говорили - на БОРЩ.
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30.03.2021 17:28 Відповісти
Так, те що це нематеріальна спадщина - вірно, переконуюсь кожного дня....
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30.03.2021 17:43 Відповісти
А як щодо внєсєнія нєматєріального сала?
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30.03.2021 18:10 Відповісти
Звісно,бо вкраїнці борщ,тільки на картинках бачитимуть
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30.03.2021 18:43 Відповісти
Український борщ варять із свинини,а русский для
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30.03.2021 21:48 Відповісти
 
 