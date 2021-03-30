Україна стала ближче до внесення борщу в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, - Ткаченко

Зараз досьє "Культура приготування українського борщу" прямує в Париж для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося потрапити в нього якомога швидше. Є всі перспективи Український борщ - українська національна страва, якому немає конкурентів. Годі маніпулювати і на ґрунті "російськості" борщу, бо правди не зміниш. Борщ - наш", - зазначив міністр.

Ткаченко також подякував співробітникам МЗС України, які взяли цю естафету і за дипломатичну підтримку на міжнародному рівні.

"А поки ми продовжимо забезпечувати комунікаційний тил для нашого борщу в його визнання як української нематеріальної культурної спадщини і включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО", - підкреслив глава МКІП.

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