Кабмін поки не розглядає введення локдауну у всій країні, прагнемо зробити так, щоб міста не потрапляли в "червону" зону, - Немчінов
В Україні продовжує зростати рівень захворюваності на коронавірус. Медики прогнозують, що кількість інфікованих зросте до 25 тис. за добу. При цьому уряд поки не розглядає введення локдауну у всій країні.
Про це в ефірі програми "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом" розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз не обговорюємо загальнонаціональні карантинні обмеження. Ми діємо в режимі обмежень у певних регіонах. Більш того, ми дали можливість територіальним громадам самостійно вводити обмеження на випередження, не чекаючи рішення щодо конкретних областей", - сказав Немчінов.
Він нагадав, що насамперед потрібно робити так, щоб наші міста не потрапляли в "червону" зону. А для цього потрібно дотримуватися соціальної дистанції, намагатися не перебувати в місцях масового скупчення людей.
"Наше головне завдання - максимально донести до громадян необхідність саморегуляції, без репресивних заходів, які б приводили до обмежень громадянських свобод", - резюмував міністр.
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Вакцинация полностью провалена и страну будут ждать ещё не одна тяжёлая волна коронавируса, локдауны и падение экономики.
Такой удручающий прогноз https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796/ озвучил сегодня в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
В чем причины?
Основные причины следующие:
- организационные бессилие нынешней власти (самая слабая и непрофессиональная власть за всю историю);
- нижайший уровень доверия общества к власти;
- крайне низкий уровень медицинского образования и мракобесие общества;
- разрыв отношений с МВФ;
- международное » одиночество» Украины, т.е. провал во внешней политике, который показал, что Украина не имеет союзников и реально никому не интересна со стратегической точки зрения. Поэтому - последние в очереди.
На калькуляторе ?