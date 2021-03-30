УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8898 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
781 5

Кабмін поки не розглядає введення локдауну у всій країні, прагнемо зробити так, щоб міста не потрапляли в "червону" зону, - Немчінов

Кабмін поки не розглядає введення локдауну у всій країні, прагнемо зробити так, щоб міста не потрапляли в

В Україні продовжує зростати рівень захворюваності на коронавірус. Медики прогнозують, що кількість інфікованих зросте до 25 тис. за добу. При цьому уряд поки не розглядає введення локдауну у всій країні.

Про це в ефірі програми "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом" розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз не обговорюємо загальнонаціональні карантинні обмеження. Ми діємо в режимі обмежень у певних регіонах. Більш того, ми дали можливість територіальним громадам самостійно вводити обмеження на випередження, не чекаючи рішення щодо конкретних областей", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що насамперед потрібно робити так, щоб наші міста не потрапляли в "червону" зону. А для цього потрібно дотримуватися соціальної дистанції, намагатися не перебувати в місцях масового скупчення людей.

"Наше головне завдання - максимально донести до громадян необхідність саморегуляції, без репресивних заходів, які б приводили до обмежень громадянських свобод", - резюмував міністр.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов - Цензор.НЕТ 5422
показати весь коментар
30.03.2021 17:04 Відповісти
Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1606
показати весь коментар
30.03.2021 17:06 Відповісти
Главные причины полного провала вакцинации в Украине - эксперт 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86.html#comments Комментарии: 1
Кабмин пока не рассматривает введение локдауна во всей стране, стремимся сделать так, чтоб города не попадали в "красную" зону, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9307Вакцинация полностью провалена и страну будут ждать ещё не одна тяжёлая волна коронавируса, локдауны и падение экономики.
Такой удручающий прогноз https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796/ озвучил сегодня в Фейсбуке экономический и политический эксперт Андрей Головачев.
В чем причины?
Основные причины следующие:
- организационные бессилие нынешней власти (самая слабая и непрофессиональная власть за всю историю);
- нижайший уровень доверия общества к власти;
- крайне низкий уровень медицинского образования и мракобесие общества;
- разрыв отношений с МВФ;
- международное » одиночество» Украины, т.е. провал во внешней политике, который показал, что Украина не имеет союзников и реально никому не интересна со стратегической точки зрения. Поэтому - последние в очереди.
показати весь коментар
30.03.2021 17:08 Відповісти
Как стараетесь ?
На калькуляторе ?
показати весь коментар
30.03.2021 17:15 Відповісти
А где шмыгаль???
показати весь коментар
30.03.2021 18:41 Відповісти
 
 