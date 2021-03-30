Кабмін поки не розглядає введення локдауну у всій країні, прагнемо зробити так, щоб міста не потрапляли в "червону" зону, - Немчінов

В Україні продовжує зростати рівень захворюваності на коронавірус. Медики прогнозують, що кількість інфікованих зросте до 25 тис. за добу. При цьому уряд поки не розглядає введення локдауну у всій країні.

Про це в ефірі програми "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом" розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз не обговорюємо загальнонаціональні карантинні обмеження. Ми діємо в режимі обмежень у певних регіонах. Більш того, ми дали можливість територіальним громадам самостійно вводити обмеження на випередження, не чекаючи рішення щодо конкретних областей", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що насамперед потрібно робити так, щоб наші міста не потрапляли в "червону" зону. А для цього потрібно дотримуватися соціальної дистанції, намагатися не перебувати в місцях масового скупчення людей.

"Наше головне завдання - максимально донести до громадян необхідність саморегуляції, без репресивних заходів, які б приводили до обмежень громадянських свобод", - резюмував міністр.