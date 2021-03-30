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Новини Окуповані території
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Суд зобов'язав СБУ порушити кримінальні провадження проти 60 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - адвокат Августінов

Суд зобов'язав СБУ порушити кримінальні провадження проти 60 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - адвокат Августінов

Служба безпеки України має розпочати кримінальні провадження щодо 60 російських артистів, які відвідували окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення 15 березня 2021 року ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомив Крим.Реалії адвокат Олександр Августінов. Як зазначено в рішенні суду, воно не підлягає оскарженню.

"Російські зірки, які незаконно перебувають на території України, а саме в АР Крим, порушують територіальну цілісність країни, що передбачено статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Суд зобов'язав СБУ здійснити досудове розслідування", - сказав Августінов.

Адвокат представляє інтереси репатріанта з України, громадянина Ізраїлю і глави асоціації акторів "Маген" Дім Амора. 2 лютого 2021 року Августінов звернувся в СБУ із заявою про злочини. У ньому були вказані імена 60 російських співаків, акторів і шоуменів, серед них: Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Валерія, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна, Світлана Ходченкова, Олег Газманов, Григорій Лепс, Денис Майданов, Микола Расторгуєв , Олександр Буйнов, Віка Циганова, Стас Костюшкін, Анна Семенович, Ксенія Бородіна, Сергій Безруков, Крістіна Орбакайте, Сергій Пєнкін, Слава, Стас П'єха, Юлія Савічева, Микола Басков, Дмитро Дюжев, Леонід Агутін, Лариса Доліна, Марат Башаров, Глюкоза, Олег Мітяєв, Пелагея, Андрій Смєлов, Ірина Медведєва, Артур Єраносов, Андрій Пірог, Сергій Селін, Євген Александров, Тетяна Полонська, Ніка Козоровицька, Юрій Гальцев, Олександр Олексін, Ілля Зубов, Володимир Павличенко, Дмитро Борисов, Олександр Устюгов, Анна Уколова, Костянтин Юшкевич, Ірина Муравйова, Сергій Ніконенко, Борис Шувалов, Сергій Кемпо, Володимир Фекленко, Григорій Южаков, Анна Воропаєва, Поліна Куценко, Світлана Чілей, Сергій Шакуров, Данило Співаковський, Ігор Угольников та Катерина Волкова.

На думку Августінова, всі ці артисти порушили дві кримінальні статті: вчинили "дії, націлені на насильницьку зміну конституційного ладу" і "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

СБУ долучила заяву Дім Амора до кримінального провадження від 2015 року з статтею - "порушення порядку в'їзду на окуповану територію і виїзду з неї". Заявника це не влаштувало, і його адвокат звернувся до суду, щоб відкрити окреме кримінальне провадження.

Асоціація акторів "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим.

Нагадаємо, 19 березня 2021 року прокуратура АР Крим та м.Севастополя почала інше кримінальне провадження щодо 23 російських зірок-учасників концерту на Керченському мосту. Списки фігурантів двох кримінальних справ частково збігаються. Але заяви про злочини подавалися різними людьми і за різними статтями.

Автор: 

адвокат (936) Ізраїль (1642) Крим (14168) росія (65301) СБУ (12837) артисти (216)


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Топ коментарі
+5
И ещё, в 155-й раз, вместо дешёвой показухи с уголовными делами, закройте им пожизненно въезд в Украину и работайте с ЕС с закрытием им туда въезда. И хорош уже пиарить этот псевдо-музыкальный мусор
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30.03.2021 17:38
+3
Какаято показуха ни о чем.
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30.03.2021 17:35
+1
Я не смотрел, не знаю этих уродов, может, кто-то подскажет,
ЕСТЬ В СПИСКЕ "АРТИСТЫ" ИЗ "СВАТОВ"???
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30.03.2021 17:40
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Какаято показуха ни о чем.
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30.03.2021 17:35 Відповісти
И ещё, в 155-й раз, вместо дешёвой показухи с уголовными делами, закройте им пожизненно въезд в Украину и работайте с ЕС с закрытием им туда въезда. И хорош уже пиарить этот псевдо-музыкальный мусор
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30.03.2021 17:38 Відповісти
а без суда они не хотят открывать дело что-ли
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30.03.2021 17:39 Відповісти
Я не смотрел, не знаю этих уродов, может, кто-то подскажет,
ЕСТЬ В СПИСКЕ "АРТИСТЫ" ИЗ "СВАТОВ"???
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30.03.2021 17:40 Відповісти
На святое руку поднять?
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Вот-вот, и я об этом, то есть, нет из "сватов"?
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30.03.2021 20:17 Відповісти
а смысл а то они всей кучей ломануться через борисполь в украину типа))
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30.03.2021 19:54 Відповісти
70процентов не знаю даже если теоретически их задержут а толку то слишком большое цб со связями...
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30.03.2021 19:57 Відповісти
__эх,не верно мыслит мудрейший..Зачем запрещать и не пущать.
Обязать каждую звезДищу после посещения АРК ОПЛАЧИВАТЬ военный налог 80% в бюджет страны.Пусть хоть в Лимпопо торгуют !
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30.03.2021 19:59 Відповісти
когда меня нет, вы меня можете даже бить (с) Рабинович
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30.03.2021 23:04 Відповісти
Реальная агрессия кацапии ретушируется войной с ветряными мельницами Украиной. На кого и на что рассчитано это посмешище, после безнаказанной гибели четырех бойцов на Донбасском фронте?
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31.03.2021 01:56 Відповісти
Суд обязал спецслужбу выполнять её прямые обязанности!
Удивительно как это государство вообще ещё существует.
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31.03.2021 07:45 Відповісти
 
 