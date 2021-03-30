Лікарні "Укрзалізниці" забезпечено всім необхідним для лікування пацієнтів з COVID-19 - винних в ненаданні допомоги буде покарано, - ЦОЗ УЗ

Медичні установи "Укрзалізниці" мають у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для лікування пацієнтів з COVID-19. Тому випадки ненадання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом з боку медпрацівників є неприпустимими, а винних буде покарано, аж до звільнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі філії "Центр охорони здоров'я" АТ "Укрзалізниця".

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що три лікарні "Укрзалізниці" не прийняли хворих на COVID-19, попри те, що починаючи з листопада отримали фактичних виплат 60 млн гривень. "Це неприпустимий випадок, і виникає питання: куди держава заплатила 60 млн? Цей прецедент дає нам повне право звертатися в правоохоронні органи", - заявив Степанов.

Після інциденту, який стався 24 березня 2021 в місті Києві, НСЗУ проводить перевірку в медичних залізничних установах Києва.

У пресслужбі філії "Центр охорони здоров'я" АТ "Укрзалізниця" зазначили, що ЦОЗ максимально сприяє і допомагає в проведенні перевірки.

"24 березня стався прикрий випадок, коли генеральний директор Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2 Леся Дрофа відмовилася приймати хворих на COVID-19, мотивувавши своє рішення тим, що в лікарні відсутні медикаменти, засоби індивідуального захисту, кисень. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Всього з листопада 2020 по березень 2021 НСЗУ перерахувала за надану медичну допомогу залізничними лікарнями - 59,9 млн грн. З них 15 млн грн - доплата медичним працівникам, які залучені в лікувальний процес пацієнтів з COVID-19. Щодо решти - ведуться торги і закуповується все необхідне. На сьогодні всі лікарні в повному обсязі забезпечені набором антибіотиків, антикоагулянтів, гормонів, кисню, засобами індивідуального захисту для лікування хворих із COVID-19", - зазначили в пресслужбі філії ЦОЗ АТ "Укрзалізниця".

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У ЦОЗ також назвали цю ситуацію "неприпустимою". "Рішення генерального директора у відмові прийому хворого є безвідповідальним. З нашого боку проведено службову перевірку і накладено адміністративне покарання. Надалі розглядатиметься питання щодо займання цим генеральним директором своєї посади", - підкреслили в пресслужбі філії.

За інформацією філії "Центр охорони здоров'я" АТ "Укрзалізниця", всього в залізничних клінічних установах вже проліковано близько тисячі пацієнтів із COVID-19.