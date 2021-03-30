Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко
Людину, яка нанесла свастику на будівлю Офісу президента України під час акції протесту встановлено.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час доповіді на позачерговому засіданні парламенту заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.
"З приводу свастики, яку намалювали на стіні Офісу президента - символ дійсно з'явився вже після завершення акції, о 23:35 (насправді о 21:35, як уточнив пізніше Клименко). І ми встановили цю особу", - сказав він.
За його словами, того, хто наніс свастику, встановлено, інформацію про це буде оприлюднено пізніше.
Раніше правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук повідомила, що свастика на будівлі Офісу президента 20 березня з'явилася вже після завершення акції.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
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ну не в этом случае...ибо надпись появилась уже после того как все разошлись (и кроме ментяр там никого не осталось - фоткать, фоткаться...ну и домалевывать как выходит)))
https://twitter.com/l_vinchenso Внутренняя Монголия
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За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР.
Нічого не переплутайте.
Зеленський, це що таке?
жесть...
Аваков, АнтошаГеращенко, Клименко, Баканов, Сухачов самі на себе наговорили, набрехали... Буде робота для Гео Лероса задля чергових відеоблогів
Для рівноваги можна ще й серп з молотом!
безвиз, Томос, наши бойцы отжали пару сотен метров нашей земли, зашли в посёлок, открыли фабрику-завод, "Нафтогаз" вышел в ПЛЮС, продаём электроэнергию закордон, создали современное оружие для обороны Украины и на экспорт, бюджет растёт, инвестиции заходят........ всё в условиях войны с людоедской империей..
сейчас, при зекомандЕ эпохи безбедности Мамкина-Йурыста, имеем:
адюльтер Мандель, корабельные сосны, элитных наркоманов, торговлю должностями, сдачу вагнеровцев-беркутов, возвращения рыгоанальных уродов, посадки патриотов Украины, засланцы у руля, в ОПе преза.....
73% зебилы, вы таки зробылы себе разом с вашей Зелей
А сабакевич так как Кравченко , думаю не закончит. Эта хитрый свинья вонючий устроит шо то и свалит, ах ! Не говоря уже о том что бы в Украине министр-банабак "застрелился " 🤣 Они только кодлой храбрые черножепые как цыгане одного бить.