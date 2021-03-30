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Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко

Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко

Людину, яка нанесла свастику на будівлю Офісу президента України під час акції протесту встановлено.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час доповіді на позачерговому засіданні парламенту заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"З приводу свастики, яку намалювали на стіні Офісу президента - символ дійсно з'явився вже після завершення акції, о 23:35 (насправді о 21:35, як уточнив пізніше Клименко). І ми встановили цю особу", - сказав він.

За його словами, того, хто наніс свастику, встановлено, інформацію про це буде оприлюднено пізніше.

Раніше правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук повідомила, що свастика на будівлі Офісу президента 20 березня з'явилася вже після завершення акції.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Автор: 

Нацполіція (15186) свастика (14) Офіс Президента (2024) Клименко Ігор (487)


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Топ коментарі
+79
https://twitter.com/l_vinchenso
https://twitter.com/l_vinchenso Внутренняя Монголия
https://twitter.com/l_vinchenso @l_vinchenso

За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР.
Нічого не переплутайте.
Зеленський, це що таке?
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30.03.2021 17:59
+45
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1820
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30.03.2021 18:02
+38
Порошенко?
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30.03.2021 17:57
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ментяра какая-то пошалила (по-приказу кое-кого)))))
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30.03.2021 17:57 Відповісти
На сколько я понял - Кучма создал то что сейчас происходит?
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30.03.2021 22:00 Відповісти
Обычно подобным шавки Петушария страдают...
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31.03.2021 07:48 Відповісти
ПНХ- бот.
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31.03.2021 09:13 Відповісти
шария? (уточняю?)
ну не в этом случае...ибо надпись появилась уже после того как все разошлись (и кроме ментяр там никого не осталось - фоткать, фоткаться...ну и домалевывать как выходит)))
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31.03.2021 09:31 Відповісти
Зачем ментам так рисковать? За небольшую оплату её мог нарисовать кто угодно.
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31.03.2021 16:09 Відповісти
после того как оттуда совсем ушли протестующие и территорию оцепили копы?
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31.03.2021 16:28 Відповісти
Порошенко?
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30.03.2021 17:57 Відповісти
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30.03.2021 17:58 Відповісти
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1820
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30.03.2021 18:02 Відповісти
😆
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30.03.2021 18:40 Відповісти
Марыныны лабутены?
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30.03.2021 23:04 Відповісти
Та да.На Лєнкини не схожі.
Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8036
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30.03.2021 23:53 Відповісти
Позорище !
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31.03.2021 01:14 Відповісти
Антон Геращенко
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30.03.2021 18:04 Відповісти
адепт русскага мира-они фанаты свастики
Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 4538
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30.03.2021 18:39 Відповісти
В 1939 году Гитлер напал на Польщу и знаете кто оказался виновным ? 🤣🤣🤣- Порошенко !
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31.03.2021 01:17 Відповісти
хто теперь не считает геращенко антонину художницей?
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30.03.2021 17:59 Відповісти
https://twitter.com/l_vinchenso
https://twitter.com/l_vinchenso Внутренняя Монголия
https://twitter.com/l_vinchenso @l_vinchenso

За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР.
Нічого не переплутайте.
Зеленський, це що таке?
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30.03.2021 17:59 Відповісти
дивлюся засідання Верховної Ради...
жесть...
Аваков, АнтошаГеращенко, Клименко, Баканов, Сухачов самі на себе наговорили, набрехали... Буде робота для Гео Лероса задля чергових відеоблогів
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30.03.2021 18:04 Відповісти
У вас штамп резиновий?
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Наші нацполіцаї- орли! Ше потім окажиться, шо патріоти і зовсім не патріоти, а агенти ГРУФСБ!
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30.03.2021 18:06 Відповісти
Що, вже знайшли цапа-відбувайла? Експертизу ходи вже провели? А яке звання в цього "художніка"? Ну і головне запитання: скільки йому заплатили за таку "не провокацію"? Ну а хто платив - варіантів не так багато
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30.03.2021 18:14 Відповісти
лядский цирк уже подзадрал честное слово
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30.03.2021 18:16 Відповісти
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4722
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30.03.2021 18:34 Відповісти
кацапська провокація!
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30.03.2021 18:24 Відповісти
Як завжди у всьому винні кацапи, проте вони цього чомусь не знають, чи поліція і є ті кацапи
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30.03.2021 22:02 Відповісти
То "після акції" чи в "ході акції"
Свастика на здании ОП появилась после акции 20 марта, подозреваемый установлен, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6367
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30.03.2021 18:36 Відповісти
"Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко"- підкажіть пулізеям наступного разу ще й магендавид намалювати !
Для рівноваги можна ще й серп з молотом!
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30.03.2021 18:43 Відповісти
"информация об этом будет обнародована позже.Источник: https://censor.net/ru/n3256567" еще не определились, кандидаты на крайнего тянут жребий.
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30.03.2021 19:01 Відповісти
..а ведь ещё два года назад, до прикола дебилов-экспериментаторов на выборах, у нас регулярно были новости типа:
безвиз, Томос, наши бойцы отжали пару сотен метров нашей земли, зашли в посёлок, открыли фабрику-завод, "Нафтогаз" вышел в ПЛЮС, продаём электроэнергию закордон, создали современное оружие для обороны Украины и на экспорт, бюджет растёт, инвестиции заходят........ всё в условиях войны с людоедской империей..
сейчас, при зекомандЕ эпохи безбедности Мамкина-Йурыста, имеем:
адюльтер Мандель, корабельные сосны, элитных наркоманов, торговлю должностями, сдачу вагнеровцев-беркутов, возвращения рыгоанальных уродов, посадки патриотов Украины, засланцы у руля, в ОПе преза.....
73% зебилы, вы таки зробылы себе разом с вашей Зелей
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30.03.2021 19:02 Відповісти
Зуб даю что это Геращенко таким образом отрабатывает бабусики от МВД.
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30.03.2021 19:08 Відповісти
То Геращенко мордой лица припечатался к стенке, отпечаток и остался оранжевый!
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30.03.2021 19:51 Відповісти
Геращенко мазу тянет но дерьма на их столько, что он сам уже в нас даже не по уши
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30.03.2021 22:03 Відповісти
Антошка ХЕрашенко такая-же дешевая проститутка как и Люся Арестович, за должности от Зебанутого бубочки готова в церкви перднуть.
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31.03.2021 07:52 Відповісти
В заголовку - ПІСЛЯ. У тексті - ПІД ЧАС акції. Ви там розберіться вже...
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30.03.2021 19:10 Відповісти
аваков -чорт как красиво написано ,читать приятно
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30.03.2021 19:37 Відповісти
Аваков, Кравченко - итог один
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30.03.2021 22:04 Відповісти
Шо есть то есть ) Пока в мусарку идут работать ради "возможностей" и не наигравшись в GTA и NFS , а некоторые (особенно с сиськами) ради инстаграма то писец не уйдет никогда) .... Хотя если выше начальство осталось то же (даже еще гнидней) то и те пять ментов на всю страну шо пошли работать ради справедливости и на благо нарида так сказать "to serve and protect"🚔 , через пол года начнут сами сдавать свои значки. Один вон в Днепре такой честный пошел против системы , собрался ехать в Киев, на прием к сабакову!!! Ню-ню😅.

А сабакевич так как Кравченко , думаю не закончит. Эта хитрый свинья вонючий устроит шо то и свалит, ах ! Не говоря уже о том что бы в Украине министр-банабак "застрелился " 🤣 Они только кодлой храбрые черножепые как цыгане одного бить.
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30.03.2021 23:13 Відповісти
мусора на цензоре , вы ж хоть не баньте на стене написано
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30.03.2021 19:38 Відповісти
Вы там на Козляндии - совсем *****?
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30.03.2021 21:55 Відповісти
не знаю насчёт погромов и свастик, но по-моему мнению тут пёрн.ть мало - надо завершать начатое выносом клоуна и олигархов. Где же та сила, которая это сделает?
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30.03.2021 21:40 Відповісти
свастика до фашизма не имеет никакого отношения
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30.03.2021 22:06 Відповісти
а им так в кацапских учебниках писали
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30.03.2021 23:15 Відповісти
Извините, но может ли полиция наблюдать как совершают преступление или любое правонарушение, два варианта: они преступники соучастники или преступления небыло.
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30.03.2021 21:55 Відповісти
так они думали шо это провокация
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30.03.2021 23:16 Відповісти
В законе о нацполиции такого не встречал, зато другого много, включая нарушение присяги народу, почти они уже не полиция?
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31.03.2021 07:35 Відповісти
А когда это у нас мусорье шакальское на Закон смотрело? Закон для них , когда им выгодно. Закон для мусора когда он личные вещи на улице отбирает, а ты ему говоришь мол вы не правы уважаемый. Тогда ******** вспоминает про Закон.
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31.03.2021 10:20 Відповісти
информация об этом будет обнародована позже... когда найдут : ктоза бабки согласится прикрыть того офицера СБУ , который это сделал... Так крутые , совершив наезд, находят дедка, который за 15 штук баксов говорит : я сидел за рулём...
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30.03.2021 22:09 Відповісти
и в итоге эти 15 к биксов дед не видит
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31.03.2021 10:24 Відповісти
Судя по тому ,что свастика нарисована рядом с надписью "аваков чорт", ее рисовал Антон Геращенко. Заказчик свастики как бы намекает всем, что плохо про Авакова могут думать только фашисты.
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30.03.2021 22:44 Відповісти
Так "после" или "в ходе"? По-моему, погромщиков хотят обелить.
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30.03.2021 23:06 Відповісти
напевне яка-сь мусорська **** нанесла за завданням авакінської сраки антоніни.
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31.03.2021 07:17 Відповісти
Чому немає призвіща людини, яка намалювала свастику? Виходить, що її немає? Бо пан Херащенко призвіще Порошенко назвав зразу і це не перечило із призимпцією невинуватості, а тут такі законники.
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31.03.2021 09:27 Відповісти
Вот фото неизвестного, которого мы будем искать всеми силами!Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8866
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31.03.2021 17:28 Відповісти
 
 