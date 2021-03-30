Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко

Людину, яка нанесла свастику на будівлю Офісу президента України під час акції протесту встановлено.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час доповіді на позачерговому засіданні парламенту заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"З приводу свастики, яку намалювали на стіні Офісу президента - символ дійсно з'явився вже після завершення акції, о 23:35 (насправді о 21:35, як уточнив пізніше Клименко). І ми встановили цю особу", - сказав він.

За його словами, того, хто наніс свастику, встановлено, інформацію про це буде оприлюднено пізніше.

Раніше правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук повідомила, що свастика на будівлі Офісу президента 20 березня з'явилася вже після завершення акції.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.