Протестні акції в Нових Санжарах - спланована операція Кремля і проросійських сил, - Вітюк
Служба безпеки України встановила, що протестні акції в Нових Санжарах, пов'язані з розміщенням ковід-інфікованих людей, була спланованою операцією Кремля.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ілля Вітюк, начальник управління, департамент СБУ.
"Доведено, що це була спланована операція Кремля й проросійських сил, які через чітко організовані й таргетовані на мешканців регіону повідомлення в месенджері "Вайбер" та соціальних мережах намагались дестабілізувати ситуацію в окремому регіоні, - повідомив він. - У таких випадках зволікання навіть на добу може призвести до непоправних наслідків. Тому ми сподіваємось, що в умовах гібридної агресії РФ проти України законодавець дасть нам ефективні інструменти запобігання подібним випадкам".
На його думку, спектр потрібних для цього законодавчих змін досить широкий. Починаючи від законодавчого визначення понять "дезінформація", "пропаганда", "негативний вплив" та введення адміністративної чи кримінальної відповідальності за її поширення до чіткої взаємодії, розмежування відповідальності, прав та повноважень правоохоронних органів, ЗСУ, органів влади, а також суспільства у сфері протидії пропаганді й негативним інформаційним впливам.
"На стратегічному рівні вкрай необхідно визначити й обрати найбільш прийнятну для нашого суспільства форму державно-цивільного партнерства у цій сфері, що на порядок посилить спроможності України щодо протидії інформаційним загрозам і зменшить наші вразливості, - вважає він. - Так, слід посилити і деталізувати законодавче забезпечення цивільно-державного партнерства в сфері безпеки. У наших сусідів у Балтії є гарні приклади. Також є хороший приклад польської контррозвідки ABW, яка пропонувала в доктрині інформаційної безпеки створити серед спеціально навчених громадян осередки інформаційного опору. Адже в Україні як ніде напрацьовано величезний досвід діяльності громадянських структур, недержавних інститутів, волонтерів та інтернет-активістів у сфері протидії ворожій пропаганді й дезінформації. Це також наш дуже важливий і вагомий ресурс, який слід долучити до загальної системи національної безпеки".
Він також зазначив, що на тактичному рівні бракує цілої низки норм права, які б давали змогу швидко реагувати і блокувати деструктивні ресурси та повідомлення за рішенням суду та, хоча б на деякий час, до розгляду справи в суді у випадку критичних загроз.
"Оскільки Україна дотримується всіх стандартів демократичного суспільства, часто важко швидко зібрати доказову базу й оперативно блокувати канали поширення фейків, спрямованих на нанесення шкоди інформаційній безпеці. А це може призвести до дестабілізації суспільної обстановки", - наголосив Вітюк.
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а то шо ч-з кордони з Європи пустили сотні тис. загробітчан, Дубінський висрав шо мільйони - то шо? побоку? до біса той нещасний літак, виходить, мільйон це не сотня. вірус вже в Європі був, але загробітчан не на карантин - а бухати додому відправили, а "вуханців" - пердіти в ліжко на карантин.
Люди із Санджар захищали своє життя і здоров"я від завезеної ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРЕЗИДЕНТСЬКИМ ЛІТАКОМ заражених людей із зони карантину в Україну. Таких під.расів треба вішати...
я шо, не то саме надрукував шолі?
помилився коментом для відповіді
Хіба може бути винним той,хто налякав офіційними повідомленнями населення незрозумілою епідемією з незрозумілими наслідками ? Чи телеканали,що повідомляли про відмову кількох міст,лікарень,приймати літак з туристами ? Чи міністр,що перекрив дороги в селі,пригнавши батальйон своїх гвардійців з новенькими БТР ?
Типові юзери,що з соцмереж не вилазять !
Миролюбца Вову не хотели расстраивать?
Хоч би хто про їхню подальшу долю написав... Вони всі назад повернулися - в Китай, всмислє,- чи тільки той герой-рятівник, який вирішив врятувати відважну даму с собачкою і вляпавсь?
Судячи з їх "100 пудових" доказів, наявних у СБУ, у тарифних протестах та протестах у Нових Санжарах винний Кремль та місцеві жителі, які повелись на їх маніпуляції. Я прожив у Нових Санжарах понад 30 років, там живуть мої батьки, друзі, однокласники та багато інших знайомих.
Розкажу правду про події, які відбулися в Нових Санжарах. Що з себе представляють Нові Санжари - це мальовниче містечко з населенням, офіційно, до 10 тис.чоловік (фактично менше), розташоване на березі р.Ворскла, на відстані 30 км від м.Полтава (обласний центр). Містечко курортного типу з санаторіями, дитячими таборами, бідинками відпочинку. Кілька разів містечко визнавалось кращим по благоустрою в Українї серед населений пунктів аналогічного типу. Роботи в Нових Санжарах майже немає, бо виробництво, якого і так майже не було за радянських часів, тривалий час не працює . Населення, в основному, складається з пенсіонерів (близько 70 %), а також людей працездатного віку, які не змогли виїхати для працевлаштування в іншу місцевість та дітей. Тобто, робочих кварталів із кримінальним населенням тут не має і ніколи не було.
На території селища на березі р.Ворскли розміщений так званий Військовий Санаторій (зараз санаторій МВС) совкового типу. Централізованого водовідведення в селищі ніколи не було. Нечистоти санаторію зливаються у яму (на березі р.Ворскла десь за 200 м, де нижче по течії розташовано саме селище та селищні пляжі), яка, через совкове планування та за відсутності, модернізації системи каналізації, постійно потрапляє до річки. Безпосередньо, перед запланованим заселенням із Ухані, вчергове, у санаторії сталося кілька аварій системи водовідведення. Запах сцяків і срання на території санаторію поширене явище.
Уявіть собі, що ви живете в прекрасному будинку з прекрасним двором, а сусід скидає нечистоти, які потрапляють до вашого двору.
Тепер безпосередньо про події. Щодо того, чому вирішили заселяти саме в Нові Санжари, а не в Чугуєві, скоріш за все побоялися, що, якиби піднявся Чугуїв, ***** відхватила б нацгвардія по повному, а в тихенькому пенсіонерському містечку можна все. Так як недолуге керівництво вирішувало куди направляти евакуйованих в Ухані, ніхно ніяке населення повідомив.
А тепер представте ситуацію, коли рано в ранці (до світанку), взагалі без ніякого попередження (офіційного), до селища зі сторони Полтави стягують бронетанкову техніку та 3 тис. людей у військовій формі зі зброєю та інших правоохоронців. На ранок вони колоною рушили центральною частиною містечка для блокування підїздів до санаторію. Представте, прокидаються мирні люди, а там, їхнім селищем (як під час ВВ війни) марширують озброєні люди з бронетехнікою. 3000 озброєних військових на, від сили, 7000 мирного населення. Якого хера скільки військових? Сцикути, які злякались протестів. Населення, через знайомих, дізналося, що до них, в "засраний" санаторій, везуть людей, можливо, заражених невідомою смертельною хворобою. Їх тупо зробили крайніми. Сабаков вирішив показати який він крутий начальник і заложивши хер на місцеве населення, через підконтрольний його міністерству санаторій, почав заселення. І що було робити місцевому населенню. Жителі Нових Санжар а також, небайдужі жителі навколишніх сіл, вирішили показати, що вони не бидло чи стадо, а мають право на захист свого населеного пункту від дій влади, які можуть спричинити поширення захворування на їх території. До речі, серед протестуючих, в переважній більшості, були мирні пенсіонери, медики, вчителі та інші жителі, але в ЗМІ показали лише агресивних пянчуг (причому, такі канали, як ЗІК, лише таких і показували). На майдані, під час заворушень, теж було вдосталь неадекватів, але на них увагу ЗМІ, чомусь не зосереджувало.
А тепер результат. Всі ЗМІ, випадок в Нових Санжарах висвітлило, як ганебний вчинок, який іде в розріз з гуманністю. Різні дохера знаючі люди (зокрема шоумен Комаровський), яких приперли до Нових Санжар, розповідали абориненам, що ковід 19 не страшний, а в держави все під контролем.
Тупо насцяли в очі жителям, які прекрасно розуміють, що за 10 годин совковий санаторій, в якому немає навіть елементарного інфекційного відділення та каналізації, не здатен забезпечити безпеку населення від наслідків перебування інфікованих людей. І що, вони були не праві?.
Дивлячись, що зараз відбувається в країні з поширенням ковід 19, на неспроможність керівництва державою контролювати її пошерення та неадекватність прийнятих ними рішень, можу сказати, - Новосанжарці були цілком праві коли захищалися від загрози інфекції.
Я всім серцем люблю Нові Санжари. Тому тим, хто розповідає про негуманність вчинку їхніх жителів бажаю:
- щоб вашими вулицями постійно пересувалися озброєні люди з бронетехнікою;
- щоб до вашого селища звозили хворий на інфекційні захворювання, а ви проживали поряд з ними в приватному секторі та користувались водою з колодязів;
- щоб ваш сусід був туберкульозник, а у вас з ним була спільна кухня;
- щоб ви, чи ваші рідні, звернулись за допомогою до звичайної (неспеціалізованої) лікарні, з якої, на папері, зробили інфекційну.
Але смерті вам не бажаю. За Зедебіла проголосувало 73 % населення, може ви просто дебіли.