Протестні акції в Нових Санжарах - спланована операція Кремля і проросійських сил, - Вітюк

Служба безпеки України встановила, що протестні акції в Нових Санжарах, пов'язані з розміщенням ковід-інфікованих людей, була спланованою операцією Кремля.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив Ілля Вітюк, начальник управління, департамент СБУ.

"Доведено, що це була спланована операція Кремля й проросійських сил, які через чітко організовані й таргетовані на мешканців регіону повідомлення в месенджері "Вайбер" та соціальних мережах намагались дестабілізувати ситуацію в окремому регіоні, - повідомив він. - У таких випадках зволікання навіть на добу може призвести до непоправних наслідків. Тому ми сподіваємось, що в умовах гібридної агресії РФ проти України законодавець дасть нам ефективні інструменти запобігання подібним випадкам".

На його думку, спектр потрібних для цього законодавчих змін досить широкий. Починаючи від законодавчого визначення понять "дезінформація", "пропаганда", "негативний вплив" та введення адміністративної чи кримінальної відповідальності за її поширення до чіткої взаємодії, розмежування відповідальності, прав та повноважень правоохоронних органів, ЗСУ, органів влади, а також суспільства у сфері протидії пропаганді й негативним інформаційним впливам.

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"На стратегічному рівні вкрай необхідно визначити й обрати найбільш прийнятну для нашого суспільства форму державно-цивільного партнерства у цій сфері, що на порядок посилить спроможності України щодо протидії інформаційним загрозам і зменшить наші вразливості, - вважає він. - Так, слід посилити і деталізувати законодавче забезпечення цивільно-державного партнерства в сфері безпеки. У наших сусідів у Балтії є гарні приклади. Також є хороший приклад польської контррозвідки ABW, яка пропонувала в доктрині інформаційної безпеки створити серед спеціально навчених громадян осередки інформаційного опору. Адже в Україні як ніде напрацьовано величезний досвід діяльності громадянських структур, недержавних інститутів, волонтерів та інтернет-активістів у сфері протидії ворожій пропаганді й дезінформації. Це також наш дуже важливий і вагомий ресурс, який слід долучити до загальної системи національної безпеки".

Він також зазначив, що на тактичному рівні бракує цілої низки норм права, які б давали змогу швидко реагувати і блокувати деструктивні ресурси та повідомлення за рішенням суду та, хоча б на деякий час, до розгляду справи в суді у випадку критичних загроз.

"Оскільки Україна дотримується всіх стандартів демократичного суспільства, часто важко швидко зібрати доказову базу й оперативно блокувати канали поширення фейків, спрямованих на нанесення шкоди інформаційній безпеці. А це може призвести до дестабілізації суспільної обстановки", - наголосив Вітюк.