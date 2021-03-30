Від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, біля Павлополя ворог проводить інженерне обладнання позицій, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 30 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів і 1 факт інженерного обладнання позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Авдіївки і Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій, використовуючи протитанкові гранатомети, а в передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка і Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК