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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, біля Павлополя ворог проводить інженерне обладнання позицій, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, біля Павлополя ворог проводить інженерне обладнання позицій, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 30 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів і 1 факт інженерного обладнання позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Авдіївки і Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій, використовуючи протитанкові гранатомети, а в передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка і Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК

Автор: 

обстріл (28580) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Стійке всеосяжне перемир'я. Просто шось риють. І просто стріляють.
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30.03.2021 18:30 Відповісти
Стоятьнепровокувать-2
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30.03.2021 18:40 Відповісти
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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30.03.2021 18:37 Відповісти
Молодцы. Продолжайте вести наблюдение. Про таких Тинто Брасс даже фильм снял, "Подглядывающий". Там даже постер такой же, как на этой фотке.
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30.03.2021 19:34 Відповісти
а 5-6 строітєлей завалити ..Вендету за Шуми?
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30.03.2021 19:40 Відповісти
уже никто не вспоминает про такую мелочь что инженерное обустройство позиций тоже запрещено, вот такое зеремирие... слово зелоха - кремень
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30.03.2021 19:46 Відповісти
 
 