Від початку доби найманці РФ 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, біля Павлополя ворог проводить інженерне обладнання позицій, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 30 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів і 1 факт інженерного обладнання позицій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Авдіївки і Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій, використовуючи протитанкові гранатомети, а в передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.
Неподалік населених пунктів Причепилівка і Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.
Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК
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