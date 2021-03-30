Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби
Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Донецькій області.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Баканов сказав про це на позачерговому засіданні Верховної Ради, реагуючи на репліки нардепів Володимира Ар'єва та Соломії Бобровської про те, що в Аксьонова нібито є громадянство РФ.
"З Аксьоновим усі працюють", - сказав він, ймовірно, маючи на увазі, що стосовно Аксьонова ведеться розслідування.
Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.
Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ.
Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.
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Теперь дурака включают, мол ни кто не знал
Це спланована кацапи+ опзж + пліснява диверсія по протягуванню сепані до ВР.
Нахрена такое СБУ, если там только личные вопросы ЗЕ решаются оперативно?
-Замість того щоб ловити і судити ворогів України: терористів, сепаратистів, диверсантів.... Та й переслiдовати перефарбованих колишніх бандитів ригоАналiв, продажних шакалiв з: "жоппозиції, життя - сепаратистів" ....цих співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кремлівського холуя - кривавого ЗЕКА янука. Які навiть у відкриту знищують державність України і притому безкарно, і їх зовсiм ні хто не переслідує а їм ще і потурають. Так кремлівські Слуги- холуї при владі і їх ланцюгові пси замасковані під ГПУ,СБУ, антиукраїнські суди.... ці московські опричники - яничари кинули всі свої сили на переслідування українських: націоналістів, активістів, патріотів добровольців, учасників АТО ... та i всіх проукраїнських громадян. В'язниці під зав'язку забиті українськими патріотами але чомусь не кривавими нелюдями сепаратистами - терористами, яких або відразу обмінюють або негайно випускають за рішенням проклятих антиукраїнських продажних судів. Невже про таку продажну антиукраїнську владу ЗЕбілів Іуд капітулянтів і коррупционерів мріяли коли не замислюючись сотнями - тисячами гинули за нашу вільну Україну на барикадах Майдану і в АТО - ООС мужні Українські Герої - патріоти, всі українські активісти- націоналісти і весь український народ?.
До 9 травня основна світлина його акаунту - це спільне фото з Іваном Бакановим та нардепом від "Слуги народу" Юрієм Корявченковим ("Юзік" із "Кварталу 95") - була прикрашена привітанням із георгіївськими стрічками.
"... его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину"
Источник: https://censor.net/ru/n3256576
Или Венедиктова "забьіла", как и о Ефремове и Богатьіревой, дела которьіх не закрьітьі, но уже два года никто не тревожит уважаемьіх зеленой властью рьігов?