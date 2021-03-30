Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Донецькій області.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Баканов сказав про це на позачерговому засіданні Верховної Ради, реагуючи на репліки нардепів Володимира Ар'єва та Соломії Бобровської про те, що в Аксьонова нібито є громадянство РФ.

"З Аксьоновим усі працюють", - сказав він, ймовірно, маючи на увазі, що стосовно Аксьонова ведеться розслідування.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ.

Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

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