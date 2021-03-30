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Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби

Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Донецькій області.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Баканов сказав про це на позачерговому засіданні Верховної Ради, реагуючи на репліки нардепів Володимира Ар'єва та Соломії Бобровської про те, що в Аксьонова нібито є громадянство РФ.

"З Аксьоновим усі працюють", - сказав він, ймовірно, маючи на увазі, що стосовно Аксьонова ведеться розслідування.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ.

Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, у 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Читайте також: Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір. ВIДЕО

Автор: 

вибори (6693) СБУ (12835) Донецька область (8511) Баканов Іван (330) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+37
сразу проверьте как его допустили к вьіборам
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30.03.2021 18:34
+26
Зробити це ДО виборів, ваш обов'язок.
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30.03.2021 18:35
+22
Пройдёт не пройдёт, не прошло
Теперь дурака включают, мол ни кто не знал
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30.03.2021 18:34
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сразу проверьте как его допустили к вьіборам
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30.03.2021 18:34 Відповісти
сбу зайняті - кошмарять інтернет-магазини
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30.03.2021 18:35 Відповісти
"Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского"

проверят?
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30.03.2021 18:51 Відповісти
так зелені відмінили справку якусь там із ментоконтори.
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30.03.2021 19:04 Відповісти
А не тільки потрібно перевіряти на судимості, наявність другого громадянства, та інше, але ще потрібно проходити повний медичний огляд, а то вибирають якихось дурачків, нарколиг і алкашів. Це стосується не тільки депутатів, а всіх держслужбовців вищого рівня і головне президента
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31.03.2021 09:42 Відповісти
Пройдёт не пройдёт, не прошло
Теперь дурака включают, мол ни кто не знал
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30.03.2021 18:34 Відповісти
Все правильно, лучше сепар чем жопоблок, полушарие или бойко без вишек
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30.03.2021 20:40 Відповісти
Зробити це ДО виборів, ваш обов'язок.
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30.03.2021 18:35 Відповісти
.. не вказуйте лейтенанту Баканову що робити!!)))) Він проффессіонал СБУ...... і навздовзі буде старшим лІтеЙнантом! А Ви йому кар*єру плюндруєте...)))
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30.03.2021 18:40 Відповісти
клятий плюндруватор
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30.03.2021 18:43 Відповісти
Вони затупі для того щоб перевірити когось ще до виборів.
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Навряд чи. Фуйло вимагає, щоб Україна приєднала ордло.
Це спланована кацапи+ опзж + пліснява диверсія по протягуванню сепані до ВР.
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30.03.2021 19:01 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.03.2021 18:39 Відповісти
заодно себя проверь,утырок зеопарышный(мало доказательств ему)
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30.03.2021 18:39 Відповісти
Надо же не прошло. Пришлось реагировать. Пока пендаля волшебного не даш,ничего не сдвинется.
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30.03.2021 18:42 Відповісти
чого мовчали люди до виборів? чудні якісь. авось не виграє?
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30.03.2021 19:06 Відповісти
Не мовчали! Казанський про всіх кандидатів-сепарів писав.
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30.03.2021 19:16 Відповісти
одного Казанського вийшло замало
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30.03.2021 19:39 Відповісти
Яка оперативність?
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30.03.2021 18:43 Відповісти
кривляние все они знали но когда пошла волна по соц сетям пришлось реагировать но я думаю волну погоняют и все останется на месте слишком много зашкваров и негатива у єтой власти
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30.03.2021 18:45 Відповісти
С Аксеновым все работают", - сказал он-обмовка по Фрейду! Все работают так как он свой!
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30.03.2021 18:45 Відповісти
Так же як і з Мертевучукумх..ла.
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30.03.2021 19:02 Відповісти
а сколько времени надо чтобы проверить?год или два или пять?
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30.03.2021 18:46 Відповісти
Та ну нах ...! Справа серіозна , років 10 мінімум
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30.03.2021 19:42 Відповісти
А раньше никак? Бардак!!!
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30.03.2021 18:46 Відповісти
Питання прямо в космос ( бо ситуація анекдотично- кричуща) : куди дивилася ЦВК допускаючи до виборів такого кандидата ?
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30.03.2021 18:47 Відповісти
Зечмо. Поки довідки з Кремля не буде, яка підтверджує що він має паспорт мордора та приймав участь у гібридних діях військ мордора, то про що може йти мова? Зараз Оманський куратор зебіла вам надасть всі документи. Завірені!
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30.03.2021 18:50 Відповісти
А там є інші кандидати-депутати-мери ? І чи треба давати право голосу дамбасятам ? Єдине , в чому я згоден з Юлею - колючим дротом відгородитися . І Яценюка не в останню чергу прибрали , бо почав втілювати цей задум в життя .
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30.03.2021 18:54 Відповісти
А должно быть наоборот
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30.03.2021 19:12 Відповісти
Об этом СБУ должны СМИ после выборов сообщать?

Нахрена такое СБУ, если там только личные вопросы ЗЕ решаются оперативно?
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30.03.2021 19:15 Відповісти
К ногтю его приберут. И будет голосовать как надо.
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30.03.2021 19:35 Відповісти
Ну если целый лейтенант прокукарекал, что проверят, то так и будет. Хотя, лейтенант, который ни дня не служил в армии, а с бубочкой играл в одной песочнице и какал ему в машинку, то может быть.
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30.03.2021 19:47 Відповісти
Ещё и такой фамилией(((
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30.03.2021 20:02 Відповісти
Усі знають що аксьонов той сепар й мав би бути у в'язниці... а СБУ не знає... накуя таке СБУ...
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30.03.2021 20:16 Відповісти
Сепарам у нас везде дорога, патриотам длинний срок ....
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30.03.2021 20:42 Відповісти
Так им продажным ЗЕбилам капитулянтам этим слугам и видно что кремля. Им выродкам Иудам конечно ко двору верховной антиукраинской зРады подходит сепаратист - колаборант Аксёнов чем проукраинская патриотка Юлия Кузьменко.
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30.03.2021 20:42 Відповісти
Придивіться уважно на деталі - костюмчик, краваточка, морда подібна до єфремова. Риг латентний, вся сєпарня то переважно риги
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30.03.2021 20:45 Відповісти
НА підконтрольній Україні частині Донбасу дуже поширено толерантне відношення до сепаратистів , а іноді й активна підтримка. СБУ , влада недопрацьовує .Між іншим , місцева влада також часто толерує сепарам.
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30.03.2021 20:50 Відповісти
-
-Замість того щоб ловити і судити ворогів України: терористів, сепаратистів, диверсантів.... Та й переслiдовати перефарбованих колишніх бандитів ригоАналiв, продажних шакалiв з: "жоппозиції, життя - сепаратистів" ....цих співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кремлівського холуя - кривавого ЗЕКА янука. Які навiть у відкриту знищують державність України і притому безкарно, і їх зовсiм ні хто не переслідує а їм ще і потурають. Так кремлівські Слуги- холуї при владі і їх ланцюгові пси замасковані під ГПУ,СБУ, антиукраїнські суди.... ці московські опричники - яничари кинули всі свої сили на переслідування українських: націоналістів, активістів, патріотів добровольців, учасників АТО ... та i всіх проукраїнських громадян. В'язниці під зав'язку забиті українськими патріотами але чомусь не кривавими нелюдями сепаратистами - терористами, яких або відразу обмінюють або негайно випускають за рішенням проклятих антиукраїнських продажних судів. Невже про таку продажну антиукраїнську владу ЗЕбілів Іуд капітулянтів і коррупционерів мріяли коли не замислюючись сотнями - тисячами гинули за нашу вільну Україну на барикадах Майдану і в АТО - ООС мужні Українські Герої - патріоти, всі українські активісти- націоналісти і весь український народ?.
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30.03.2021 20:52 Відповісти
https://youtu.be/ZE6qhtkJOWQ Родина Баканова "сидить" в "Одноклассниках", що офіційно під забороною - Watchdogs

До 9 травня основна світлина його акаунту - це спільне фото з Іваном Бакановим та нардепом від "Слуги народу" Юрієм Корявченковим ("Юзік" із "Кварталу 95") - була прикрашена привітанням із георгіївськими стрічками.
Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби - Цензор.НЕТ 9851
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30.03.2021 21:00 Відповісти
Можно проверить руководство СБУ на соответствие занимаемым должностям.
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30.03.2021 21:55 Відповісти
Достаточно того, что этот друг детства, ходит в московскую церковь и цинично заявляет что не признаёт "раскол".
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31.03.2021 08:02 Відповісти
так кто там не лох ?
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31.03.2021 00:03 Відповісти
А почему СБУ не проверяла этого врага Аксенова до выборов??????????????????????
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31.03.2021 07:19 Відповісти
А єто кто-нибудь проверяет?

"... его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину"

Источник: https://censor.net/ru/n3256576

Или Венедиктова "забьіла", как и о Ефремове и Богатьіревой, дела которьіх не закрьітьі, но уже два года никто не тревожит уважаемьіх зеленой властью рьігов?
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19.05.2021 16:03 Відповісти
 
 