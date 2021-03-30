Лерос звинуватив Зеленського в тому, що той у 2012 році "відмазав" Баканова з допомогою Хорошковського

Депутат Гео Лерос стверджує, що майбутній президент Володимир Зеленський у 2012 році домігся через тодішнього главу СБУ Валерія Хорошковського закриття кримінальної справи проти свого друга, теперішнього глави СБУ Івана Баканова.

Це звинувачення він озвучив, звернувшись до Баканова на позачерговому засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене питання до лейтенанта Баканова, який виріс в одному під'їзді з Зеленським, а з 2013 року очолював "Квартал-95". У 2012 році Баканов став фігурантом кримінальної справи СБУ, коли Баканов з партнерами за злочинною схемою заволоділи державними гідроелектростанціями. Тоді Баканова відмазав Зеленський через главу СБУ Хорошковського, якому Зеленський служив на "Інтері". Українців хвилює таке питання: Зеленський вас відмазав, тому що ви - друг Зеленського, чи тому, що ви з 2000-х займалися відмиванням грошей для Зеленського, які привозили йому в пакетах? Це ми дізналися від вашого бізнес-партнера Лазутіна", - сказав Лерос.

Баканов відповів, що не коментує чутки, а слова Лероса нічим не відрізняються від звичайних передвиборчих наративів.

"Пане Лерос, лейтенант Баканов вам відповідає: все, що ви говорите, є глибоким фейком, а ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ", - сказав Баканов.

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