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Лерос звинуватив Зеленського в тому, що той у 2012 році "відмазав" Баканова з допомогою Хорошковського

Лерос звинуватив Зеленського в тому, що той у 2012 році

Депутат Гео Лерос стверджує, що майбутній президент Володимир Зеленський у 2012 році домігся через тодішнього главу СБУ Валерія Хорошковського закриття кримінальної справи проти свого друга, теперішнього глави СБУ Івана Баканова.

Це звинувачення він озвучив, звернувшись до Баканова на позачерговому засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене питання до лейтенанта Баканова, який виріс в одному під'їзді з Зеленським, а з 2013 року очолював "Квартал-95". У 2012 році Баканов став фігурантом кримінальної справи СБУ, коли Баканов з партнерами за злочинною схемою заволоділи державними гідроелектростанціями. Тоді Баканова відмазав Зеленський через главу СБУ Хорошковського, якому Зеленський служив на "Інтері". Українців хвилює таке питання: Зеленський вас відмазав, тому що ви - друг Зеленського, чи тому, що ви з 2000-х займалися відмиванням грошей для Зеленського, які привозили йому в пакетах? Це ми дізналися від вашого бізнес-партнера Лазутіна", - сказав Лерос.

Баканов відповів, що не коментує чутки, а слова Лероса нічим не відрізняються від звичайних передвиборчих наративів.

"Пане Лерос, лейтенант Баканов вам відповідає: все, що ви говорите, є глибоким фейком, а ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ", - сказав Баканов.

Читайте також: "Без Зелі жодне кадрове рішення не проходить по СБУ. Ваня вирішує тільки через Першого", - Лерос оприлюднив запис розмови Лазутіна - бізнес-партнера Зеленського і Баканова. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Хорошковський Валерій (153) Баканов Іван (330) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+25
"...а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ..."))))))))))

два дебила это силаЛерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7330
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30.03.2021 18:49
+15
Як ******* писати зебіли: Обнимаю, жму руку...

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7131
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30.03.2021 18:53
+15
Невже найвеличніший брехав на стадіоні що не буде призначати на посади своїх друзів?
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30.03.2021 18:54
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30.03.2021 18:47 Відповісти
Еще та сила и еще тот нарИд)))
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30.03.2021 18:48 Відповісти
"...а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ..."))))))))))

два дебила это силаЛерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7330
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30.03.2021 18:49 Відповісти
обоих за два года расперло размеров на пять точно
я сегодня лейтенанта баканова по началу вообще не узнал
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30.03.2021 18:50 Відповісти
Два ЗЕбила...
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31.03.2021 00:21 Відповісти
гребаный стыд.....
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30.03.2021 18:49 Відповісти
думаете, что ТАМ , раньше, было по другому? Не те же деляги и решалы там сидели? ахах))
Вы добрый и хороший человек.
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30.03.2021 19:14 Відповісти
а есть факты как ТАМ БЫЛО до зеленых?
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30.03.2021 19:35 Відповісти
Кстати, когда Зеля служил на прорашенском Интере генпродюсером, одним из акционеров был Мертвечук. Как и позднее на "Плюсах". Партнеры.
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30.03.2021 18:49 Відповісти
https://twitter.com/25_andriy/status/1376867410519728130

Для всіх у цьому відео Україна є ворогом. В одній із серій (сватов) є уривок в Криму і там чомусь була рос-поліція і грші рублі.

в стране идет война... просто - чтобы помнили ху из ху
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30.03.2021 18:49 Відповісти
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30.03.2021 18:50 Відповісти
єтой "силе" никто не доверяет только куча ботов по соц сетям слався слався наш найвеличнейший по каталогу Мендель
Если ЗЕ пол года за год не показал себя как президент а показал как посредственность президента то дальше как не кричите от непрофессионала Ві не получите мастера и єто факт
бездарность и рвачество правят сейчас
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30.03.2021 18:51 Відповісти
Настолько Величний шо даже пианино ему по "инструменту" крышкой не попадает от страха))
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30.03.2021 19:20 Відповісти
Детали: Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года, дело СБУ касалась попытки вывода Богуславской и Дыбинецких ГЭС (Киевская обл.) в частную собственность.
Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В деле речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской области и ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго" госимущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Экоинвест" и ООО "ПКС "Энерготек".
Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП "Киевтеплоэнерго". В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", которое уже не принадлежало государству.
В 2006 г. Минтопливэнерго утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд "А.Э.С. Киевоблэнерго" во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецких ГЭС в этом перечне не было - они остались на балансе ЗАО как объекты госсобственности.
В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. В конкурсе победила фирма ООО "ПКС" Энерготек ", которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко.
По данным следователей, в дальнейшем должностные лица ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО "Экоинвест". Владельцем "Экоинвест" в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.
В сентябре 2008 года ООО "Экоинвест" продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО "ПКС "Энерготек" жены Баканова.
В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн. грн., что является особо крупным размером.
В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО "Энергия-1" Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.
В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ПКС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".
В 2013 г. фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ПКС "Энерготек". В настоящее время Дыбинецкая и Богуславская ГЭС контролируются ООО "Енергия- 1".
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Тут інше цікаво.
Баканич нібито ворогує з Льовочкіним (за тими ж ГЕС https://nashigroshi.org/2019/10/18/firmy-druzhyny-hlavy-sbu-bakanova-fihuruvaly-u-spravi-sbu-u-period-protystoiannia-z-firmoiu-tynnoho-l-ovochkinoi/ Фірми дружини глави СБУ Баканова фігурували у справі СБУ у період протистояння з фірмою Тинного 18.10.2019 )
Але тепер Льовочкін-один з найбільш наближених до Зєлі .за його планом розкручується образ Зєлі-державника,(одночасно усуваючи конкурента-медведчука) ,тепер вже мають спільний курортний бізнес-проект...
https://www.youtube.com/watch?v=tTkpDBLWPRI Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича | СХЕМИ
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30.03.2021 19:14 Відповісти
Они сегодня друзья, а завтра уже враги. Все решают деньги. Клубок целующихся змей.
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30.03.2021 19:43 Відповісти
Як ******* писати зебіли: Обнимаю, жму руку...

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 7131
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30.03.2021 18:53 Відповісти
публичnaя встрэча рэзидэта ....и лэйтэnanта...
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30.03.2021 19:16 Відповісти
Это Лазутин дискредитирует или Лерос?
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30.03.2021 18:54 Відповісти
Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 6124
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30.03.2021 19:30 Відповісти
Невже найвеличніший брехав на стадіоні що не буде призначати на посади своїх друзів?
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30.03.2021 18:54 Відповісти
Він обіцяв, що не назначатиме кумів, але в нього кумів і немає, бо куми лише у християн є...
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30.03.2021 19:01 Відповісти
Стало известно военное звание Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России. Вот такой он, главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев юрист Коломойского Баканов.
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30.03.2021 18:56 Відповісти
Нужно слушать все интервью Лероса. Там много чего про скомороха, который на поверку оказался пид@р@стом почище януковича.
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30.03.2021 18:58 Відповісти
Этот обличитель -агент ФСБ.
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30.03.2021 18:58 Відповісти
если агент не боится говорить правду, какая разница у кого он ее спер?
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30.03.2021 19:19 Відповісти
Банда януковича в те годы всеми правдами и неправдами захватывали любые активы.Даже Металлист(Харьков) у Ярославского отжали.
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30.03.2021 19:01 Відповісти
Читаючи слова великого борцуна Гєо Лєроса про те, як "клоун" Зеленський вирішував справи державної безпеки ще у 2012-ому, в мене з'являються сумніви - а не Зеленський часом балотувався від СДПУ (о) з Медведчуком і Суркісом в 1998-ому, потім був у помаранчевій команді Ющенка 2004, а згодом став міністром економіки в уряді Азарова, а врешті-решт заснував свою власну політичну силу і згодом її переіменував? Здається то все був він.
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30.03.2021 19:02 Відповісти
А як на це реагувати? Обнимаю, жму рку?

Лерос обвинил Зеленского в том, что тот в 2012 году "отмазал" Баканова при помощи Хорошковского - Цензор.НЕТ 1790
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30.03.2021 19:03 Відповісти
Відповім словами Зе зі стадіону: Чому не сидить медведчук?
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30.03.2021 19:06 Відповісти
Так і яку відповідь дав на стадіоні Порошенко стосовно цього запитання від Зе?
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30.03.2021 19:17 Відповісти
Та якось уже пофіг на Петю, 2 роки пройшло і уже з Зе треба питати... Третя весна прийшла, коли ж саджати будуть, а??? Якщо Зе каже, що він кращий за папєрєдніка, то медведчука вже мали б давно посадити, чи не так? Інакше я не бачу, чому він кращий...
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30.03.2021 21:06 Відповісти
- У некоторых людей есть запись, как Ермак прилюдно в Одессе нюхает вещество, похожее на кокаин.
- После введения санкций Медведчук встречался с Бакановым у Суркиса и о чем-то договаривались
https://www.youtube.com/watch?v=jSTV_vWlQPk&t=7s
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30.03.2021 19:40 Відповісти
У Зєлі вже стільки зашкварів, що в нього рейтинг насправді не 20, а мінус 20%. Зєля прозріє, коли йому окрім рідних не буде кому передачі носити.
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30.03.2021 19:02 Відповісти
дамы и господа, поверьте мне, пора становится под патронат Елизаветы.
Потому что в нашей еврейско-совковой колонии ничего никогда не изменится.
без крови - точно.
П.С. однако, плиз, не доверяйте восставшим, если их опять возглавят яврики.
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30.03.2021 19:17 Відповісти
лярюса понесло.
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30.03.2021 20:23 Відповісти
"вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ Источник: https://censor.net/ru/n3256580"
- Мабуть - ЗАНААДТО гіперболізовано...
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30.03.2021 21:05 Відповісти
копеечный сливной бачок дэу ланос.
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31.03.2021 04:53 Відповісти
"Господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает: все, что вы говорите, является глубоким фейком, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ", - сказал Баканов.
Спасибо поржал

Источник: https://censor.net/ru/n3256580
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31.03.2021 08:11 Відповісти
ЭТО ПРОСТО КАКИЕ ТО ТВАРИ СМЕРТНЫЕ !!!
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31.03.2021 08:30 Відповісти
 
 