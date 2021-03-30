Лерос звинуватив Зеленського в тому, що той у 2012 році "відмазав" Баканова з допомогою Хорошковського
Депутат Гео Лерос стверджує, що майбутній президент Володимир Зеленський у 2012 році домігся через тодішнього главу СБУ Валерія Хорошковського закриття кримінальної справи проти свого друга, теперішнього глави СБУ Івана Баканова.
Це звинувачення він озвучив, звернувшись до Баканова на позачерговому засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене питання до лейтенанта Баканова, який виріс в одному під'їзді з Зеленським, а з 2013 року очолював "Квартал-95". У 2012 році Баканов став фігурантом кримінальної справи СБУ, коли Баканов з партнерами за злочинною схемою заволоділи державними гідроелектростанціями. Тоді Баканова відмазав Зеленський через главу СБУ Хорошковського, якому Зеленський служив на "Інтері". Українців хвилює таке питання: Зеленський вас відмазав, тому що ви - друг Зеленського, чи тому, що ви з 2000-х займалися відмиванням грошей для Зеленського, які привозили йому в пакетах? Це ми дізналися від вашого бізнес-партнера Лазутіна", - сказав Лерос.
Баканов відповів, що не коментує чутки, а слова Лероса нічим не відрізняються від звичайних передвиборчих наративів.
"Пане Лерос, лейтенант Баканов вам відповідає: все, що ви говорите, є глибоким фейком, а ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ", - сказав Баканов.
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два дебила это сила
я сегодня лейтенанта баканова по началу вообще не узнал
Вы добрый и хороший человек.
Для всіх у цьому відео Україна є ворогом. В одній із серій (сватов) є уривок в Криму і там чомусь була рос-поліція і грші рублі.
в стране идет война... просто - чтобы помнили ху из ху
Если ЗЕ пол года за год не показал себя как президент а показал как посредственность президента то дальше как не кричите от непрофессионала Ві не получите мастера и єто факт
бездарность и рвачество правят сейчас
Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В деле речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской области и ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго" госимущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Экоинвест" и ООО "ПКС "Энерготек".
Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП "Киевтеплоэнерго". В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", которое уже не принадлежало государству.
В 2006 г. Минтопливэнерго утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд "А.Э.С. Киевоблэнерго" во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецких ГЭС в этом перечне не было - они остались на балансе ЗАО как объекты госсобственности.
В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. В конкурсе победила фирма ООО "ПКС" Энерготек ", которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко.
По данным следователей, в дальнейшем должностные лица ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО "Экоинвест". Владельцем "Экоинвест" в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.
В сентябре 2008 года ООО "Экоинвест" продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО "ПКС "Энерготек" жены Баканова.
В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн. грн., что является особо крупным размером.
В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО "Энергия-1" Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.
В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ПКС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".
В 2013 г. фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ПКС "Энерготек". В настоящее время Дыбинецкая и Богуславская ГЭС контролируются ООО "Енергия- 1".
Баканич нібито ворогує з Льовочкіним (за тими ж ГЕС https://nashigroshi.org/2019/10/18/firmy-druzhyny-hlavy-sbu-bakanova-fihuruvaly-u-spravi-sbu-u-period-protystoiannia-z-firmoiu-tynnoho-l-ovochkinoi/ Фірми дружини глави СБУ Баканова фігурували у справі СБУ у період протистояння з фірмою Тинного 18.10.2019 )
Але тепер Льовочкін-один з найбільш наближених до Зєлі .за його планом розкручується образ Зєлі-державника,(одночасно усуваючи конкурента-медведчука) ,тепер вже мають спільний курортний бізнес-проект...
https://www.youtube.com/watch?v=tTkpDBLWPRI Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича | СХЕМИ
- После введения санкций Медведчук встречался с Бакановым у Суркиса и о чем-то договаривались
https://www.youtube.com/watch?v=jSTV_vWlQPk&t=7s
Потому что в нашей еврейско-совковой колонии ничего никогда не изменится.
без крови - точно.
П.С. однако, плиз, не доверяйте восставшим, если их опять возглавят яврики.
- Мабуть - ЗАНААДТО гіперболізовано...
Спасибо поржал
Источник: https://censor.net/ru/n3256580