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Баканов: Будь-який привід для дестабілізації в Україні спецслужби РФ можуть використовувати на свою користь

Баканов: Будь-який привід для дестабілізації в Україні спецслужби РФ можуть використовувати на свою користь

Розхитування протестних настроїв - один із методів гібридної війни, яку РФ веде в мирних українських містах.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Я всіляко підтримую, коли люди активно проявляють свою громадянську позицію. Це свідчить про зрілість і демократичність нашого суспільства. Однак я бачу і зворотний бік цієї медалі. Ми розуміємо, що гібридна війна - наша реальність сьогодні, а розхитування протестів - один з її інструментів", - заявив Баканов.

Він стверджує, що, за даними СБУ, спецслужби РФ постійно моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні і намагаються використовувати будь-який привід на свою користь. А учасники протестів можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні ворожими спецслужбами.

"Є тонка грань між мирним протестом і порушенням закону. Її встановлює суд. І він дасть оцінку подіям біля Офісу президента", - додав голова СБУ.

Читайте також: Рада засудила протести під Офісом президента

Автор: 

протест (2398) росія (65282) СБУ (12835) Баканов Іван (330) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+13
пика в нього щось розповніла.
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30.03.2021 19:17
+12
так сами зеленые и расшатывают сажая патриотов в то время как с терористами переговариваются и хотят им особый статус дать
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30.03.2021 19:17
+9
Баканов: Любой повод для дестабилизации в Украине спецслужбы РФ могут использовать в свою пользу - Цензор.НЕТ 796
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30.03.2021 19:26
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Правила форума Рада форумчан
пика в нього щось розповніла.
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30.03.2021 19:17 Відповісти
то они нажирали вместе с медведчуком и зеленским.. после т.н. "санкций"..
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30.03.2021 19:18 Відповісти
А він сміливий! Заявив, що Зєлєнскій своїми ді, ми, як і бездіяльністю дестабілізує Україну. Тобто провокує протести.
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30.03.2021 19:52 Відповісти
так сами зеленые и расшатывают сажая патриотов в то время как с терористами переговариваются и хотят им особый статус дать
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30.03.2021 19:17 Відповісти
тогда чем сбу отличается от фсб???
начали расследование - вышли на себя
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30.03.2021 19:18 Відповісти
а че ж тогда бихусы карлсон и сам зеля расшатывали как могли
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30.03.2021 19:18 Відповісти
Ти не плутай грішне з праведним, бігуси карлсони та інші розповідали як влада і наближені до неї зухвало крадуть гроші на армії, а сьогоднішні герої засцикають, розмальовують і б'ють вікна на Банковій через те, що їм не подобається вирок Стерненку, винесений одеським судом.
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30.03.2021 19:25 Відповісти
во первых никто не доказал то что наплел бихус и спустили на тормозах
а во вторых оказывается есть правильное и неправильное расшатывание... расскажи это бакланову )
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30.03.2021 19:33 Відповісти
Що саме не довів? Те що Свинарчуки купляли російські деталі і перепродували їх українській армії - https://www.bbc.com/ukrainian/news-47399439 вони і самі не заперечували , навпаки називали це героїзмом і хитрою спецоперацією.
А те що ціна таких деталей виростала в декілька разів - ну так це "скромна плата" хлопчикам за героїзм, а ніяка не корупція.
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30.03.2021 19:49 Відповісти
цена возрастала в несколько раз от чего ) или коцапы выставляли официальный прайс на торговлю крадеными запчастями, или они должны были торговать краденым по утвержденным сбу ценам ))
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30.03.2021 19:52 Відповісти
Ціна зростала в декілька разів через те, що і кацапи і хлопчики-свинарчуки з того мали чималий зиск за рахунок України, катаючись на іномарках, живучи в палацах і святкуючи новий рік з півмільйона в кишені.
А сказочки про те, що на цьому заробляли виключно кацапи, а маленькі свинарчукові альтруїсти-сейшельці займались перепродажем лише через любов до України - залиш при собі.
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30.03.2021 19:56 Відповісти
У вас в Чебоксарах уже снег растаял???
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30.03.2021 19:58 Відповісти
ты так и не сказал цена возрастала от чего? где установлены цены для продажи запчастей разведке другого государства
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30.03.2021 20:01 Відповісти
Це Свинарчук-молодший зі своїми молокососами-подільниками і фірмою "Рога і Копита"- розвідка?
Деталі банально крали/списували в Росії, потім на ринкову ціну (ту за якою Україна могла б їх придбати офіційно, але не хотіла бо так складніше вкрасти, та і антиросійська пропаганда Пеппи від того постраждає) - прибавляли в декілька разів більшу суму щоб "і вашим і нашим" - і за рахунок українського держбюджету продавали українській армії. І деталі ці були звичайним мотлохом, який ламався через короткий строк, і весь цикл по легкому збагаченню свинарчуків і кацапів повторювався знову і знову.
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30.03.2021 20:11 Відповісти
ты то все знаешь ) а скорее просто заливаешь...
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30.03.2021 20:13 Відповісти
давай тебя назначим, будешь обеспечивать всу деталями официально и по низким ценам ) я только за
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30.03.2021 20:14 Відповісти
только видели мы зеленых сказочников, которые на словах лев толстой и все знают как надо, а на деле...
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30.03.2021 20:15 Відповісти
і фірмою "Рога і Копита"

ага, фирму надо было назвать "С и БУ", и заключать прямые договора с парашкой...
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30.03.2021 20:25 Відповісти
оставь при себе свои сказки про цены и кто сколько наварился ))

а пока вот оно чё:
"Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами"
)))
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30.03.2021 20:02 Відповісти
В Ізраїлі, під час війни за незалежність, такі дії, як закупка озброєнь по цілому Світу, із залученням структур дислокованих у ворожих країнах, вважали подвигом і нагороджували, а тут завидющі ₴амноїди до сих пір від заздрощів до тями не можуть дійти. От же ж наплодила московська комуна виплодків із "пролєтарской нєнавістью"
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30.03.2021 20:11 Відповісти
То, шо ванек Баканов - фигурант дела в Канцлерском суде штата Делавер, как подельник Бени. Со статусом R.I.C.O.
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30.03.2021 19:54 Відповісти
это все равно что обвинить разведчика что он заплатил завербованному агенту тыщу, вместо утвержденной кабмином зарплаты )))
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30.03.2021 19:54 Відповісти
правильно, прапорщики продают запчасти иностранной разведка строго по себестоемости, и со скидками...
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30.03.2021 19:56 Відповісти
Списанные и чёрти знает как хранившиеся запчасти прапорщики продают дешевле себестоимости.
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30.03.2021 20:36 Відповісти
ну так купи, всу тебе спасибо скажет, или хотя бы договорись
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30.03.2021 20:38 Відповісти
Тот же вопрос что ниже - почему никто другой не смог достать дешевле? Или там прапорики принципиальные - продают только строго одним?
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30.03.2021 20:42 Відповісти
В смысле ещё дешевле? Купить в РФ у прапорщиков ещё дешевле? Если они списанное и так продают дешевле себестоимости?

А почему другие не смогли достать запчасти - тут как раз очень просто. Мало достать, их ещё нужно продать армии, а закупают только у своих. Гладковские были своими. Ну и сама схема покупки/доставки такой контрабанды очень сложна. Тут связи нужны крутые, не у всех они есть.
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30.03.2021 20:55 Відповісти
Я вот реально фигею с дебилов. Как вообще можно санкционный товар, который очень нужен, но который у врага производиться и враг не хочет тебе продавать купить по себестоимости? То, что они там себя не забывали никто не спорит, но почему никто другой не предложил за меньшую цену? Почему никто другой не достал?
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30.03.2021 20:41 Відповісти
И без рф хватает своих кадров.
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30.03.2021 19:19 Відповісти
Неможна давати жодного поводу і відволікати сбу торгувати горіхами,бо ***** нападе.
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30.03.2021 19:20 Відповісти
"Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет". Где-то я такое уже слышал
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30.03.2021 19:20 Відповісти
Опять ШаТуН прийшов до нас у гості!!!
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30.03.2021 19:22 Відповісти
не могут, а будут - потому-что там не дураки
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30.03.2021 19:23 Відповісти
По моему все раскачиватели лодок сидят в Раде.
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30.03.2021 19:24 Відповісти
Баканов: Любой повод для дестабилизации в Украине спецслужбы РФ могут использовать в свою пользу - Цензор.НЕТ 796
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30.03.2021 19:26 Відповісти
Кіно "Сидіть тихо, бо путін нападе!", рімейк.
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30.03.2021 19:27 Відповісти
Ти спочатку скажи як тебе зелений дружбан відмазав від криміналу.
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30.03.2021 19:27 Відповісти
лодка на речной мели, скоро догниет совсем.
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30.03.2021 19:29 Відповісти
Не раскачивайте лодку. ЗЕ-крысу тошнит.
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30.03.2021 19:32 Відповісти
Люди всего лишь хотели прекращения судейского произвола и несправедливости, а их за это "Слуги Канабиса" в ВР хотят посадить в тюрьму!
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30.03.2021 19:33 Відповісти
згадую речівку Зедовбнів: а то шо путін нападе???
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30.03.2021 19:39 Відповісти
А то Путин нападет ?
Где то это уже слышали …
Ах да , зелёное недоразумение так шутило когда президента Порошенко оплевать дерьмом хотело
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30.03.2021 19:42 Відповісти
Тогда нах ты Ваня нужен? Шоб твои чекисты торгашей щипали? За деньги торгашей?
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30.03.2021 19:42 Відповісти
ВСЕМ сидеть тихо по хатам а то путин нападёт Где-то я уже это слышал ...
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30.03.2021 19:48 Відповісти
"тонкая грань между мирным протестом и нарушением закона. Ее устанавливает суд."

Насмешил. Суд давно перестал устанавливать грани между добром и злом между законно и незаконно. Он видит только грани между суммами занесенного бабла.
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30.03.2021 19:50 Відповісти
Бакланов, а зачем янелох с няшей№2 бенядиктовной провоцирует " Любой повод для дестабилизации в Украине"??? Не интересовался?
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30.03.2021 19:56 Відповісти
следовательно те,кто по рашистско- портновскому указанию, выносят приговоры патриотам есть те,кто ведут гтбридную войну против Украины ,расшатывая естестестенное протестное сопротивление в стране
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30.03.2021 20:00 Відповісти
Ну нафіга ту заїжджену пластинку "Путін нападьот" запускати! Ви ж шоумени, придумали б щось більш креативне!
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30.03.2021 20:00 Відповісти
Ні, адже вони були найбільшими ворогами росії і будь яка дестабілізація проти влади майданівців була на руку Росії. Зараз же, коли влада змінилась із проукраїнської, на проросійську, будь які протести та дестабілізація йдуть на шкоду росії та її інтересам в Україні, тому що потенційно можуть знову привести проукраїнські сили до влади. Тому бреше Баканов, а дестабілізація шкодить лише режиму та Росії.
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31.03.2021 00:27 Відповісти
То вже на ваш розсуд, я так питання не ставлю.
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31.03.2021 06:33 Відповісти
а это что за херня кацапы или наши тарифы повышали? или граждане не могут за себя выйти из за драконовских тарифов сами? им нужен куратор по Бакановски -это по методичке кремля что у Украины хозяин и тд -по личному поводу знаю что люди выходили за себя там родственники в Лубнах живут соседи иостальные никакой рф там не было Заказчиком январских "тарифных майданов" была РФ - Баканов- Баканов во время выступления в парламенте
Прямая речь Баканова: "Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции. Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией (в поддержку Стерненка - ред.) был разведорган РФ, но я четко говорю, что Россия пытается любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу.
При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами.
Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России".
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30.03.2021 20:00 Відповісти
смотри видосики иначе Путин нападет
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30.03.2021 20:07 Відповісти
..так не дестабілізуй разом зі всією своєю зеленою бандою аніматорів
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30.03.2021 20:11 Відповісти
Треба виходити та боротися за свої права - єдиний висновок який приходить на думку. Бо на банковій бояться лише цього , бояться свого народу. І правильно бояться
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30.03.2021 20:15 Відповісти
Шо, опять, не раскачивайте будку, ато путен нападет?
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30.03.2021 20:15 Відповісти
Обличчя помінялись, а ляльководи та система, яка на них тримається - ті ж!
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30.03.2021 20:42 Відповісти
Не хитайте лодку, бо зелених щурів тошнить.
Пам'ятаю вони голосно іржали над подібними заявами минулої влади.
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30.03.2021 20:17 Відповісти
У нас то же самое, пытаются расшатать, переходя грани.
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30.03.2021 20:32 Відповісти
Це що, потрібно розуміти так, що Служба Безпеки України не дієздатна?
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30.03.2021 20:39 Відповісти
Правильно, не выливай говно из окна, а то мокшане сразу используют эту возможность и покажут как все плохо)) Значит нужно любить плохого преза. Поощрять безделие и вранье. И тогда мокшанская срань не воспользуется случаем так что ли?
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30.03.2021 20:53 Відповісти
План "Шатуннннн"
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30.03.2021 21:51 Відповісти
"Шатун" був про фейки, а наш протест, який вони зовуть дестабілізацією, про викриття брехні та злочинів влади. Це дуже велика різниця
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31.03.2021 00:32 Відповісти
Открытые сепары в раду избираются, а эти импотенты все врагов ищут
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30.03.2021 21:00 Відповісти
Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.
Такие новеллы предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».

Может, что бы народ расшатывал ситуацию, нужно дебилов от власти отодвинуть? 🤔
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30.03.2021 21:19 Відповісти
ермака арестуй
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30.03.2021 21:30 Відповісти
У тому числі дестабілізація від того що ЗЕ прийшов до влади!
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30.03.2021 22:14 Відповісти
баканов! Кацапам повод не нужен--они сами его создадут и распиарят, как распятого мальчика и пенсионерку-эпилептичку с монтажной пеной!
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30.03.2021 22:16 Відповісти
Не хитайте корито, бо чавкати некомфортно.
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30.03.2021 22:25 Відповісти
В нас нема вибору, треба хитати та дестабілізувати. Тут відразу два плюси, по-перше це знищення авторитету та репутації режиму, та створення міцного підґрунтя для революції
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31.03.2021 00:30 Відповісти
Реально одни клоуны на державных посадах.
Аваков и то адекватней выглядит...
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31.03.2021 08:21 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!
Пошли тезисы времен пороха!
Свет в Крым обрывать нельзя - АЭС перегрузится и взорвется!
Уголь с луганды для ахметки перекрывать нельзя - там наши люды и предприятия!
Митинги - нельзя .... Михо готовит госпереворот с группой лиц!
Все - враги государства и 5 колонна!
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31.03.2021 17:25 Відповісти
 
 