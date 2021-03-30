Баканов: Будь-який привід для дестабілізації в Україні спецслужби РФ можуть використовувати на свою користь

Розхитування протестних настроїв - один із методів гібридної війни, яку РФ веде в мирних українських містах.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Я всіляко підтримую, коли люди активно проявляють свою громадянську позицію. Це свідчить про зрілість і демократичність нашого суспільства. Однак я бачу і зворотний бік цієї медалі. Ми розуміємо, що гібридна війна - наша реальність сьогодні, а розхитування протестів - один з її інструментів", - заявив Баканов.

Він стверджує, що, за даними СБУ, спецслужби РФ постійно моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні і намагаються використовувати будь-який привід на свою користь. А учасники протестів можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні ворожими спецслужбами.

"Є тонка грань між мирним протестом і порушенням закону. Її встановлює суд. І він дасть оцінку подіям біля Офісу президента", - додав голова СБУ.

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