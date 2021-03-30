Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов

Державне бюро розслідувань не встановило фактів закликів політиків або депутатів до погромів на акції біля Офісу президента 20 березня, питання належного забезпечення правопорядку ще вивчається.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов з трибуни Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, події, які сталися 20 березня біля Офісу президента України, не мають нічого спільного з демократичним волевиявленням, дискредитують владу та підривають довіру до правоохоронної системи. Будь-які заяви або повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень під час зазначених подій до ДБР не надходили", - сказав Сухачов.

За словами Сухачова, ДБР у взаємодії з СБУ і Національною поліцією провели комплекс оперативно-розшукових заходів зі встановлення організаторів і учасників неправомірних дій.

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"За результатами не встановлено фактів закликів до погромів або інших протиправних дій з боку народних депутатів України або представників політичних сил", - заявив в.о. глави ДБР.

Також, за його словами, слідчі ДБР вивчають, чи було належним чином забезпечено охорону громадського порядку під час проведення акції, за результатами перевірки буде надано правову оцінку.