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Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов

Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов

Державне бюро розслідувань не встановило фактів закликів політиків або депутатів до погромів на акції біля Офісу президента 20 березня, питання належного забезпечення правопорядку ще вивчається.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов з трибуни Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, події, які сталися 20 березня біля Офісу президента України, не мають нічого спільного з демократичним волевиявленням, дискредитують владу та підривають довіру до правоохоронної системи. Будь-які заяви або повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень під час зазначених подій до ДБР не надходили", - сказав Сухачов.

За словами Сухачова, ДБР у взаємодії з СБУ і Національною поліцією провели комплекс оперативно-розшукових заходів зі встановлення організаторів і учасників неправомірних дій.

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"За результатами не встановлено фактів закликів до погромів або інших протиправних дій з боку народних депутатів України або представників політичних сил", - заявив в.о. глави ДБР.

Також, за його словами, слідчі ДБР вивчають, чи було належним чином забезпечено охорону громадського порядку під час проведення акції, за результатами перевірки буде надано правову оцінку.

Автор: 

депутат (1778) ДБР (3498) Офіс Президента (2024) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+30
Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 8170
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30.03.2021 19:34
+17
На тобі сенсацію.

Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 9256
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30.03.2021 19:44
+14
Зеленський разом з Вєнєдіктовою за два роки успішно його дореформували.
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30.03.2021 19:43
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Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 8170
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30.03.2021 19:34 Відповісти
В потужно реформированный им суд?
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30.03.2021 19:41 Відповісти
Зеленський разом з Вєнєдіктовою за два роки успішно його дореформували.
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30.03.2021 19:43 Відповісти
Зелеботи стараются, 100% за бюджетние деньги.
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30.03.2021 20:17 Відповісти
Геращенко на всех эфирах волал, что єти протесты организовал Порошенко. А воно че, Михалыч, оказывается, Порошенко-то не при чем.
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30.03.2021 19:55 Відповісти
Скажите, погромы были еврейские ?
Что пока только ЗЕленские..... ?🤕
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30.03.2021 21:45 Відповісти
антонина изрекал "согласно намеченному плану", но забыли про овраги. Из басни крылова "Однажды лебедь, рак и щука......." т
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31.03.2021 07:01 Відповісти
І виграє ж
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30.03.2021 22:47 Відповісти
А чего не сразу на назначенного им-же самим, авакова?
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31.03.2021 10:56 Відповісти
Ок,теперь Тоха не хилую компенсацию Пороху заплатит)
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30.03.2021 19:35 Відповісти
то вибачення будуть???
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30.03.2021 19:37 Відповісти
Антоху треба бити не в баченням, а компенсацію. З багатьма нулями. Щоб голодовав. Бо вже давно не лизав тарілок.
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30.03.2021 19:40 Відповісти
Антоху треба бити, це так... Бо чорту служить!
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30.03.2021 19:46 Відповісти
А собственника подпольных залов игровых автоматов "Космолот" на это проверили?
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30.03.2021 19:39 Відповісти
Был пост от депутата песов, но его вытерли быстро.
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30.03.2021 19:42 Відповісти
На тобі сенсацію.

Не установлено, что депутаты или политики призывали к погромам на Банковой, - и.о. директора ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 9256
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30.03.2021 19:44 Відповісти
Про вымерших мамонтов слышали? - Пэдра убил и сожрал.
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30.03.2021 20:00 Відповісти
Ось так мамонтів шматував?

Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 7704
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30.03.2021 20:09 Відповісти
Не, это он брата Дерьмака, убиенного на Донбассе, ест.
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30.03.2021 21:03 Відповісти
Но ты ж все сохранил, и запросто можешь предоставить скрины, так?
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30.03.2021 19:59 Відповісти
А чого ж тоді зе-депутати отаке продукують? Чи глухуваті?

Цією постановою парламент доручив силовикам:
- забезпечити розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня біля Офісу президента;
- вивчити, чи не брали участі в цих подіях і чи не організовували їх представники будь-яких політичних партій;
- визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників протестів і притягнути їх до відповідальності;
- щотижня надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій.
Голосуванню передували виступи голови СБУ Івана Баканова, глави Нацполіції Ігоря Клименка і в. о. директора ДБР Олексія Сухачова. Джерело: https://censor.net/ua/n3256585
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30.03.2021 19:42 Відповісти
Ну дуже вже вони хочуть в своїх задницях знайти мед. А таки знайдуть, але ж то не мед...
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30.03.2021 19:57 Відповісти
А ти заглянь, понюхай, попробуй на смак, може зрозумієш, що там. Хоча, зебілізм хвороба невиліковна.
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30.03.2021 20:15 Відповісти
Ні там обіцянки преЗЕдента!
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30.03.2021 20:24 Відповісти
а председатель комитета кто ? Антонины корефан, это тот перец, что уничтожил по приказу Антонины материалы прохождения детектора должностными лицами ДБР, был тогда секретарем комиссии по приему. Антонина устроил его в Слуги народа. А теперь его будут информировать - врал Антонина или нет.
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31.03.2021 07:09 Відповісти
...но, ТАК ХОТЕЛОСЬ их приплести!
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30.03.2021 19:43 Відповісти
Що ж ти, "Льоха", не зміг нічого накопати на Пороха? Ну то такі Зе-ленському не потрібні! Не бути тобі, хлопче, директором без "в.о."!!
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30.03.2021 19:45 Відповісти
Так разве только Лёха ничего не смог накопать на Порошенко! Мадама зевонина прокурорша землю носом рыла, ГБР даже музей штурмовало, Портнов исками все судебные инстанции засыпал, а ничего не выходит, так и не накопали нигде и ничего.
Порх, он умный и дальновидный в отличие от этой сельской самодеятельности.
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30.03.2021 19:59 Відповісти
особенно на счет сельськой самодеятельносты
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31.03.2021 07:05 Відповісти
любому киевлянину извесны эти "активисты"
черти из этих шаек себе рейтинг набивают
шо только стоит асав)))
тиктокеры и вафлеры
эти шайки получают с любой стройплощадки
методом порчи имущества застройщика
а лягавые их держат на коротком поводку
как то раз поймали одного, просто замешали фугенфиллера в ведре
и только начали засовывать его копыто, оно обоссалось
и такое запело, если бы писали под протокол
то даже диктофон не успевал бы
так шо делайте выводы..
цена акции - 500 грн на рыло
"билет" для без проблемной работы - $5к
связь дибилов из протасового яра очевидна
нормальный участковый раскрывает такое "дело" за 2 дня
и это еще долго)))
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30.03.2021 19:47 Відповісти
То в тебе вірш такий, а чи ціла поема?
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30.03.2021 19:58 Відповісти
это то шо я знаю лично
а ты можеш хоть прочитать
хоть спеть
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30.03.2021 19:59 Відповісти
Та нахрін ти мені здалось, недолуге ти і дурнувате.
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30.03.2021 20:02 Відповісти
так лечись
вопросы оно задает
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30.03.2021 20:14 Відповісти
здуй дебільне в ,свою,школю мяліції...
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30.03.2021 21:09 Відповісти
вафел
посылать будеш своих чертей нах
щенки лягавые правду услвшали
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30.03.2021 21:15 Відповісти
Що,гомосятина,заклопотана,пече в ...аці...,недоумок,в с-аку зроблений...
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30.03.2021 21:20 Відповісти
телка)))
тебе очко порвали на акциях?
об арматуру?
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30.03.2021 21:22 Відповісти
шоб тебе ковідом незамусолило,а дурка передала в в'язницю,гнійний вишкребку
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30.03.2021 21:37 Відповісти
рога спили))
ведьма подзаборная)))
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30.03.2021 21:39 Відповісти
сосунок...
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30.03.2021 21:43 Відповісти
ковід,вас,дебільних ********,щасти тобі
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30.03.2021 21:38 Відповісти
щось в Києві таких "понаєхалі" стало багато. Не тобі говорити від імені киян.
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31.03.2021 08:35 Відповісти
Да как так может быть?! Порошенко и не причьом?!!! Ну може, хоч банку фарби пріпьор під вофкіну опу?!)))
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30.03.2021 19:50 Відповісти
хоть пару фантиков от "рошенок" могли б найти, лентяи ! ))))))
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30.03.2021 20:29 Відповісти
а теперь ввалить антонине иск по полной за все его высеры по телеканалам! так чтобы шуба завернулась
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30.03.2021 19:52 Відповісти
А як же так! Герич же по телебаченню дверима ОПи клявся, що до протестів причетний Порох!
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30.03.2021 19:56 Відповісти
Зебіли ну ніяк не можуть зрозуміти, ну ніяк до дебілів не дійде, що то не Порошенко їм в штати сере, а то вони самі обсираються.
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30.03.2021 19:59 Відповісти
Зебили все розуміють, вони просто лохів розводять і успішно.
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30.03.2021 20:14 Відповісти
цим зебілам неодноразово тицькали у зміст слова "погром"
але тупа зесрака уперто називає це погромом
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30.03.2021 20:02 Відповісти
гімнюки(с), слуги(с),що загубили дах й береги...
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30.03.2021 21:11 Відповісти
Такої ганьби в стінах Верховної Ради ще не було, зібрали позачергове засідання заради потерпілих дверей - В. Сюмар
Може криміналізуємо слово "ЛОХ", або навпаки, дозволити преЗеденту в своєму титулі використовувати "ЯНЕЛОХ"!...
https://youtu.be/GGuGJdPbo3U Сюмар не добирає слів та називає речі своїми іменами

Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4002
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30.03.2021 20:22 Відповісти
смердюча бидлятина - нелох
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30.03.2021 21:12 Відповісти
***
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
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30.03.2021 20:32 Відповісти
Не может такого быть!Весь ватный фейсбук криком кричит что это клятый Порошенко,на деньги Порошенко,привез сторонников Порошенко на проплаченный Порошенко митинг.А ведь мудрый прастый нарид не ошибается,правда?
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30.03.2021 20:34 Відповісти
Якщо Сухачов буде робити такі аполітичні заяви, то довго на своїй посаді не втримається.
Треба вчитися у більш досвідченого колеги Баканова який робить тільки те що до вподоби його другу з дитинства.
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30.03.2021 20:37 Відповісти
ГЕРАЩЕНКО МАЄ ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД СУДОМ ЗА НАКЛЕП
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30.03.2021 20:52 Відповісти
Из за организацию всей этой провокации перед офисом приЗЕдента
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30.03.2021 23:07 Відповісти
Закрывайте уже эту гнилую тему c дверями! Сколько можно?..
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30.03.2021 20:55 Відповісти
Взагалі, у цій історії винен Зеленський. Він спровокував своїм відкриттям вільного доступу до Офісу (Адміністрації) президента. Типа, я такий демократ, народа не боюся ... А сам сховався у держаній резиденції ...
Ну, народ, і показав, що думає про нього. От він вирішив не просто браму зачинити, а тих, хто показав йому свою "любов" за грати запроторити
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30.03.2021 21:06 Відповісти
Де були і Що,таке погроми , Про що белькоче,ця,смердюча шльондра
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30.03.2021 21:06 Відповісти
Антоха громко пукнул в лужу вместе СН
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30.03.2021 21:51 Відповісти
Тут самое главное, чтобы власть во время расследования не вышла сама на себя 🙂
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30.03.2021 23:05 Відповісти
В КАКОМ ГОДУ !?)
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31.03.2021 08:37 Відповісти
 
 