Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов
Державне бюро розслідувань не встановило фактів закликів політиків або депутатів до погромів на акції біля Офісу президента 20 березня, питання належного забезпечення правопорядку ще вивчається.
Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов з трибуни Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Безумовно, події, які сталися 20 березня біля Офісу президента України, не мають нічого спільного з демократичним волевиявленням, дискредитують владу та підривають довіру до правоохоронної системи. Будь-які заяви або повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень під час зазначених подій до ДБР не надходили", - сказав Сухачов.
За словами Сухачова, ДБР у взаємодії з СБУ і Національною поліцією провели комплекс оперативно-розшукових заходів зі встановлення організаторів і учасників неправомірних дій.
"За результатами не встановлено фактів закликів до погромів або інших протиправних дій з боку народних депутатів України або представників політичних сил", - заявив в.о. глави ДБР.
Також, за його словами, слідчі ДБР вивчають, чи було належним чином забезпечено охорону громадського порядку під час проведення акції, за результатами перевірки буде надано правову оцінку.
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Что пока только ЗЕленские..... ?🤕
Цією постановою парламент доручив силовикам:
- забезпечити розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня біля Офісу президента;
- вивчити, чи не брали участі в цих подіях і чи не організовували їх представники будь-яких політичних партій;
- визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників протестів і притягнути їх до відповідальності;
- щотижня надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій.
Голосуванню передували виступи голови СБУ Івана Баканова, глави Нацполіції Ігоря Клименка і в. о. директора ДБР Олексія Сухачова. Джерело: https://censor.net/ua/n3256585
Порх, он умный и дальновидный в отличие от этой сельской самодеятельности.
черти из этих шаек себе рейтинг набивают
шо только стоит асав)))
тиктокеры и вафлеры
эти шайки получают с любой стройплощадки
методом порчи имущества застройщика
а лягавые их держат на коротком поводку
как то раз поймали одного, просто замешали фугенфиллера в ведре
и только начали засовывать его копыто, оно обоссалось
и такое запело, если бы писали под протокол
то даже диктофон не успевал бы
так шо делайте выводы..
цена акции - 500 грн на рыло
"билет" для без проблемной работы - $5к
связь дибилов из протасового яра очевидна
нормальный участковый раскрывает такое "дело" за 2 дня
и это еще долго)))
а ты можеш хоть прочитать
хоть спеть
вопросы оно задает
посылать будеш своих чертей нах
щенки лягавые правду услвшали
тебе очко порвали на акциях?
об арматуру?
ведьма подзаборная)))
але тупа зесрака уперто називає це погромом
Може криміналізуємо слово "ЛОХ", або навпаки, дозволити преЗеденту в своєму титулі використовувати "ЯНЕЛОХ"!...
https://youtu.be/GGuGJdPbo3U Сюмар не добирає слів та називає речі своїми іменами
зеленые всегда работают слаженно - слажались и на этот раз!
Треба вчитися у більш досвідченого колеги Баканова який робить тільки те що до вподоби його другу з дитинства.
Ну, народ, і показав, що думає про нього. От він вирішив не просто браму зачинити, а тих, хто показав йому свою "любов" за грати запроторити