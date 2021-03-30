ЄС закликає звільнити затриманих в окупованому Криму Єсипенка, Аблямітова і Довгополу, - посол Маасікас

Європейський союз закликає Росію і підконтрольну Кремлю владу окупованого Криму звільнити Меджита Аблямітова, Галину Довгопол та Владислава Єсипенка.

Про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Останні тривалі вироки Меджиту Аблямітову і Галині Довгополій, і затримання Владислава Єсипенка, фрілансера "Радіо Свобода", ілюструють страшну ситуацію з правами людини в Криму, незаконно окупованому Росією. Ми засуджуємо ці дії і закликаємо негайно звільнити їх", - написав Маасікас.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

Підконтрольний Росії Кіровський районний суд у Криму 23 березня засудив Меджита Аблямітова до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Номана Челібіджіхана за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії.

24 березня до колонії суворого режиму засудили пенсіонерку Галину Довгополу, обвинувачену в "державній зраді". Кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, у зв'язку з тим, що "в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю".