УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11037 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в окупованому Криму
814 4

ЄС закликає звільнити затриманих в окупованому Криму Єсипенка, Аблямітова і Довгополу, - посол Маасікас

ЄС закликає звільнити затриманих в окупованому Криму Єсипенка, Аблямітова і Довгополу, - посол Маасікас

Європейський союз закликає Росію і підконтрольну Кремлю владу окупованого Криму звільнити Меджита Аблямітова, Галину Довгопол та Владислава Єсипенка.

Про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Останні тривалі вироки Меджиту Аблямітову і Галині Довгополій, і затримання Владислава Єсипенка, фрілансера "Радіо Свобода", ілюструють страшну ситуацію з правами людини в Криму, незаконно окупованому Росією. Ми засуджуємо ці дії і закликаємо негайно звільнити їх", - написав Маасікас.

ЄС закликає звільнити затриманих в окупованому Криму Єсипенка, Аблямітова і Довгополу, - посол Маасікас 01

Читайте також: Затриманого в окупованому Криму українського журналіста Єсипенка 48 годин катували електричним струмом, - ЗМІ

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

Підконтрольний Росії Кіровський районний суд у Криму 23 березня засудив Меджита Аблямітова до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Номана Челібіджіхана за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії.

24 березня до колонії суворого режиму засудили пенсіонерку Галину Довгополу, обвинувачену в "державній зраді". Кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, у зв'язку з тим, що "в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю".

Автор: 

Крим (14168) росія (65282) Матті Маасікас (134) Єсипенко Владислав (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы решительно протестуем и выражаем серьезную озабоченность!
показати весь коментар
30.03.2021 19:54 Відповісти
у ********** від того щось покращиться? сумніваюсь
показати весь коментар
30.03.2021 20:29 Відповісти
Некрасиво, когда только Евросоюз и Меджлис озабочены правами человека в Крыму. А где же мнение самой большой в Украине партии СН? Хотя сначала сами себя называли либертарианцами (libertas - свобода).
показати весь коментар
30.03.2021 20:06 Відповісти
ЄСПЛ тільки що прийняв рішення на користь сепаратистки Алесандровської напередодні виборів в Харкові. У української влади є певні проблеми з євроінтеграцією.
показати весь коментар
30.03.2021 21:41 Відповісти
 
 