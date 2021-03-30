Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного, - Федоров
Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти стали повними юридичними аналогами звичайних документів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Біометричний паспорт і ID-картка в "Дії" з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового і пластикового. Документи буде можливо пред'являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства в Україні. Досить мати смартфон з цифровими документами, оскільки "Дію" прийматимуть всюди. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна і треба пишатися", - написав чиновник.
Федоров підкреслює, що цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, ніж паперові. Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій:
- Цифрові паспорти приймають ЦНАП для надання державних послуг, державні установи і суди.
- Їх можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках - для підтвердження особи і здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн.
- З цифровими паспортами можна подорожувати Україною літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.
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Зато *** по электронной паспортизации мы впереди планеты всей. Никому в мире она значит нахрен не нужна, а нам без нее ну никак.
Приймають закон про референдум, подвійне громадянство та електронні паспорти (може вже і електронне голосування протягли хз?) - зможете догадатись для чого все це робиться???
"майно улюблене яке контролюєте Ви а не держава" - это заблуждение. Контроль за имуществом осуществляется в правовом поле, которое определяют законы государства. Вы лично не контролируете законы.
"Тому мені вже нічого боятись і залишається лише отримувати прибуток" - это заблуждение. Любому человеку есть, что терять. А судя по выше вами сказанному, вы ничего в своей жизни не контролируете, а, значит, потерять всё можете в любой момент.
А еще Украина, Россия и Венесуэла являются лидерами использования криптовалют.
Это сделало лучше жизнь в Украине, Роисе и Венесуэле или это какраз потому, что там жизнь - жопа?
та да, особенно когда сервера Дии находятся в кацапстане