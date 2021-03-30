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Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного, - Федоров

Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного, - Федоров

Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти стали повними юридичними аналогами звичайних документів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Біометричний паспорт і ID-картка в "Дії" з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового і пластикового. Документи буде можливо пред'являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства в Україні. Досить мати смартфон з цифровими документами, оскільки "Дію" прийматимуть всюди. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна і треба пишатися", - написав чиновник.

Федоров підкреслює, що цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, ніж паперові. Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій:

  • Цифрові паспорти приймають ЦНАП для надання державних послуг, державні установи і суди.
  • Їх можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках - для підтвердження особи і здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн.
  • З цифровими паспортами можна подорожувати Україною літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.

Автор: 

паспорт (1156) Федоров Михайло (879) диджиталізація (277)


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Топ коментарі
+58
а нельзя вместо президента поставить искусственный интеллект ?
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30.03.2021 20:28
+39
молчали бы клоуны, у меня в банке требуют к паспорту-карточке бумажку про прописку, на бумажке... и посылают по месту регистрации.
зебилы
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30.03.2021 20:29
+34
Ага..и первым в котором нужно таскать с собой бумажку А4...без которой этот паспорт не действителен....
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30.03.2021 20:31
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Ну все. Ці шулери тепер будуть перевибиратись автоматично
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30.03.2021 22:13 Відповісти
ВОНО хворе.. синдром недоотриманих іграшок в дитинстві..
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30.03.2021 22:13 Відповісти
у меня книжечка-что это за бреди зачем ...ахахахах
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30.03.2021 22:18 Відповісти
Смешно? Ну-ну... Потом плакать будете.
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30.03.2021 22:32 Відповісти
Тепер цифрове щеплення від зе-сказу, додав також міністр, прирівняне до звичайного
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30.03.2021 22:33 Відповісти
Це хитрий план кремлівської агентури - всім зроблять електронні паспорти, а потім вкрадуть сервер і Україна залишиться без громадян
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30.03.2021 22:34 Відповісти
не смішно
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30.03.2021 23:30 Відповісти
як це не смішно коли президент - клоун?
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31.03.2021 16:21 Відповісти
Дыра в бюджете, как пещера!
Зато *** по электронной паспортизации мы впереди планеты всей. Никому в мире она значит нахрен не нужна, а нам без нее ну никак.
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30.03.2021 23:05 Відповісти
нельзя.
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31.03.2021 09:26 Відповісти
пріоритети там поправляє Кремль.
Приймають закон про референдум, подвійне громадянство та електронні паспорти (може вже і електронне голосування протягли хз?) - зможете догадатись для чого все це робиться???
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31.03.2021 16:23 Відповісти
А защищён ли он?Врятли.И главное утеря телефона с таким паспортом грозит хазяину огромную беду и куча проблем.
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30.03.2021 23:09 Відповісти
а ещё в цифровой Украине будущего в телеграмм боте можно по номеру (телефона, иин или фио) найти всю информацию о любом человеке, включая все номера, инн, номер паспорта, все связанные телефоны и всех родственников с темиже данными. ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ. А дабы написать кибер петухам - нужно заполнить километровую простыню полей вбивая туда теже данные которые продают мошенники в телеграм... таки дела
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30.03.2021 23:59 Відповісти
Щось мені підказує що на ********* рівні захисту інформації (дуже слабкий) отримувати електронний паспорт передчасно. Я не вірю владі і всьому тому що вона впроваджує.
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31.03.2021 01:27 Відповісти
И безналичным деньгам верить нельзя (да и наличным - только натуральный обмен). И новости только из уст в уши, никаких интернетов и радива! И лечиться только заговорами, а в тяжелых случаях максимум - подорожник!
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31.03.2021 10:45 Відповісти
А у тебе всі гроші на картці? Поздоровляю! Готуйся до сюрпризів
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31.03.2021 16:26 Відповісти
Ты решил посчитать чужие деньги? В своём кошельке тебе, стало быть, считать нечего...
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01.04.2021 09:46 Відповісти
Все це ще 20 років назад було передбачено в працях німецького філософа, автора "Суспільство ризику" Ульріха Бека. Впевнений що Ви цього твору не читали, але при цьому Ви вважаєте можливим повчати лише тому що освоїли смартфон і "клаву".
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31.03.2021 19:55 Відповісти
Я смотрю - вы обижены. Страх и обида - не очень безопасный коктейль.
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01.04.2021 09:45 Відповісти
Придивись уважніше,
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01.04.2021 14:48 Відповісти
Ты хочешь, чтоб я лучше рассмотрел твой страх и обиду?
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01.04.2021 15:06 Відповісти
Ви переносите з хворої голови на здорову згідно Вашим особистим уявленням та проекцією власних проблем на решту співгромадян. Що стосується страхів, то нормальна людина працює з раннього віку і відповідно багатіє до старості. Єдиний спосіб не боятися майбутнього це зароблені гроші правильно інвестовані в майно улюблене яке контролюєте Ви а не держава. Тому мені вже нічого боятись і залишається лише отримувати прибуток, читати книжки та насолоджуватися життям у внутрішній еміграції. А Вам на роботу зранку...
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01.04.2021 15:40 Відповісти
"нормальна людина працює з раннього віку і відповідно багатіє до старості" - это заблуждение. Пример - огромная армия нищих пенсионеров на пост-советском пространстве.
"майно улюблене яке контролюєте Ви а не держава" - это заблуждение. Контроль за имуществом осуществляется в правовом поле, которое определяют законы государства. Вы лично не контролируете законы.
"Тому мені вже нічого боятись і залишається лише отримувати прибуток" - это заблуждение. Любому человеку есть, что терять. А судя по выше вами сказанному, вы ничего в своей жизни не контролируете, а, значит, потерять всё можете в любой момент.
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01.04.2021 15:49 Відповісти
"Армія вбогих пенсіонерів" створюється з тих "розумників" які за совка чесно платили 93 копійки з заробленого карбованця в податки (див. Восленский, "Номенклатура"), 25-30 років стояли в черзі на квартиру, ходили на політінформації і вірили в побудову комунізму. Я плачу лише 20% ПДВ, але не апелюю до громадських та державних фондів і маючи 28 років стажу не маю ніякого наміру допрацьовувати "на дядю" до 35. Пенсія мені не потрібна. Закони в цій країні не діють, суди корумповані а податки не повертаються соцвиплатами. Тому я живу у внутрішній еміграції де відповідаю за власний добробут і диверсифікую усі можливі ризики. Так, це досить складно, але свобода того варта. Втратити я можу лише життя. Але навіть це я зроблю по своєму, а не як баран.
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01.04.2021 18:00 Відповісти
Т.е. ты в чёрном нале. ОК. Запишем...
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01.04.2021 18:06 Відповісти
За 28 років безперервного стажу я заплатив податків більше чим деякі люди за три життя. І що натомість? Дітей вчу за свої. Медицина за свої. Будую за свої. Подорожую за свої. Жодної копійки зі сплаченого до мене не повернулося. Може виграло суспільство? Безпека? Яка на фіг безпека коли окупанти в країні? Податки лише ростуть але знищувати окупантів, як бачимо, керівники не збираються. Тому 20% від всього що я заробляю (ПДВ на всі товари та послуги) більш ніж достатньо. За планом Маршала після війни в Європі та Японії податки були від 18 до 20%. Цього вистачає на соціальну солідарність і розбудову держави якщо не красти. Більш того, коли почалась агресія я витратив майже всі заощадження. І навіть зараз час від часу скидуюсь на патрони пацанам на "сафарі". А один патрон для штуцера означає смерть кацапа і коштує ця радість всього 12,5 долара. А держава і далі, вже сьомий рік!, обіцяє побудувати патронний завод замість того що вивезли кацапи з Луганська...
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01.04.2021 19:45 Відповісти
Тогда не понятно, почему ты пользуешься интернетом, а не узелковой письменностью - ведь интернет не у тебя и тобой не контролируется
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01.04.2021 19:59 Відповісти
За Інтернет я плачу з 1994 року. Також я можу користуватися супутниковим інтернетом який держава не контролює зовсім. А можу і зовсім не користуватись бо маю велику бібліотеку і не тільки в паперовому, а й в електронному форматі. Вибір є завжди.
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01.04.2021 20:13 Відповісти
Вопрос не в том, что и какое государство контролирует. Твой главный тезис, что ты не доверяешь тому, чего не контролируешь сам, а как раз интернет ты сам и не контролируешь. И электричество не контролируешь, потому электронная библиотека не твой выбор. А вот узелковое письмо ты контролируешь (но не понимаешь), при этом им не пользуешься. Странно у тебя всё получается.
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02.04.2021 09:42 Відповісти
Споживач по великому рахунку контролює все і відмовляючи постачальнику (обираючи іншого) таки змушує його підлаштовуватись під споживача. Дивно виходить у Вас з постійним повторюванням пасажу про "узелковое письмо" яким тут не користуються вже більше тисячі років.
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02.04.2021 22:45 Відповісти
Так в этом и прикол! Ты как будто из прошлого - "электронным паспортам не доверяю, электронным деньгам не доверяю, только черепки и натуральный обмен", и тут опа - интернет. А интернет как раз ты и не контролируешь - тебе его выключат, а сам ты его себе включить не сможешь. И как тебе дальше жить?
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03.04.2021 08:30 Відповісти
Інтернет лише один з інструментів для пошуку інформації. Найбільшу користь приносить тим у кого в голові "зовсім пусто". Тому відсутність/наявність інтернету ніяким чином не може вплинути на моє життя. Якщо для Вас інтернет є всім то для мене це просто зручна фішка тому що основну частину "інформаційного банку памяті" я заповнив до 35 років, тобто в ті часи коли люди покладались на власну память а не на довідку з Вікіпедії або інших ресурсів. Це Вам без інтернету капець - нічого вже не дізнаєтесь і ніхто Вас не почує бо для Вас і таких "прогресивних" як ви інтернет єдиний звязок зі світом.
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04.04.2021 00:04 Відповісти
Так и цифровой паспорт "зручна фiшка", наличие/отсутствие которой не влияет на жизнь, и кредитки "зручна фiшка", наличие/отсутствие которой не влияет на жизнь. Однако, у тебя странный подход - одни "зручнi фiшкi", которые ты не контролируешь, но наличие/отсутствие которых не влияет на жизнь, тебя пугают, а другие "зручнi фiшкi", которые ты не контролируешь, но наличие/отсутствие которых не влияет на жизнь, ты используешь. Похоже на какое-то биполярное расстройство.
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04.04.2021 09:59 Відповісти
Декілька моїх знайомих уже встигли стати жертвами електронного шахрайства. Тому поки вважаю необхідним уникати будь яких сплат і перерахунку коштів через мережу. Бази даних державних установ відразу стають легкою здобиччю аферистів всіх мастей. Особливо це відчутно коли втрачають нерухомість. Можливо Вам нічого втрачати і Вас не турбує можливість шахраїв скориставшись вашими паспортними даними набрати на Вас кредитів. Можливо Вам навіть вдасться перемогти в судах, але Ви втратите час, гроші, нерви і здоровя. Пишатися тим що жодна набагато більш розвинута країна не прирівнює електронний паспорт до паперового не варто. Скоро Ви в цьому переконаєтесь так само як переконались власники дорогих авто з безключовим доступом, які змушені вийшовши з машини негайно загортати ключ в алюмінієву фольгу щоб автокрадії не змогли зчитати код доступу...
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05.04.2021 03:24 Відповісти
А сколько человек стали жертвами уличных ограблений и квартирных краж? Значит и у себя дома ты ничего не контролируешь, и в карманах своих. Всегда найдётся тот, кто твои карманы контролирует лучше, чем ты. И недвижимость отжимается по бумажному решению продажного судьи так же легко, как и по электронному
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05.04.2021 10:18 Відповісти
Кримінологи стверджують що 3% населення постійно стають жертвами вуличних пограбувань та квартирних крадіжок - це люди з так званою "віктимною поведінкою". Тобто своїми діями вони як магніт притягують до себе злочинців ласих до халяви і постійно стають жертвами. На всіх посадах поводив так що мені ніхто і ніколи навіть натякнути не міг на хабар. Більш того, з мене ніхто не вимагає бо відчувають що наслідки наступлять негайно. Мене ніхто не грабує і навряд чи ризикне влізти в хату. Якщо таке станеться то повбиваю і трупи утилізую. Готовий до цього і маю зброю для захисту себе, близьких та майна улюбленого. Що стосується продажних правоохоронців, то після вичерпання правових можливостей в державі (апеляції, позови) буду змушений перейти в "режим Лінча". І до цього теж готовий. І вони це відчувають спинним мозком. Подальша дискусія навряд чи щось Вам прояснить бо Ви, схоже не маєте відчуття справедливості і просто розважаєтесь намагаючись принизити опонентів.
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05.04.2021 15:40 Відповісти
Ты в любом случае не готов ко всем вариантам развития событий. Да просто в твоё отсутствие обнесут хату и не поможет ни твоё "ровное" поведение, ни склад оружия, который тоже потянут, если дураки. И ничего ты им не сделаешь, даже если у тебя будут их фотки и паспортные данные, разве что каким залётным левым типОчкам.
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05.04.2021 16:49 Відповісти
НО ЗАПРЕТИТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО !)
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31.03.2021 01:38 Відповісти
И???!!!
А еще Украина, Россия и Венесуэла являются лидерами использования криптовалют.

Это сделало лучше жизнь в Украине, Роисе и Венесуэле или это какраз потому, что там жизнь - жопа?
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31.03.2021 02:00 Відповісти
Если мы с президентом-дураком первые в мире, то возникает закономерный вопрос - те кто позади нас имеют во власти еще больших дураков или нашего идиота уже никто не переплюнет?
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31.03.2021 02:11 Відповісти
Немає межі досконалості і дурості, та й "шара прєдєла нє імєєт"...
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05.04.2021 17:12 Відповісти
Ну і куда з цим "паспортом" поїдеш--тільки в дурку. Шпанюки граються в пісочниці.
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31.03.2021 08:40 Відповісти
Ну закон нарешті прийняли. Це десь 10% від усього. Є ще нормативні документи. Їх звісно перероблять. Але виходить для верифікації даних треба ще місцеве ПЗ... І того розпил бюджету буде такої сили... Ще це все запрацює на 100% ще дуже не скоро.
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31.03.2021 09:00 Відповісти
...цифровые паспорта гораздо безопаснее, чем бумажные...

та да, особенно когда сервера Дии находятся в кацапстане
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31.03.2021 09:46 Відповісти
особенно если учесть, что у Дии вообще нет никаких "серверов"
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01.04.2021 08:08 Відповісти
"Дія" з самого початку створювалась як податкове гетто в яке людина сама має себе загнати.
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05.04.2021 17:36 Відповісти
Украина стала первым государством в мире, где мошенники используя твой цифровой паспорт оставят тебя без жилья, имущества и сбережений
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31.03.2021 10:32 Відповісти
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