Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного, - Федоров

Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти стали повними юридичними аналогами звичайних документів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Біометричний паспорт і ID-картка в "Дії" з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового і пластикового. Документи буде можливо пред'являти на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства в Україні. Досить мати смартфон з цифровими документами, оскільки "Дію" прийматимуть всюди. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна і треба пишатися", - написав чиновник.

Федоров підкреслює, що цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, ніж паперові. Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій: