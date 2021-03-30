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Новини Агресія Росії проти України
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Верховна Рада з окупантами бореться "обуренням" і "занепокоєнням", а з протестувальниками під ОП - кримінальними справами, - нардеп "Голосу" Бобровська

Верховна Рада з окупантами бореться

Парламент України ухвалив нерівноцінні по ефективності постанови щодо подій 20 березня під Офісом президента і дій окупантів на Донбасі.

На це в Facebook звернула увагу нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Монобільшість + злякалася фаєрів і розмальованих дверей. 237 нардепів проголосували за постанову, якою засудили акцію протесту на Банковій в день народження Сергія Стерненка. І завдання СБУ, Національної поліції і ДБР нарізали такі, як ніби це розслідування століття.

Сьогодні ж парламент і засудив російську агресію на сході. От тільки з окупантами борються тільки "обуренням" і "занепокоєнням", а з протестувальниками кримінальними справами і безглуздими примітивними звинуваченнями в суді.

Читайте також: РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

Мені дуже шкода, що рівень парламенту IX скликання скотився до рівня мандрівних дверей ОП", - зазначила вона.

Також Бобровська нагадала, що "наратив" проти вандалізму "любили використовувати в 2013 році на "антимайдані". Серед прихильників Януковича саме ширилася теза "який гарний Київ зруйнували". Такі важливі вікна і фасади".

Верховна Рада з окупантами бореться обуренням і занепокоєнням, а з протестувальниками під ОП - кримінальними справами, - нардеп Голосу Бобровська 01

Читайте також: Рада засудила протести під Офісом президента

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Автор: 

агресія (1194) ВР (14985) протест (2398) Голос партія (512) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+25
Все вірно.
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30.03.2021 20:26
+22
Причем как-то загадочно выборочно - у кивы с медведчуком "охранная фирма" никому не муляет. Хотя с медведчуком такая война, такая война...
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30.03.2021 20:29
+17
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html И эти у@бки рассказывают украинцам, как надо жить 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html Верховна Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6135 Очередное показательное паркование от «слуг олигархии» (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#more-128665 Читать далее
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30.03.2021 20:31
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Все вірно.
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30.03.2021 20:26 Відповісти
Ніц не вірно, хоча я і голосував за "Голос".
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30.03.2021 20:59 Відповісти
Раньше добробаты были, а теперь незаконные воинские формирования...Формулировка по Портнову?
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30.03.2021 20:26 Відповісти
Причем как-то загадочно выборочно - у кивы с медведчуком "охранная фирма" никому не муляет. Хотя с медведчуком такая война, такая война...
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30.03.2021 20:29 Відповісти
от, нагадаю.

https://www.youtube.com/watch?v=gAP-OWgTfcY Охоронці Віктора Медведчука розташували свою базу на березі Труханового острову. Земля тут - столична власність, а до берегів річок має доступ кожен охочий. За законом. Але на десятках тисяч квадратів зеленої зони виріс паркан, а в середині щодня перебувають з десяток працівників охоронної фірми «Шторм».
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30.03.2021 20:47 Відповісти
Земразина устраивает в Украине ********* 1937 г лавры сралина ему покоя не дают
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30.03.2021 20:29 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html И эти у@бки рассказывают украинцам, как надо жить 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html Верховна Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6135 Очередное показательное паркование от «слуг олигархии» (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba.html#more-128665 Читать далее
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30.03.2021 20:31 Відповісти
Штурм офиса Президента сравним со штурмом луганского СБУ в 2014.
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30.03.2021 20:31 Відповісти
со штурмом Берлина
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30.03.2021 20:38 Відповісти
зеЛю и его банду ждет тюряга!
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30.03.2021 20:31 Відповісти
Це не «його» банда. Зєля в банді ніхто і звати його «ніяк».
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30.03.2021 20:33 Відповісти
Знову, Мирко, ти щось не те верзеш. ******* верещать, що то тиранія. А якщо є тиранія, то мусить бути і тиран, нє?
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30.03.2021 21:02 Відповісти
Вазелинский - борец с корупцией, забирает у бедных, отдает олигархам
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30.03.2021 20:33 Відповісти
Бобровская, вези из отсоса оккупантов и сепаров на суд в Киев, посмотрим на решение судов.
Ты только привези.
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30.03.2021 20:35 Відповісти
так уже заявляют что любые протесты -это вражеские действия инспирированые фсб так что теперь всех несогласных с зэбыдлом можно под суд и на нары
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30.03.2021 20:35 Відповісти
Верховна Рада с оккупантами борется "возмущением" и "беспокойством", а с протестующими под ОП - уголовными делами, - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6942
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30.03.2021 20:36 Відповісти
Це те саме, що "розхитування човна кремлівськими агентами" при порошенко.
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30.03.2021 22:10 Відповісти
Короче, - подьезжаем к Белорусии.
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30.03.2021 20:40 Відповісти
Усі на Майдан! Кожна хвилина дорога, я вже побіг з канапками.
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30.03.2021 21:01 Відповісти
согласен 100%
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30.03.2021 20:43 Відповісти
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K0५EGAR

@Rage4oK


В Украине нет политиков, Миша. Есть отбросы общества, умеющие красиво говорить, на зарплате у росийско-украинской мафии.
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30.03.2021 20:57 Відповісти
росийско-украинской(???)...
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30.03.2021 21:22 Відповісти
Саме так.
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30.03.2021 22:11 Відповісти
Верховна Рада з окупантами бореться "обуренням" і "занепокоєнням", а з протестувальниками під ОП - кримінальними справами, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8392
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30.03.2021 21:05 Відповісти
То може це тому, що проти російської агресії вже задіяні сили ВСУ, а проти обсцикаючих і обмальовуючих Банкову "протестувальників" до цього часу не був задіяний взагалі ніхто?
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30.03.2021 21:21 Відповісти
Так ти вважаєш що проти протестувальників потрібно задіяти сбу,гбр,поліцію і прокуратуру і Верховну Раду ? Ти хоч уявляєш скільки коштує оте дибільне засідання ВР і день роботи всіх цих служб ? І це за побиті вікна,підпорчені двері і розмальований фасад ?
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30.03.2021 22:32 Відповісти
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба, СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.
Редьярд Киплинг
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30.03.2021 21:28 Відповісти
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, что то позволил.
Роберт Бенс
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30.03.2021 21:29 Відповісти
даааа, в тебе пам'ять... є ще... пригадуєш ще, якими віршами ми вас, зебілів, попереджали два роки тому...
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30.03.2021 21:36 Відповісти
А вот с саперами не просто не борется , а активно принимает в свои ряды! Свеженький пример - Аксенов!
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30.03.2021 23:04 Відповісти
А чому за двері у музей Гончара монобільшість не обурювалась і ніяких справ проти уркаганів у формі космонавтів не було? Виходить і двері мають статус, які можна ламати, а які ні
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31.03.2021 08:53 Відповісти
Вот тут уж вице-президент оторвётся. Жаба Г и гадюка Ш начнут в эфирах рассказывать, как они борются с "радикалами". Вот только все шишки достанутся зелёной шобле с клоуном во главе, а непотопляемый, как всегда, останется в плюсе и будет улыбаться в сторонке
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31.03.2021 12:48 Відповісти
 
 