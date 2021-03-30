Верховна Рада з окупантами бореться "обуренням" і "занепокоєнням", а з протестувальниками під ОП - кримінальними справами, - нардеп "Голосу" Бобровська
Парламент України ухвалив нерівноцінні по ефективності постанови щодо подій 20 березня під Офісом президента і дій окупантів на Донбасі.
На це в Facebook звернула увагу нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.
"Монобільшість + злякалася фаєрів і розмальованих дверей. 237 нардепів проголосували за постанову, якою засудили акцію протесту на Банковій в день народження Сергія Стерненка. І завдання СБУ, Національної поліції і ДБР нарізали такі, як ніби це розслідування століття.
Сьогодні ж парламент і засудив російську агресію на сході. От тільки з окупантами борються тільки "обуренням" і "занепокоєнням", а з протестувальниками кримінальними справами і безглуздими примітивними звинуваченнями в суді.
Мені дуже шкода, що рівень парламенту IX скликання скотився до рівня мандрівних дверей ОП", - зазначила вона.
Також Бобровська нагадала, що "наратив" проти вандалізму "любили використовувати в 2013 році на "антимайдані". Серед прихильників Януковича саме ширилася теза "який гарний Київ зруйнували". Такі важливі вікна і фасади".
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
На ефір ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.
30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.
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https://www.youtube.com/watch?v=gAP-OWgTfcY Охоронці Віктора Медведчука розташували свою базу на березі Труханового острову. Земля тут - столична власність, а до берегів річок має доступ кожен охочий. За законом. Але на десятках тисяч квадратів зеленої зони виріс паркан, а в середині щодня перебувають з десяток працівників охоронної фірми «Шторм».
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K0५EGAR
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В Украине нет политиков, Миша. Есть отбросы общества, умеющие красиво говорить, на зарплате у росийско-украинской мафии.
Редьярд Киплинг
Роберт Бенс