Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах
Президент Володимир Зеленський вітає результати засідання парламенту 30 березня - голосування за закони про цифрові паспорти, підтримку підприємців, стимулювання детінізації доходів, фінансування Мінагрополітики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Серед іншого, Зеленський вважає великим успіхом ухвалення у другому читанні закону про цифрові паспорти, який юридично прирівнює цифровий біометричний закордонний паспорт та ID-картку в мобільному додатку "Дія" до звичайних паспортів.
Україна стала першою країною у світі, де узаконили е-паспорти.
"Це значно спростить життя громадянам і дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави. До того ж цифрові паспорти значно безпечніші й комфортніші, ніж паперові. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо "державу у смартфоні", – зазначив президент.
Також парламент ухвалив за основу та в цілому президентський законопроект про фінансову підтримку підприємців, які вимушені зупинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах. Зокрема, про гарантовану виплату в розмірі 8 тис. грн підтримки з державного бюджету для ФОПів і найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.
Глава держави вітає й ухвалення за основу пакету законопроектів щодо "податкової амністії", серед яких – запропонований ним проект закону про добровільне декларування активів фізичних осіб з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року. Особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% – щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% – для розміщених за кордоном; 2,5% – щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року. Це потужний крок до детінізації економіки України, зазначив Президент.
Крім того, важливим є голосування за законопроект, яким забезпечується бюджетне фінансування діяльності Міністерства аграрної політики.
"Верховна Рада показала, що може працювати в інтересах громадян та заради зміцнення нашої держави навіть у таких складних умовах, як пандемія та локдаун", – наголосив Володимир Зеленський.
Також ухвалено закон, що розблокує велику приватизацію і дасть змогу залучити сталі інвестиції в економіку України, створити нові робочі місця та базу для оподаткування.
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Зеленський запропонував рознести міністерства з Києва по регіонах України...
Зеленський вже ж хотів... перенести Адміністрацію президента з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціального зв'язку і безпеку. Все закінчилося перейменуванням Адміністрації в Офіс.
Але він і досі висловлює бредові ідеї... не усвідомлюючи:
-Скільки коштуватиме сам процес - його не цікавить
-Скільки коштуватимуть витрати на відрядження також
(як міністрів в парламент, так і керівникіх працівників з областей - в міністерства, так і узгоджень між міністерствами)
-Як це вплине на оперативність рішень самого уряду - також..
-Де взяти кошти при нинішньому дефіциті бюджету, від яких програм їх відібрати на цю затію - "А какая разніца?- вєдь миой рейтінг среди умалішонних - растьот"
А якщо держава така багата, то слід було б перенести урядовий квартал десь під Київ - в чисте поле але тоді перенести і парламент і офіс президента - тоді хоча б було якесь пояснення - ради чого затія.... щоб ліквідувати транспортний колапс у Києві і очистити в ньому повітря, залишивши його історичною, культурною та освітницькою столицею.....Але це - якби в державній казні були лишні кошти... https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-predlozhil-perenesti-ministerstva-iz-kieva-v-rehiony.html?fbclid=IwAR2bhbA46GBHQaedaKIR4WhaH96I3j1lSfYoqz4l-bYsb-rBOjhyWKGvIyw
О, скільки нам відкриттів диких
Готує хворобливий дух
І досвід, син помилок дітородних,
І дурень, парадоксів друг,
им отопление отключили? или канализасьён забился? купол упал? в столовке красная рыба закончилась? туалетную бумагу скурили????
какие у них "сложные условия" ? в забитой маршрутке добирались.. в общаге за долги интернет отключили???? КАКИЕ ? ))))
Усе, що відбувалося взимку перед цим карантином, мені дуже не подобалося! Це були дуже тривожні симптоми: весь той Оман, ймовірна зустріч із Патрушевим, збитий загадковою іранською ракетою, чомусь без будь-яких претензій з боку України літак...
Коли-небудь ми ще дізнаємося, що за тим усім стояло і які сюрпризи нам готували, коли втрутилась епідемія. Але в принципі я би сказала, що в усьому цьому є й хороша новина: українська держава за ці півтора року виявила значно більшу резистентність, аніж я від неї сподівалася. Коротше, не так легко нас завалити. - О. Забужко
Но нет, устал, видно, бедолага, отдохнуть ему надо, все о народе думает...
А Мандель справится...
похеру чем. главное быть первым...
Голова СБУ обіср@вся у Верховній Раді
Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4211024158960408 Facebook .
Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.
"Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського", - написав Ар'єв.
Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.
Такие новеллы предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».
Это тоже в интересах граждан?
Просто класс.
МВФ скептически оценивает преложенные Зеленским законопроекты № 5153 и 5155 по поводу налоговой амнистии. С точки зрения МВФ - это приведет к снижению дисциплины уплаты налогов в перспективе и станет прикрытием и оправданием теневых схем налогообложения.
После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ.
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком." *
Разговор был значительно более жестким, даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
Але Зеленський - цей точно не від Бога, а від чорта.
Его очевидно взяли, чтобы охранять трибуну.
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
https://censor.net/ua/n3256609
https://censor.net/ua/n3256609
Скажите этому идиоту, что Украина уже несколько лет, как перешла на пластиковые ID карты, вместо бумажных паспортов. Это раз. И второе, форумчане, это правда, что к "электронному паспорту" надо еще иметь бумагу формата "А4" с какими-то данными? Если так, то до задницы "реформы" этого клоуна.
Догадайтесь для чего лепят электронный паспорт.
Ну не для вашего же удобства в самом деле.
Все готовится ко второму сроку найвеличнишого.
Чтобы уже мухлевать беспредельно. Выборы будут в смартфоне!
73%ные зебилы, вы вообще в курсе каким курсом идёте и за каким ничтожеством?
Мало того, чим більше пройобів ЗЕ робить, тим ЗЕ-ідіоти щасливіші, бо думають, що можуть, таким чином, підісрати педробоам
Может назовете эти интересы?
Гражданам интересно какие у них интересы
https://defence-line.org/2021/03/operaciya-vtoraya-godovshhina-chast-3/comment-page-1/#comment-328360