УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10800 відвідувачів онлайн
Новини
6 798 95

Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах

Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах

Президент Володимир Зеленський вітає результати засідання парламенту 30 березня - голосування за закони про цифрові паспорти, підтримку підприємців, стимулювання детінізації доходів, фінансування Мінагрополітики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Серед іншого, Зеленський вважає великим успіхом ухвалення у другому читанні закону про цифрові паспорти, який юридично прирівнює цифровий біометричний закордонний паспорт та ID-картку в мобільному додатку "Дія" до звичайних паспортів.

Україна стала першою країною у світі, де узаконили е-паспорти.

"Це значно спростить життя громадянам і дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави. До того ж цифрові паспорти значно безпечніші й комфортніші, ніж паперові. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо "державу у смартфоні", – зазначив президент.

Читайте також: Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних

Також парламент ухвалив за основу та в цілому президентський законопроект про фінансову підтримку підприємців, які вимушені зупинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах. Зокрема, про гарантовану виплату в розмірі 8 тис. грн підтримки з державного бюджету для ФОПів і найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

Глава держави вітає й ухвалення за основу пакету законопроектів щодо "податкової амністії", серед яких – запропонований ним проект закону про добровільне декларування активів фізичних осіб з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року. Особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% – щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% – для розміщених за кордоном; 2,5% – щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року. Це потужний крок до детінізації економіки України, зазначив Президент.

Крім того, важливим є голосування за законопроект, яким забезпечується бюджетне фінансування діяльності Міністерства аграрної політики.

"Верховна Рада показала, що може працювати в інтересах громадян та заради зміцнення нашої держави навіть у таких складних умовах, як пандемія та локдаун", – наголосив Володимир Зеленський.

Також ухвалено закон, що розблокує велику приватизацію і дасть змогу залучити сталі інвестиції в економіку України, створити нові робочі місця та базу для оподаткування.

Автор: 

ВР (14985) Зеленський Володимир (23913)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Високотехнологічна Японія,не будує країну в смартфоні.
показати весь коментар
30.03.2021 20:59
+20
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 9699
показати весь коментар
30.03.2021 20:53
+20
...І на цій людині, точніше - на її посаді, серйозно зав'язана стабільність української держави, і нікуди ми від цього не дінемося. Якщо щиро, то я вважаю, що півтора року - це й так добрі новини. У мене були підозри, що сценаристи цього "шоу" збиралися "обнулити" Україну ще десь на кінець позаминулого року - і далі переходити до того місця, де ми їх перебили у 14-му році: до повного демонтажу української держави.
Усе, що відбувалося взимку перед цим карантином, мені дуже не подобалося! Це були дуже тривожні симптоми: весь той Оман, ймовірна зустріч із Патрушевим, збитий загадковою іранською ракетою, чомусь без будь-яких претензій з боку України літак...
Коли-небудь ми ще дізнаємося, що за тим усім стояло і які сюрпризи нам готували, коли втрутилась епідемія. Але в принципі я би сказала, що в усьому цьому є й хороша новина: українська держава за ці півтора року виявила значно більшу резистентність, аніж я від неї сподівалася. Коротше, не так легко нас завалити. - О. Забужко
показати весь коментар
30.03.2021 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 9699
показати весь коментар
30.03.2021 20:53 Відповісти
Юродивий продровжує біснуватися...

Зеленський запропонував рознести міністерства з Києва по регіонах України...

Зеленський вже ж хотів... перенести Адміністрацію президента з будівлі на Банковій. Але ідея застопорилася на заявах про необхідність забезпечити на новому місці спеціального зв'язку і безпеку. Все закінчилося перейменуванням Адміністрації в Офіс.

Але він і досі висловлює бредові ідеї... не усвідомлюючи:

-Скільки коштуватиме сам процес - його не цікавить

-Скільки коштуватимуть витрати на відрядження також
(як міністрів в парламент, так і керівникіх працівників з областей - в міністерства, так і узгоджень між міністерствами)
-Як це вплине на оперативність рішень самого уряду - також..
-Де взяти кошти при нинішньому дефіциті бюджету, від яких програм їх відібрати на цю затію - "А какая разніца?- вєдь миой рейтінг среди умалішонних - растьот"

А якщо держава така багата, то слід було б перенести урядовий квартал десь під Київ - в чисте поле але тоді перенести і парламент і офіс президента - тоді хоча б було якесь пояснення - ради чого затія.... щоб ліквідувати транспортний колапс у Києві і очистити в ньому повітря, залишивши його історичною, культурною та освітницькою столицею.....Але це - якби в державній казні були лишні кошти... https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-predlozhil-perenesti-ministerstva-iz-kieva-v-rehiony.html?fbclid=IwAR2bhbA46GBHQaedaKIR4WhaH96I3j1lSfYoqz4l-bYsb-rBOjhyWKGvIyw

О, скільки нам відкриттів диких

Готує хворобливий дух
І досвід, син помилок дітородних,
І дурень, парадоксів друг,
показати весь коментар
30.03.2021 22:27 Відповісти
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 2071
показати весь коментар
30.03.2021 20:56 Відповісти
а хто ж еті сложниє условія создав?
показати весь коментар
30.03.2021 20:56 Відповісти
Порошенко! Це знає кожен зебіл. Зразу видно, що Ви не з їх числа.
показати весь коментар
30.03.2021 21:08 Відповісти
Список граждан прилагается.
показати весь коментар
30.03.2021 20:57 Відповісти
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 8204

Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 5981
показати весь коментар
30.03.2021 20:57 Відповісти
А за то, что разворовали землю и стратегические объекты уже похвалил? Или ждёт когда евреи всё выкупят?
показати весь коментар
30.03.2021 20:58 Відповісти
Високотехнологічна Японія,не будує країну в смартфоні.
показати весь коментар
30.03.2021 20:59 Відповісти
Бо вони розумні, знають, що у смартфон не телепортуються. Тому будуть комфорт у реальній країні.
показати весь коментар
30.03.2021 21:11 Відповісти
Нам задурюють мізки ійтішною країною.І розповідають казочки,за цифрову економіку.
показати весь коментар
30.03.2021 21:14 Відповісти
У нас ситуація, що скоро їжа буде віртуальною, проте Федоров молодець таки, інакше було б гірше
показати весь коментар
30.03.2021 21:46 Відповісти
Як для кого.Що ви маєте на увазі,про було б гірше?
показати весь коментар
30.03.2021 21:55 Відповісти
Бюджет, свині, держава - математична модель, є межа неповернення
показати весь коментар
30.03.2021 22:06 Відповісти
Так гірше стало.І стане ще набагато гірше.
показати весь коментар
30.03.2021 22:08 Відповісти
Федоров молодець, інакше буде гірше і ніхто Україні вже не допоможе
показати весь коментар
30.03.2021 22:09 Відповісти
Державні інституції зрадили країну, надія на it
показати весь коментар
30.03.2021 22:11 Відповісти
Ну які там іт? Що всі кодерами будуть? Без промисловості велика країна не може існувати.Повинно бути і машинобудування і металургія і сільське господарство і тд.І вже в них мають впроваджуватися іт технології.Саме так в високотехнологічних країнах.
показати весь коментар
30.03.2021 22:39 Відповісти
Ви праві, баланс - запорука успіху
показати весь коментар
30.03.2021 22:55 Відповісти
То навіщо тоді казочки про цифрову економіку? Такого ніде немає.Тим більше у велетенській по мірках Європи країні.Це задурення мізків.До речі,Федоров немає іт освіти.
показати весь коментар
30.03.2021 22:59 Відповісти
У більшості міністрів, замів, депутатів, замів немає освіти. А якщо і є то вона скажемо так - набута. І це не важливо, адже мери - наприклад Чернігова це взагалі продисвіт, проте чомусь за нього голосують. А якщо згадати хто замовник вбивства Гонгадзе, та і мабуть Шеремета то взагалі думаєш, але виконавці - колишня міліція. Таке - гідно, дякую Українці
показати весь коментар
30.03.2021 23:07 Відповісти
Ні,це важливо,бо в нас балаболів достатньо.А потрібні грамотні спеціалісти.
показати весь коментар
30.03.2021 23:10 Відповісти
Ви також українець і також за це все голосуєте.І вірите в цифрову економіку.
показати весь коментар
30.03.2021 23:11 Відповісти
Я не вірю, що громадяни саме України працюють в держорганах на її благо, і це потрібно виправляти чим скоріше тим краще навіть їм злочинцям, адже на ці злочини керівництво заплющує очі так як це їх відповідальність перед народом. Я голосував за гідних людей, проте інші вирішили мою долю також, бо такий закон, всі в одному кораблі. Диджиталізації бояться невпевнені люди, та ті хто далі свого носа бачить тільки чиїсь кишені
показати весь коментар
31.03.2021 07:43 Відповісти
А можешь привести пример того, что именно эта тема с услугами в мобилках - не нужна и вредит гражданам Украины? Или так чисто побухтеть?
показати весь коментар
31.03.2021 10:32 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
30.03.2021 21:00 Відповісти
,урод...
показати весь коментар
30.03.2021 21:02 Відповісти
Та да! Це нарід переживає за переляк і душевний спокій розмальовані дверей! І пофігу наріду КОВІД, дві платіжку, подорожчання продуктів харчування і загиблі на фронті. Головне, щоб двері не переживали.
показати весь коментар
30.03.2021 21:06 Відповісти
"Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях" - шо, зарплаты и пенсии повысили?
показати весь коментар
30.03.2021 21:00 Відповісти
а каие "сложные условия" у верховной зрады?
им отопление отключили? или канализасьён забился? купол упал? в столовке красная рыба закончилась? туалетную бумагу скурили????
какие у них "сложные условия" ? в забитой маршрутке добирались.. в общаге за долги интернет отключили???? КАКИЕ ? ))))
показати весь коментар
30.03.2021 21:15 Відповісти
...І на цій людині, точніше - на її посаді, серйозно зав'язана стабільність української держави, і нікуди ми від цього не дінемося. Якщо щиро, то я вважаю, що півтора року - це й так добрі новини. У мене були підозри, що сценаристи цього "шоу" збиралися "обнулити" Україну ще десь на кінець позаминулого року - і далі переходити до того місця, де ми їх перебили у 14-му році: до повного демонтажу української держави.
Усе, що відбувалося взимку перед цим карантином, мені дуже не подобалося! Це були дуже тривожні симптоми: весь той Оман, ймовірна зустріч із Патрушевим, збитий загадковою іранською ракетою, чомусь без будь-яких претензій з боку України літак...
Коли-небудь ми ще дізнаємося, що за тим усім стояло і які сюрпризи нам готували, коли втрутилась епідемія. Але в принципі я би сказала, що в усьому цьому є й хороша новина: українська держава за ці півтора року виявила значно більшу резистентність, аніж я від неї сподівалася. Коротше, не так легко нас завалити. - О. Забужко
показати весь коментар
30.03.2021 21:01 Відповісти
Браво. Очень точно сказано....
показати весь коментар
30.03.2021 21:12 Відповісти
Расслабляться от похвалы не надо....НИКОМУ! Опасно!
показати весь коментар
30.03.2021 21:37 Відповісти
Та то той барига її так обікрав, що як зелена мерзота вже майже 2 роки її нищить, а вона поки-що ще таки є. Лише питання, на скільки її вистачить?
показати весь коментар
31.03.2021 10:21 Відповісти
да зелень просто ещё торгуется, пока ему столько не предложили за слив Украины сколько он хочет..
показати весь коментар
31.03.2021 10:31 Відповісти
Думал, видосик хоть запилит...
Но нет, устал, видно, бедолага, отдохнуть ему надо, все о народе думает...
А Мандель справится...
показати весь коментар
30.03.2021 21:01 Відповісти
та легко - одним твитом! ))) два - то в особых случаях ))))
показати весь коментар
30.03.2021 21:16 Відповісти
Зеленский похвалил Верховную Раду: Показала, что может работать в интересах граждан даже в таких сложных условиях - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
30.03.2021 21:03 Відповісти
зечушеска,шо песта приползла?
показати весь коментар
30.03.2021 21:08 Відповісти
про що задумався, Митрику?
показати весь коментар
30.03.2021 21:13 Відповісти
Тю, ти про що? Дмитрик думає? Ну ти тоже таке скажеш...
показати весь коментар
31.03.2021 10:22 Відповісти
ВР может работать? На кого она работает, если в стране полная Жопа... Безработица растет, зарплаты снижают, продукты дорожают, коммунальные платежи добивают народ...И это называется "они работают"? Бутылка подсолнечного масла 850 мл стоит 50 гривен...работники...
показати весь коментар
30.03.2021 21:05 Відповісти
для гринпоца цель - выделиться.
похеру чем. главное быть первым...
показати весь коментар
30.03.2021 21:05 Відповісти
ну похвалу от "старшего" заслужить ))) (а вдруг два конверта выдадут))) за плодотворную такую работу в "сложных погодных условиях" ))))
показати весь коментар
30.03.2021 21:18 Відповісти
Раньше, чтобы выжить, нужен был ум. Сейчас, чтобы не сдохнуть, нужно его отсутствие. Чем больше он отсутствует, тем выше шансы на "не сдохнуть". Видимо зебобы первыми пронялись этой идеей. Деградировав до текущего состояния, они автоматический повышают свои шансы на выживание. Только вот даже в соревновании по деградации (как и везде) очень жесткая конкуренция. Так что зебобы, вы не расслабляйтесь. Путь длинный и нечего останавливаться на достигнутом. Удачи в конкурсе, зебобики. Я в вас верю
показати весь коментар
30.03.2021 21:05 Відповісти
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 4694
показати весь коментар
30.03.2021 21:06 Відповісти
Прекрасно, удобно. Посмотрим как оно функционально, но правами и техпаспортом в телефоне я пользуюсь уже давно, неплохо
показати весь коментар
30.03.2021 21:11 Відповісти
Очень удобно хакерам клепать наши паспорта и раздавать гражданство.... На следующих выборах можем увидеть очень интересные голосования...
показати весь коментар
30.03.2021 21:17 Відповісти
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 8795
показати весь коментар
30.03.2021 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Ps-XH6T4yY

Голова СБУ обіср@вся у Верховній Раді
показати весь коментар
30.03.2021 21:29 Відповісти
Четверо народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" зареєстрували у парламенті постанову про скасування інавгурації президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4211024158960408 Facebook .
Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.
"Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського", - написав Ар'єв.Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 694
показати весь коментар
30.03.2021 21:17 Відповісти
Як же підгорає у песиків від того, що Зеленський вирішив прибрати суддю, призначеного Януковичем. Ну зовсім не паляться
показати весь коментар
30.03.2021 21:45 Відповісти
Пофіг, і на тебе зєбіла також.
показати весь коментар
30.03.2021 22:06 Відповісти
Да уж, через чур заботятся о народе, даже слов не нахожу...
показати весь коментар
30.03.2021 21:18 Відповісти
Шмаркля ,а ты под чем?
показати весь коментар
30.03.2021 21:20 Відповісти
Головне, щоб працюючі в таких складних умовах дєпутани потім відпочили років по 10-15 на зоні.
показати весь коментар
30.03.2021 21:20 Відповісти
Рада решила мера харькова выбирать в конце осени, взамен умершему, вот молодцы, аж через год)))
показати весь коментар
30.03.2021 21:22 Відповісти
Путь бандиты порулят, чего торопиться?
показати весь коментар
30.03.2021 21:45 Відповісти
"В интересах граждан"? Ой ли...

Галина Третьякова, Максим Бужанский со «Слугами народа» предлагают освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение.

Такие новеллы предусмотрены законопроектом 5310, который зарегистрирован в Верховной Раде 29 марта. Законопроект называется «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно восстановления принципа справедливости при осуществлении судебного контроля за исполнением судебных решений по административным делам».

Это тоже в интересах граждан?
показати весь коментар
30.03.2021 21:22 Відповісти
звучит так будто первыми на марс слетали... чем бы дитя не тешилось абы не плакало... народ кому дия облегчила жизнь? лично мне никак не облегчила и не улучшила.. вообще НИКАК...
показати весь коментар
30.03.2021 21:22 Відповісти
Я тоже свою собаку хвалю , когда гавкает на соседа!
показати весь коментар
30.03.2021 21:41 Відповісти
И я даже знаю этих граждан, в интересах которых.
показати весь коментар
30.03.2021 21:44 Відповісти
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 4394
показати весь коментар
30.03.2021 21:56 Відповісти
Мне так нравится истерия соелохов!
Просто класс.
показати весь коментар
30.03.2021 21:56 Відповісти
голосів у зельки немає,на усілякі голосвсування , дпомогає Бєня , а Беню вже з сьогоднішнього дня судять в Ізраілі на вимогу США - свіжа новина від ПРиватбанку...
показати весь коментар
30.03.2021 22:25 Відповісти
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 145
показати весь коментар
30.03.2021 21:59 Відповісти
30.‎03.‎2021

МВФ скептически оценивает преложенные Зеленским законопроекты № 5153 и 5155 по поводу налоговой амнистии. С точки зрения МВФ - это приведет к снижению дисциплины уплаты налогов в перспективе и станет прикрытием и оправданием теневых схем налогообложения.

После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ.

"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком." *
Разговор был значительно более жестким, даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
показати весь коментар
30.03.2021 22:02 Відповісти
Взагалі то показало рівно навпаки - що рада - паралізований інвалід.
Але Зеленський - цей точно не від Бога, а від чорта.
показати весь коментар
30.03.2021 22:14 Відповісти
А як суд Ізраїлю спрацював !!! Поки Бєніни людішки гуртом скопом допомогали Вові відкривати велику прихватизацію, там розблокували для розгляду справу Бєні , де й Вовині 450 млн зависли...
показати весь коментар
30.03.2021 22:16 Відповісти
https://twitter.com/bob20006

Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 4155
показати весь коментар
30.03.2021 22:27 Відповісти
Особенно ЗЕ понравилась бабка Жулька, проголосовавшая за легализацию (налоговую амнистию) средств, наворованных еще с Пашей Лазоренко.
показати весь коментар
30.03.2021 22:37 Відповісти
У нас більшість негараздів від того, що
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 3819
показати весь коментар
30.03.2021 22:57 Відповісти
Зеленський похвалив Верховну Раду: Показала, що може працювати в інтересах громадян навіть у таких складних умовах - Цензор.НЕТ 7551
показати весь коментар
30.03.2021 23:03 Відповісти
- "Нет, я буду воздушным шариком-дроном. Буду передавать данные о вражеских целях. Вы только пчел отгоняйте".
показати весь коментар
31.03.2021 10:59 Відповісти
Шариком? Скорее дирижаблем.
показати весь коментар
31.03.2021 12:50 Відповісти
Там еще один танкк прибыл, называется Вирастюк.
Его очевидно взяли, чтобы охранять трибуну.
Ну не законы ж ему писать в самом деле.
показати весь коментар
31.03.2021 12:36 Відповісти
а в чому проблема що Київ політичний центр України? Це не подобається лише ворогам України, а в тому що зє ворог в мене сумнівів немає.
показати весь коментар
30.03.2021 23:29 Відповісти
"...Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо "державу у смартфоні", - зазначив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3256609
https://censor.net/ua/n3256609
https://censor.net/ua/n3256609
показати весь коментар
31.03.2021 08:46 Відповісти
Боже яке воно дурне...ПРОДАВ ЗЕМЛЮ а значит нефть и газ в земле...а ето значит нас УКРАИНЦЕВ будут писдеть руссские....теперь цифровизировал...те.продал народ в рабство...ну а потом долечит народ УКРАИНы ковидом..Господи спаси и сохрани.
показати весь коментар
31.03.2021 09:17 Відповісти
"цифровые паспорта значительно безопаснее и комфортнее, чем бумажные"

Скажите этому идиоту, что Украина уже несколько лет, как перешла на пластиковые ID карты, вместо бумажных паспортов. Это раз. И второе, форумчане, это правда, что к "электронному паспорту" надо еще иметь бумагу формата "А4" с какими-то данными? Если так, то до задницы "реформы" этого клоуна.
показати весь коментар
31.03.2021 10:56 Відповісти
Ну, до пластикової карти точно треба "папірець" А4 (там довідка надрукована про місце реєстрації та проживання), бо ні у поліцаїв, ні прикордонників, ні у банківських установах немає зчитувальних пристроїв, що можуть читать зашифровану у карті інформацію - сам з цим зіткнувся, коли у прикордонній зоні рибалив. А що в повністю "електронній" версії - не відомо...
показати весь коментар
31.03.2021 11:04 Відповісти
Зрозуміло, а до "вяликай реформи Зе" теж потрібен папірець? Я про це питаю.
показати весь коментар
31.03.2021 11:22 Відповісти
Народ, ну вы совсем наивные.
Догадайтесь для чего лепят электронный паспорт.
Ну не для вашего же удобства в самом деле.
Все готовится ко второму сроку найвеличнишого.
Чтобы уже мухлевать беспредельно. Выборы будут в смартфоне!
показати весь коментар
31.03.2021 12:40 Відповісти
надувной президент-фейк похвалил своих крипаков, участников съезда "имени дарагога Леонида Ильича"..
73%ные зебилы, вы вообще в курсе каким курсом идёте и за каким ничтожеством?
показати весь коментар
31.03.2021 11:33 Відповісти
Для ЗЕ-ідіотів просери попередніх влад є цілковитим і повним виправданням пройобів нинішньої
Мало того, чим більше пройобів ЗЕ робить, тим ЗЕ-ідіоти щасливіші, бо думають, що можуть, таким чином, підісрати педробоам
показати весь коментар
31.03.2021 12:42 Відповісти
Головне - продати останнє, та осудити мітинг!- було прислів"я:-"фейсом об тейбл" - вчора вийшло:-"ФЕЙСОМ ОБ ДВЕРЬ"!!!
показати весь коментар
31.03.2021 11:43 Відповісти
А дверь причислить к лику святых
показати весь коментар
31.03.2021 11:51 Відповісти
работать в интересах граждан ???

Может назовете эти интересы?
Гражданам интересно какие у них интересы
показати весь коментар
31.03.2021 11:52 Відповісти
Операция "Вторая годовщина"

https://defence-line.org/2021/03/operaciya-vtoraya-godovshhina-chast-3/comment-page-1/#comment-328360
показати весь коментар
31.03.2021 12:56 Відповісти
від якогось нікчемного клоуна залежить доля країни та всього народу)
показати весь коментар
31.03.2021 13:21 Відповісти
Зеленый дебил еще не наигрался!
показати весь коментар
31.03.2021 14:14 Відповісти
 
 