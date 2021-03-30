Депутати "Голосу" в Обухівській міськраді вимагали провести з'їзд партії. Їм із погрозами зателефонував Железняк, - депутат міськради Трегуб

Четверо обухівських депутатів "Голосу" виклали на фейсбук-сторінці осередку відео, в якому закликають керівництво партії провести її позачерговий з'їзд. Їм подзвонив голова обласної організації Ярослав Железняк і пообіцяв застосувати санкції.

Про це повідомив у фейсбуці депутат "Голосу" в Обухівській міськраді Руслан Трегуб, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора голова Київської обласної організації партії "Голос" дзвонив до Обухівського осередку, пряма мова: "Якщо ви не приберете відеозвернення, я буду застосовувати всі санкції, які є у мене як у голови обласної організації".

Йдеться про цей ролик - він був опублікований на фейсбук-сторінці "Голос. Обухівський ОТО" напередодні. "Ми звертаємося до політичноїй ради "Голосу" з проханням провести позачерговий з'їзд партії для відновлення згоди і рішення проблем, які гальмують партійний розвиток", - говорять на відео місцеві депутати.

Ярослав Железняк - народний депутат і голова Київської обласної організації "Голос". З кінця грудня 2020 року він очолює фракцію партії "Голос" в Раді.