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Новини
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Депутати "Голосу" в Обухівській міськраді вимагали провести з'їзд партії. Їм із погрозами зателефонував Железняк, - депутат міськради Трегуб

Депутати

Четверо обухівських депутатів "Голосу" виклали на фейсбук-сторінці осередку відео, в якому закликають керівництво партії провести її позачерговий з'їзд. Їм подзвонив голова обласної організації Ярослав Железняк і пообіцяв застосувати санкції.

Про це повідомив у фейсбуці депутат "Голосу" в Обухівській міськраді Руслан Трегуб, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора голова Київської обласної організації партії "Голос" дзвонив до Обухівського осередку, пряма мова: "Якщо ви не приберете відеозвернення, я буду застосовувати всі санкції, які є у мене як у голови обласної організації".

Депутати Голосу в Обухівській міськраді вимагали провести зїзд партії. Їм із погрозами зателефонував Железняк, - депутат міськради Трегуб 01

Йдеться про цей ролик - він був опублікований на фейсбук-сторінці "Голос. Обухівський ОТО" напередодні. "Ми звертаємося до політичноїй ради "Голосу" з проханням провести позачерговий з'їзд партії для відновлення згоди і рішення проблем, які гальмують партійний розвиток", - говорять на відео місцеві депутати.

Ярослав Железняк - народний депутат і голова Київської обласної організації "Голос". З кінця грудня 2020 року він очолює фракцію партії "Голос" в Раді.

Автор: 

Київська область (4036) Голос партія (512) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+6
Матрос воскрес.
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30.03.2021 21:31
+6
У настоящих партийцев всегда за плечами 2-3 партии.
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30.03.2021 21:34
+6
Нет, это пинчуковская подстилка который)))
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30.03.2021 21:53
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Там щаз писец заруба... Держись, дед, мы с тобой!!!Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 4934
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30.03.2021 21:06 Відповісти
а мне оно найух нужно, пусть хоть в очки ******, хоть в губки лупятся, тебе ли не все равно
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30.03.2021 21:08 Відповісти
10 часов уже держится )) против элитной шоблы. хоромы горят, а он не сдаётся.
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30.03.2021 21:16 Відповісти
Приймаєм ставки, що знайдуть - візитку Яроша, посвідчення ФБК Навального чи може портерт Байдена з автографом?
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30.03.2021 21:26 Відповісти
Этот голос напоминает самопомощь, за которых я голосовал на прошлых выборах. Такие же бездельники, маминькины сынки, которым нужна чья-то воля, тычка или указание, чтобы разобраться в собственных памперсах, хотя позиционируют они себя как полностью самостоятельные организмы.
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30.03.2021 21:07 Відповісти
Останній раз голосую за галичан. Партії одноднєвки. А бардаку то скільки. Саме цікаве, в галичан то ж ніколи не було гетьманів. Так що і приказка не до них? "На два хохла - три гетьмана."
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30.03.2021 21:45 Відповісти
Що таргани в банці заметушились !!!
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30.03.2021 21:09 Відповісти
Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 1634

Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 6738
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30.03.2021 21:21 Відповісти
По ходу, Славко виявився там найрозумнішим - втік звідти пошвидше... Цікаво, чому мовчить Рахманін, він-то набагато мудріший за всіх цих Желєзняків...
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30.03.2021 21:31 Відповісти
чекає остаточного розвалу, щоб перейти в іншу фракцію.
І не мовчить. Вчора був на "Прямому"
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30.03.2021 23:30 Відповісти
Депутаты "Голоса" в Обуховском горсовете потребовали провести съезд партии. Им с угрозами позвонил Железняк, - депутат горсовета Трегуб - Цензор.НЕТ 4112
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30.03.2021 21:32 Відповісти
Матрос воскрес.
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30.03.2021 21:31 Відповісти
Воистину воскрес.
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30.03.2021 21:33 Відповісти
Лерос вже по факту у фракції ЄС (хоча ще нещодавно більше з Железняком кентував). Щас підтягнеться туди інша десятка.
Тільки рудики, пля, не кажіть, що це Порох у вас ваш електорат забирає!
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30.03.2021 21:32 Відповісти
У настоящих партийцев всегда за плечами 2-3 партии.
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30.03.2021 21:34 Відповісти
У Яворівського було партій з двадцять !!!Ото гігант політичної діяльності !!!)))
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30.03.2021 21:45 Відповісти
Подбираете лучших?
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30.03.2021 21:37 Відповісти
вони самі шукають, де краще і перспективніше.
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30.03.2021 23:31 Відповісти
Железняк, это матрос который? ))
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30.03.2021 21:48 Відповісти
Нет, это пинчуковская подстилка который)))
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30.03.2021 21:53 Відповісти
Депутати "Голосу" в Обухівській міськраді вимагали провести з'їзд партії. Їм із погрозами зателефонував Железняк, - депутат міськради Трегуб - Цензор.НЕТ 1383
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30.03.2021 22:00 Відповісти
Разбегутся ребята кто куда.. Кто вернется к прежней жизни но с новыми возможностями.. кто по другим полит проектам... Да жаль. Опять пролет в надеждах.. Были " Гражданская позиция", " Самопомощь", теперь вот "Голос".. в общем как то сумно от всего этого. ( И у нас как и прежде выбор Педро, Зелепупенко, Юлиана, Пидалик, Вилоносец, Смехошко, Гройся ( ОПЗЖлпс и Шариекова вообще не рассматриваю по идейным соображениям). В общем выбор - " мама не горюй". Капец.
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30.03.2021 22:03 Відповісти
Во-первых, Виктор Пинчук все же хочет получить отдачу за свои инвестиции в этот проект - а значит, "Голос" должен поддержать действующую власть.
Во-вторых, Кире Рудык и Ярославу Железняку очень понравилось работать депутатами - они планируют в будущем присоединиться к партии Зеленского.
Справедливости ради - больше им и не к кому.
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31.03.2021 01:02 Відповісти
 
 