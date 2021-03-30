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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов

До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує до кінця 2021 року вакцинувати від коронавірусу не менше 60% дорослих громадян України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця року ми повинні вакцинувати не менше 60% дорослого населення від 18 років. Якщо у нас в достатній кількості будуть вакцини, нас перестануть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт - світ такого ще не знав, коли країни блокують постачання вакцин, попри всі підписані контракти. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що в Україні є 11,5 тис. кабінетів вакцинації.

"Але ми маємо розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", - додав він.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
хороший план. афганский?
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30.03.2021 21:14
+12
добре коли в країні 70% зебілів.
Звизди шо хоч, - все одно схавають.
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30.03.2021 21:20
+11
Колишній помічник голови відділу інформації і зв'язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.

До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5035
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30.03.2021 21:16
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хороший план. афганский?
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30.03.2021 21:14 Відповісти
"Долина ,Чуйская долина " !!!)))
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30.03.2021 21:15 Відповісти
Бла-бла-канаре ....
"Сумна канарейка" - популярна в Україні пісенька😕
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30.03.2021 21:51 Відповісти
наполеонівський
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30.03.2021 22:03 Відповісти
Вакцину AstraZeneca не слід вводити людям, молодшим 55 років, через ризик виникнення тромбів.
Про це йдеться у заяві Національного дорадчого комітету із питань імунізації (NACI) Канади, який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19.

"NACI наразі рекомендує не використовувати COVID-вакцину AstraZeneca для щеплення людей, молодших 55 років, поки не буде отримано більше даних про викликану вакциною протромботичну імунну тромбоцитопенію", - йдеться у заяві.
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30.03.2021 21:15 Відповісти
Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у ​​віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.
https://healthy.24tv.ua/kanada-nimechchina-prizupinili-vikoristannya-vaktsini-astrazeneca_n1583969
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30.03.2021 21:25 Відповісти
Так що таки не вакцина, а гівно (с)
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30.03.2021 21:37 Відповісти
Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.
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30.03.2021 21:52 Відповісти
Гетьман чьотко сказав - гівно! 🤔
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30.03.2021 21:53 Відповісти
зате у наших вишах вимагають терміново скласти списки на вакцинацію
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30.03.2021 21:44 Відповісти
а у вишах люди від 55 років?
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30.03.2021 22:04 Відповісти
после 55 не жалко?
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30.03.2021 21:43 Відповісти
Я думаю, для тих, кому більше 55, ковід небезпечніший і це преважає ризик тромбів...
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30.03.2021 21:50 Відповісти
Надо на вакцинацию идти с самогоном 😀😀😀он разжижает кровь
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30.03.2021 21:53 Відповісти
Кон"як "Самжене" це від усіх хвороб,з чорним хлібом ,сальцем та цибулею !!! Жодний вірус не встоїть !!)))
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30.03.2021 22:05 Відповісти
Вот у венгров тромбов быть не должно
Каждая семья имеет право выгнать 50 литров дистиллята из своих фруктов
До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов - Цензор.НЕТ 473
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30.03.2021 22:22 Відповісти
Палінка ,це не те ,я в арміі її наївся !! Ми палінку керасином звали !!)))
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30.03.2021 22:37 Відповісти
85 градусов ? Это чистый фруктовый спирт 😀😀😀
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30.03.2021 22:39 Відповісти
Палінка,це мад"ярський фруктовий самогон !!!)))
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30.03.2021 22:42 Відповісти
Дистилят 😀😀😀
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30.03.2021 22:49 Відповісти
Колишній помічник голови відділу інформації і зв'язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.

До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5035
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30.03.2021 21:16 Відповісти
Це можливо лише вітати !!)))
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30.03.2021 21:18 Відповісти
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30.03.2021 22:05 Відповісти
"Планов наших грамадьё" !!!!))))
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30.03.2021 21:16 Відповісти
Планируем мягко сказано, точнее коксируем.
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30.03.2021 21:18 Відповісти
добре коли в країні 70% зебілів.
Звизди шо хоч, - все одно схавають.
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30.03.2021 21:20 Відповісти
а он сам-то верит в то, что несет?
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30.03.2021 21:20 Відповісти
к концу года по второму кругу уже надо будет
хотя че это я, они и по первому вряд ли смогут с такими темпами
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30.03.2021 21:20 Відповісти
Та вони і не збираються ,читай 60% і вони будуть щасливі,по факту буде 0,6 решта - природним відбором
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30.03.2021 21:24 Відповісти
Для цього потрібно вакцинувати біля 90 000 за добу та мати біля 50 000 000 доз вакцин (по дві на кожного) .....
Ні, я ж не проти, тільки за!!! Але, здається, це чергова лапша для зелебобіків.
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30.03.2021 21:20 Відповісти
Ні, вакцинувати за добу потрібно не 90 000, а вдвічі більше - 180 000
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30.03.2021 21:21 Відповісти
250к в сутки...
откуда?)))
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30.03.2021 21:20 Відповісти
товагищь верь, вЗейдет она...
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30.03.2021 21:23 Відповісти
...ЗЄльоная труна.
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30.03.2021 21:26 Відповісти
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30.03.2021 22:10 Відповісти
верю))
3 инькции в секунду
это если круглосуточно))
а если посчитать правильно
то все 15
но кто считает?
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30.03.2021 21:32 Відповісти
ох уж эти сказочники...
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30.03.2021 21:22 Відповісти
он же не сказал вакцинирует, а планирует
оти и по 4000 баксов учителям платить планировали... но как всегда что-то пошло не так
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30.03.2021 21:24 Відповісти
За кожну вакцинацію будуть видавати куртку.
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30.03.2021 21:25 Відповісти
тобто майже рік, в той час коли імунітет зберігається близько пів року і на той час потрібно буде вже робити повторний курс вакцінації
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30.03.2021 21:27 Відповісти
Чергове бла-бла-бла від Степанова... До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 9973
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30.03.2021 21:28 Відповісти
До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов
Столько не наловят.
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30.03.2021 21:28 Відповісти
Яке ж воно притрушене...
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30.03.2021 21:29 Відповісти
Ну если взять в качестве эталона, год на планете Юпитер, который равен 12 земным годам, то вполне себе достижимо...
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30.03.2021 21:34 Відповісти
Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее 60% взрослых граждан Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3256611

хххх
60% взрослых - ето 25 млн челов. 50 млн. доз. за оставшееся время - 9 месяцев или 270 дней - 5,555 тыс. в месяц или 185 тыс. в день
за время чуть больше месяца - меньше чем следует колоть в день.
Степанов, у тебя наверное план чуйской долины?
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30.03.2021 21:35 Відповісти
До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 60% взрослого населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 6967
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30.03.2021 21:35 Відповісти
Зачем такую чухню печатать вообще) чтоб людям было где эмоции высказать разве, ну ни о чем же)
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30.03.2021 21:41 Відповісти
А крадун Стєпанов має рацію. Якщо зелені порозгоняють українців по закордонах, позаганяють їх в могилу своїми тарифами, то той залишок мізерний мже можна буде вже і вакцінувати.
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30.03.2021 21:44 Відповісти
Судя по выборам 73% совсем не взрослые....
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30.03.2021 21:45 Відповісти
До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов - Цензор.НЕТ 4556
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30.03.2021 21:47 Відповісти
60% вакцинация за год при зеленых может произойти только в одном случае: США и ЕС сжалятся над населением и бесплатно подгонят сюда 40 млн доз с холодильниками, шприцами и медсестрами----иначе никак)))
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30.03.2021 21:49 Відповісти
Це він так погрожує?
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30.03.2021 21:49 Відповісти
план по уменьшению населения в этом году 60%
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30.03.2021 21:52 Відповісти
Так это он еще и приврал, как обычно... в раз десять.
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30.03.2021 22:00 Відповісти
Ох уж этот сказочник степашка.А прививать чем будете- пальцами, где в таком количестве и самое главное за какие деньги возьмешь вакцину?
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30.03.2021 22:06 Відповісти
А там и воздействие вакцины закончится и все нужно будет начинать по новой..
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30.03.2021 22:07 Відповісти
Художній свист.
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30.03.2021 22:10 Відповісти
Степанов, а ти хоч сам вакцину ввести можеш? Уколів не боїшся?
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30.03.2021 22:16 Відповісти
Пусть старается зарабатывает, тем более скоро новую коллекцию курток привезут как раз для таких как он.
До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов - Цензор.НЕТ 499
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30.03.2021 22:27 Відповісти
Йому треба вчитись у Бубочки, я розповім вам про вакцинацію своєї мрії
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30.03.2021 22:34 Відповісти
Во заливает....
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30.03.2021 22:43 Відповісти
якого року?
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30.03.2021 22:49 Відповісти
В Ізраїлі з 21 лютого послаблюють жорсткий карантин, який ввели наприкінці грудня 2020 року. Це відбувається на тлі успішної кампанії з вакцинації проти коронавірусу - майже половина жителів країни отримала першу дозу вакцини.

Про це https://www.timesofisrael.com/in-major-easing-of-lockdown-rules-israel-reopens-stores-gyms-more-schools/ повідомляє Times of Israel.
Масова вакцинація розпочалася в Ізраїлі 20 грудня. Найчастіше використовують німецько-американський препарат Pfizer/BioNTech, а також вакцину американської компанії Moderna. Понад 4,2 мільйона громадян із майже 9 мільйонів отримали першу дозу препарату, а понад 2,8 мільйона отримали обидві дози. за 2 (два) місяці !

ЗРОБИЛИ !
А тут - за 10 місяців -ОБІЦЯЮТЬ ...
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30.03.2021 22:51 Відповісти
А до конца какого года? Судя по наличию в Украине вакцины, то это как минимум до конца 2031 года!
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30.03.2021 22:55 Відповісти
До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов - Цензор.НЕТ 2358
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30.03.2021 23:27 Відповісти
Степанов - х#йло ! Але бубочці подобається .
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31.03.2021 09:07 Відповісти
 
 