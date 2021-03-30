До кінця року плануємо вакцинувати проти COVID-19 60% дорослого населення України, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує до кінця 2021 року вакцинувати від коронавірусу не менше 60% дорослих громадян України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця року ми повинні вакцинувати не менше 60% дорослого населення від 18 років. Якщо у нас в достатній кількості будуть вакцини, нас перестануть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт - світ такого ще не знав, коли країни блокують постачання вакцин, попри всі підписані контракти. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що в Україні є 11,5 тис. кабінетів вакцинації.

"Але ми маємо розуміти, що такої масштабної вакцинації Україна ніколи не проходила. Для нас важливо, щоб не було системних програмних помилок", - додав він.

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