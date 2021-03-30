Ляшко пояснив, чому на вихідних вакцинують проти COVID-19 менше: Не можемо примушувати медиків працювати

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що держава закликає медиків вакцинувати українців по вихідних, однак змусити їх це робити вона не може.

Про це він сказав в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко запевнив, що кожна мобільна бригада та кабінет щеплення отримують від НСЗУ додаткові кошти, які можна використати як премії за роботу по вихідних. Він додав, темпи вакцинації на вихідних залежать лише від керівників місцевих лікарень та медичних працівників.

"Президент поставив чітку задачу. Ми прокомунікували з керівниками обласних адміністрацій, з керівниками закладів, і закликаємо проводити щеплення безперервно, щоб охопити якомога більшу кількість людей в якомога коротші терміни", — сказав Ляшко.

Він зазначив, що коли в Україну завезуть більше доз вакцини, кількість щеплень на вихідних збільшиться, однак по буднях ця цифра все рівно буде більшою.

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Видання зазначає, що в неділю, 28 березня, в Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях не вакцинували жодної людини. У Закарпатській, Київській, Волинській областях та Києві зробили по 20 щеплень, а в Кіровоградській — 10.

У середині березня регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк нам у коментарі запевняв, що на вихідних менше охочих людей отримати вакцину, тому показники щеплень нижчі.

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