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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко пояснив, чому на вихідних вакцинують проти COVID-19 менше: Не можемо примушувати медиків працювати

Ляшко пояснив, чому на вихідних вакцинують проти COVID-19 менше: Не можемо примушувати медиків працювати

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що держава закликає медиків вакцинувати українців по вихідних, однак змусити їх це робити вона не може.

Про це він сказав в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко запевнив, що кожна мобільна бригада та кабінет щеплення отримують від НСЗУ додаткові кошти, які можна використати як премії за роботу по вихідних. Він додав, темпи вакцинації на вихідних залежать лише від керівників місцевих лікарень та медичних працівників.

"Президент поставив чітку задачу. Ми прокомунікували з керівниками обласних адміністрацій, з керівниками закладів, і закликаємо проводити щеплення безперервно, щоб охопити якомога більшу кількість людей в якомога коротші терміни", — сказав Ляшко.

Він зазначив, що коли в Україну завезуть більше доз вакцини, кількість щеплень на вихідних збільшиться, однак по буднях ця цифра все рівно буде більшою.

Читайте також: Вакцини Pfizer і Moderna проти COVID-19 ефективні на 90%, - Центр з контролю і профілактики захворювань США

Видання зазначає, що в неділю, 28 березня, в Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях не вакцинували жодної людини. У Закарпатській, Київській, Волинській областях та Києві зробили по 20 щеплень, а в Кіровоградській — 10.

У середині березня регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк нам у коментарі запевняв, що на вихідних менше охочих людей отримати вакцину, тому показники щеплень нижчі.

Також читайте: Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
а по человечески платить за работу медикам не пробовали?
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30.03.2021 21:27
+5
>В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок

к концу года планируем вакцинировать 60% взрослого населения...
ну клоуны
Источник: https://censor.net/ru/n3256613
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30.03.2021 21:27
+4
подневольные...
уже и заставить нельзя)))
это ж надо - обнаглевшие врачи...
не хотят сверхурочно работать бесплатно!!!
и это в пандемию!!
безсовестные)))
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30.03.2021 21:35
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>В Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве сделали по 20 прививок

к концу года планируем вакцинировать 60% взрослого населения...
ну клоуны
Источник: https://censor.net/ru/n3256613
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30.03.2021 21:27 Відповісти
питання: навіщо на 20 пацієнтів викликати лікарів на робот у у вихідні, коли темпу і так немає?
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30.03.2021 21:52 Відповісти
В Италии вакцинируют в аптеках
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30.03.2021 21:27 Відповісти
А в Словакии?
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30.03.2021 21:28 Відповісти
За гаражами.
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30.03.2021 21:42 Відповісти
В подвалах и на чердаках ))
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31.03.2021 00:44 Відповісти
В Словакии в больницах .но видимо и аптеки будут подключать , т к действие этих вакцин на 9-12 месяцев, а потом будут новые из-за мутации
Так что вакцинация будет раз в год в дальнейшем
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30.03.2021 21:51 Відповісти
а по человечески платить за работу медикам не пробовали?
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30.03.2021 21:27 Відповісти
Для этого нам надо заплатить по человечески, чтобы отчисления поступали в бюджет, и воровать поменьше с бюджета. Вот потом и будет ЗП у врачей - почеловечески...
Моя мать всю жизнь в медицине работала... Знаю изнутри -одни масло с икрой кушают, другие ....
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30.03.2021 21:32 Відповісти
его за язык никто не тянул. там даже намёка чтобы чей то труд оплачивать достойно. в данном случае медиков. "заставить работать", понятно за спасиба - старинный совковый метод решения властями всех проблем.
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30.03.2021 21:50 Відповісти
Вы, уважаемый, забыли что совковое население выбрало себе совковую власть.
А так же вы забыли что в совке по человечески никогда никому не платили.
И напомню что эти же самые медики радостно за эту власть голосовали.
Теперь нечего выть и на кого то грешить, все расплачиваются за выборы 2019.
В этом мире ЗА ВСЁ приходится расплачиваться!
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30.03.2021 21:46 Відповісти
Швидше за вибори 1991 р.та 1994р. !!!)))
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30.03.2021 21:54 Відповісти
Нет. Именно 2019.
1991 и 1994 г. не было выбора, был исключительно совок, а вот 2019 выбор был. Но!
Опять совок.
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31.03.2021 21:27 Відповісти
Хіба В.Чорновіл ,це не гідна кандидатура була !!! Але "мудрий нарід" обрав досвідчених ...крадіїв та шахраїв !!!))
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31.03.2021 21:38 Відповісти
Даже очень достойная, но он был один.

Советская власть так жёстко поработала с мозгами людей
что они ни при каких условиях не будут выбирать демократические ценности, а тем более воплощать их в жизнь. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Исправить эту ситуацию только физическая смерть носителей совка. ВСЕХ.
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31.03.2021 22:05 Відповісти
Він був не один ,але лохтората ,як і зараз ,була більшість !!!)))
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31.03.2021 22:59 Відповісти
Если вы не знали, то идиоты (лохторат) преобладает в любом обществе. Причём значительно.
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03.04.2021 18:43 Відповісти
Економія, блін. На дороги не вистачає. Зрештою Зєлєнскому сказали, що і вірус на вихідні відпочиває. Тому хвилюватися не варто.
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30.03.2021 22:27 Відповісти
Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать - Цензор.НЕТ 7157Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать - Цензор.НЕТ 4054Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать - Цензор.НЕТ 1824
...
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30.03.2021 21:35 Відповісти
подневольные...
уже и заставить нельзя)))
это ж надо - обнаглевшие врачи...
не хотят сверхурочно работать бесплатно!!!
и это в пандемию!!
безсовестные)))
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30.03.2021 21:35 Відповісти
якщо хрєново платят, то правильно роблять, що бикують.
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30.03.2021 21:54 Відповісти
Та канешшнаааа, просто маленькие зеленые тоже сидят скопом на выходных. Они тоже толпой собираются и галдеж устраивают.
Правда со стороны читать смешно?????.......а некоторым может и грустно.
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30.03.2021 21:36 Відповісти
У будні можем ...'заставлять медиков работать'...
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30.03.2021 21:41 Відповісти
Ляшко объяснил, почему на выходных вакцинируют против COVID-19 меньше: Не можем заставлять медиков работать
Дивно як без примусу в будні, вихідні, вдень, вночі, в жару, в мороз і холод наші войни ціною власного життя і здоров'я у 2014-2015 роках героїчно захищали Україну від кацапів і їх прихвостнів.

З приходом зеленої плясніви у державі все змінилося, медики в меншості готові рятувати людей, а решта тільки ниють з телеекранів, що важко-тяжко і мало платять за роботу(
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30.03.2021 21:47 Відповісти
https://www.work.ua/ru/jobs/3990205/

а это не мало? 6000 грн., минус налоги. причем на врача сначала 6 лет учебы, потом три года ординатуры. 9 лет только на учебу, что бы получать "чистыми" меньше 5000 грн? наверно у дворника зарплата больше
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30.03.2021 21:55 Відповісти
колять медсестри. десь Степанов-Ляшко казали, що наприклад у бригаді 2 медсестри і один лікар - стандартний набір.
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30.03.2021 21:57 Відповісти
ну так медсестры еще меньше получают. обычно на пол-ставки
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30.03.2021 21:59 Відповісти
я ж і про те.
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30.03.2021 22:01 Відповісти
Ваш пришибленный "опрос", который вы устроили во время местных выборов, отлично показал кто вы и что вы.
Если вы имея в своем распоряжении весь административный ресурс, запороли такое ерундовое мероприятие, значит руки у вас растут из жопы.
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30.03.2021 21:50 Відповісти
тут наверно такая ситуация, что денег на вакцинацию нет, но что то людям надо рассказывать
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30.03.2021 21:56 Відповісти
самої вакцини немає. у них зараз у дії записано 360 000 бажаючих, це на три дня евроорганізації. німці роблять 250 000 в день (площа країни менша, народу у двічі більше: 80 млн, в Україні 42 млн.)
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30.03.2021 22:00 Відповісти
скільки часу уходе на одного пацієнта? скільки медсестер в одній точці вакцинування?
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30.03.2021 21:56 Відповісти
От медики не бажают працювати по вихідних!! Ось зелена пліснява ,то інша справа ,працює затято ,з Буковелей з Еміратами не вилазить !!!)))
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30.03.2021 21:57 Відповісти
Ну так, лікарям на вихідні теж треба у Буковель і в Емірати. Це як свого часу Марія-Антуанетта на повідомлення, що парижан не можуть купити хліба заявила, що вони можуть купити тістечка і їсти замість хліба. Не буду нагадувати, що сталося з Марією-Пнтуанеттою за короткий час.
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30.03.2021 22:32 Відповісти
"Не можем заставлять медиков работать" - платите как положено за работу в выходные и люди будут работать.
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30.03.2021 22:10 Відповісти
Від вашого ЗЕпакращення медики втекли за бугор.
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30.03.2021 22:13 Відповісти
Идиоты, платите медикам двойную оплату в выходной день, как делают в других странах, и не нужно никого заставлять. Другой вопрос, нет вакцины, давайте вакцину будем колоться, вы просто не компетентные идиоты которые пытаетесь вырулить с этой сложной ситуации.
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30.03.2021 22:23 Відповісти
Может лучше медикам платить, а не заставлять ?
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30.03.2021 22:38 Відповісти
а толку їх заставлять, коли народ бажає відпочивати на вихідних. Київ зробив у неділю 20 уколів - це одна станція зробила, чи сумарно станції зробили? якщо одна станція зробила усі 20, то це добре. якщо сумарно - то транжирення грошей, тобто гроші лікарі отримають за весь день роботи нічого не роблячи? виходять на роботу у вихідні лише тоді, коли є записані клієнти?
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30.03.2021 23:33 Відповісти
....клоун! а нужен ли нам такой менеджмент в управлении) оказывается они не причем
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30.03.2021 23:43 Відповісти
Платить вдвое за работу в выходные - и очередь из медиков будет стоять!
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31.03.2021 01:23 Відповісти
 
 