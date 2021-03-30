Ляшко пояснив, чому на вихідних вакцинують проти COVID-19 менше: Не можемо примушувати медиків працювати
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що держава закликає медиків вакцинувати українців по вихідних, однак змусити їх це робити вона не може.
Про це він сказав в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Так, Ляшко запевнив, що кожна мобільна бригада та кабінет щеплення отримують від НСЗУ додаткові кошти, які можна використати як премії за роботу по вихідних. Він додав, темпи вакцинації на вихідних залежать лише від керівників місцевих лікарень та медичних працівників.
"Президент поставив чітку задачу. Ми прокомунікували з керівниками обласних адміністрацій, з керівниками закладів, і закликаємо проводити щеплення безперервно, щоб охопити якомога більшу кількість людей в якомога коротші терміни", — сказав Ляшко.
Він зазначив, що коли в Україну завезуть більше доз вакцини, кількість щеплень на вихідних збільшиться, однак по буднях ця цифра все рівно буде більшою.
Видання зазначає, що в неділю, 28 березня, в Донецькій, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях не вакцинували жодної людини. У Закарпатській, Київській, Волинській областях та Києві зробили по 20 щеплень, а в Кіровоградській — 10.
У середині березня регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк нам у коментарі запевняв, що на вихідних менше охочих людей отримати вакцину, тому показники щеплень нижчі.
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к концу года планируем вакцинировать 60% взрослого населения...
ну клоуны
Источник: https://censor.net/ru/n3256613
Так что вакцинация будет раз в год в дальнейшем
Моя мать всю жизнь в медицине работала... Знаю изнутри -одни масло с икрой кушают, другие ....
А так же вы забыли что в совке по человечески никогда никому не платили.
И напомню что эти же самые медики радостно за эту власть голосовали.
Теперь нечего выть и на кого то грешить, все расплачиваются за выборы 2019.
В этом мире ЗА ВСЁ приходится расплачиваться!
1991 и 1994 г. не было выбора, был исключительно совок, а вот 2019 выбор был. Но!
Опять совок.
Советская власть так жёстко поработала с мозгами людей
что они ни при каких условиях не будут выбирать демократические ценности, а тем более воплощать их в жизнь. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Исправить эту ситуацию только физическая смерть носителей совка. ВСЕХ.
...
уже и заставить нельзя)))
это ж надо - обнаглевшие врачи...
не хотят сверхурочно работать бесплатно!!!
и это в пандемию!!
безсовестные)))
Правда со стороны читать смешно?????.......а некоторым может и грустно.
Дивно як без примусу в будні, вихідні, вдень, вночі, в жару, в мороз і холод наші войни ціною власного життя і здоров'я у 2014-2015 роках героїчно захищали Україну від кацапів і їх прихвостнів.
З приходом зеленої плясніви у державі все змінилося, медики в меншості готові рятувати людей, а решта тільки ниють з телеекранів, що важко-тяжко і мало платять за роботу(
а это не мало? 6000 грн., минус налоги. причем на врача сначала 6 лет учебы, потом три года ординатуры. 9 лет только на учебу, что бы получать "чистыми" меньше 5000 грн? наверно у дворника зарплата больше
Если вы имея в своем распоряжении весь административный ресурс, запороли такое ерундовое мероприятие, значит руки у вас растут из жопы.