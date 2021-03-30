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Лукашенко заборонив імпорт товарів і послуг з країн, які ввели санкції проти Білорусі

Лукашенко заборонив імпорт товарів і послуг з країн, які ввели санкції проти Білорусі

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав "указ" про введення відповідних санкцій, що передбачає заборону на ввезення в країну товарів, а також імпорт послуг з країн, які застосували санкції проти Білорусі.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про введення відповідних санкцій. Відповідне повідомлення у вівторок, 30 березня, опублікувала його пресслужба.

Документ передбачає "запровадження заборони на ввезення в країну окремих категорій товарів, а також на імпорт робіт (послуг), які виконуються юридичними і фізичними особами держав, що ввели спеціальні заходи (санкції) проти білоруських юридичних або фізичних осіб", і прийнятий з метою "забезпечення безпеки і захисту національних інтересів Республіки Білорусь".

Конкретний перелік товарів, робіт і за необхідності іноземних юридичних і фізичних осіб буде встановлено урядом.

Нагадуємо, санкції щодо режиму Лукашенка ввели США і ЄС.

Читайте також: Країни Балтії запровадили санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Автор: 

Білорусь (7937) Лукашенко Олександр (2655) санкції (11856)


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Топ коментарі
+36
зараз тарган обвалить світову економіку своїми санкціями
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30.03.2021 21:56
+23
пошла путинская программа импортозамещения))
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30.03.2021 21:57
+20
Білорусії не потрібні нахлєбнікі з Євросоюзу!
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30.03.2021 22:01
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зараз тарган обвалить світову економіку своїми санкціями
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30.03.2021 21:56 Відповісти
ээ.. колега!.. не подскажите, почем щас котируются фьючерсы на прошлогоднюю гомельскую картошку на Токийской бирже?!..
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30.03.2021 22:01 Відповісти
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30.03.2021 22:05 Відповісти
По телевизору разве что
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30.03.2021 22:27 Відповісти
верной дорогой идёт товарисч
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30.03.2021 21:57 Відповісти
В никуда.
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30.03.2021 23:06 Відповісти
пошла путинская программа импортозамещения))
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30.03.2021 21:57 Відповісти
... либо накрылась, но это не точно, у них еще много ягеля и мха
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31.03.2021 00:19 Відповісти
малЭнький, но ошень гордый павлин-мавлин, с большим хвостом и голой жжжопой, желает снова взять кредит у Путина..
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30.03.2021 21:58 Відповісти
Мы рыдаем.. )))
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30.03.2021 21:59 Відповісти
Заборчик по периметру начинай строить, а то счастливые граждане начнут разбегаться!
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30.03.2021 22:00 Відповісти
Білорусії не потрібні нахлєбнікі з Євросоюзу!
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30.03.2021 22:01 Відповісти
это ответ на блокаду морских портов белоруссии и возникающие в связи с этим трудности связанные с экспортом на парашу океанических морепродуктов и рыбы, основной статьёй доходов бульбохуйла.
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30.03.2021 22:04 Відповісти
ох ,слава богу , хоть урожай бананов в белоррусСИИ удался . можно в россию продать.
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30.03.2021 22:07 Відповісти
и ананасов.
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30.03.2021 22:39 Відповісти
морепродукты у РФ кстати США закупает, один из основных импортеров
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31.03.2021 07:07 Відповісти
ага. по всему миру ***** царя сушоные, позеленевшие, ботоксные суют, а в зад себе потом клянчат, - у тех ножки байдена, у бульбохуйла - морефрукты, .... варвары ))
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31.03.2021 09:58 Відповісти
они даже нефтепродукты покупают у РФ(не сырую нефть, а именно продукты из нефти). Я сам удивился когда смотрел товарооборот между США и РФ.
ссылку в инете поищи.
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31.03.2021 15:11 Відповісти
та понятно. из колен парашеньку поднимают. хобби такое у них )))
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31.03.2021 15:32 Відповісти
А чого таракан на експорт не наложив? Взяв би та й не дав пінчуку ляктрічєства...
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30.03.2021 22:06 Відповісти
Это че? Теперь не будет знаменитых белорусских креветок?
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30.03.2021 22:07 Відповісти
Гірше. Перекриють бульбопровід "Гомель-Париж".
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30.03.2021 22:25 Відповісти
Вялікі дзякуй!

Лукашенко запретил импорт товаров и услуг из стран, которые ввели санкции против Беларуси - Цензор.НЕТ 6539
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30.03.2021 22:09 Відповісти
похоже на кременчугскую скандалистку....
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30.03.2021 22:48 Відповісти
То такі "слов'яни".
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30.03.2021 23:47 Відповісти
но экспорт электричества он не отменял
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30.03.2021 22:12 Відповісти
картошечку жри и сало с грязных коров с навоза колхозов и совхозов
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30.03.2021 22:15 Відповісти
Суровая колхозная месть... Мировая экономика уже рухнула?
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30.03.2021 22:42 Відповісти
походу, белорусские креветки - всё
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30.03.2021 22:42 Відповісти
Слабак! А мы берем уголь с ордла и электрику с раши, и топливо сепарам поставляем! И добровольцев сажаем, и активистов, и митингарей! И в глаза Пу заглядываем! А Сашко слабак....сразу закрылся, спрятался в ракушку....
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30.03.2021 22:50 Відповісти
Бульба є, імпорт не треба.
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30.03.2021 23:12 Відповісти
Лукашенко заборонив імпорт товарів і послуг з країн, які ввели санкції проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1389
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31.03.2021 01:24 Відповісти
Бог шэльму меціць ! Жыве Беларусь !
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31.03.2021 09:02 Відповісти
Импортозамещение хорошая штука, свое производство, низкая цена.
конечно не всё можно заменить, но большинство товаров тем более стран ЕС - запросто.
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31.03.2021 07:09 Відповісти
тебе из раши видно лучше
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31.03.2021 08:04 Відповісти
ты лучше скажи, что производит ЕС.
Машины все российской сборки, электротовары китай.
ну нет европейских товаров практически, только обувь может быть, но Кларкс покупается на 10 лет минимум, так что давно не смотрел. Фирменая одежда известных фирм шьется в в Азии...
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31.03.2021 15:07 Відповісти
Вы уже млять наимпортозамещали, что кульки стирали и газетами подтирались.
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31.03.2021 09:45 Відповісти
еще один придурок будет что-то там давить тракторами.....
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31.03.2021 08:03 Відповісти
Эта мразота и голодомор устроит, только чтобы у власти удержаться.
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31.03.2021 09:43 Відповісти
Тут у нас тоже импортозамещение, ввоз автомобилей обложили налогами, что простой не купит, а свой автопроизводитель только для пропаганды, чтобы не снижать таможенные пошлины. Одно "радует", у властьимущих всё есть, а народу запреты.
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31.03.2021 09:53 Відповісти
 
 