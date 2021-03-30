Лукашенко заборонив імпорт товарів і послуг з країн, які ввели санкції проти Білорусі

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав "указ" про введення відповідних санкцій, що передбачає заборону на ввезення в країну товарів, а також імпорт послуг з країн, які застосували санкції проти Білорусі.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про введення відповідних санкцій. Відповідне повідомлення у вівторок, 30 березня, опублікувала його пресслужба.

Документ передбачає "запровадження заборони на ввезення в країну окремих категорій товарів, а також на імпорт робіт (послуг), які виконуються юридичними і фізичними особами держав, що ввели спеціальні заходи (санкції) проти білоруських юридичних або фізичних осіб", і прийнятий з метою "забезпечення безпеки і захисту національних інтересів Республіки Білорусь".

Конкретний перелік товарів, робіт і за необхідності іноземних юридичних і фізичних осіб буде встановлено урядом.

Нагадуємо, санкції щодо режиму Лукашенка ввели США і ЄС.

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