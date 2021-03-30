Лукашенко заборонив імпорт товарів і послуг з країн, які ввели санкції проти Білорусі
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав "указ" про введення відповідних санкцій, що передбачає заборону на ввезення в країну товарів, а також імпорт послуг з країн, які застосували санкції проти Білорусі.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про введення відповідних санкцій. Відповідне повідомлення у вівторок, 30 березня, опублікувала його пресслужба.
Документ передбачає "запровадження заборони на ввезення в країну окремих категорій товарів, а також на імпорт робіт (послуг), які виконуються юридичними і фізичними особами держав, що ввели спеціальні заходи (санкції) проти білоруських юридичних або фізичних осіб", і прийнятий з метою "забезпечення безпеки і захисту національних інтересів Республіки Білорусь".
Конкретний перелік товарів, робіт і за необхідності іноземних юридичних і фізичних осіб буде встановлено урядом.
Нагадуємо, санкції щодо режиму Лукашенка ввели США і ЄС.
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конечно не всё можно заменить, но большинство товаров тем более стран ЕС - запросто.
Машины все российской сборки, электротовары китай.
ну нет европейских товаров практически, только обувь может быть, но Кларкс покупается на 10 лет минимум, так что давно не смотрел. Фирменая одежда известных фирм шьется в в Азии...