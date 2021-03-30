Головні новини 30 березня: електронні паспорти прирівняли до звичайних, обшуки в "Українського вибору"
Рада - проти протестів під ОП і за електронні паспорти, у представників "Українського вибору" пройшли обшуки, агент Шевченка вийшов під заставу, російських артистів хочуть засудити за поїздки в окупований Крим - головні новини 30 березня.
Депутати засудили протести під ОП
Рада ухвалила резолюцію, яка засуджує протести під ОП минулої суботи. За документ авторства "слуга народу" проголосували 327 депутатів.
Перед голосуванням у парламенті виступали силовики. В.о. директора ДБР Сухачов заявив, що факт закликів політиків до протестів чи вандалізму не встановлено. А глава Нацполіції Ігор Клименко доповів, що зображення свастики з'явилося на дверях ОП вже коли протест закінчився.
Нові закони: резервісти, електронні паспорти, велика приватизація
Крім протестів під ОП, депутати займалися сьогодні низкою важливих законів. Вони дозволили президенту призивати резервістів без оголошення мобілізації. Розблокували "велику приватизацію" (за розрахунками влади, це має за рік залучити 12 млрд грн інвестицій). І зрівняли електронні паспорти в додатку "Дія" c паперовими і пластиковими документами (Україна стала першою такою країною у світі).
Обшуки у представників "Українського вибору"
СБУ провела понад 20 обшуків у людей, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір". Обшуки пройшли в більш ніж 10 регіонах, "вилучено доказову базу".
Справа Семенченка і Шевченка
Виявляється, екснардепа Семенченка й агента НАБУ Шевченка "здав" силовикам один з їхніх колишніх товаришів - Вадим Боровик, ексучасник АТО. Його звільнили від відповідальності.
А Євген Шевченко вийшов під заставу 5 млн грн - гроші допомогли зібрати друзі і правоохоронці. Завтра прокуратура спробує повернути його за ґрати під час апеляції.
Справа проти артистів РФ за Крим
Суд зобов'язав СБУ порушити кримінальні провадження проти 60 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим. Проти 23 російських зірок справу вже ведуть, вони з цього приводу не переживають.
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babel.ua
Верховний суд Ізраїлю розблокував розгляд https://babel.ua/news/41529-privatbank-podav-noviy-pozov-u-5-5-milyardiv-proti-kolomoyskogo позову ПриватБанку до колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до одного з найбільших банків Ізраїлю - Ізраїльського Банку Дисконт (ІБД).
Про це пише https://privatbank.ua/news/2021/3/30/1405 пресслужба ПриватБанку.
Позов було подано у грудні 2019 року. ПриватБанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у привласненні $600 мільйонів, які були виведені через ІБД у період 2007-2011 років. На думку банку, колишні власники вивели ці кошти з ПриватБанку та розмістили на власних рахунках в ІБД. Натомість ізраїльський банк не заблокував ці транзакції.
Справу розглядає Окружний суд Тель-Авіва, який відхилив прохання ІБД відмовити у задоволенні позову або призупинити розгляд до ухвалення рішень по суті за позовами ПриватБанку в Англії та США. Після цього ІБД звернувся до Верховного суду Ізраїлю, який підтвердив попереднє рішення суду.
«ПриватБанк задоволений тим, що, відхиливши апеляційну скаргу ІБД, ізраїльський суд вкотре виніс рішення на його користь, чим визнав важливість розгляду позову банку без невиправданих зволікань і без привʼязки до інших справ за його позовами, що перебувають на вирішенні судів Англії та США й стосуються інших збитків, понесених ПриватБанком у звʼязку з іншими шахрайськими схемами, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі. Тепер ІБД зобов'язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, і надати пояснення, що сталося з незаконно виведеними з ПриватБанку коштами у розмірі понад $600 мільйонів після їх перерахування на банківський рахунок в ІБД», - пояснили у ПриватБанку.ПриватБанк вважає, що https://babel.ua/news/48021-privatbank-schitaet-chto-kolomoyskiy-i-**********-otmyli-pochti-800-mln-bank-izmenil-pervonachalnyy-isk Коломойський і Боголюбов відмили майже $800 мільйонів . У травні 2019 року керівництво банку подало https://babel.ua/news/30658-privatbank-podav-pozov-proti-kolomoyskogo-do-amerikanskogo-sudu позов проти Коломойського і Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк заявив про мільярдні збитки і стверджував, що бізнесмени за гроші банку скуповували нерухомість в штатах Огайо, Техас, Флорида та Кентуккі.
То як треба тримати Штатам Нелоха за музикальні причандали , щоб !!! Ізраїль !!! відкрив справу проти свого громадянина Коломойського !!!
Вівторок, 30 березня 2021, 18:13
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