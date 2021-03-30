Головні новини 30 березня: електронні паспорти прирівняли до звичайних, обшуки в "Українського вибору"

Рада - проти протестів під ОП і за електронні паспорти, у представників "Українського вибору" пройшли обшуки, агент Шевченка вийшов під заставу, російських артистів хочуть засудити за поїздки в окупований Крим - головні новини 30 березня.

Депутати засудили протести під ОП

Рада ухвалила резолюцію, яка засуджує протести під ОП минулої суботи. За документ авторства "слуга народу" проголосували 327 депутатів.

Перед голосуванням у парламенті виступали силовики. В.о. директора ДБР Сухачов заявив, що факт закликів політиків до протестів чи вандалізму не встановлено. А глава Нацполіції Ігор Клименко доповів, що зображення свастики з'явилося на дверях ОП вже коли протест закінчився.

Нові закони: резервісти, електронні паспорти, велика приватизація

Крім протестів під ОП, депутати займалися сьогодні низкою важливих законів. Вони дозволили президенту призивати резервістів без оголошення мобілізації. Розблокували "велику приватизацію" (за розрахунками влади, це має за рік залучити 12 млрд грн інвестицій). І зрівняли електронні паспорти в додатку "Дія" c паперовими і пластиковими документами (Україна стала першою такою країною у світі).

Обшуки у представників "Українського вибору"

СБУ провела понад 20 обшуків у людей, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір". Обшуки пройшли в більш ніж 10 регіонах, "вилучено доказову базу".

Справа Семенченка і Шевченка

Виявляється, екснардепа Семенченка й агента НАБУ Шевченка "здав" силовикам один з їхніх колишніх товаришів - Вадим Боровик, ексучасник АТО. Його звільнили від відповідальності.

А Євген Шевченко вийшов під заставу 5 млн грн - гроші допомогли зібрати друзі і правоохоронці. Завтра прокуратура спробує повернути його за ґрати під час апеляції.

Справа проти артистів РФ за Крим

Суд зобов'язав СБУ порушити кримінальні провадження проти 60 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим. Проти 23 російських зірок справу вже ведуть, вони з цього приводу не переживають.