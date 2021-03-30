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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ не розраховує на створення вітчизняної COVID-вакцини - у держави немає підприємств з виробництва, - Ляшко

МОЗ не розраховує на створення вітчизняної COVID-вакцини - у держави немає підприємств з виробництва, - Ляшко

Президент Зеленський в жовтні 2020-го розповідав про "унікальну оригінальну українську вакцину" проти коронавірусу, але відтоді видимого результату або ж хоча б повідомлень про прогрес у роботі над препаратом не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Є група винахідників, яка на доклінічних дослідженнях розробила концепт рекомбінантної вакцини проти COVID-19. Чому президент тоді про це сказав — бо на той час таких ще не було. Вони провели певні дослідження і сказали: "є результат"", — пояснив у програмі "Мокрик по живому" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, держава це підтримала, але проводити наступні дослідження державні установи не можуть, адже не мають підприємств з виробництва вакцин.

"Ця група винахідників може зробити це, лише спілкуючись з фармацевтичним бізнесом. Держава може допомогти розвитку. Після цього група винахідників почала працювати з нашими фармацевтичними компаніями", — розповів Ляшко.

Але фармацевтичні компанії вимагають "деяких речей, які мають бути зроблені, щоби випустити продукт". Зокрема, йдеться про публікацію в науковому журналі.

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Тож підсумок такий: якась розробка є, але Ляшко не знає, як вона буде "фіналізована" — МОЗ і уряд з цього приводу звернень не отримували.

"МОЗ на це (потенційну вітчизняну вакцину — ред.) не розраховує, ми більше розраховуємо на вакцини, які вже пройшли третю стадію клінічних досліджень і кваліфіковані ВООЗ", — сказав головний санлікар.

Попри те що на вітчизняну антикоронавірусну вакцину, схоже, чекати не варто, держава планує розвивати цю галузь. Ляшко нагадав, що в бюджеті на 2021 рік заклали 100 мільйонів гривень на так званий біокластер.

"Він передбачає інвестицію у власний розвиток імунобіологічних як препаратів, так і діагностичних систем. Зараз ми вже три місяці дискутуємо, як його правильно реалізувати, — викристалізувалося, як воно має бути, залишились технічні деталі", — розповів санлікар.

На ці 100 мільйонів гривень держава оголошує конкурс на розробку препарату, але йдеться не про вакцину проти коронавірусу, а про вакцину з календаря щеплень (наприклад, грип або туляремія).

Група винахідників подає конкурсну пропозицію, але держава сплатить гроші на розробку лише тоді, коли паралельно проведе конкурс, який виграє український бізнес, зацікавлений у серійному випуску цієї вакцини.

"Якщо ці два пазли сходяться, то держава гарантує п’ятирічний контракт, замовлення цих вакцин для покриття календаря щеплень. Так ми стимулюємо залучення бізнесу і розробку власного наукового потенціалу", — підсумував Ляшко.

Також він додав, що за таким принципом створили вакцину AstraZeneca — це розробка Оксфордського університету, але реалізує її компанія AstraZeneca.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6443
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30.03.2021 22:06
+8
есть...та хто им разрешит? перепродавать готовую всегда выгоднее для мародеров, чем производить свою для своих (получится ж в разы дешевле и быстрее)...а оно им надо?..
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30.03.2021 22:25
+6
Украина отстала от цивилизованного мира.
И догонять никого не собирается!
Не барское это дело...
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30.03.2021 22:10
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На киевском вокзале.. стою я молодой.. подайте Христа ради.. ну в общем на пропой...
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30.03.2021 22:06 Відповісти
Минздрав не рассчитывает на создание отечественной COVID-вакцины - у государства нет предприятий по производству, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6443
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30.03.2021 22:06 Відповісти
так написано же, что нет предприятий
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30.03.2021 22:11 Відповісти
Якшо вже нема відповідальності виробника вакцин, то охочі мають бути. Значить - не рентабельно.
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30.03.2021 22:21 Відповісти
есть...та хто им разрешит? перепродавать готовую всегда выгоднее для мародеров, чем производить свою для своих (получится ж в разы дешевле и быстрее)...а оно им надо?..
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30.03.2021 22:25 Відповісти
Або так.
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30.03.2021 22:30 Відповісти
Або просто неможливо в нашій країні - наступного дня випливе склад тієї вакцини. ><
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30.03.2021 22:34 Відповісти
тут скільки не наведи припущень і всі вони мають раціо...
та мені здається головна - в інфантильності і непрофесійності головнюків і в їх безмірній або непомірній ненажерливості в складний момент - на горі-біді-війні...нажити капітал...
бо все настільки уповільнено, непродумано ані на крок... що інколи схоже на саботаж...
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30.03.2021 22:41 Відповісти
Це і є саботаж, до того ж не вчора почався, читай комент Дородного нижче, може, він і накопає чогось. Цілком реальні речі, якшо взяти до уваги, шо навіть з БЦЖ проблеми.
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30.03.2021 22:45 Відповісти
До того ж нас почали готувати до якоїсь вакцинації ще в 11-му, в законі прописано про відсторонення від трудової діяльності. Сімейних лікарів теж за тих часів почали готувати, та вони мали виглядати дещо інакше, ніж зараз ми бачимо. І ця маячня не припинялась ані на мить навіть за Пороха. Тепер маємо, шо маємо.
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30.03.2021 23:43 Відповісти
Боюсь, что наши просто не хотят соответствовать лицензии...! Привыкли воровать!
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30.03.2021 22:54 Відповісти
Украина отстала от цивилизованного мира.
И догонять никого не собирается!
Не барское это дело...
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30.03.2021 22:10 Відповісти
Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.
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30.03.2021 22:25 Відповісти
зато асфальта у нас дофига
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30.03.2021 22:17 Відповісти
мінздрав зате розраховує красти куртки.
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30.03.2021 22:18 Відповісти
Зате що їм потрібно, вони штампують в безмежній кількості.
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30.03.2021 22:19 Відповісти
Оказывается, кто-то "оттуда" может и не врать. Скоморох уже правда объявил о награде в миллион долларов из "...не знаю из какого фонда". Но то таке, издержки клоунского производства. Бывает. К примеру еще:

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае". Йо-хо.
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30.03.2021 22:22 Відповісти
Кажись в 2012 г тогдашнее правительство чуть не в шухер и втихаря продало в РФ фармапредприятие по производству вакцин. С оборудованием и документацие само собой. Не точно--но вроде харьковское. Тут копнуть надо для точности.
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30.03.2021 22:26 Відповісти
Копни, звісно.
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30.03.2021 22:53 Відповісти
так о какой тогда вакцине **** лапками гринпоц рассказывал сидя в кресле в царских покоях?
опять напи... обманул?
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30.03.2021 22:31 Відповісти
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.

2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.

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30.03.2021 22:41 Відповісти
Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) ПО СОСТОЯНИЮ НА МОМЕНТ ПОСТАВКИ ПРЕПАРАТА, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАТУСЕ "КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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30.03.2021 22:42 Відповісти
" тогда ляшко бежать решился, о боже мой, какой шкандаль!
на остановку членовозов он в новом фраке побежал
когда ж от близости спасенья уже кружилась голова,
не то с небес, не то поближе раздались горькие слова....." (С)
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30.03.2021 22:44 Відповісти
меняем верховную зраду на предприятия производста вакцин и лекарств, это куда важнее чем куча безмозглых дармоедов!
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30.03.2021 22:59 Відповісти
Одной из основных и тщательно замалчиваемых проблем в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине является катастрофический дефицит средств тестирования населения у государственных лабораторий. На сегодняшний день более 95% ПЦР-тестирования припадает а частные лаборатории "Дила", "ДНК-Лаборатория" , "Синэво" -, "Николаб" большинство которых не предоставляют документы со всеми данными о своих реагентах реакции ПЦР. Принятый 7 мая 2020 года. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного тестирования, так и в пунктах регулярного тестирования категорий граждан.
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30.03.2021 23:02 Відповісти
При Порошенко вже була б власна вакцина
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31.03.2021 00:16 Відповісти
Петро сказав, що виготовлення вакцини можна налагодити на мощностях його Кирла Мирла
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31.03.2021 00:40 Відповісти
Уродец,люди вбухали в "вакцины"( их разработку, СОТНИ миллиардов долларов). И это ещё не вакцины,их тестируют на "материале" . Через время станет понятна "побочка". Тогда и определяться вакцина это или нет. А это чучело говорит "появится" и до сих пор "не появилась". Что бы ребенок появился надо его выносить девять месяцев,а это ж не ребенок. Тут надо ПРОГРАММУ по разработке вакцины. Она есть,программа? Кто про нее слышал? Вот так и вакцина появится с такими "долбнями". Разработки наверняка есть и прототипы есть,но кто их пустит на рынок где вы,уроды в три дорога чужим гавном торгуете? Вам это надо? А как же СРАЗУ монеты в карман?( По большему счету своей вакциной тоже можно торговать,но это же НЕ сразу,а вдруг уже завтра выгонят и урвать не удастся,лучше сегодня торгануть, правда?)
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31.03.2021 08:05 Відповісти
 
 