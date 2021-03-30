МОЗ не розраховує на створення вітчизняної COVID-вакцини - у держави немає підприємств з виробництва, - Ляшко
Президент Зеленський в жовтні 2020-го розповідав про "унікальну оригінальну українську вакцину" проти коронавірусу, але відтоді видимого результату або ж хоча б повідомлень про прогрес у роботі над препаратом не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Є група винахідників, яка на доклінічних дослідженнях розробила концепт рекомбінантної вакцини проти COVID-19. Чому президент тоді про це сказав — бо на той час таких ще не було. Вони провели певні дослідження і сказали: "є результат"", — пояснив у програмі "Мокрик по живому" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, держава це підтримала, але проводити наступні дослідження державні установи не можуть, адже не мають підприємств з виробництва вакцин.
"Ця група винахідників може зробити це, лише спілкуючись з фармацевтичним бізнесом. Держава може допомогти розвитку. Після цього група винахідників почала працювати з нашими фармацевтичними компаніями", — розповів Ляшко.
Але фармацевтичні компанії вимагають "деяких речей, які мають бути зроблені, щоби випустити продукт". Зокрема, йдеться про публікацію в науковому журналі.
Тож підсумок такий: якась розробка є, але Ляшко не знає, як вона буде "фіналізована" — МОЗ і уряд з цього приводу звернень не отримували.
"МОЗ на це (потенційну вітчизняну вакцину — ред.) не розраховує, ми більше розраховуємо на вакцини, які вже пройшли третю стадію клінічних досліджень і кваліфіковані ВООЗ", — сказав головний санлікар.
Попри те що на вітчизняну антикоронавірусну вакцину, схоже, чекати не варто, держава планує розвивати цю галузь. Ляшко нагадав, що в бюджеті на 2021 рік заклали 100 мільйонів гривень на так званий біокластер.
"Він передбачає інвестицію у власний розвиток імунобіологічних як препаратів, так і діагностичних систем. Зараз ми вже три місяці дискутуємо, як його правильно реалізувати, — викристалізувалося, як воно має бути, залишились технічні деталі", — розповів санлікар.
На ці 100 мільйонів гривень держава оголошує конкурс на розробку препарату, але йдеться не про вакцину проти коронавірусу, а про вакцину з календаря щеплень (наприклад, грип або туляремія).
Група винахідників подає конкурсну пропозицію, але держава сплатить гроші на розробку лише тоді, коли паралельно проведе конкурс, який виграє український бізнес, зацікавлений у серійному випуску цієї вакцини.
"Якщо ці два пазли сходяться, то держава гарантує п’ятирічний контракт, замовлення цих вакцин для покриття календаря щеплень. Так ми стимулюємо залучення бізнесу і розробку власного наукового потенціалу", — підсумував Ляшко.
Також він додав, що за таким принципом створили вакцину AstraZeneca — це розробка Оксфордського університету, але реалізує її компанія AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та мені здається головна - в інфантильності і непрофесійності головнюків і в їх безмірній або непомірній ненажерливості в складний момент - на горі-біді-війні...нажити капітал...
бо все настільки уповільнено, непродумано ані на крок... що інколи схоже на саботаж...
И догонять никого не собирается!
Не барское это дело...
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае". Йо-хо.
опять напи... обманул?
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
на остановку членовозов он в новом фраке побежал
когда ж от близости спасенья уже кружилась голова,
не то с небес, не то поближе раздались горькие слова....." (С)