МОЗ не розраховує на створення вітчизняної COVID-вакцини - у держави немає підприємств з виробництва, - Ляшко

Президент Зеленський в жовтні 2020-го розповідав про "унікальну оригінальну українську вакцину" проти коронавірусу, але відтоді видимого результату або ж хоча б повідомлень про прогрес у роботі над препаратом не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Є група винахідників, яка на доклінічних дослідженнях розробила концепт рекомбінантної вакцини проти COVID-19. Чому президент тоді про це сказав — бо на той час таких ще не було. Вони провели певні дослідження і сказали: "є результат"", — пояснив у програмі "Мокрик по живому" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, держава це підтримала, але проводити наступні дослідження державні установи не можуть, адже не мають підприємств з виробництва вакцин.

"Ця група винахідників може зробити це, лише спілкуючись з фармацевтичним бізнесом. Держава може допомогти розвитку. Після цього група винахідників почала працювати з нашими фармацевтичними компаніями", — розповів Ляшко.

Але фармацевтичні компанії вимагають "деяких речей, які мають бути зроблені, щоби випустити продукт". Зокрема, йдеться про публікацію в науковому журналі.

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Тож підсумок такий: якась розробка є, але Ляшко не знає, як вона буде "фіналізована" — МОЗ і уряд з цього приводу звернень не отримували.

"МОЗ на це (потенційну вітчизняну вакцину — ред.) не розраховує, ми більше розраховуємо на вакцини, які вже пройшли третю стадію клінічних досліджень і кваліфіковані ВООЗ", — сказав головний санлікар.

Попри те що на вітчизняну антикоронавірусну вакцину, схоже, чекати не варто, держава планує розвивати цю галузь. Ляшко нагадав, що в бюджеті на 2021 рік заклали 100 мільйонів гривень на так званий біокластер.

"Він передбачає інвестицію у власний розвиток імунобіологічних як препаратів, так і діагностичних систем. Зараз ми вже три місяці дискутуємо, як його правильно реалізувати, — викристалізувалося, як воно має бути, залишились технічні деталі", — розповів санлікар.

На ці 100 мільйонів гривень держава оголошує конкурс на розробку препарату, але йдеться не про вакцину проти коронавірусу, а про вакцину з календаря щеплень (наприклад, грип або туляремія).

Група винахідників подає конкурсну пропозицію, але держава сплатить гроші на розробку лише тоді, коли паралельно проведе конкурс, який виграє український бізнес, зацікавлений у серійному випуску цієї вакцини.

"Якщо ці два пазли сходяться, то держава гарантує п’ятирічний контракт, замовлення цих вакцин для покриття календаря щеплень. Так ми стимулюємо залучення бізнесу і розробку власного наукового потенціалу", — підсумував Ляшко.

Також він додав, що за таким принципом створили вакцину AstraZeneca — це розробка Оксфордського університету, але реалізує її компанія AstraZeneca.