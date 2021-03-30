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Новини Окупація Криму
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"Ощадбанк" оскаржить рішення паризького суду з позовом проти Росії за активи в Криму

Державний банк України "Ощадбанк" вважає рішення Апеляційного суду Парижа скасувати стягнення з Росії $1,3 млрд через втрачені активи в Криму помилковим і планує негайно його оскаржити.

Про це йдеться в заяві на сайті банку, опублікованій 30 березня, передає Цензор.НЕТ.

"При винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод і їх співвідношення із засобами захисту, які пропонує арбітраж. Крім того, зараз розглядається питання про правильність застосування процесуального законодавства і повноважень апеляційного суду", - уточнюється в повідомленні.

Банк планує звернутися до Верховного Суду Франції.

Читайте також: ВС відновив дію постанови про стягнення з Росії компенсації $1,3 млрд за захоплення в Криму активів "Ощадбанку"

"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано і рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, викликаних анексією Криму, на користь "Ощадбанку" залишиться в силі, як це було зроблено у інших інвестиційних справах з участю Російської Федерації", - підкреслили в пресслужбі "Ощадбанку".

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з РФ $1,3 млрд збитків внаслідок окупації Криму

8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.

Автор: 

Крим (14168) Ощадбанк (763) росія (65301) суд (11693) Франція (3076)


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Топ коментарі
+19
і тут зелені примудрилися обісратися
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30.03.2021 22:18
+16
Як Зеркаль пішла звідти, так і пішло ***** на пропасть.
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30.03.2021 22:22
+13
Она и была безупречной. Потому и были выигрыши. Сейчас она стала зеленой. И потому все будет спущено в унитаз. ВСЕ, какой бы она ни была эта платформа, она идет ко дну. Собственно, для того затевался концерт 95 квартала. Зато весело
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30.03.2021 22:25
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і тут зелені примудрилися обісратися
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30.03.2021 22:18 Відповісти
не можешь пережить, что есть за что пополскать зеленьіх.
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31.03.2021 00:00 Відповісти
Юридическая платформа иска должна быть БЕЗУПРЕЧНОЙ .
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30.03.2021 22:19 Відповісти
Як Зеркаль пішла звідти, так і пішло ***** на пропасть.
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30.03.2021 22:22 Відповісти
Она и была безупречной. Потому и были выигрыши. Сейчас она стала зеленой. И потому все будет спущено в унитаз. ВСЕ, какой бы она ни была эта платформа, она идет ко дну. Собственно, для того затевался концерт 95 квартала. Зато весело
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30.03.2021 22:25 Відповісти
французские суды не всегда были чистыми и лишенными коррупционных факторов.. их полно... просто судьям непогано закатали бабло... вот и все правовые почему и как и откуда...
уверен если бы допросить тех судей с пристрастием утюг на живот то многого бы интересного они рассказали бы как в какой банк в какой сейф и скока были отстегнуто на нужное России Решение тут дело не в деньгах а прецеденте...для оправдания России в глазах мирового сообщества мол смотрите а в Париже считают что Крым Россия и что мы все верно сделали и ничего никому не должны... когда генерала Де-Голь в угоду мирового порядка с Европой и США и членства НАТО пошел на то чтобы оставить колонии Франции в Африке на свободное самоопределение то тысячи военных подняли просто мятеж и в отношении Де-Голя было порядка 20 покушений.... а тут сытые зазравшиеся судъи в Париже даже понятия не имеют что такое Крым и где его искать на глобусе мира...
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30.03.2021 22:43 Відповісти
Не исключено. Но понимая, что такое зеленский, на французский суд я бы грешил в последнюю очередь. Но такая возможность, конечно, существует.
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30.03.2021 22:58 Відповісти
"в угоду мирового порядка пошел на то чтобы оставить колонии Франции в Африке на свободное самоопределение то тысячи военных подняли просто мятеж."

После того как весь капитал поняв что папуаса становится дорого кормить, и выгоднее у него за стеклянные бусы покупать природные ресурсы стал массово отказываться от колоний прогрессивные французские военные в обедневшей Франции требовали продолжать кормить Алжир.
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30.03.2021 22:58 Відповісти
вы сами себе пистон вставили папуасы как вы выразились заполонили всю европу уже даже в Украине пора думать как их нигелировать т.е. распадать их на атомы....
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31.03.2021 10:52 Відповісти
Скакіх фуйов?
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30.03.2021 22:22 Відповісти
мабудь признають втрати банківськіх відділень та всього майна, яке московські окупанти спі#крали! особливо унітази
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30.03.2021 22:26 Відповісти
ну то запитайте в банку, чи в дебілів так не прийнято - питати безпосередньо зацікавленних?
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30.03.2021 22:34 Відповісти
Ощад державний банк, а Крим в окупації. Він там поки і не буде працювати.
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30.03.2021 22:35 Відповісти
Цікаве питання. Звісно, якщо твій сусід попроситься справить нужду і потім оголосить себе історічєскі справєдлівим собствєнніком твого нужника, тобі з точки зору "басманного" права не заборонено туди ходити. Заодно і прибереш.
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30.03.2021 22:37 Відповісти
да заборонено, мордвине. Навіть ваш мордвинський Сбер там не працює
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31.03.2021 09:43 Відповісти
Напомним, 26 ноября 2018 года https://biz.censor.net/news/3099003/oschadbank_vyigral_u_rossii_sud_na_13_milliarda_za_zahvat_aktivov_v_krymu - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма.Источник: https://censor.net/ru/n3256618
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30.03.2021 22:35 Відповісти
При Порошенку взискав - при зрадниках передумав
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31.03.2021 09:41 Відповісти
а на фіга ти постійно копіпастиш?
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31.03.2021 10:32 Відповісти
чтобы не быть голословным
(и чтобы дочитывали тексты статьи до конца...а не тольк заглавие)
еще вопросы?
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31.03.2021 10:44 Відповісти
а щось своє написати не виходить?
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31.03.2021 14:44 Відповісти
не волнуйтесь - выходит!
просто иногда педантам и нудным не важны мои мысли им нужны точные факты и доказательста...а скопированная цитата - это самое то!
если Вам это не понятно, то я даже не знаю, имет ли смысл дальше отвечать на Ваши вопросы
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31.03.2021 15:05 Відповісти
Зелене сцикло змінив керівництво Ощадбанку, і він почав програвати суди фєдєрастам. Чому?
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30.03.2021 22:21 Відповісти
Там французи збирались нам Рафаля продати. То це мабуть для затравки, щоб молода зекоманда була лояльніша.
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30.03.2021 22:21 Відповісти
А якже! Оці 1,3млрд. для початку.
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30.03.2021 22:31 Відповісти
Мы у тебя одолжим, ты же на минете чичам должен был хорошо прибарахлиться
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31.03.2021 05:27 Відповісти
"Ощадбанк" обжалует решение парижского суда по иску против России за активы в Крыму - Цензор.НЕТ 4451
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30.03.2021 22:24 Відповісти
треба ще 50 гвинтокрилів замовити
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30.03.2021 22:42 Відповісти
Министерство юстиции России утверждает, что https://censor.net/ru/news/3256569/minyust_rf_zayavlyaet_chto_sud_parija_otmenil_reshenie_o_vzyskanii_13_mlrd_po_isku_oschadbanka_za_aktivy https://censor.net/ru/n3256618
Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение ошибочным и планирует немедленно его обжаловать. Источник: https://censor.net/ru/n3256618
Ну "Цензор" упрямый.
Хер с мильярдлм, главное что таким как Коболев от этого спора 0,1% не достался (ирония)
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30.03.2021 22:43 Відповісти
главное что ты сидишь на бутылке и встать с нее не в состоянии
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31.03.2021 01:24 Відповісти
Походу, то у тебя антипростатитные процедуры😀
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31.03.2021 05:29 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3099183/rossiya_ne_priznaet_reshenie_o_kompensatsii_ubytkov_oschadbanku_na_13_mlrd_minyust_rf, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "

Я правильно зрозумів, росія не визнає міжнародне право але подала апеляцію?
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30.03.2021 23:02 Відповісти
Что за странная юрисдикция "парижский суд"?
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31.03.2021 01:24 Відповісти
Юристы в госструктурах- ПРОДАЖНИЕ. Надо СБУ по этому вопросу. Главное в таких процессах правильность бумаг и юридических процедур. Купили мокшане "юристов". А дальше вроде стороны две ,а голы забивают только в одни ворота.
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31.03.2021 07:53 Відповісти
Це ж треба! Вітренко з Коболєвим виграли для держави 3 млрд $ і отримали кілька млн зарплати.
Вою било на млрд.
А зараз малансько-мордвинські покидьки спустили бюджет на свої млн з/п а в результаті злили навіть виграшну справу!
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31.03.2021 09:38 Відповісти
зря... франция - это известная проститутка Европы....
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31.03.2021 09:46 Відповісти
 
 