"Ощадбанк" оскаржить рішення паризького суду з позовом проти Росії за активи в Криму

Державний банк України "Ощадбанк" вважає рішення Апеляційного суду Парижа скасувати стягнення з Росії $1,3 млрд через втрачені активи в Криму помилковим і планує негайно його оскаржити.

Про це йдеться в заяві на сайті банку, опублікованій 30 березня, передає Цензор.НЕТ.

"При винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод і їх співвідношення із засобами захисту, які пропонує арбітраж. Крім того, зараз розглядається питання про правильність застосування процесуального законодавства і повноважень апеляційного суду", - уточнюється в повідомленні.

Банк планує звернутися до Верховного Суду Франції.

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"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано і рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, викликаних анексією Криму, на користь "Ощадбанку" залишиться в силі, як це було зроблено у інших інвестиційних справах з участю Російської Федерації", - підкреслили в пресслужбі "Ощадбанку".

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

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8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.