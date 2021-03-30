"Ощадбанк" оскаржить рішення паризького суду з позовом проти Росії за активи в Криму
Державний банк України "Ощадбанк" вважає рішення Апеляційного суду Парижа скасувати стягнення з Росії $1,3 млрд через втрачені активи в Криму помилковим і планує негайно його оскаржити.
Про це йдеться в заяві на сайті банку, опублікованій 30 березня, передає Цензор.НЕТ.
"При винесенні рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод і їх співвідношення із засобами захисту, які пропонує арбітраж. Крім того, зараз розглядається питання про правильність застосування процесуального законодавства і повноважень апеляційного суду", - уточнюється в повідомленні.
Банк планує звернутися до Верховного Суду Франції.
"Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано і рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, викликаних анексією Криму, на користь "Ощадбанку" залишиться в силі, як це було зроблено у інших інвестиційних справах з участю Російської Федерації", - підкреслили в пресслужбі "Ощадбанку".
Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".
8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.
Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.
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уверен если бы допросить тех судей с пристрастием утюг на живот то многого бы интересного они рассказали бы как в какой банк в какой сейф и скока были отстегнуто на нужное России Решение тут дело не в деньгах а прецеденте...для оправдания России в глазах мирового сообщества мол смотрите а в Париже считают что Крым Россия и что мы все верно сделали и ничего никому не должны... когда генерала Де-Голь в угоду мирового порядка с Европой и США и членства НАТО пошел на то чтобы оставить колонии Франции в Африке на свободное самоопределение то тысячи военных подняли просто мятеж и в отношении Де-Голя было порядка 20 покушений.... а тут сытые зазравшиеся судъи в Париже даже понятия не имеют что такое Крым и где его искать на глобусе мира...
После того как весь капитал поняв что папуаса становится дорого кормить, и выгоднее у него за стеклянные бусы покупать природные ресурсы стал массово отказываться от колоний прогрессивные французские военные в обедневшей Франции требовали продолжать кормить Алжир.
(и чтобы дочитывали тексты статьи до конца...а не тольк заглавие)
еще вопросы?
просто иногда педантам и нудным не важны мои мысли им нужны точные факты и доказательста...а скопированная цитата - это самое то!
если Вам это не понятно, то я даже не знаю, имет ли смысл дальше отвечать на Ваши вопросы
Государственный банк Украины "Ощадбанк" считает решение ошибочным и планирует немедленно его обжаловать. Источник: https://censor.net/ru/n3256618
Ну "Цензор" упрямый.
Хер с мильярдлм, главное что таким как Коболев от этого спора 0,1% не достался (ирония)
Я правильно зрозумів, росія не визнає міжнародне право але подала апеляцію?
Вою било на млрд.
А зараз малансько-мордвинські покидьки спустили бюджет на свої млн з/п а в результаті злили навіть виграшну справу!