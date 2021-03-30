Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов

Переїзд в обласні центри чи центри територіальних громад можна організувати за 2 роки. Кабмін вже підготував документацію.

Про це повідомив у Телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України ініціював та запропонував введення деконцентрації центральних органів виконавчої влади - тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва в регіони (обласні центри або центри територіальних громад) - упродовж найближчих двох років", - написав він.

Немчінов зазначив, що секретаріат уряду вже розробив пропозиції про те, куди, кому і як переїжджати.

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За його словами, переїзд центральних органів влади розвантажить столицю, а в регіонах дозволить створити нові робочі місця і підняти рівень життя. А також наблизить до людей "процес формування і релізації політик".

Деталей того, кому з органів влади куди пропонують переїхати і що потрібно, щоб плани стали реальністю, Немчінов не надав.

Центральні органи влади України - це президент, уряд, парламент, всі міністерства, ЦВК, державні та національні служби, агентства, інспекції, тощо.