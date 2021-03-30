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Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов

Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов

Переїзд в обласні центри чи центри територіальних громад можна організувати за 2 роки. Кабмін вже підготував документацію.

Про це повідомив у Телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України ініціював та запропонував введення деконцентрації центральних органів виконавчої влади - тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва в регіони (обласні центри або центри територіальних громад) - упродовж найближчих двох років", - написав він.

Немчінов зазначив, що секретаріат уряду вже розробив пропозиції про те, куди, кому і як переїжджати.

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За його словами, переїзд центральних органів влади розвантажить столицю, а в регіонах дозволить створити нові робочі місця і підняти рівень життя. А також наблизить до людей "процес формування і релізації політик".

Деталей того, кому з органів влади куди пропонують переїхати і що потрібно, щоб плани стали реальністю, Немчінов не надав.

Центральні органи влади України - це президент, уряд, парламент, всі міністерства, ЦВК, державні та національні служби, агентства, інспекції, тощо.

Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Кабмін (14098) децентралізація (453) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+58
Еще три года страна просто просто не выдержит этих дебилов.
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30.03.2021 23:17
+54
дебилизм полный. а если надо посетить два министерства то чего делать?
какая разница для жителя чернигова где находится министерство в киеве или полтаве? а для жителя закарпатья так вообще пофигу.
делать больше нехер реформатор сраный?
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30.03.2021 23:11
+43
очередная идея для распила бабла на переезде.
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30.03.2021 23:14
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Сторінка 3 з 3
В новости указано "деконцентрации центральных органов исполнительной власти". А потом автор статьи в расшифровке пишет Парламент. Только парламент ни разу не исполнительная, а законодательная власть. И президент (типа) ничего по его поводу решать не может.
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31.03.2021 09:43 Відповісти
Самое то в условиях войны и сосредоточения банд Мокшан на нашей границе...потеря управления страной лучший подарок ***** ...вовремя...
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31.03.2021 10:07 Відповісти
эти дебилы даже не представляют себе сколько будет стоить переезд любого министерства в провинцию! сколько будет стоить строительство и подвод коммуниаций (включая связь и управление). я помню что в начале каденции зельц со своей администрацией уже пытались переехать в европейский дом на европейской площади в Киеве, потом умные люди посчитали во сколько это станет и остановили дебила. и шо опять? ну давай столицу в кривой рог перенесём! опыт можно у казахов перенять - помните как казахский царь назарбай из алма-аты в астану переехал! мля вам шо заняться нечем? всё у нас хорошо? точно дятлы...
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31.03.2021 10:48 Відповісти
А кроме того, они наивно думают, что послы иностранных держав, вместе со своим аппаратом, очень комфортно разместяться на заброшенных мельницах, свинарниках или в благоустроенных контейнерах с палатками.

Блин, ну до чего же они тупыыыые!
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31.03.2021 14:34 Відповісти
офис препи?дента зразу в Ростов,и драпать не придется
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31.03.2021 15:56 Відповісти
все в кривой рог как казахи из аламааты в астану! следующий гарант будет из бердичева - все в бердичев!
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31.03.2021 10:50 Відповісти
идиоты, прости господи
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31.03.2021 11:06 Відповісти
В городах поменьше и протесты не киевские на действия центральной власти. Опять же небольшой город намного проще закрыть. Да и не только на переезде, а уже на обсуждении зарабатывать начали
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31.03.2021 13:01 Відповісти
Коли собаці нема чого робити...
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31.03.2021 13:03 Відповісти
Зе зенудьгував
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31.03.2021 14:35 Відповісти
Припять свободна, можно переезжать. И Донбасню из Киева еще заберите!
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31.03.2021 14:07 Відповісти
я че в Киеве уже все раскрали?
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31.03.2021 15:55 Відповісти
При Кучме еще была такая замануха, перед катастрофическим падением его рейтинга. И шо?
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31.03.2021 16:02 Відповісти
Что это неуч и дебил зеленский никак не успокоится?? зеленский уже хотел один раз перевести в другое здание администрацию президента. И что из этого получилось?? Придурок!! Что ? В бюджете имеется лишние деньги? Это же расходы на сотни миллиардов гривен!! не говоря уже о неудобствах управления!! Так закупите лучше вакцину против ковида!! точно зеленский больной на всю голову или наркоман!! Недаром же он не сдал анализы крови .до коронации!! Предлагаю зеленского отправить на необитаемый остров и пусть он оттуда попробует руководить Украиной!! скорее бы уже новые выборы президента!!Не возможно уже ежедневно слушать этот бред и ересь этого дебильного Зеленского!
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31.03.2021 16:05 Відповісти
Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9158
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31.03.2021 17:16 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZWyCGw6lFmCCeLR-OKfmH42mcOj_i1IZynYljOr6cWwbssqicgDXKbV1H5yfBdAeJxFj8pDkrgcJ8pzx6iOPK_-wlAa3MI82jzwL4xuFoerBPXKJHgrFpIjMcLaw3hu5Oo&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3991616570899053?__cft__[0]=AZWyCGw6lFmCCeLR-OKfmH42mcOj_i1IZynYljOr6cWwbssqicgDXKbV1H5yfBdAeJxFj8pDkrgcJ8pzx6iOPK_-wlAa3MI82jzwL4xuFoerBPXKJHgrFpIjMcLaw3hu5Oo&__tn__=%2CO%2CP-R Только что ·

Зелені клоуни продовжують розважатись.

Виявляється, вони нічого з Києва переносити не будуть. Вони постворюють ще трохи нових міністерств. Але тепер в регіонаЗеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1394
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31.03.2021 17:25 Відповісти
СБУ - в Сєвєроданецьк, Мінзахисту довкілля - у Жовті води, ОП - на о. Зміїний...
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31.03.2021 19:24 Відповісти
Чудова ідея - давно пора !
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31.03.2021 22:50 Відповісти
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