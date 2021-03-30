Хвиля захворюваності COVID-19 в Україні піде на спад у найближчі один-два тижні, - прогноз НАНУ

Якщо статистична динаміка правдива, піковий період по захворюваності COVID-19 настане впродовж одного-двох тижнів. Ситуація з госпіталізаціями покращиться через 3-4 тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної академії наук України (НАНУ).

"За тиждень 24.03-30.03.2021 р в Україні суттєво знизилися темпи зростання кількості нових зареєстрованих випадків. Вперше від початку нової хвилі 30.03.2021 р зареєстровано менше інфікованих та померлих, ніж тиждень тому (за винятком 9 березня). Статистичні показники останніх декількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за дещо оптимістичнішим сценарієм, ніж прогнозувалося. Три дні поспіль кількість нових проявів виявляється на близько 20% менше прогнозних", - повідомили учасники робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS- CoV-2 в Україні, створеної при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

Головним показником, який може свідчити про спад епідемії СOVID-19 в Україні, дослідники називають відсоток позитивних тестів.

"Кількість позитивних тестів - четвертий день поспіль менша, порівняно зі значенням рівно тиждень тому, при зростанні обсягів тестування, що дає підстави очікувати загасання епідемії на загальнонаціональному рівні мінімум у найближчий тиждень", - повідомили дослідники.

Разом із тим, представники НАН зазначили, що загасання епідемічного процесу не означає миттєвого скорочення навантаженості на лікарні, оскільки ще деякий час кількість госпіталізацій буде перевищувати кількість виписок.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду впродовж одного-двох тижнів. На жаль, цього не можна сказати про госпітальну динаміку, оскільки через переповненість багатьох лікарень на реальне поліпшення ситуації можна сподіватися значно пізніше, через 3-4 тижні (як це спостерігалося під час проходження попередньої хвилі)", - зазначається в прогнозі.