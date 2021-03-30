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Новини Коронавірус і карантин
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Хвиля захворюваності COVID-19 в Україні піде на спад у найближчі один-два тижні, - прогноз НАНУ

Хвиля захворюваності COVID-19 в Україні піде на спад у найближчі один-два тижні, - прогноз НАНУ

Якщо статистична динаміка правдива, піковий період по захворюваності COVID-19 настане впродовж одного-двох тижнів. Ситуація з госпіталізаціями покращиться через 3-4 тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної академії наук України (НАНУ).

"За тиждень 24.03-30.03.2021 р в Україні суттєво знизилися темпи зростання кількості нових зареєстрованих випадків. Вперше від початку нової хвилі 30.03.2021 р зареєстровано менше інфікованих та померлих, ніж тиждень тому (за винятком 9 березня). Статистичні показники останніх декількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за дещо оптимістичнішим сценарієм, ніж прогнозувалося. Три дні поспіль кількість нових проявів виявляється на близько 20% менше прогнозних", - повідомили учасники робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS- CoV-2 в Україні, створеної при Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

Головним показником, який може свідчити про спад епідемії СOVID-19 в Україні, дослідники називають відсоток позитивних тестів.

"Кількість позитивних тестів - четвертий день поспіль менша, порівняно зі значенням рівно тиждень тому, при зростанні обсягів тестування, що дає підстави очікувати загасання епідемії на загальнонаціональному рівні мінімум у найближчий тиждень", - повідомили дослідники.

Разом із тим, представники НАН зазначили, що загасання епідемічного процесу не означає миттєвого скорочення навантаженості на лікарні, оскільки ще деякий час кількість госпіталізацій буде перевищувати кількість виписок.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду впродовж одного-двох тижнів. На жаль, цього не можна сказати про госпітальну динаміку, оскільки через переповненість багатьох лікарень на реальне поліпшення ситуації можна сподіватися значно пізніше, через 3-4 тижні (як це спостерігалося під час проходження попередньої хвилі)", - зазначається в прогнозі.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1389) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Як спаде, так черговий карантин і впровадять.
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30.03.2021 23:48
+1
этому нану бы еще всякие празднества, сходки и оргии учитывать - глядишь и угадали бы. даже вакцинация не помеха, так как ее нет. мечта статиста.
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31.03.2021 00:37
+1
Зараз в лікарню простому смертному не потрапити - не дай Бог захворіти! Морг переповнений,. Дуже багато хворіють і багато на важку форму. Як діти пішли в школу, так почали заражати один одного, бо в школі ніхто маски не носить. Не можна було відкривати школи!
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31.03.2021 05:40
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ну-ну....
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30.03.2021 23:16 Відповісти
Текущая волна действительно пойдет на спад через пару недель. Т.к. клоуны ни на что не способны, эпидемия ничем не ограничивается, соответственно, ее ход легко просчитать. Другое дело, что за 2 недели умрет много людей.
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31.03.2021 07:45 Відповісти
не корова промычала, само НАНУ пёрднуло гениальную мыслю поковырявшись в носе...
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30.03.2021 23:30 Відповісти
Три дня подряд количество новых выражений оказывается на около 20% меньше прогнозных Источник: https://censor.net/ru/n3256624

Хороша точность прогнозов и компьютерного моделирования, нечего сказать . . .
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30.03.2021 23:40 Відповісти
во все времена и во все года ,с приходом тепла ,уходит гриппа волна
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30.03.2021 23:45 Відповісти
Да, только реальная первая волна заражений в Украине была в июне-июле, тепло, солнышко, а люди повально болели...
Тут тебе не грипп, старые подходы не работают.
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31.03.2021 01:10 Відповісти
когда вирусню отпустили,тогда она и начала шастать повально цепляясь к людям, но если пишут ,что пойдет на спад ,то какая причина для спада?
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31.03.2021 11:37 Відповісти
Сезоннные шатания людей. Пока все на месте сидят, ситуация улучшается, как только Рождество, Пасха, картошку садить, картошку копать, отпуск надо съездить, так и получаем волну заражений. Это один фактор, а второй - весной у людей в легких повышается количество клеток с ACE2 рецепторами, которые являются "воротами" вируса в организм. Первый фактор мне понятен, про второй - ничего не понимаю и пишу со слов знакомого врача-вирусолога. Это как-то там по его словам важно, и у меня нет причин ему не доверять.
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31.03.2021 15:19 Відповісти
Як спаде, так черговий карантин і впровадять.
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30.03.2021 23:48 Відповісти
Это уже проходили!
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30.03.2021 23:53 Відповісти
На бараньих кишках гадали и мольфар предрёк.
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30.03.2021 23:56 Відповісти
Загородный лично карты раскидывал.
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31.03.2021 00:01 Відповісти
этому нану бы еще всякие празднества, сходки и оргии учитывать - глядишь и угадали бы. даже вакцинация не помеха, так как ее нет. мечта статиста.
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31.03.2021 00:37 Відповісти
"За неделю 24.03-30.03.2021 г. в Украине существенно снизились темпы роста количества новых зарегистрированных случаев." Три дня назад заболел сотрудник, обратился к врачу, спросил как пройти тест, ответ врача: "Тест можно будет пройти, когда будет воспаление легких".
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31.03.2021 01:24 Відповісти
Вот. "Просто не нужно тестировать".
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31.03.2021 07:47 Відповісти
Статиетика вранья . Укажите не по облстям а по населеным пунктам.
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31.03.2021 03:56 Відповісти
Зараз в лікарню простому смертному не потрапити - не дай Бог захворіти! Морг переповнений,. Дуже багато хворіють і багато на важку форму. Як діти пішли в школу, так почали заражати один одного, бо в школі ніхто маски не носить. Не можна було відкривати школи!
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31.03.2021 05:40 Відповісти
НАНУ , перестаньте копіювати польські новини . В Польщі Паска на місяць швидше ніж в нас . Бо вони святкують за нормальним календарем , за яким народилися і живуть . Або хоча б робіть коректування на наші сумні реалії .
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31.03.2021 06:44 Відповісти
О, НАНУ... Ее недавно Кивой "усилили". Он теперь правая рука руководства или левая? А впрочем, как говорит членограй, какаяразница.
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31.03.2021 07:11 Відповісти
А потом Пасха, "кресный ход" , и ....
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31.03.2021 07:31 Відповісти
Известно как- просто перестать делать тесты в поликлиниках. Как в Чернигове и Житомире
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31.03.2021 11:36 Відповісти
И в Харькове
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01.04.2021 03:37 Відповісти
 
 