Зеленський підписав указ про нагороди і присвоєння почесних звань з нагоди Міжнародного дня театру
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зокрема, троє діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру і кіно Олексій Вертинський, нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня; актриса театру і кіно Олеся Жураковська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги III ступеня.
Згідно з указом, сім діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 діяч - звання заслуженого артиста України, чотири - звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо - заслуженого працівника культури України і один - звання заслуженого художника України.
Зі списком нагороджених можна ознайомитися тут.
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В киевских театрах (им.Франко и Леси Украинки; Оперном, Музкамедии), судя по афишам ,большинство артистов с именами... , играющих в незаполненных залах.
Меня поражает то, что людям создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ ценности (строители, промышленники,сельхозработники... ) награждаются и присваивают звание в виде исключения и то это руководители высшего эшелона...
Вообще если не будет этих и поющих трусов - ГОЛОДОВКИ не будет !!!