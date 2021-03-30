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Зеленський підписав указ про нагороди і присвоєння почесних звань з нагоди Міжнародного дня театру

Зеленський підписав указ про нагороди і присвоєння почесних звань з нагоди Міжнародного дня театру

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, троє діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру і кіно Олексій Вертинський, нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня; актриса театру і кіно Олеся Жураковська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги III ступеня.

Згідно з указом, сім діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 діяч - звання заслуженого артиста України, чотири - звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо - заслуженого працівника культури України і один - звання заслуженого художника України.

Зі списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) нагорода (1260) театр (158) артисти (216)


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Топ коментарі
+3
А про убитых врагом защитников Украины эта падаль и полслова не выдавила? Мразь!
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30.03.2021 23:28
+2
Ніде в світі такого немає.
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30.03.2021 23:21
+2
А шо там з дверима Вова-ЛОХ?
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30.03.2021 23:25
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Ніде в світі такого немає.
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30.03.2021 23:21 Відповісти
Герой мельпомены только это и может.
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30.03.2021 23:22 Відповісти
Обычное замыливание глаз зелеизбирателя. Он просто уже не знает что сделать, чтобы понравится. Оно только это умеет и сильно обижается когда ему протягивают арлекинский колпак.
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30.03.2021 23:37 Відповісти
https://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivskikh-artistiv-vidznachili-derzhavnimi-nagorodami-41304.html Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о награждении государственными наградами по случаю Международного дня театров .
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31.03.2021 00:04 Відповісти
человек театрал, понимает в искусстве, не надо равнять с криворогим быдлом из Ка-л95, которое в театре не было ни разу, и для которого вершина искусства это квн.
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31.03.2021 00:13 Відповісти
Чи хтось заткне цього кацапського дебіла?! Хто казав про Порошенко?!
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31.03.2021 00:51 Відповісти
А шо там з дверима Вова-ЛОХ?
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30.03.2021 23:25 Відповісти
Він знизу допише мені 42 я НЕЛОХ!
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30.03.2021 23:27 Відповісти
А про убитых врагом защитников Украины эта падаль и полслова не выдавила? Мразь!
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30.03.2021 23:28 Відповісти
Он их боится просто.
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30.03.2021 23:31 Відповісти
Жураковская в лиге смеха и на тебе орден))))))
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30.03.2021 23:29 Відповісти
Сериал "Мама" - драма, основанная на реальных событиях, откроет завесу неизвестной боли и страданий украинских матерей. Щемящая история расскажет о Нине Петровне, родом из Житомира, которая отпустила единственного сына на войну. Вскоре женщина узнает, что её сына - добровольца Василия Швидченко - взяли в плен. Главная героиня (исп. Олеся Жураковская) вынуждена идти на поиски собственного ребенка прямо в сети врага.
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31.03.2021 01:21 Відповісти
А Бубачкі пора вже дати орден Сутулого, бо він так працює, так працює.Зеленский подписал указ о наградах и присвоении почетных званий по случаю Международного дня театра - Цензор.НЕТ 7072
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30.03.2021 23:39 Відповісти
Як не в себе, пробачаюсь, точніше як все из себе.
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30.03.2021 23:44 Відповісти
Карутка на спине-обязательное условие.
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30.03.2021 23:51 Відповісти
А лысый, получил что нибудь?
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31.03.2021 00:07 Відповісти
Суперважно! Глава государства Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке президента Украины с 12 до 16 звеньев... Наверное Харя уже не пролазит чтобы одеть!? «no comments»
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31.03.2021 01:02 Відповісти
Всевозможные беспонтовые звания - рудимент совкового периода. Разве можно назвать Шаляпина или Лемешева "заслуженный артист" или "заслуженный деятель искусств"??? Напомню самый простой психотип - "меряльщики писюнами", когда главное не то как ты умеешь удовлетворить женщину, а то как ты намерялся писюном у кого лучше/длиннее/толще/квадратнее.
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31.03.2021 02:47 Відповісти
ото ему только и осталось после того как ***** фрау и микрон его опустили --- присвоить звание ..народных артистов.. арнольду шварцу . группе .. джудаст прист.. группе ..дип перпл.. и вечно ноющему вакарчуку --- и вот какая штука эти зебараны мои сограждане даже сейчас не догоняют какую зеленую ***** они выбрали
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31.03.2021 06:21 Відповісти
Пережитки совдепии!!!

В киевских театрах (им.Франко и Леси Украинки; Оперном, Музкамедии), судя по афишам ,большинство артистов с именами... , играющих в незаполненных залах.

Меня поражает то, что людям создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ ценности (строители, промышленники,сельхозработники... ) награждаются и присваивают звание в виде исключения и то это руководители высшего эшелона...

Вообще если не будет этих и поющих трусов - ГОЛОДОВКИ не будет !!!
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31.03.2021 06:52 Відповісти
 
 