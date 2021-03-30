Зеленський підписав указ про нагороди і присвоєння почесних звань з нагоди Міжнародного дня театру

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, троє діячів театрального мистецтва, серед яких актор театру і кіно Олексій Вертинський, нагороджені орденом "За заслуги" III ступеня; актриса театру і кіно Олеся Жураковська та провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Поліна Лазова відзначені орденом княгині Ольги III ступеня.

Згідно з указом, сім діячів театру отримали почесне звання народного артиста України, 21 діяч - звання заслуженого артиста України, чотири - звання заслуженого діяча мистецтв України, ще четверо - заслуженого працівника культури України і один - звання заслуженого художника України.

Зі списком нагороджених можна ознайомитися тут.