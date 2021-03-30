Два десятки "слуг народу" вилетіли на Прикарпаття стежити за підрахунком голосів в окрузі №87, - Корнієнко

Делегація з більш ніж 20-ти нардепів партії "Слуга народу" вилетіла на виборчий округ №87 в Івано-Франківській області, щоб проконтролювати процес підрахунку голосів на проміжних виборах до Верховної Ради.

Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що хтось намагається навмисне затягнути процес підрахунку голосів і встановлення результатів довиборів у 87-му окрузі. Тому депутати від "Слуги народу" вирушили в Івано-Франківську область, щоб поспілкуватися з людьми і з'ясувати причини", - зазначив Корнієнко.

За його словами, зараз ситуація на окрузі тривожна: опрацьовано тільки 67% протоколів дільничних виборчих комісій, а окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її колишній голова".

"У день виборів наші спостерігачі повідомляли про низку порушень на дільницях. Навіть надходили повідомлення про нібито "замінування" виборчої комісії. Тому ми повинні захистити вибір українців і нікому не дозволимо позбавити їх права вільно обирати своїх представників у Верховній Раді", - підкреслив Корнієнко.

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Делегацію депутатів разом із ним очолив також голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"До речі, депутати не беруть відряджень і летять в Івано-Франківську область за свій рахунок", - додав Корнієнко.

Як повідомлялося, 28 березня в округах №50 в Донецькій області та №87 в Івано-Франківській області відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. На 50-му окрузі переміг представник політичної партії "Порядок" Андрій Аксьонов, набравши 65,46% голосів виборців.

Водночас, за даними сайту Центральної виборчої комісії, після підрахунку 67,52% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31.3% голосів, на другому місці "свободівець" Руслан Кошулинський - 28.88%, а в Олександра Шевченка (партія "За майбутнє") - 28,73%.