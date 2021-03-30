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Новини Силовики
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На Волині прикордонники зірвали контрабандний заплив через Західний Буг, - ДПСУ. ФОТО

На Волині українські та польські прикордонники у результаті спільних заходів зірвали переправлення через кордон партії контрабандних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Волині прикордонники зірвали контрабандний заплив через Західний Буг, - ДПСУ 01

Військовослужбовці відділу "Рівне" Луцького загону затримали трьох чоловіків у гідрокостюмах, які вплав подолали річку Західний Буг. На польському березі прикордонники виявили пакети з контрабандним тютюном.

Один із порушників під час подолання річки пошкодив собі плече. Прикордонники надали чоловікові першу домедичну допомогу та доставили його до Любомльської ЦРЛ.

На Волині прикордонники зірвали контрабандний заплив через Західний Буг, - ДПСУ 02

Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП. У правопорушників також вилучили гідрокостюми.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Рівненська область (1178)


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Топ коментарі
+3
а нічо не змінилось з часів неандертальців - одні назбирують, інші забирають.
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31.03.2021 00:48
+1
Заплыв сорвали, а кому приз и награды?
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30.03.2021 23:59
+1
а была бы Украина полноправным членом Европейского Союза - в таких упражнениях не было бы необходимости, так как перемещение товаров и услуг внутри ЕС не ограничивается. В общем цены на всё (жрачку, лекарства, машины) упадут, когда мы станем членом ЕС
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31.03.2021 06:09
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Морячок, морячок де ваш морячок! А ось він!
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30.03.2021 23:42 Відповісти
Заплыв сорвали, а кому приз и награды?
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30.03.2021 23:59 Відповісти
а нічо не змінилось з часів неандертальців - одні назбирують, інші забирають.
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31.03.2021 00:48 Відповісти
Кстати. Неандертальцы мозг имели больший чем у сапиенса)) Сапиенс взял тем, что жил большими скоплениями, что позволило выжить. Коммунары так сказать.
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31.03.2021 07:48 Відповісти
Пора бы уж полноценными амфибиями становиться, пановае при костюмах амфибий - да квакать побольше. Тогда, может, и переплывете что, где и как надо, как жабы.
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31.03.2021 00:31 Відповісти
а была бы Украина полноправным членом Европейского Союза - в таких упражнениях не было бы необходимости, так как перемещение товаров и услуг внутри ЕС не ограничивается. В общем цены на всё (жрачку, лекарства, машины) упадут, когда мы станем членом ЕС
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31.03.2021 06:09 Відповісти
Виталий,вы наивный или просто мечтатель.Пока во Франции пачка сигарет будет стоить 5 или 7 евро,а в Украине 2,заплывы будут продолжаться.После ваших слов все "пловцы" не захотят в ЕС...
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31.03.2021 07:16 Відповісти
плавали бы в рашку. контрабанда будет всегда.
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31.03.2021 09:25 Відповісти
Виталий,вы наивный или просто мечтатель.Пока во Франции пачка сигарет будет стоить 5 или 7 евро,а в Украине 2,заплывы будут продолжаться.После ваших слов все "пловцы" не захотят в ЕС...
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31.03.2021 07:16 Відповісти
но ведь можна что-то производить за доллар, а продавать за 12, и без пошлин.
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31.03.2021 11:20 Відповісти
блин. Предупреждали же - осторожнее на том берегу))
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31.03.2021 07:49 Відповісти
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31.03.2021 12:44 Відповісти
 
 