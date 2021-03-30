На Волині прикордонники зірвали контрабандний заплив через Західний Буг, - ДПСУ. ФОТО
На Волині українські та польські прикордонники у результаті спільних заходів зірвали переправлення через кордон партії контрабандних сигарет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Військовослужбовці відділу "Рівне" Луцького загону затримали трьох чоловіків у гідрокостюмах, які вплав подолали річку Західний Буг. На польському березі прикордонники виявили пакети з контрабандним тютюном.
Один із порушників під час подолання річки пошкодив собі плече. Прикордонники надали чоловікові першу домедичну допомогу та доставили його до Любомльської ЦРЛ.
Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП. У правопорушників також вилучили гідрокостюми.
Топ коментарі
+3 Веретено
показати весь коментар31.03.2021 00:48
+1 Александр Иванов #442761
показати весь коментар30.03.2021 23:59
+1 Vitaliy noname
показати весь коментар31.03.2021 06:09
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
angel mario
показати весь коментар30.03.2021 23:42 Відповісти Мені подобається 0
Александр Иванов #442761
показати весь коментар30.03.2021 23:59 Відповісти Мені подобається 1
Веретено
показати весь коментар31.03.2021 00:48 Відповісти Мені подобається 3
Sargas
показати весь коментар31.03.2021 07:48 Відповісти Мені подобається 0
Конотопець Виталий
показати весь коментар31.03.2021 00:31 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy noname
показати весь коментар31.03.2021 06:09 Відповісти Мені подобається 1
Борис Бойда
показати весь коментар31.03.2021 07:16 Відповісти Мені подобається 0
Зайда
показати весь коментар31.03.2021 09:25 Відповісти Мені подобається 0
Борис Бойда
показати весь коментар31.03.2021 07:16 Відповісти Мені подобається 1
Vitaliy noname
показати весь коментар31.03.2021 11:20 Відповісти Мені подобається 0
Sargas
показати весь коментар31.03.2021 07:49 Відповісти Мені подобається 0
bezmegh
показати весь коментар31.03.2021 12:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль