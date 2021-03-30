На Волині прикордонники зірвали контрабандний заплив через Західний Буг, - ДПСУ. ФОТО

На Волині українські та польські прикордонники у результаті спільних заходів зірвали переправлення через кордон партії контрабандних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Військовослужбовці відділу "Рівне" Луцького загону затримали трьох чоловіків у гідрокостюмах, які вплав подолали річку Західний Буг. На польському березі прикордонники виявили пакети з контрабандним тютюном.

Один із порушників під час подолання річки пошкодив собі плече. Прикордонники надали чоловікові першу домедичну допомогу та доставили його до Любомльської ЦРЛ.

Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП. У правопорушників також вилучили гідрокостюми.